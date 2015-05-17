VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Винченцо Нибали: «Смена команды в 2020 даёт мне новый сильный стимул»

Винченцо Нибали о Ломбардии-2019 и итогах сезона в команде Bahrain-Merida

 

  На классике Ломбардия-2019 Винченцо Нибали завершил три сезона выступления в команде Bahrain-Merida. 34-летний итальянский велогонщик финишировал на классике Монументе 55-м, не сумев побороться за третий титул победителя. Выпав на подъёме Чивильо, Нибали наехал на бачок, он вернулся в группу, но затем всё же не смог усидеть в группе сильнейших. 

 


Photo © @BettiniPhoto

 

 

 

  За три года работы в Bahrain-Merida Винченцо Нибали принёс команде два подиума Джиро д’Италия, подиум на Вуэльте Испании, победу на классиках Монументах Милан-Сан-Ремо и Ломбардии, победы на этапах Джиро д’Италия и Тур де Франс.

 

  В интервью La Gazzetta dello Sport Винченцо Нибали рассказал о своих ощущениях на финальной гонке сезона, а также о том, что ставит целью борьбу за олимпийскую медаль, в связи с чем не собирается начинать сезон в январе. Также, согласно La Gazzetta dello Sport, учитывая, что групповая гонка Олимпийских Игр 2020 года стартует всего через 6 дней после финиша Тур де Франс, Винченцо Нибали, скорее всего, в следующем году откажется от участия в Большой Петле.

 

  Винченцо Нибали о Ломбардии-2019: «Как я уже говорил, я был не в лучшей форме. Не хватило сил, а без них трудно проходить подъём. Потом потерял контакт. Вот и всё. Я наехал на бачок, который выскользнул из рук другого гонщика. Случайно я столкнулся с гонщиком из команды Lotto и выехал на тротуар. После у меня начались судороги, но это не оправдания. Правда в том, что силы ушли».

 

  В интервью OA Sport Винченцо Нибали подвёл итоги сезона: «Этот сезон был не супер, в последней части я немного загнал себя, было трудно и эмоционально.  Но переход в другую команду в 2020 даёт мне новый сильный стимул».

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Винченцо Нибали Vincenzo Nibali Bahrain-Merida

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Вчера, 23:10 | Регистрация: 30.06.2017

    Повторяет путь Контадора как и Трек Сегафредо. Не удивлюсь если когда то туда перейдет Фруминатор. )))

    Вся жизнь это гонка.
  2. Имя: Adrien

    Адриен

    Сегодня, 02:08 | Регистрация: 17.05.2015

    Да, переходы в другие команды иногда стимулируют МОЛОДЫХ спортсменов, но для гонщиков не первой молодости  это на уровне ПЛАЦЕБО.  Если  и принесет успех, то все же несистемный и кратковременный.  ПРИЧИНЫ побед и поражений  надо искать В СЕБЕ, а не во вне ...  Тому же Вальверде подобные стимулы ни к чему, уверен, что и в другой команде он бы демонстрировал такой же уровень. Почему ? Лидер ! А это значит, что не он зависит от команды, а она от него!.. А с Нибали... Когда силы уже не те, побед становится меньше, а неуспехов - больше, тогда начинается поиск ВЫХОДА из черной полосы. Один из таковых - смена обстановки. Но вряд ли он прибавит сил и убавит лет... Я совершенно не злорадствую, и если ошибусь - буду искренне рад. Только как то неудобно смотреть на увядающего большого спортсмена, который не только не добивается ярких побед, но даже и просто ярких выступлений... Ведь и проигрыш бывает достойным и красивым, когда всем очевидно - есть еще порох в пороховницах.

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2019: новые контракты и переходы велогонщиков
в велосезоне 2020-2021

Ближайшие старты

17 - 22 октября 2019

Gree-Tour of Guangxi

ОПРОС

Какой Гран-тур понравился больше?

