Крис Фрум: «Надеюсь вернуться в гонки в феврале 2020 года»

Адриен

Крис Фрум: «Надеюсь вернуться ... (1) " Э нет, торопиться не надо, торопиться не надо... Важно ВЫЛЕЧИТЬ, важно вернуть обществу полноценного человека, да ? ТОРОПИТЬСЯ НЕ НАДО !"

Костя К

Критериум «Сайтама Тур де Фран ... (6) Интересно, а Диди сам приехал, или его пригласили?

uran

Марк Кэвендиш переходит в кома ... (19) Цитата: Ice Цитата: Earl57 Прикольно. Кавендиш феерит в Лондоне который день, мощными рывками обгоняет Вивиани и Юэна, не говоря уже о других спринтерах вроде Кукара, а здешние комментаторы важно рассуждают о том, что он никакой... Лол!



А разве это показатель? В конце сезона, когда все спринтеры уже на спаде, в гонке, которая по значимости сильно уступает тьме других мероприятий. В следующем году посмотрим, кто лол, а кто адекватно рассуждает. Память у меня хорошая, после трех грантуров вернемся к этому вопросу)))





Цитата: Колёсник Цитата: Ice Я уже со счета сбился, сколько лет от Кэва нет нормальных выступлений, Да с того года, как его Саган на бортик отправил. Да с того года, как его Саган на бортик отправил.

Падали и посильнее, возвращались нормально. Фрум вон изломался и не сомневается, что вренется в кондиции. Саган и сам падал нормально.

А разве это показатель? В конце сезона, когда все спринтеры уже на спаде, в гонке, которая по значимости сильно уступает тьме других мероприятий. В следующем году посмотрим, кто лол, а кто адекватно рассуждает. Память у меня хорошая, после трех грантуров вернемся к этому вопросу)))Падали и посильнее, возвращались нормально. Фрум вон изломался и не сомневается, что вренется в кондиции. Саган и сам падал нормально. Он от мононуклеоза оправлялся. Падения у чистых спринтеров не редкость, в т.ч. у Кэва. Просто возраст для таких взрывных финишеров критический, и будет чудо если Кэв сможет взять пару побед на значимых гонках.

Серафим

Марк Кэвендиш переходит в кома ... (19) Ну это же нормально, Кэвендиш прирожденный трековик, это его стихия. Если бы он занимался только треком, не отвлекаясь на шоссе, то и не представляю, сколько трекового золота у него бы насобиралось. Крис Хой позавидовал бы.

Даже относительно длинные темповые гонки на треке - это не шоссе.

Shalam s Urala

Марк Кэвендиш переходит в кома ... (19) Цитата: Earl57 Прикольно. Кавендиш феерит в Лондоне который день, мощными рывками обгоняет Вивиани и Юэна, не говоря уже о других спринтерах вроде Кукара, а здешние комментаторы важно рассуждают о том, что он никакой... Лол! вот оно - то самое "если надо объяснять, то не надо объяснять" ) не знаю, что вы вкладываете во фразу "важно рассуждают". тут вроде форум, у каждого - своё мнение. "важно/неважно" - ваши девичьи заморочки ну правда, объяснять вам ЗДЕСЬ разницу между трековыми спринтами и шоссейными? вы всерьёз вообще??? тогда действительно ЛОЛ ) на шоссе, увы, у Марка до спринта дожить то частенько не выходит. а если и доживает, то.. ещё раз повторю - буду рад ошибиться. такая карьера, и, вдруг, глупо собрать борт и свалить по-тихому

Kreo69

Марк Кэвендиш переходит в кома ... (19) Справедливости ради отмечу, что Саган там был не при чём. Кэв начал падать еще до того, как был контакт с Петером.



Шансы на чудесное возвращение у Кэва не велики, но все-таки чудеса иногда случаются.

Ice

Марк Кэвендиш переходит в кома ... (19) Цитата: Earl57 Прикольно. Кавендиш феерит в Лондоне который день, мощными рывками обгоняет Вивиани и Юэна, не говоря уже о других спринтерах вроде Кукара, а здешние комментаторы важно рассуждают о том, что он никакой... Лол!

А разве это показатель? В конце сезона, когда все спринтеры уже на спаде, в гонке, которая по значимости сильно уступает тьме других мероприятий. В следующем году посмотрим, кто лол, а кто адекватно рассуждает. Память у меня хорошая, после трех грантуров вернемся к этому вопросу)))



Цитата: Колёсник Цитата: Ice Я уже со счета сбился, сколько лет от Кэва нет нормальных выступлений, Да с того года, как его Саган на бортик отправил. Да с того года, как его Саган на бортик отправил. Падали и посильнее, возвращались нормально. Фрум вон изломался и не сомневается, что вренется в кондиции. Саган и сам падал нормально.

Rokka

Марк Кэвендиш переходит в кома ... (19) Цитата: Earl57 Прикольно. Кавендиш феерит в Лондоне который день, мощными рывками обгоняет Вивиани и Юэна, не говоря уже о других спринтерах вроде Кукара, а здешние комментаторы важно рассуждают о том, что он никакой... Лол!

Я вот кстати тоже этого не пойму. На полотне Кэв прям ожил, смотря как он в лёгкую раскатал Вивиани начинаешь верить что следующий сезон наверняка будет другим для него. Тем более если вокруг него собралась довольно приличная компания и менеджмент Я вот кстати тоже этого не пойму. На полотне Кэв прям ожил, смотря как он в лёгкую раскатал Вивиани начинаешь верить что следующий сезон наверняка будет другим для него. Тем более если вокруг него собралась довольно приличная компания и менеджмент

Earl57

Марк Кэвендиш переходит в кома ... (19) Прикольно. Кавендиш феерит в Лондоне который день, мощными рывками обгоняет Вивиани и Юэна, не говоря уже о других спринтерах вроде Кукара, а здешние комментаторы важно рассуждают о том, что он никакой... Лол!

sergeipauk

Критериум «Сайтама Тур де Фран ... (6) Здорово дают отдыхать профикам в Японии. Оддыхают, не думают о гонках. Это активный отдых в конце сезона.