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Вуэльта Испании-2019, превью этапов: 20 этап, Аренас де Сан Педро - Платаформа де Гредос

Вуэльта Испании-2019, превью этапов: 20 этап, Аренас де Сан Педро - Платаформа де Гредос

 

   Двадцатый этап Вуэльты Испании (Vuelta a Espana)-2019 стартует в городке Аренас де Сан Педро (Arenas de San Pedro). Это небольшая красивая деревушка, известна пещерами Агила (Cuevas del Águila) — одним из чудес долины Тьетар. Открытие пещер произошло совершенно случайно в канун католического Рождества. 24 декабря 1963 года пятеро охотников, охотившихся на склоне холма, известному как Серро-дель-Агила, увидели пар, выходящий из ямы. Пар был вызван разницей температур - в пещерах было тепло,  +17*C, а снаружи холодно.

 

Вуэльта Испании-2019, превью этапов: 20 этап, Аренас де Сан Педро - Платаформа де Гредос

 

   Используя веревки, охотники спустились в дыру диаметром всего лишь 60 см. Затем им пришлось проползли 50 метров, пока они не достигли большой главной галереи. Охотники блуждали в пещере почти пять часов, пока, наконец-то, не нашли дыру, через которую они проникли в пещеру. Сообщив местным властям о своей находке, к изучению пещеры приступили учёные. После проведения всех научных работ, и работ по обустройству, в 1964 году Куэвас-дель-Агила была открыта для посещения публики.

 

Вуэльта Испании-2019, превью этапов: 20 этап, Аренас де Сан Педро - Платаформа де Гредос

 

   Свое название пещера получила от холма она Серро-дель-Агила, под которым расположена. Холм состоит из известняка и покрыт дубовым лесом, что повлияло на подземный пейзаж, который природа создавала на протяжении примерно 12 миллионов лет. Пещера расположена неглубоко, всего лишь на глубине 5 метров. В недра пещеры ведёт тропа длиной в 1000 метров. Температура в пещере в течение всего года держится около +17*C, а влажность, близка к 100%.

 

   Пищеры Агила образованы потоками грунтовых вод, а медленные просачивания дождевой воды создали различные типы спелеотемов. Пещеры могут похвастаться различными цветами и текстурами, в отличие от других пещер Пиренейского полуострова, которые, как правило, более монохромны. Это связано с их сложной эволюцией, как следствие повторяющихся фаз создания и разрушения образований, что создает большое разнообразие подземного ландшафта. Сложный характер спелеотемов в пещерах Агила показывает медленную, но непрестанную эволюцию в непрерывном процессе трансформации. Пещеры Агила обладают богатым разнообразием спелеотемов: сталагмитов, сталактитов, столбов, поточных камней, антодитов, гелицитов, соломинок и даже лунного молока. Такое разнообразие происходит из изменений в микроклимате пещеры и контекста, в котором появляются образования.

 

Вуэльта Испании-2019, превью этапов: 20 этап, Аренас де Сан Педро - Платаформа де Гредос

 

   Из других достопримечательностей города Аренас де Сан Педро стоит упомянуть о нескольких исторических сооружениях.

 

   Крепость Констебля Давалоса (Castillo de Arenas de San Pedro) была воздвигнута в период между 1393 и 1423 годами, констеблем Доном Руисом Лопесом Давалосом (Condestable Ruy López Dávalos). В наше время в отреставрированной башне крепости находится художественный музей, в котором выставлена часть работ художника Мануэля Аснара, в то же время музей работает как выставочный и конгресс-холл. Согласно указу от 9 августа 1926 года, крепость Констебля Давалоса объявлена историко-художественным памятником, принадлежащий Национальной художественной сокровищнице Испании.

 

Вуэльта Испании-2019, превью этапов: 20 этап, Аренас де Сан Педро - Платаформа де ГредосВуэльта Испании-2019, превью этапов: 20 этап, Аренас де Сан Педро - Платаформа де Гредос

 

   Мост Аквелькабос (El puente de Aquelcabos) имеет средневековое происхождения, он был построен на месте более старинного моста, отсюда и его название - «Перестроенный мост». В средневековые времена за право пересечь мост платили дань.

 

   Крест лжи (Cruz del Mentidero). Этот крест, датируемый 16-м веком, расположен на кольцевой развязке рядом с мостом в направлении Гисандо-Эль-Орнильо (Guisando-El Hornillo) и Эль-Ареналь (El Arenal). Недавно отреставрированный, он все еще сохраняет большую часть своей первоначальной структуры. Крест ренессансного происхождения с крестом флорделисада.

 

Альтиметрия 20-го этапа Вуэльта Испании-2019

Вуэльта Испании-2019, превью этапов: 20 этап, Аренас де Сан Педро - Платаформа де Гредос

 

Вуэльта Испании-2019, превью этапов: 20 этап, Аренас де Сан Педро - Платаформа де Гредос

 

  Аренас-де-Сан-Педро впервые принимает старт этапа Вуэльты Испании.

