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Вуэльта Испании-2019, превью этапов: 20 этап, Аренас де Сан Педро - Платаформа де Гредос
Двадцатый этап Вуэльты Испании (Vuelta a Espana)-2019 стартует в городке Аренас де Сан Педро (Arenas de San Pedro). Это небольшая красивая деревушка, известна пещерами Агила (Cuevas del Águila) — одним из чудес долины Тьетар. Открытие пещер произошло совершенно случайно в канун католического Рождества. 24 декабря 1963 года пятеро охотников, охотившихся на склоне холма, известному как Серро-дель-Агила, увидели пар, выходящий из ямы. Пар был вызван разницей температур - в пещерах было тепло, +17*C, а снаружи холодно.
Используя веревки, охотники спустились в дыру диаметром всего лишь 60 см. Затем им пришлось проползли 50 метров, пока они не достигли большой главной галереи. Охотники блуждали в пещере почти пять часов, пока, наконец-то, не нашли дыру, через которую они проникли в пещеру. Сообщив местным властям о своей находке, к изучению пещеры приступили учёные. После проведения всех научных работ, и работ по обустройству, в 1964 году Куэвас-дель-Агила была открыта для посещения публики.
Свое название пещера получила от холма она Серро-дель-Агила, под которым расположена. Холм состоит из известняка и покрыт дубовым лесом, что повлияло на подземный пейзаж, который природа создавала на протяжении примерно 12 миллионов лет. Пещера расположена неглубоко, всего лишь на глубине 5 метров. В недра пещеры ведёт тропа длиной в 1000 метров. Температура в пещере в течение всего года держится около +17*C, а влажность, близка к 100%.
Пищеры Агила образованы потоками грунтовых вод, а медленные просачивания дождевой воды создали различные типы спелеотемов. Пещеры могут похвастаться различными цветами и текстурами, в отличие от других пещер Пиренейского полуострова, которые, как правило, более монохромны. Это связано с их сложной эволюцией, как следствие повторяющихся фаз создания и разрушения образований, что создает большое разнообразие подземного ландшафта. Сложный характер спелеотемов в пещерах Агила показывает медленную, но непрестанную эволюцию в непрерывном процессе трансформации. Пещеры Агила обладают богатым разнообразием спелеотемов: сталагмитов, сталактитов, столбов, поточных камней, антодитов, гелицитов, соломинок и даже лунного молока. Такое разнообразие происходит из изменений в микроклимате пещеры и контекста, в котором появляются образования.
Из других достопримечательностей города Аренас де Сан Педро стоит упомянуть о нескольких исторических сооружениях.
Крепость Констебля Давалоса (Castillo de Arenas de San Pedro) была воздвигнута в период между 1393 и 1423 годами, констеблем Доном Руисом Лопесом Давалосом (Condestable Ruy López Dávalos). В наше время в отреставрированной башне крепости находится художественный музей, в котором выставлена часть работ художника Мануэля Аснара, в то же время музей работает как выставочный и конгресс-холл. Согласно указу от 9 августа 1926 года, крепость Констебля Давалоса объявлена историко-художественным памятником, принадлежащий Национальной художественной сокровищнице Испании.
Вуэльта Испании-2019, превью этапов: 20 этап, Аренас де Сан Педро - Платаформа де Гредос
Мост Аквелькабос (El puente de Aquelcabos) имеет средневековое происхождения, он был построен на месте более старинного моста, отсюда и его название - «Перестроенный мост». В средневековые времена за право пересечь мост платили дань.
Крест лжи (Cruz del Mentidero). Этот крест, датируемый 16-м веком, расположен на кольцевой развязке рядом с мостом в направлении Гисандо-Эль-Орнильо (Guisando-El Hornillo) и Эль-Ареналь (El Arenal). Недавно отреставрированный, он все еще сохраняет большую часть своей первоначальной структуры. Крест ренессансного происхождения с крестом флорделисада.
Альтиметрия 20-го этапа Вуэльта Испании-2019
Аренас-де-Сан-Педро впервые принимает старт этапа Вуэльты Испании.
Заключительный горный этап Вуэльты Испании-2019 с набором высоты 4400 м и финишем в подъём 3 категории. Со старта пелотон проедет 15 км до подножия подъёма 1 категория Пуэрто де Педро Бернардо (Puerto de Pedro Bernardo, отм. 1245 м, перепад высот 810 м, протяжённость 18,4 км, средний градиент 4,4%, максимальный градиент 8%).
Преодолев вершину подъёма, велогонщики проедут короткий спуск и начнут подъём к вершине 2 категории Пуэрто де Серранильос (Puerto de Serranillos, отм. 1575 м, перепад высот 440 м, протяжённость 9 км, средний градиент 4,8%, максимальный градиент 10%).
Оба подъёма в последний раз присутствовали на Вуэльте Испании в 2005 году, первым на вершинах был Эладио Хименес. Далее 20 км спуска до подножия подъёма 2 категории Альто де Наватальгордо (Alto de Navatalgordo, отм. 1235 м, перепад высот 385 м, протяжённость 5,3 км, средний градиент 7,2%, максимальный градиент 10%).
