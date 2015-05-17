Винченцо Нибали: «Смена команды в 2020 даёт мне новый сильный стимул»

Винченцо Нибали о Ломбардии-2019 и итогах сезона в команде Bahrain-Merida

На классике Ломбардия-2019 Винченцо Нибали завершил три сезона выступления в команде Bahrain-Merida. 34-летний итальянский велогонщик финишировал на классике Монументе 55-м, не сумев побороться за третий титул победителя. Выпав на подъёме Чивильо, Нибали наехал на бачок, он вернулся в группу, но затем всё же не смог усидеть в группе сильнейших.



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За три года работы в Bahrain-Merida Винченцо Нибали принёс команде два подиума Джиро д’Италия, подиум на Вуэльте Испании, победу на классиках Монументах Милан-Сан-Ремо и Ломбардии, победы на этапах Джиро д’Италия и Тур де Франс.

В интервью La Gazzetta dello Sport Винченцо Нибали рассказал о своих ощущениях на финальной гонке сезона, а также о том, что ставит целью борьбу за олимпийскую медаль, в связи с чем не собирается начинать сезон в январе. Также, согласно La Gazzetta dello Sport, учитывая, что групповая гонка Олимпийских Игр 2020 года стартует всего через 6 дней после финиша Тур де Франс, Винченцо Нибали, скорее всего, в следующем году откажется от участия в Большой Петле.

Винченцо Нибали о Ломбардии-2019: «Как я уже говорил, я был не в лучшей форме. Не хватило сил, а без них трудно проходить подъём. Потом потерял контакт. Вот и всё. Я наехал на бачок, который выскользнул из рук другого гонщика. Случайно я столкнулся с гонщиком из команды Lotto и выехал на тротуар. После у меня начались судороги, но это не оправдания. Правда в том, что силы ушли».

В интервью OA Sport Винченцо Нибали подвёл итоги сезона: «Этот сезон был не супер, в последней части я немного загнал себя, было трудно и эмоционально. Но переход в другую команду в 2020 даёт мне новый сильный стимул».