VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Примож Роглич - победитель Льеж-Бастонь-Льеж-2020

Примож Роглич, Марк Хирши, Тадей Погачар о Льеж-Бастонь-Льеж-2020

 

 

  Призёр Тур де Франс-2020, 30-летний словенский велогонщик команды Jumbo-Visma Примож Роглич одержал победу на классике – Монументе велоспорта Льеж-Бастонь-Льеж, в которой принял участие впервые в карьере.

 

  Команда Jumbo-Visma помогала Приможу Рогличу оставаться в голове пелотона на 257-километровой дистанции. Том Дюмулин увеличил скорость у подножия финального подъёма Кот-де-Рош-о-Фокон. Роглич, его соотечественник и победитель Тур де Франс-2020  Тадей Погачар (UAE Team Emirates), а также победитель этапа Тур де Франс-2020 Марк Хирши (Sunweb) ответили на атаку чемпиона мира Жулиана Алафилиппа (Deceuninck-Quick Step)  и продолжили гонку вчетвером. Им удалось удержать просвет и разыграть спринт.

 

  В то время как Жулиан Алафилипп поднял руки в победном жесте, Примож Роглич бросил велосипед на финишную черту и опередил французского велогонщика на четверть колеса.

 

 После этапа чемпион мира в групповой гонке лишился подиума после того, как его релегировали на 5-е место за нарушение прямолинейности в спринте.

 

 

 

 

 

 

 

Photo ©A.S.O. / Gautier Demouveaux 

 

 

  Примож Роглич: «Просто невероятно. Я не переставал надеяться и продавливал всю дорогу до финиша. Всё свелось к сантиметрам! Невероятные ощущения. Очень счастлив и очень горжусь всей командой. Том очень мощно проехал финальный подъём, но не только он, все мои товарищи по команде проделали исключительную работу, защищая меня всю гонку. Наконец, я что-то выиграл!

 

Я впервые  проехал «Старейшую». Победа в классике – Монументе стояла в моём списке желаний, счастлив, что напротив него поставил птичку».

 

 Марк Хирши: «Ещё один хороший день для команды. Все великолепно работали. В ключевые моменты я всё время занимал хорошую позицию. Никто не атаковал до финального подъёма. Я чувствовал себя хорошо и поехал за Алафилиппом. Попробовал от него уехать, но не смог его сбросить.

 

  Потом наша группа увеличилась до четырёх, и я подумал, что в спринте у меня есть шанс. Мы хорошо работали вместе. В спринте я сел на колесо Алафилиппа, был прямо за ним и начал выходить вперёд. В этот момент он немного дёрнулся влево и коснулся моего колеса. Мне пришлось выстегнуть ногу из педали. Жаль. Я стал вторым, потому что его релегировали. Жаль немного, потому что я не знаю, как бы мог финишировать, не будь этого. Но я всё равно доволен вторым местом, это даёт мне уверенность на будущее».

 

  Тадей Погачар: «Смешанные чувства. Весь день нога шла. Команда много работала, я смог пройти финальный отбор. Когда приблизились к финишной черте, я сказал себе: «Поборемся за победу».

 

  Спринт получился хаотичным, в какой-то момент подумал, что упаду, но удержался и финишировал на подиуме. С огромным удовольствием проехал эту красивую гонку. В прошлом году, когда дебютировал здесь, финишировал 18-м, но многому научился. В будущем вернусь и снова поборюсь за победу»

 

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Примож Роглич Primoz Roglic Jumbo-Visma Льеж-Бастонь-Льеж Liege-Bastogne-Liege классика Мирового тура Монумент велоспорта однодневная велогонка

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Реклама

Юбилей

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2020: новые контракты и переходы велогонщиков
в велосезоне 2021-2022

Ближайшие старты

3 - 25 октября 2020

Giro d'Italia

7 октября 2020

De Brabantse Pijl

11 октября 2020

Gent-Wevelgem in Flanders Fields

11 октября 2020

Paris - Tours Elite

14 октября 2020

Scheldeprijs

18 октября 2020

Ronde van Vlaanderen

20 октября - 8 ноября 2020

La Vuelta ciclista a Espana

25 октября 2020

Paris-Roubaix

ОПРОС

Кто станет победителем Джиро д'Италия-2020?

