Спортивный директор команды Jumbo-Visma о бюджете команды

|
Спортивный директор команды Jumbo-Visma: «В этом году мы были 17-ми по уровню бюджета из команд Мирового тура»
Команда Jumbo-Visma завершила сезон 2019 года с 51 победой, 25 из которых – победы на гонках Мирового тура. Примож Роглич принёс команде Jumbo-Visma 13 побед, из которых 11 – на гонках Мирового тура, включая победу на Гран-туре, Вуэльте Испании-2019. Дилан Груневеген одержал 15 побед, из которых 4 – на гонках Мирового тура, включая этап Тур де Франс-2019. Три победы на гонках Мирового тура, включая этап Тур де Франс, принёс команде Ваут ван Арт.
И этих успехов команда Jumbo-Visma добилась, опираясь не на самый большой бюджет. О том, что и в следующем году команда не будет самой высокобюджетной, а успехи пришли благодаря вере гонщиков в проект, а не из-за больших цифр в контрактах, в интервью Het Nieusblad рассказал спортивный директор команды Jumbo-Visma Мерейн Зееман (Merijn Zeeman).
Мерейн Зееман: «В этом году мы были вторыми из самых низкобюджетных команд Мирового тура. Каждая команда Мирового тура в начале года получает от Международного союза велосипедистов документ, где указаны бюджеты всех команд. Мы были 17-ми. Мы экономим за счёт нераздутой системы организации. Наш капитал – на велосипедах. Хотя мы предлагаем не самые большие зарплаты, у наших гонщиков хорошие контракты. Но они получают меньше, чем могли бы зарабатывать в более богатых командах.
В велогонках деньги ещё не всё. Вопрос в том, в каком направлении совершенствоваться, ради чего вкладывать деньги.
Ваут ван Арт выбрал нас, хотя мы не предлагали ему много денег. Примож Роглич мог бы зарабатывать больше где-то ещё, но остался верен нашему проекту. То же самое касается Дилана Груневегена.
Из-за бюджета нам всегда приходится выбирать, чем-то жертвовать. Особенно это касается Арденнских классик, где команда Jumbo-Visma не проявляет себя последние годы, потому что в этот период полностью концентрируемся на Джиро д’Италия. В 2020 году мы также поедем Амстел Голд Рэйс без претендента на победу. Хотя, должен признать, в следующем сезоне бюджет увеличится благодаря Jumbo. Но мы всё равно останется примерно на 8-м месте среди команд Мирового тура».
Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.
Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!
- Комментариев
- (4)
- Просмотров
- (992)
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться
либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
|
|
-
-
Ice
Спортивный директор команды Ju ... (4)
Цитата: Student
Хотелось бы увидеть эту бумажка с бюджетами, прям таки у них 17-е место))))
Если бы было иначе, спортдир во всеуслышание не заявлял бы. Вообще на западе не принято прибедняться, тем более перед теми, кто знает правду.
-
-
Адриен
Алессандро де Марки едва избеж ... (4)
Цитата: 0x5F375A86
Счастливый человек, для него это вопиющий случай. В России это норма, тебя могут подрезать, прижать к поребрику, а если будешь что-то предьявлять водителю, скажет, что он тут главный, а тебе надо ехать по тротуару/велодорожке/сидеть дома.
Ну понятно, обычное "В России ВСЁ плохо"...
Вообще, уважаемые коллеги-велосипедисты, дорога, шоссе, АВТОстрада - ДЛЯ автомобилей. Главный на них - АВТОМОБИЛЬ. Конечно, велосипедист тоже как бы считается равноправным участником движения, но ФАКТИЧЕСКИ это далеко не так и это надо признавать и учитывать, тогда и несчастных случаев будет меньше. А вот эти рассуждения типа - все ДОЛЖНЫ - пустые благие пожелания, ими вымощена дорожка сами знаете куда. Надо быть РЕАЛИСТАМИ, а РЕАЛЬНОСТЬ такова, что за рулем автомобиля находится человек, а ему, как известно, СВОЙСТВЕННО ошибаться. Не учитывать это, выезжая на дорогу на велосипеде - ГЛУПО. Это все равно как переходить оживленную дорогу по зебре. Несмотря на то, что вас обязаны пропустить - ВСЕ РАВНО НАДО УБЕДИТЬСЯ В ОТСУТСТВИИ АВТОМОБИЛЕЙ И СПРАВА И СЛЕВА. По любому, груда металла весом под пару тонн на дороге ВСЕГДА фактически "права", и вряд ли вас или ваших родных как то утешит, что управляющий ей человек понесет какое-либо наказание - после того, как самое страшное уже произошло ...
-
-
Серафим
Алессандро де Марки едва избеж ... (4)
У меня для таких с собой несколько выписок, напечатанных на формате А5 из ПДД. Раздел 24. Это нас с вами касается, дорогие велосипедисты.
Соблюдайте ПДД, но и отстаивайте свои права. За нас этого никто делать не будет.
К сожалению, культура вождения слаборазвита не только у водителей. И у работников ГИБДД наплевательское отношение, да и знания иногда отсутствуют(?!). Один "какбыгаишник" мне пытался рассказать, что велосипедисты должны ездить навстречу по левой стороне. ЭТО КАК?
Ну и велосипедисты, а также "водители" модных электросамокатов, скутеров и прочего ездят как хотят, чем раздражают водителей машин и создают себе не лучший образ.
-
-
SportSpirit
Спортивный директор команды Ju ... (4)
Неожиданная информация.
Из комментариев С.Курдюкова у меня сложилось впечатление, что у JV прям бюджет-бюджет и спонсоры-спонсоры) + Дюмолана выкупили.
"экономим за счёт нераздутой системы организации" = грамотное распределение затрат - вообще молодцы)
-
Mima
Алессандро де Марки едва избеж ... (4)
Недоразвитые пещерные есть везде, даже там, где традиция велоспорта на высоком уровне. Хорошие люди, думающие, в меньшинстве. Необходимо себя беречь. Но ты не застрахован от такого бешеного поведения. Наверное, надо ехать с другом, который будет страховать , не знаю другого выхода, чтоб тренироваться безопасно. Даже гибель Скарпони - это не бешеный был, а водитель ,,просто ,, смотрел в телефон. .... Удачи, здоровья, удачи.
-
0x5F375A86
Алессандро де Марки едва избеж ... (4)
Счастливый человек, для него это вопиющий случай. В России это норма, тебя могут подрезать, прижать к поребрику, а если будешь что-то предьявлять водителю, скажет, что он тут главный, а тебе надо ехать по тротуару/велодорожке/сидеть дома.
Страницы истории велоспорта