Последующие 45 км пересеченного рельефа приведут велогонщиков к подножию подъёма 3 категории Пуэрто де Чиа (Puerto de Chia, отм. 1610 м, перепад высот 120 м, протяжённость 3 км, средний градиент 4%, максимальный градиент 10%). Пройдя вершину подъёма, велогонщики после 20-км спуска начнут новое восхождение в подъём Пуэрто де Пенья Негра.
Подъёём 1 категории Пуэрто де Пенья Негра (Puerto de Pena Negra, отм. 1910 м, перепад высот 840 м, протяжённость 14,2 км, средний градиент 5,9%, максимальный градиент 8%). Подъём в 2018 году проходили с другой стороны, первым на вершине был Луис Анхель Мате, а эта сторона подъёма входила в маршрут Вуэльты Испании в 2004 году, первым был Хуан Мануэль Фуэнтос.
Высота де Гредос (Plataforma de Gredos, провинция Авила, автономное сообщество Кастилия и Леон) впервые принимает финиш этапа Вуэльты Испании-2019. Этап финиширует в подъём 3 категории Платаформа де Гредос (Plataforma de Gredos, отм. 1750 м, перепад высот 360 м, протяжённость 9,4 км, средний градиент 3,8%, максимальный градиент 10%). Заключительные 3,5 км со средним градиентом 7,3%.
Высота де Гредос является основной точкой доступа к центру регионального парка и горного массива Сьерра де Гредос (Sierra de Gredos), который расположен на южной оконечности провинции Авила, в автономном сообществе в Кастилия и Леон. Региональный парк Сьерра де Гредос занимает площадь 86 397 га.
Вуэльта Испании-2019, превью этапов: 20 этап, Аренас де Сан Педро - Платаформа де Гредос
Дорога и паркинг Платформа де Гредос, расположенная на высоте 1750 м над уровнем моря, протяженностью 12 км, была построена в 1945 году. Тогдашний глава государства Франсиско Франко (Francisco Franco), с целью облегчения доступа к охотничьим угодьям Гредоса отдал распоряжение об улучшении дорожного полотна. Дорога была построена, хотя для этого строителям пришлось разрушить мост римского герцога и построить новый, более широкий мост, с меньшим уклоном и с использованием одной небольшой арки. Эта дорога стала частью государственной дорожной сети.
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По материалам Интернета
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sixpack
Гран-при Квебека-2019. Результ ... (5)
Петя был готов работать с Ж.А., но ГВА уперся рогом, и в итоге их группе пришел полный Мэтьюз. Но Петя силен в брани, готов к ЧМ.
Кстати, Ремко Квики использовыали в качестве замыкающего всю гонку. В подготовке атаки Ж.А. он замечен не был
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sixpack
Примож Роглич, Мигель Лопес о ... (20)
Цитата: Адриен
Ну что тут скажешь... Формально прав Арриета , но кроме правил существуют и ПОНЯТИЯ и по ним - раз лидер тура попал в завал - Мовистар должны были притормозить. Другое дело - и тут опять Арриета прав - не всегда это соблюдается, а - когда как. Я не знаю, проводятся ли в велоспорте брифинги представителей всех команд перед значимыми соревнованиями, но ситуации, подобные сегодняшней, должны обсуждаться ЗАРАНЕЕ - они же не редки и типичны - и ДОГОВАРИВАТЬСЯ о действиях команд в подобных происшествиях. Решат - совместно - что надо ждать, значит НАДО ЖДАТЬ. Не решат, кто-то будет против - всё, команды вольны уезжать. А без таких договоренностей будет только подобный разнобой и бардак, ведь согласитесь, решение UCI далеко не спортивное, а, мягко говоря, спорное, хотя вроде как и справедливое. Тогда по этому принципу надо было подвозить Крёйсвика, когда он упал в сугроб, до Нибали... Или Шлека мл. до Контадора - когда соскочила цепь...
все эти "заранее договариваться" - для управителей вселенной с дивана, которые все могут заранее предвидеть и контролировать. реальная ситуация каждый раз немного разная, понятия у каждого свои, негласные договеренности никто не мешает трактовать чуток по-разному. И поскольку они не в рамках правил УСИ, наказать за них формально нельзя, в темном углу спортдирам Мувиков рыло начистить.
Решение УСИ как раз спортивное. Должна ли УСИ решать по-понятиям - другой вопрос. Когда одновременно по законам и понятиям одни и те же люди решают - это конфликт интересов.
Цитата: Серафим
Поступки не очень этичные - что приказания Ариетты убегать от завала, что угроза инспекторов UCI насчет подвоза гонщиков.
не назвал бы решение УСИ неэтичным, но оно проблемное, конечно. Не должна УСИ одновременно решать по законам и по понятиям.
Цитата: Серафим
Запускать секундомер, после отъезда группы останавливать и отнимать это время от итогового.
