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Вуэльта Испании-2019, превью этапов: 16 этап, Правия - Альто де Ла Кубилья. Лена

Вуэльта Испании-2019, превью этапов: 16 этап, Правия - Альто де Ла Кубилья. Лена

 

   Шестнадцатый этап Вуэльты Испании (Vuelta a Espana)-2019 стартует в астурийском городе Правия (Pravia). История Правии и прилегающей местности уходит корнями в далёкое время палеолита. Археологи вели раскопки в небольшой деревушке Сандамиас (Sandamias), прилегающей к Правии, и обнаружили большой каменный мачете, топор из чёрного металла и своего рода кварцевый пояс. Также археологами в этих краях были обнаружены наконечники стрел, относящиеся уже к периоду верхнего палеолита. Имеются также находки, соответствующие бронзовому веку и железному веку, доказывающие, что в этих краях в разное время велись военные действия.

 

Вуэльта Испании-2019, превью этапов: 16 этап, Правия - Альто де Ла Кубилья. Лена

 

   Город Правия когда-то был окружен каменными стенами, их круговая планировка послужила основой для городской конфигурации города.

 

   Среди исторических достопримечательностей города Правия особое внимание можно уделить церкви Сан-Хуана Сантьянес де Правия (Iglesia de San Juan de Santianes de Pravia) возведённой в восьмом веке во времена правления Короля Астурии Сило (Silo de Asturias). Это здание является старейшим сохранившимся монархическим владением Астурии. Рядом с церковью находится современный музей Сантьянеса (Museo de Santianes), открытый в июле 2007 года.

 

Вуэльта Испании-2019, превью этапов: 16 этап, Правия - Альто де Ла Кубилья. Лена

 

   Самой большой религиозной достопримечательностью города Правия является дворцовый комплекс Мутас (Palacio de Moutas), где находится приходская церковь, бывшая соборная церковь Санта-Мария-ла-Майор (Colegiata de Santa María la Mayor) со множеством алтарей и изображений, имеющих большое культурно-историческое значение. Кроме того, в этом комплексе зданий находятся также старые дома канонов.

 

   Основной экономической деятельностью жителей города Правия является земледелие и животноводство. Здесь выращивают рожь, пшеницу, полбу. Хотя уже не так объёмно, как в прошлом. Фермеры всё больше переводят свои земли на посадку садовых культур.

 

Вуэльта Испании-2019, превью этапов: 16 этап, Правия - Альто де Ла Кубилья. ЛенаВуэльта Испании-2019, превью этапов: 16 этап, Правия - Альто де Ла Кубилья. Лена

 

   С середины 1990-х годов фермеры Правии начали выращивать  киви вдоль берегов реки Налон (Río Nalón). В 2008 году урожай киви составил около 1500 тонн, что сделало Правию первым астурийским муниципалитетом по производству этого фрукта, а также привело к открытию в Правии представительства испанской федерации киви.

 

Альтиметрия 16-го этапа Вуэльта Испании-2019

 

 

Вуэльта Испании-2019, превью этапов: 16 этап, Правия - Альто де Ла Кубилья. Лена

 

 Вуэльта Испании-2019, превью этапов: 16 этап, Правия - Альто де Ла Кубилья. Лена

 

   Правия впервые принимает старт этапа Вуэльты Испании-2019. Горный этап с набором высоты 3800 м и финишем в подъём специальной категории перед днем отдыха.

 

   На первых 50 км велогонщики преодолеют тягун с набором высоты в 440 м и окажутся у подножия подъёма 1 категории Пуэрто де Сан-Лоренсо (Puerto de San Lorenzo, отм. 1350 м, перепад высот 850 м, протяжённость 10 км, средний градиент 8,5%, максимальный градиент 12%). В последний раз подъём присутствовал на Вуэльте в 2014 году, первым вершину тогда прошёл Алессандро Де Марки.

 

Вуэльта Испании-2019, превью этапов: 16 этап, Правия - Альто де Ла Кубилья. Лена

 

Вуэльта Испании-2019, превью этапов: 16 этап, Правия - Альто де Ла Кубилья. Лена

 

 

  После 20 км спуска начнётся восхождение до вершины подъёма 1-й категории Кобертория (Alto de la Cobertoria, отм. 1180 м, перепад высот 685 м, протяжённость 8,3 км, средний градиент 8,2%, максимальный градиент 18%). 