Комментарии

  • Адриен
    Винченцо Нибали: «Смена команд ... (2)
    Адриен-Фото

    Да, переходы в другие команды иногда стимулируют МОЛОДЫХ спортсменов, но для гонщиков не первой молодости  это на уровне ПЛАЦЕБО.  Если  и принесет успех, то все же несистемный и кратковременный.  ПРИЧИНЫ побед и поражений  надо искать В СЕБЕ, а не во вне ...  Тому же Вальверде подобные стимулы ни к чему, уверен, что и в другой команде он бы демонстрировал такой же уровень. Почему ? Лидер ! А это значит, что не он зависит от команды, а она от него!.. А с Нибали... Когда силы уже не те, побед становится меньше, а неуспехов - больше, тогда начинается поиск ВЫХОДА из черной полосы. Один из таковых - смена обстановки. Но вряд ли он прибавит сил и убавит лет... Я совершенно не злорадствую, и если ошибусь - буду искренне рад. Только как то неудобно смотреть на увядающего большого спортсмена, который не только не добивается ярких побед, но даже и просто ярких выступлений... Ведь и проигрыш бывает достойным и красивым, когда всем очевидно - есть еще порох в пороховницах.

  • Серж
    Микель Ланда завершил работу в ... (17)
    Серж-Фото

    не надо было из Астаны тогда уходить

  • VeloVelo
    Микель Ланда завершил работу в ... (17)
    VeloVelo-Фото
    Ланда одиночка, по мне так это очевидно.
    Он всегда делает только то, что хочет сам.
    На такого перца лейтенантов не найдешь.
  • VeloVelo
    Микель Ланда завершил работу в ... (17)
    VeloVelo-Фото
    Подписываюсь )
  • VeloVelo
    Микель Ланда завершил работу в ... (17)
    VeloVelo-Фото

    Как раз амбиций у него не так уж и много.
    Один гонор, которого хватает для того, чтобы быть на виду.

    Ланда любит горы. Горы любят Ланду.
    Но, для генеральщика этого недостаточно.

  • Александра
    Примож Роглич: «Это был мой са ... (12)
    Александра-Фото

    Все по делу сказал. Нос не дерет, ложной скромностью не страдает. Счастлив, что номер один, так это же вполне понятно и законом не карается.))

    После того, как закончилась спортивная жизнь прыгуна с трамплина, он, наверное, и не думал, что все самое главное еще впереди.

  • Astanaforever
    Эган Берналь: «Возможность рас ... (1)
    Astanaforever-Фото
    Для тех команд которые хотят выиграть Тур де Франс, срочно заключайте контракт с Sidi. Без этих туфлей вы никогда не выиграете эту гонку. )))
  • Astanaforever
    Винченцо Нибали: «Смена команд ... (2)
    Astanaforever-Фото
    Повторяет путь Контадора как и Трек Сегафредо. Не удивлюсь если когда то туда перейдет Фруминатор. )))
  • EL-Fenomeno
    Бауке Моллема – победитель кла ... (7)
    EL-Fenomeno-Фото

    На Ломбардии всегда побеждают велогонщики с именем. И пускай Моллема был в фаворитах гонки где то в рядах 3-го эшелона, но его упорство, ну и да, смелость тоже, переросли в отличные дивиденды.

    А Вальверде насобирал тройку 2-х мест на осенних классиках этого сезона, но я думаю он бы с радостью обменял их на одно 1 место.

    Цитата: Александра
    У Трека завершение сезона такое, что обзавидоваться.)

    Так сказать, порадовали на всех фронтах) причёи взяли победы на самых важных однодневных гонках, что состоялись этой осенью.

  • GTX
    Примож Роглич: «Это был мой са ... (12)
    GTX-Фото
    новый тренд на velolive - хейтерство Роглича, а он то сказал все как и есть на самом деле.

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

14 октября

Manuel Belletti (Androni Giocattoli)

15 октября

Lluis Mas (Movistar Team)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4180
2 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3569
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 3202
4 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2947
5 Берналь Э. (Col) (INS) 2811
6 Вальверде А. (Esp) (MOV) 2717
7 Кристофф А. (Nor) (UAD) 2484
8 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2432
9 Вивиани Э. (Ita) (DQT) 2307
10 Саган П. (Svk) (BOH) 2232

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Октябрь 2019 (71)
Сентябрь 2019 (168)
Август 2019 (197)
Июль 2019 (192)
Июнь 2019 (168)
Май 2019 (215)