 Вуэльта Испании-2019, превью этапов: 16 этап, Правия - Альто де Ла Кубилья. Лена

Сейтмеметов сейтхалил

Лука Мезгец пострадал в завале ... (2) 100%

Arciv

Вуэльта Испании-2019, превью э ... (7) Рогличу надо отдержаттся перед днём отдыха. И команда должна отдать все силы завтра. Надо сохранить все секунды перед третьей неделей

Arciv

Вуэльта Испании-2019. Результа ... (26) Цитата: Pi-man Цитата: Earl57 Цитата: Arciv Опять очень огорчил Беннет. 134е место,и на одной горе проиграть больше 20 мин. Может какая-то поломка была. Или просто поймал свой неудачный день

А какое место должен занимать спринтер на горном этапе?

А какое место должен занимать спринтер на горном этапе?

Arciv, очевидно, имел ввиду Джорджа Беннетта.

Arciv, очевидно, имел ввиду Джорджа Беннетта. Цитата: sixpack Цитата: Arciv Опять очень огорчил Беннет.



чем он огорчил? Греги Юмбы отработали, Касс уехал за этапом, Рог за генералом. После этого у остальных задача не выпасть за лимит, завтра ж снова пахать. У него не неудачный, а очень удачный день.

чем он огорчил? Греги Юмбы отработали, Касс уехал за этапом, Рог за генералом. После этого у остальных задача не выпасть за лимит, завтра ж снова пахать. У него не неудачный, а очень удачный день. Да,я конечно про Джорджа,горняка Джамбо))Он сильный горняк и шёл 14 в генерале. Не думаю,что спецом отдал этап. Приехал после спринтера Якобсена. Мне кажется что-то не то тут

sixpack

Вуэльта Испании-2019. Результа ... (26) Цитата: Arciv Опять очень огорчил Беннет. чем он огорчил? Греги Юмбы отработали, Касс уехал за этапом, Рог за генералом. После этого у остальных задача не выпасть за лимит, завтра ж снова пахать. У него не неудачный, а очень удачный день.

ararat

Вуэльта Испании-2019, превью э ... (7) Роглич упрочит своё преимущество на этом этапе.

Pi-man

Вуэльта Испании-2019. Результа ... (26) Цитата: Earl57 Цитата: Arciv Опять очень огорчил Беннет. 134е место,и на одной горе проиграть больше 20 мин. Может какая-то поломка была. Или просто поймал свой неудачный день

А какое место должен занимать спринтер на горном этапе?

А какое место должен занимать спринтер на горном этапе? Arciv, очевидно, имел ввиду Джорджа Беннетта.

AndreyEst

Вуэльта Испании-2019. Результа ... (26) Кто завтра едет в зелёной майке?По порядку, вроде как Вальверде.Но на нем радужная майка.Что главнее?))



Цитата: SportSpirit Цитата: Yuriy 17 Кто-то может покритиковать команду Jumbo-Visma за излишнюю трату сил помощника П. Роглича - С. Кусса.

Видимо, в JV нет мовистаровских цыган (вспоминая отзыв Солера). Изначальный план наверняка был другим, но по тому, как складывалась концовка этапа, абсолютно здравое решение. Остается лишь толика любопытства, спрашивали ли у Приможа отмашку, чтобы Кусс боролся до конца. Видимо, в JV нет мовистаровских цыган (вспоминая отзыв Солера). Изначальный план наверняка был другим, но по тому, как складывалась концовка этапа, абсолютно здравое решение. Остается лишь толика любопытства, спрашивали ли у Приможа отмашку, чтобы Кусс боролся до конца. Ну,в интерьвю после этапа Кусс сказал,что если бы было нужно,то он без проблем подвёз бы Роглича.А потом Энгельс сказал,что, конечно,у них был и план Б:победа на этапе и отметил:Примож был непротив. Видимо в Юмбе отношения внутри команды выстроены на достижение максимального количестаа плюшек в каждый момент.Не в пример Мувистару.

SportSpirit

Вуэльта Испании-2019. Результа ... (26) Цитата: Yuriy 17 Кто-то может покритиковать команду Jumbo-Visma за излишнюю трату сил помощника П. Роглича - С. Кусса.

Видимо, в JV нет мовистаровских цыган (вспоминая отзыв Солера). Изначальный план наверняка был другим, но по тому, как складывалась концовка этапа, абсолютно здравое решение. Остается лишь толика любопытства, спрашивали ли у Приможа отмашку, чтобы Кусс боролся до конца. Видимо, в JV нет мовистаровских цыган (вспоминая отзыв Солера). Изначальный план наверняка был другим, но по тому, как складывалась концовка этапа, абсолютно здравое решение. Остается лишь толика любопытства, спрашивали ли у Приможа отмашку, чтобы Кусс боролся до конца.

RexDroid

Вуэльта Испании-2019. Результа ... (26) Кусс конечно крут. Крупный план: чел на вершину на победу от преследователей едет и носом дышит...

Earl57

Вуэльта Испании-2019. Результа ... (26) Цитата: Arciv Опять очень огорчил Беннет. 134е место,и на одной горе проиграть больше 20 мин. Может какая-то поломка была. Или просто поймал свой неудачный день А какое место должен занимать спринтер на горном этапе?