Комментарии

  • uran
    Конфуз чемпиона мира или "про ... (4)
    uran-Фото
    Кликбейт? Нет, только не это!
  • AlGalgalim
    Конфуз чемпиона мира или "про ... (4)
    AlGalgalim-Фото
    Слабое наказание за нарушение прямолинейности движения. Вполне мог бы и травмировать Хирши.
  • Brodyazhnik
    Льеж-Бастонь-Льеж-2020. Резуль ... (35)
    Brodyazhnik-Фото

    Сезон безумных финишей :) Но интерееееесно.

  • M-07
    Джиро д’Италия-2020, превью эт ... (13)
    M-07-Фото

    В Закарина не верю уже, с такими ужасными спусками даже за победы из отрывов бороться сложно, переход в другую команду не помог.

  • EL-Fenomeno
    Льеж-Бастонь-Льеж-2020. Резуль ... (35)
    EL-Fenomeno-Фото
    Как жаль что такую гонку (с такой расвязкой то!) нельзя было посмотреть в прямом эфире: там Джиро, тут РГ; надо срочно вводить Евроспорт 3) Рогла боец, Хирши великолепен, Тадей.., а Погачар на подиуме)
    Цитата: velodoctor
    Снова на чемпионат Словении похоже? biggrin
    Скорее это фид-бэк к Тур день Франс.
  • M-07
    Льеж-Бастонь-Льеж-2020. Резуль ... (35)
    M-07-Фото

    За Роглича рад, конечно, но послевкусие такое себе из-за подрезки Алафилиппом соперников, очень некрасиво поступил Жулиан, жаль Хирши и Погачара в этой ситуации.

    Ван дер Пул монстр, вчера рано атаковал, 50 финальных километров ехал один и вырвал победу по итогам Бинк Банк Тура, и сегодня очень хорош был, в борьбе со свежими соперниками стал 6-м в такой гонке, вчерашняя гонка наверняка сказалась, жаль, что пауз толком нет между гонками.

  • Такие дела
    Конфуз чемпиона мира или "про ... (4)
    Такие дела-Фото
    Посмотрел этот ЛБЛ двумя комментаторами, Сначала одним, не помню как зовут (извиняюсь), а потом в записи с Курдюковым, великолепная возможность сравнить, разница на лицо, Курдюков вне конкуренции!!!
  • EL-Fenomeno
    Конфуз чемпиона мира или "про ... (4)
    EL-Fenomeno-Фото
    На последнем км. Жулиан был слишком нервным. Его то можно понять: первая гонка (монумент) в майке ЧМ, траблы с великом и догонялки, в конце концов ещё и борьба за победу. Но зная характер Алафилиппа мне кажется он на этой самой последней 1000 метров эмоционально перегорел. И точкой в этом конфузе (теперь ЖуЖу ещё попал и в рубрику Watts) стал его преждевременный победный, каг бэ, финиш. Я думаю переживёт, но вспоминать ему этот косяк будут долго, даже с учётом того, что ЖА и был религирован со второго места на пятое. А при такой драме на финише (и смех, и грех) уж лучше для него чтобы орги отправили его в конец итогового протокола; менее обидней было бы для француза. Судя по его коментах опосля Жулиан сам в шоке от всего что начудил под финиш, но извинился - молодец, а победы в майке чемпа к такому гонцу как Алафилипп обязательно придут!
  • uran
    Серьёзные травмы Грега Ван Аве ... (1)
    uran-Фото
    33 несчастья
  • SSS
    Александр Власов сошёл с Джиро ... (20)
    SSS-Фото
    А самостоятельно он не мог там какое-нибудь яблочко съесть? Или все только из рук повара? Это же мега профи!

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

5 октября

Rui Costa (UAE Team Emirates)

Kyle Murphy (Rally - UHC Cycling)

6 октября

Louis Vervaeke (Alpecin Fenix)

Ulugbek Saidov (Team Novo Nordisk)

Julian Mertens (Sport Vlaanderen - Baloise)

7 октября

Gorka Izagirre (Astana Pro Team)

Nicola Venchiarutti (Androni Giocattoli)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 2805
2 Фульсанг Я. (Den) (AST) 2761
3 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 2533
4 Погачар Т. (Slo) (UAD) 2062
5 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 1995
6 Шахманн М. (Ger) (BOH) 1960
7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 1955
8 Нибали В. (Ita) (TFS) 1829
9 Кинтнана Н. (Col) (ARK) 1816
10 Вальверде А. (Svk) (MOV) 1743

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Октябрь 2020 (35)
Сентябрь 2020 (201)
Август 2020 (226)
Июль 2020 (114)
Июнь 2020 (79)
Май 2020 (76)