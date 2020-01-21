Крис Фрум отказался от участия в критериуме «Сайтама Тур де Франс»

Крис Фрум: «Я не на том уровне, чтобы участвовать в критериуме»

Четырёхкратный победитель Тур де Франс Крис Фрум решил отказаться от участия в 59,5 км (17 кругов по 3,5 км) критериуме «Сайтама Тур де Франс» (Saitama Tour de France Criterium), но он вместе с Эганом Берналем и Джонатаном Кастровьехо стартует в командной гонке на время, которая пройдёт до критериума. «Критериум Сайтама» проходит в Японии, в префектуре Сайтама, и традиционно собирает звёзд Тур де Франс, его называют «22-м этапом французского Гран-тура».

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Крис Фрум: «В основном я продолжаю работать на малых оборотах. Пока езжу в темпе туриста, но так приятно снова ощущать дорогу, вернуться в седло. Этих ощущений мне очень не хватало в последние несколько месяцев.

Вместе с тем я просто не на том уровне, чтобы возвращаться в пелотон, ускоряться из поворотов во время критериума. Поэтому завтра (27 октября) надеюсь вместе с ребятами выйти на старт командной гонки на время, но моё степень моего восстановления ещё не позволяет мне возвращаться в гонки.

Очень круто, что я снова вернулся в атмосферу велоспорта, мне её не хватало. Следить через экран – это не то же самое. Пусть даже гонка не совсем настоящая, здорово, когда снова вокруг гонщики, и я могу включиться в ритм работы. Мне это было очень нужно».