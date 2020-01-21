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Крис Фрум отказался от участия в критериуме «Сайтама Тур де Франс»

Крис Фрум: «Я не на том уровне, чтобы участвовать в критериуме»

 

 

Четырёхкратный победитель Тур де Франс Крис Фрум решил отказаться от участия в 59,5 км (17 кругов по 3,5 км) критериуме «Сайтама Тур де Франс» (Saitama Tour de France Criterium), но он вместе с Эганом Берналем и Джонатаном Кастровьехо стартует в командной гонке на время, которая пройдёт до критериума. «Критериум Сайтама» проходит в Японии, в префектуре Сайтама, и традиционно собирает звёзд Тур де Франс, его называют «22-м этапом французского Гран-тура».

 

 

Photo © ASO/Thomas Maheux

 

  Крис Фрум: «В основном я продолжаю работать на малых оборотах. Пока езжу в темпе туриста, но так приятно снова ощущать дорогу, вернуться в седло. Этих ощущений мне очень не хватало в последние несколько месяцев.

 

  Вместе с тем я просто не на том уровне, чтобы возвращаться в пелотон, ускоряться из поворотов во время критериума. Поэтому завтра (27 октября) надеюсь вместе с ребятами выйти на старт командной гонки на время, но моё степень моего восстановления ещё не позволяет мне возвращаться в гонки.

 

Очень круто, что я снова вернулся в атмосферу велоспорта, мне её не хватало. Следить через экран – это не то же самое. Пусть даже гонка не совсем настоящая, здорово, когда снова вокруг гонщики, и я могу включиться в ритм работы. Мне это было очень нужно».

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Теги к статье: Крис Фрум Chris Froome Ineos Saitama Tour de France Criterium

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Комментарии

  • motte
    Критериум «Сайтама Тур де Фран ... (4)
    motte-Фото

    Посмотрел шкиперовскую суперскую догму F12 в победном раскрасе 7 выигранных гт, ох машина, глаз не оторвать от геометрии, аж слюнки-:)

  • Серафим
    Критериум «Сайтама Тур де Фран ... (4)
    Серафим-Фото

     Японцы заплатили Киттелю за приезд? Иначе что бы ему тут делать. Уже на "гражданке" и дома дела.

  • levonardo
    Трансферные новости пелотона-2 ... (59)
    levonardo-Фото
    Стеф Красс в Лотто Соудал на два года
  • Shalam s Urala
    Марк Кэвендиш переходит в кома ... (11)
    Shalam s Urala-Фото

    Цитата: Hammill
    Петакки вроде в 36 выиграл зелёную майку, да и МайЮэн довольно долго рывок сохранял.
    да, но оба были стабильны, ни тот ни другой не пропадали со всех горизонтов на пару лет. 2 года - просто очень много. это как с нуля начинать. спринтеру, в 34 года..

    ни рубля не поставлю на Марка. но буду очень рад ошибиться

  • Ice
    Критериум «Сайтама Тур де Фран ... (4)
    Ice-Фото

    Киттель круглеет потиху. Может, для него и хорошо было уйти, сушился по ходу постоянно, с его фактурой это намного сложнее чем тому же сухому от природы Фруму.



    Черныйт пояс на кимоно повязать можно по ходу только на этом мероприятии))) Квято гармоничен в образе каратиста)))

     

  • Astanaforever
    Критериум «Сайтама Тур де Фран ... (4)
    Astanaforever-Фото
    Командная гонка на время, это как? Четыре гонца? Забавно. А где можно увидеть составы? Киттель цветет и пахнет я вижу. Походу вернется в пелотон.
  • Колёсник
    Марк Кэвендиш переходит в кома ... (11)
    Колёсник-Фото
    Цитата: Ice
    Я уже со счета сбился, сколько лет от Кэва нет нормальных выступлений,
    Да с того года, как его Саган на бортик отправил.
  • SportSpirit
    Патрик Лефевр: "Bora-hansgroh ... (8)
    SportSpirit-Фото
    Ольга, спасибо. Вы просто кладезь интереснейшей инсайдерской информации.
  • SportSpirit
    Марк Кэвендиш переходит в кома ... (11)
    SportSpirit-Фото

    Судя по интервью, Эллингворт и босс Макларена протянули руку помощи своему давнему знакомому. В спортивное возрождение не верится, опыт есть, но передавать его в BM особо некому. Покатается годик и перейдет в тренеский штаб, как вариант. 

     

  • Hammill
    Марк Кэвендиш переходит в кома ... (11)
    Hammill-Фото
    Петакки вроде в 36 выиграл зелёную майку, да и МайЮэн довольно долго рывок сохранял.

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