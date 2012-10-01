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Спортивный директор команды Jumbo-Visma о бюджете команды

Спортивный директор команды Jumbo-Visma: «В этом году мы были 17-ми по уровню бюджета из команд Мирового тура»

 

 

  Команда Jumbo-Visma завершила сезон 2019 года с 51 победой, 25 из которых – победы на гонках Мирового тура. Примож Роглич принёс команде Jumbo-Visma 13 побед, из которых 11 – на гонках Мирового тура, включая победу на Гран-туре, Вуэльте Испании-2019. Дилан Груневеген одержал 15 побед, из которых 4 – на гонках Мирового тура, включая этап Тур де Франс-2019. Три победы на гонках Мирового тура, включая этап Тур де Франс, принёс команде Ваут ван Арт.

 

 

  И этих успехов команда Jumbo-Visma добилась, опираясь не на самый большой бюджет. О том, что и в следующем году команда не будет самой высокобюджетной, а успехи пришли благодаря вере гонщиков в проект, а не из-за больших цифр в контрактах, в интервью Het Nieusblad рассказал спортивный директор команды Jumbo-Visma Мерейн Зееман (Merijn Zeeman).

 

  Мерейн Зееман: «В этом году мы были вторыми из самых низкобюджетных команд Мирового тура. Каждая команда Мирового тура в начале года получает от Международного союза велосипедистов документ, где указаны бюджеты всех команд. Мы были 17-ми. Мы экономим за счёт нераздутой системы организации. Наш капитал – на велосипедах. Хотя мы предлагаем не самые большие зарплаты, у наших гонщиков хорошие контракты. Но они получают меньше, чем могли бы зарабатывать в более богатых командах.

 

  В велогонках деньги  ещё не всё. Вопрос в том, в каком направлении совершенствоваться, ради чего вкладывать деньги.

 

  Ваут ван Арт выбрал нас, хотя мы не предлагали ему много денег. Примож Роглич мог бы зарабатывать больше где-то ещё, но остался верен нашему проекту. То же самое касается Дилана Груневегена.

 

  Из-за бюджета нам всегда приходится выбирать, чем-то жертвовать. Особенно это касается Арденнских классик, где команда Jumbo-Visma не проявляет себя последние годы, потому что в этот период полностью концентрируемся на Джиро д’Италия. В 2020 году мы также поедем Амстел Голд Рэйс без претендента на победу. Хотя, должен признать, в следующем сезоне бюджет увеличится благодаря Jumbo. Но мы всё равно останется примерно на 8-м месте среди команд Мирового тура».

 

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Теги к статье: Jumbo-Visma

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  1. Имя: SportSpirit

    SportSpirit

    Сегодня, 09:18 | Регистрация: 4.05.2019

    Неожиданная информация. 

     

    Из комментариев С.Курдюкова у меня сложилось впечатление, что у JV прям бюджет-бюджет и спонсоры-спонсоры) + Дюмолана выкупили. 

     

    "экономим за счёт нераздутой системы организации" = грамотное распределение затрат - вообще молодцы) 

     

  2. Имя: Артём

    Arciv

    Сегодня, 09:42 | Регистрация: 15.04.2018

    надеюсь в этом году на классиках больше повезёт ван Арту. В том году он был всегда близок.

  3. Имя: Андрей

    Student

    Сегодня, 11:50 | Регистрация: 1.10.2012

    Хотелось бы увидеть эту бумажка с бюджетами, прям таки у них 17-е место))))

  4. Имя: Александр

    Ice

    Сегодня, 13:38 | Регистрация: 20.06.2019

    Цитата: Student
    Хотелось бы увидеть эту бумажка с бюджетами, прям таки у них 17-е место))))

    Если бы было иначе, спортдир во всеуслышание не заявлял бы. Вообще на западе не принято прибедняться, тем более перед теми, кто знает правду. 

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Какой из маршрутов Гранд-туров на 2020 год понравился больше?

Комментарии

  • flugegeheimen
    Матье ван дер Пул не будет защ ... (4)
    flugegeheimen-Фото
    А на ОИ он в только в мтб будет выступать?
  • Ice
    Спортивный директор команды Ju ... (4)
    Ice-Фото

    Цитата: Student
    Хотелось бы увидеть эту бумажка с бюджетами, прям таки у них 17-е место))))

    Если бы было иначе, спортдир во всеуслышание не заявлял бы. Вообще на западе не принято прибедняться, тем более перед теми, кто знает правду. 

