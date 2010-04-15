- Категория:
- VeloRACE / Vuelta a Espana |
- Дата:
- Вчера, 18:49
Вуэльта Испании-2019, превью этапов: 16 этап, Правия - Альто де Ла Кубилья. Лена
Шестнадцатый этап Вуэльты Испании (Vuelta a Espana)-2019 стартует в астурийском городе Правия (Pravia). История Правии и прилегающей местности уходит корнями в далёкое время палеолита. Археологи вели раскопки в небольшой деревушке Сандамиас (Sandamias), прилегающей к Правии, и обнаружили большой каменный мачете, топор из чёрного металла и своего рода кварцевый пояс. Также археологами в этих краях были обнаружены наконечники стрел, относящиеся уже к периоду верхнего палеолита. Имеются также находки, соответствующие бронзовому веку и железному веку, доказывающие, что в этих краях в разное время велись военные действия.
Город Правия когда-то был окружен каменными стенами, их круговая планировка послужила основой для городской конфигурации города.
Среди исторических достопримечательностей города Правия особое внимание можно уделить церкви Сан-Хуана Сантьянес де Правия (Iglesia de San Juan de Santianes de Pravia) возведённой в восьмом веке во времена правления Короля Астурии Сило (Silo de Asturias). Это здание является старейшим сохранившимся монархическим владением Астурии. Рядом с церковью находится современный музей Сантьянеса (Museo de Santianes), открытый в июле 2007 года.
Самой большой религиозной достопримечательностью города Правия является дворцовый комплекс Мутас (Palacio de Moutas), где находится приходская церковь, бывшая соборная церковь Санта-Мария-ла-Майор (Colegiata de Santa María la Mayor) со множеством алтарей и изображений, имеющих большое культурно-историческое значение. Кроме того, в этом комплексе зданий находятся также старые дома канонов.
Основной экономической деятельностью жителей города Правия является земледелие и животноводство. Здесь выращивают рожь, пшеницу, полбу. Хотя уже не так объёмно, как в прошлом. Фермеры всё больше переводят свои земли на посадку садовых культур.
С середины 1990-х годов фермеры Правии начали выращивать киви вдоль берегов реки Налон (Río Nalón). В 2008 году урожай киви составил около 1500 тонн, что сделало Правию первым астурийским муниципалитетом по производству этого фрукта, а также привело к открытию в Правии представительства испанской федерации киви.
Альтиметрия 16-го этапа Вуэльта Испании-2019
Правия впервые принимает старт этапа Вуэльты Испании-2019. Горный этап с набором высоты 3800 м и финишем в подъём специальной категории перед днем отдыха.
На первых 50 км велогонщики преодолеют тягун с набором высоты в 440 м и окажутся у подножия подъёма 1 категории Пуэрто де Сан-Лоренсо (Puerto de San Lorenzo, отм. 1350 м, перепад высот 850 м, протяжённость 10 км, средний градиент 8,5%, максимальный градиент 12%). В последний раз подъём присутствовал на Вуэльте в 2014 году, первым вершину тогда прошёл Алессандро Де Марки.
После 20 км спуска начнётся восхождение до вершины подъёма 1-й категории Кобертория (Alto de la Cobertoria, отм. 1180 м, перепад высот 685 м, протяжённость 8,3 км, средний градиент 8,2%, максимальный градиент 18%).
Без километровой полки подъём выглядит еще внушительнее - почти 7 км со средним градиентом в 10%. В прошлый раз Коберторию проходили на Вуэльте Испании в 2012 году, первым на вершине тогда был Томас Де Гендт.
Завершив спуск, велогонщики начнут подъём протяжённостью 34 км до вершины Альто де ла Кубилья (Alto de la Cubilla, отм. 1690 м, перепад высот 1110 м, протяжённость 17,8 км, средний градиент 6,2%, максимальный градиент 12%), которая расположена в провинции Астурия, автономное сообщество Астурия). Альто де ла Кубилья впервые принимает финиш этапа. Вершина расположена на границе с автономным сообществом Кастилия и Леон.
Альто де ла Кубилье присвоена специальная категория - "Вершина Альберто Фернандеса" (Cima Alberto Fernandez).
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