 

  Без километровой полки подъём выглядит еще внушительнее - почти 7 км со средним градиентом в 10%.  В прошлый раз Коберторию проходили на Вуэльте Испании в 2012 году, первым на вершине тогда был Томас Де Гендт. 

 

Вуэльта Испании-2019, превью этапов: 16 этап, Правия - Альто де Ла Кубилья. ЛенаВуэльта Испании-2019, превью этапов: 16 этап, Правия - Альто де Ла Кубилья. Лена

 

  Завершив спуск, велогонщики начнут подъём протяжённостью 34 км до вершины Альто де ла Кубилья (Alto de la Cubilla, отм. 1690 м, перепад высот 1110 м, протяжённость 17,8 км, средний градиент 6,2%, максимальный градиент 12%), которая расположена в провинции Астурия, автономное сообщество Астурия). Альто де ла Кубилья впервые принимает финиш этапа. Вершина расположена на границе с автономным сообществом Кастилия и Леон.

 

Вуэльта Испании-2019, превью этапов: 16 этап, Правия - Альто де Ла Кубилья. Лена

 

 

   Альто де ла Кубилье присвоена специальная категория - "Вершина Альберто Фернандеса" (Cima Alberto Fernandez).

 

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По материалам Интернета

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Теги к статье: Вуэльта Испании Vuelta a Espana Вуэльта Испании-2019 велоспорт Гран-тур превью этапов маршрут Вуэльты Испании новости велоспорта результаты Вуэльты Испании велолайв

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  1. Бакеша

    Вчера, 19:23 | Регистрация: 1.02.2018

    Кому то из первой четверки капнет на этом этапе... и это будет Лопес

  2. Гонщик

    Вчера, 19:26 | Регистрация: 28.05.2017

    Последняя горка очень даже педалябэ , ждём дуэль Вальва с Роглой .

  3. Имя: Алексей

    sixpack

    Вчера, 19:35 | Регистрация: 20.11.2012

    этап под большую борьбу. повторюсь, что критическими для Роглича считаю 16й и 18й этапы. Юмба сегодня сильно потратилась. 

     

  4. Имя: Veloster

    veloster

    Вчера, 19:37 | Регистрация: 4.01.2018

    В идеале, последняя гора для Лопеса. Но пока не ясно, как он себя чувствует. Погачару пора бы уже начать уставать. Кинтана уже начал, как и положено после Тура.

  5. Имя: Николай.

    Николай Н.

    Вчера, 20:53 | Регистрация: 15.04.2010

    Верней всего этап выиграет кто-то из отрыва. Капитаны, после сегодняшнего этапа приедут вмести.

  6. Имя: Ararat

    ararat

    Вчера, 21:41 | Регистрация: 11.12.2014

    Роглич упрочит своё преимущество на этом этапе.

  7. Имя: Артём

    Arciv

    Вчера, 23:25 | Регистрация: 15.04.2018

    Рогличу надо отдержаттся перед днём отдыха. И команда должна отдать все силы завтра. Надо сохранить все секунды перед третьей неделей

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ОПРОС

Кто станет победителем Вуэльты Испании-2019?

Комментарии

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Лука Мезгец пострадал в завале ... (2)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    100%
  • Arciv
    Вуэльта Испании-2019, превью э ... (7)
    Arciv-Фото
    Рогличу надо отдержаттся перед днём отдыха. И команда должна отдать все силы завтра. Надо сохранить все секунды перед третьей неделей
  • Arciv
    Вуэльта Испании-2019. Результа ... (26)
    Arciv-Фото
    Цитата: Pi-man
    Цитата: Earl57
    Цитата: Arciv
    Опять очень огорчил Беннет. 134е место,и на одной горе проиграть больше 20 мин. Может какая-то поломка была. Или просто поймал свой неудачный день

    А какое место должен занимать спринтер на горном этапе? 

