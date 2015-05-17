Крис Фрум: «Надеюсь вернуться в гонки в феврале 2020 года»

- Категория:
- VeloNAME |
- Дата:
- Вчера, 23:29
Крис Фрум надеется возобновить тренировки в декабре после операции
Крис Фрум, четырёхкратный победитель Тур де Франс, после мероприятий в рамках критериума «Сайтама» рассказал, что надеется вернуться к полноценным тренировкам в декабре, а в гонки – в феврале.
Сейчас британский гонщик команды Ineos, получивший тяжёлые травмы в июне, пока не может работать с полной нагрузкой и ему предстоит ещё одна операция по удалению металлических пластин.
Цель Криса Фрума – старт на Тур де Франс-2020, где он попробует бороться за пятую в карьере победу. О том, как проходит восстановление, Крис Фрум рассказал после критериума «Сайтама» в интервью Eurosport и Cyclingnews.
Крис Фрум: «Мне невероятно повезло, что я на данный момент даже вернулся на велосипед. Травмы были ужасающими, и мне предстоит ещё одна операция – мне удалят металлические скобы из бедра и локтя.
Сейчас я лучше езжу на велосипеде, чем хожу. Был момент, когда чтобы сесть в седло велосипеда, мне надо было подходить к нему на костылях. Я видел, какие взгляды бросали на меня люди при этом, но когда я садился на велосипед, ехать на нём у меня получалось гораздо лучше, чем ходить.
На данный момент я хромаю, так как в бедре стоит пластина, она мешает работе нескольких сухожилий. Мне трудно наступать на ногу при ходьбе. Потрясающе, что перелом бедра очень хорошо зажил, кость сильно укрепили, винты в ней, наверное, останутся навсегда. Мне очень повезло, что место перелома вдали от связок, по центру кости. В локте связки немного задеты, но в то же время это только локоть, и он тоже хорошо заживает.
После операции мне понадобится пара недель, но я надеюсь, что смогу снова нормально тренироваться в декабре, а в гонки надеюсь вернуться в феврале. По крайней мере, возьму эти даты за точки отсчёта.
В спорте нет гарантий, как и в жизни в целом. Но если вернусь в гонки в феврале, не знаю, на каком уровне буду. Надеюсь, что за четыре месяца смогу выйти на свой обычный уровень к Тур де Франс. Это моя цель, пока не нахожу причин, что это невозможно.
Именно эта цель меня мотивирует сейчас. Чувствую себя так близко к клубу пяти. Для меня это очень важная цель. Также в следующем году пройдут Олимпийские игры с очень горным маршрутом. И они это тоже моя цель после Тур де Франс. Будущий сезон многое предлагает.
Самая большая проблема – что форма может не вернуться. Когда хирург сказал, что всё в порядке, и я могу возвращаться в гонки, я всё время думал, что одно дело – гонки, другое – пытаться выиграть Тур де Франс. Это совершенно разные уровни.
Посмотрим. Как я уже сказал, гарантий нет. Я знаю лишь то, что собираюсь приложить абсолютно все силы. И всё ещё чувствую, что у меня их много».
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