  • RVL
    Матье ван дер Пул не будет защ ... (4)
    RVL-Фото

    Саган явно жалеет об ОИ в Рио.

     

  • Адриен
    Алессандро де Марки едва избеж ... (4)
    Адриен-Фото

    Цитата: 0x5F375A86
    Счастливый человек, для него это вопиющий случай. В России это норма, тебя могут подрезать, прижать к поребрику, а если будешь что-то предьявлять водителю, скажет, что он тут главный, а тебе надо ехать по тротуару/велодорожке/сидеть дома.
    Ну понятно, обычное "В России ВСЁ плохо"...

     Вообще, уважаемые коллеги-велосипедисты, дорога, шоссе, АВТОстрада - ДЛЯ автомобилей. Главный на них - АВТОМОБИЛЬ. Конечно, велосипедист тоже как бы считается равноправным участником движения, но ФАКТИЧЕСКИ это далеко не так и это надо признавать и учитывать, тогда и несчастных случаев будет меньше. А вот эти рассуждения типа - все ДОЛЖНЫ  - пустые благие пожелания,  ими вымощена дорожка сами знаете куда. Надо быть РЕАЛИСТАМИ, а РЕАЛЬНОСТЬ такова, что за рулем автомобиля находится человек, а ему, как известно, СВОЙСТВЕННО ошибаться. Не учитывать это, выезжая на дорогу на велосипеде - ГЛУПО. Это все равно как переходить оживленную дорогу по зебре. Несмотря на то, что вас обязаны пропустить - ВСЕ РАВНО НАДО УБЕДИТЬСЯ В ОТСУТСТВИИ АВТОМОБИЛЕЙ И СПРАВА И СЛЕВА. По любому, груда металла весом под пару тонн на дороге ВСЕГДА фактически "права", и вряд ли вас или ваших родных как то утешит, что управляющий ей человек понесет какое-либо наказание - после того, как самое страшное уже произошло ...

  • Student
    Спортивный директор команды Ju ... (4)
    Student-Фото
    Хотелось бы увидеть эту бумажка с бюджетами, прям таки у них 17-е место))))
  • Серафим
    Алессандро де Марки едва избеж ... (4)
    Серафим-Фото
    У меня для таких с собой несколько выписок, напечатанных на формате А5 из ПДД. Раздел 24. Это нас с вами касается, дорогие велосипедисты.
    Соблюдайте ПДД, но и отстаивайте свои права. За нас этого никто делать не будет.
    К сожалению, культура вождения слаборазвита не только у водителей. И у работников ГИБДД наплевательское отношение, да и знания иногда отсутствуют(?!). Один "какбыгаишник" мне пытался рассказать, что велосипедисты должны ездить навстречу по левой стороне. ЭТО КАК?
    Ну и велосипедисты, а также "водители" модных электросамокатов, скутеров и прочего ездят как хотят, чем раздражают водителей машин и создают себе не лучший образ.
  • Arciv
    Спортивный директор команды Ju ... (4)
    Arciv-Фото
    надеюсь в этом году на классиках больше повезёт ван Арту. В том году он был всегда близок.
  • SportSpirit
    Спортивный директор команды Ju ... (4)
    SportSpirit-Фото

    Неожиданная информация. 

     

    Из комментариев С.Курдюкова у меня сложилось впечатление, что у JV прям бюджет-бюджет и спонсоры-спонсоры) + Дюмолана выкупили. 

     

    "экономим за счёт нераздутой системы организации" = грамотное распределение затрат - вообще молодцы) 

     

  • Mima
    Алессандро де Марки едва избеж ... (4)
    Mima-Фото
    Недоразвитые пещерные есть везде, даже там, где традиция велоспорта на высоком уровне. Хорошие люди, думающие, в меньшинстве. Необходимо себя беречь. Но ты не застрахован от такого бешеного поведения. Наверное, надо ехать с другом, который будет страховать , не знаю другого выхода, чтоб тренироваться безопасно. Даже гибель Скарпони - это не бешеный был, а водитель ,,просто ,, смотрел в телефон. .... Удачи, здоровья, удачи.
  • 0x5F375A86
    Алессандро де Марки едва избеж ... (4)
    0x5F375A86-Фото

    Счастливый человек, для него это вопиющий случай. В России это норма, тебя могут подрезать, прижать к поребрику, а если будешь что-то предьявлять водителю, скажет, что он тут главный, а тебе надо ехать по тротуару/велодорожке/сидеть дома.

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