    Arciv, очевидно, имел ввиду Джорджа Беннетта.
    Да,я конечно про Джорджа,горняка Джамбо))
    Цитата: sixpack
    Цитата: Arciv
    Опять очень огорчил Беннет.

     
    чем он огорчил? Греги Юмбы отработали, Касс уехал за этапом, Рог за генералом. После этого у остальных задача не выпасть за лимит, завтра ж снова пахать. У него не неудачный, а очень удачный день.
    Он сильный горняк и шёл 14 в генерале. Не думаю,что спецом отдал этап. Приехал после спринтера Якобсена. Мне кажется что-то не то тут
  • sixpack
    Вуэльта Испании-2019. Результа ... (26)
    sixpack-Фото

    Цитата: Arciv
    Опять очень огорчил Беннет.

     

    чем он огорчил? Греги Юмбы отработали, Касс уехал за этапом, Рог за генералом. После этого у остальных задача не выпасть за лимит, завтра ж снова пахать. У него не неудачный, а очень удачный день.

  • ararat
    Вуэльта Испании-2019, превью э ... (7)
    ararat-Фото
    Роглич упрочит своё преимущество на этом этапе.
  • Pi-man
    Вуэльта Испании-2019. Результа ... (26)
    Pi-man-Фото

    Цитата: Earl57
    Цитата: Arciv
    Опять очень огорчил Беннет. 134е место,и на одной горе проиграть больше 20 мин. Может какая-то поломка была. Или просто поймал свой неудачный день

    А какое место должен занимать спринтер на горном этапе? 

    Arciv, очевидно, имел ввиду Джорджа Беннетта.

  • AndreyEst
    Вуэльта Испании-2019. Результа ... (26)
    AndreyEst-Фото

    Кто завтра едет в зелёной майке?По порядку, вроде как Вальверде.Но на нем радужная майка.Что главнее?))



    Цитата: SportSpirit
    Цитата: Yuriy 17
    Кто-то может покритиковать команду Jumbo-Visma за излишнюю трату сил помощника П. Роглича - С. Кусса.
    Видимо, в JV нет мовистаровских цыган (вспоминая отзыв Солера). Изначальный план наверняка был другим, но по тому, как складывалась концовка этапа, абсолютно здравое решение. Остается лишь толика любопытства, спрашивали ли у Приможа отмашку, чтобы Кусс боролся до конца.

    Ну,в интерьвю после этапа Кусс сказал,что если бы было нужно,то он без проблем подвёз бы Роглича.А потом Энгельс сказал,что, конечно,у них был и план Б:победа на этапе и отметил:Примож был непротив.

    Видимо в Юмбе отношения внутри команды выстроены на достижение максимального количестаа плюшек в каждый момент.Не в пример Мувистару.

  • SportSpirit
    Вуэльта Испании-2019. Результа ... (26)
    SportSpirit-Фото
    Цитата: Yuriy 17
    Кто-то может покритиковать команду Jumbo-Visma за излишнюю трату сил помощника П. Роглича - С. Кусса.
    Видимо, в JV нет мовистаровских цыган (вспоминая отзыв Солера). Изначальный план наверняка был другим, но по тому, как складывалась концовка этапа, абсолютно здравое решение. Остается лишь толика любопытства, спрашивали ли у Приможа отмашку, чтобы Кусс боролся до конца.
  • RexDroid
    Вуэльта Испании-2019. Результа ... (26)
    RexDroid-Фото
    Кусс конечно крут. Крупный план: чел на вершину на победу от преследователей едет и носом дышит...
  • Earl57
    Вуэльта Испании-2019. Результа ... (26)
    Earl57-Фото

    Цитата: Arciv
    Опять очень огорчил Беннет. 134е место,и на одной горе проиграть больше 20 мин. Может какая-то поломка была. Или просто поймал свой неудачный день

    А какое место должен занимать спринтер на горном этапе? 

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2 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3109
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 2991
4 Пино Т. (Fra) (GFC) 2976
5 Роглич П. (Slo) (TJV) 2859
6 Берналь Э. (Col) (INS) 2726
7 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2412
8 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2409
9 Йейтс С. (GBr) (MTS) 2320
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