Лишь частично решает проблему, ибо все равно группа разбивается. Кроме того, создается поле для манипуляций. Представьте эшелоны, Роглич во втором. В третьем Мартин и сильнейшие раздельщики команды. Роглич падает "штоп не очень", присоединяется к третьему эшелону. Время вычитается. Нелегко такие штуки в правилах учесть
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SportSpirit
Реми Каванья – победитель 19 э ... (3)
От души плюсану и за Каванью, и за веру команды в него! Кто постоянно пытается, тот обречен на достижение цели! Первый ГТ, а у него еще силы в ногах на 19-м этапе. Одно из открытий Вуэльты.
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Гонщик
Примож Роглич, Мигель Лопес о ... (20)
Цитата: veloliveuser
напомню Вам про ои-16. там проходили круги, на одном из которых Нибс "поломался", хотя уже знал его. Фульсан (серебро взял) потом прокомментил, типа, все уже знали круги, но полезли на рожон - и получили.
а поломка Фрума, по-Вашему, относится к профи?
Его величество случай , никто от этого не застрахован , а без риска победы не будет .
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veloliveuser
Примож Роглич, Мигель Лопес о ... (20)
напомню Вам про ои-16. там проходили круги, на одном из которых Нибс "поломался", хотя уже знал его. Фульсан (серебро взял) потом прокомментил, типа, все уже знали круги, но полезли на рожон - и получили.
а поломка Фрума, по-Вашему, относится к профи?
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Mima
Примож Роглич, Мигель Лопес о ... (20)
Цитата: Адриен
Ну что тут скажешь... Формально прав Арриета , но кроме правил существуют и ПОНЯТИЯ и по ним - раз лидер тура попал в завал - Мовистар должны были притормозить. Другое дело - и тут опять Арриета прав - не всегда это соблюдается, а - когда как. Я не знаю, проводятся ли в велоспорте брифинги представителей всех команд перед значимыми соревнованиями, но ситуации, подобные сегодняшней, должны обсуждаться ЗАРАНЕЕ - они же не редки и типичны - и ДОГОВАРИВАТЬСЯ о действиях команд в подобных происшествиях. Решат - совместно - что надо ждать, значит НАДО ЖДАТЬ. Не решат, кто-то будет против - всё, команды вольны уезжать. А без таких договоренностей будет только подобный разнобой и бардак, ведь согласитесь, решение UCI далеко не спортивное, а, мягко говоря, спорное, хотя вроде как и справедливое. Тогда по этому принципу надо было подвозить Крёйсвика, когда он упал в сугроб, до Нибали... Или Шлека мл. до Контадора - когда соскочила цепь...
Не будут они договариваться, тут деньги, спонсоры, обязательства. Это жёстко, но это так было уже много раз и каждый раз кто-то обижается.
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Гонщик
Примож Роглич, Мигель Лопес о ... (20)
Цитата: Shalam s Urala
Цитата: Гонщик
сам упал или в силу обстоятельств
а что такое "сам упал"? едет, едет, и вдуг - а дай-ка упаду! сам!...
любое падение - в силу обстоятельств. притёрся, завалили, сбили, выбоина, маслянное пятно, песок, лёд, крутой вираж.. - за всё это отвечает лично гонщик. нянек нет. подождали - хорошо. нет - не плачь, сам дурак.
вот бывают такие виражи, типа спирали закручивающейся. было как-то, ехал по Сербии (с г. Копаоник) - скорость высокая, вираж вроде читается, но вдруг начинает стремительно закручиваться, радиус всё меньше - и вот ты уже отчаянно тормозишь, и уже на встречной полосе.. норм, затормозил. благо на встречке никого не было, а то б попробовал своим лбом чью-то лобовуху.
на том вираже памятник есть - члену сборной Югославии по велошоссе, Бонимир Бранкович (если не ошибаюсь). погиб он там (года не помню). мир праху.
я потом вернулся - есть там знаки предупреждающие. но многие велосипедисты смотрят на них?
Сам упал , эт когда чайник , изнально без большого опыта серпантина ,пытается на высокой скорости пройти связку поворотов по неправильной траектории , да ещё тормозит в повороте , что является делом неблагодарным , другое когда песок , либо ямка , масло , о которых ты не предполагал , к профи это конечно не относится , но некоторые порой удивляют .
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veloliveuser
Вуэльта Испании-2019. Результа ... (43)
а мне показалось, что мувики не убегали (по их словам, они уже натягивали - до завала), а держали скорость ради укатывания соперников (за 50 км можно нагнать - даже в одиночку это делают) - чтобы те сами постепенно отваливали из-за ветра, ослабления.
и еще напомню элементарную вещь:
проблемы у соперников возникают вследствии твоей агрессивной езды - те начинают рисковать и не каждый справляется с ситуациями. Нибс - яркий представитель такой атаки. и он не виноват, что кто-то не может удержаться за ним.
возможно, мувики в этот раз тоже применили эту тактику.
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veloliveuser
Примож Роглич, Мигель Лопес о ... (20)
добавлю штрих по авторитетному решале.
как-то Конта прокололся (кажется, на тдф) и отставал - и никто не ждал его. а когда Шлек там же подъотстал (вроде бы из-за пролитого масла), то его однокомандник Канч притормозил пелотон.
так что и тут субъективно.
кто знает истинные мотивы действий? каждый заинтересован только в своем. ну а нам - переживать.
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