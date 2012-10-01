Спортивный директор команды Jumbo-Visma о бюджете команды

Спортивный директор команды Jumbo-Visma: «В этом году мы были 17-ми по уровню бюджета из команд Мирового тура»

Команда Jumbo-Visma завершила сезон 2019 года с 51 победой, 25 из которых – победы на гонках Мирового тура. Примож Роглич принёс команде Jumbo-Visma 13 побед, из которых 11 – на гонках Мирового тура, включая победу на Гран-туре, Вуэльте Испании-2019. Дилан Груневеген одержал 15 побед, из которых 4 – на гонках Мирового тура, включая этап Тур де Франс-2019. Три победы на гонках Мирового тура, включая этап Тур де Франс, принёс команде Ваут ван Арт.

И этих успехов команда Jumbo-Visma добилась, опираясь не на самый большой бюджет. О том, что и в следующем году команда не будет самой высокобюджетной, а успехи пришли благодаря вере гонщиков в проект, а не из-за больших цифр в контрактах, в интервью Het Nieusblad рассказал спортивный директор команды Jumbo-Visma Мерейн Зееман (Merijn Zeeman).

Мерейн Зееман: «В этом году мы были вторыми из самых низкобюджетных команд Мирового тура. Каждая команда Мирового тура в начале года получает от Международного союза велосипедистов документ, где указаны бюджеты всех команд. Мы были 17-ми. Мы экономим за счёт нераздутой системы организации. Наш капитал – на велосипедах. Хотя мы предлагаем не самые большие зарплаты, у наших гонщиков хорошие контракты. Но они получают меньше, чем могли бы зарабатывать в более богатых командах.

В велогонках деньги ещё не всё. Вопрос в том, в каком направлении совершенствоваться, ради чего вкладывать деньги.

Ваут ван Арт выбрал нас, хотя мы не предлагали ему много денег. Примож Роглич мог бы зарабатывать больше где-то ещё, но остался верен нашему проекту. То же самое касается Дилана Груневегена.

Из-за бюджета нам всегда приходится выбирать, чем-то жертвовать. Особенно это касается Арденнских классик, где команда Jumbo-Visma не проявляет себя последние годы, потому что в этот период полностью концентрируемся на Джиро д’Италия. В 2020 году мы также поедем Амстел Голд Рэйс без претендента на победу. Хотя, должен признать, в следующем сезоне бюджет увеличится благодаря Jumbo. Но мы всё равно останется примерно на 8-м месте среди команд Мирового тура».