 

  Заключительный горный этап Вуэльты Испании-2019 с набором высоты 4400 м и финишем в подъём 3 категории. Со старта пелотон проедет 15 км до подножия подъёма 1 категория Пуэрто де Педро Бернардо (Puerto de Pedro Bernardoотм. 1245 м, перепад высот 810 м, протяжённость 18,4 км, средний градиент 4,4%, максимальный градиент 8%).

 

 

 

 

 

 

  Преодолев вершину подъёма, велогонщики проедут короткий спуск и начнут подъём к вершине 2 категории Пуэрто де Серранильос (Puerto de Serranillosотм. 1575 м, перепад высот 440 м, протяжённость 9 км, средний градиент 4,8%, максимальный градиент 10%). 

 

  Оба подъёма в последний раз присутствовали на Вуэльте Испании в 2005 году, первым на вершинах был Эладио ХименесДалее 20 км спуска до подножия подъёма 2 категории Альто де Наватальгордо (Alto de Navatalgordoотм. 1235 м, перепад высот 385 м, протяжённость 5,3 км, средний градиент 7,2%, максимальный градиент 10%).

 

  Последующие 45 км пересеченного рельефа приведут велогонщиков к подножию подъёма 3 категории Пуэрто де Чиа (Puerto de Chiaотм. 1610 м, перепад высот 120 м, протяжённость 3 км, средний градиент 4%, максимальный градиент 10%). Пройдя вершину подъёма, велогонщики после 20-км спуска начнут новое восхождение в подъём Пуэрто де Пенья Негра.

 

Вуэльта Испании-2019, превью этапов: 20 этап, Аренас де Сан Педро - Платаформа де Гредос 

 

  Подъёём 1 категории Пуэрто де Пенья Негра (Puerto de Pena Negra, отм. 1910 м, перепад высот 840 м, протяжённость 14,2 км, средний градиент 5,9%, максимальный градиент 8%). Подъём в 2018 году проходили с другой стороны, первым на вершине был Луис Анхель Мате, а эта сторона подъёма входила в маршрут Вуэльты Испании в 2004 году, первым был Хуан Мануэль Фуэнтос.

 

 Вуэльта Испании-2019, превью этапов: 20 этап, Аренас де Сан Педро - Платаформа де Гредос

 

  Высота де Гредос (Plataforma de Gredos, провинция Авила, автономное сообщество Кастилия и Леон) впервые принимает финиш этапа Вуэльты Испании-2019. Этап финиширует в подъём 3 категории Платаформа де Гредос (Plataforma de Gredosотм. 1750 м, перепад высот 360 м, протяжённость 9,4 км, средний градиент 3,8%, максимальный градиент 10%). Заключительные 3,5 км со средним градиентом 7,3%.

 

   Высота де Гредос является основной точкой доступа к центру регионального парка и горного массива Сьерра де Гредос (Sierra de Gredos), который расположен на южной оконечности провинции Авила, в автономном сообществе в Кастилия и Леон. Региональный парк Сьерра де Гредос занимает площадь 86 397 га.

 

Вуэльта Испании-2019, превью этапов: 20 этап, Аренас де Сан Педро - Платаформа де ГредосВуэльта Испании-2019, превью этапов: 20 этап, Аренас де Сан Педро - Платаформа де Гредос

 

   Дорога и паркинг Платформа де Гредос, расположенная на высоте 1750 м над уровнем моря, протяженностью 12 км, была построена в 1945 году. Тогдашний глава государства Франсиско Франко (Francisco Franco), с целью облегчения доступа к охотничьим угодьям Гредоса отдал распоряжение об улучшении дорожного полотна. Дорога была построена, хотя для этого строителям пришлось разрушить мост римского герцога и построить новый, более широкий мост, с меньшим уклоном и с использованием одной небольшой арки. Эта дорога стала частью государственной дорожной сети.

 

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По материалам Интернета

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Теги к статье: Вуэльта Испании Vuelta a Espana Вуэльта Испании-2019 велоспорт Гран-тур превью этапов маршрут Вуэльты Испании новости велоспорта результаты Вуэльты Испании велолайв

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  1. Имя: Николай.

    Николай Н.

    Вчера, 18:54 | Регистрация: 15.04.2010

    Решающий этап мне кажется ни чего не изменит. Роглич выдержит.

  2. Имя: Alik

    Astanaforever

    Вчера, 19:11 | Регистрация: 30.06.2017

    А выдержит ли Кинтана если Астана раздаст? А другого варианта нет. Поживем до завтра.

    Вся жизнь это гонка.

  3. DV

    Вчера, 19:11 | Регистрация: 28.05.2014

    Погачар поднимется на строчку выше,а подиум останется тот же.

  4. Имя: Алексей

    sixpack

    Вчера, 19:13 | Регистрация: 20.11.2012

    хороший маршрут под большую борьбу, но ИМХО ее не будет. 

  5. Имя: Сергей

    SSS

    Вчера, 19:30 | Регистрация: 25.05.2015

    Кинтан завтра сольется, подарив Лопесу деревянную медаль. Надеюсь, что еще и Роглик сольется, но это маловероятно...

  6. Имя: Алекс

    axel

    Вчера, 21:55 | Регистрация: 6.09.2016

    Этапчик то сконструирован одним из "местных" - Карлосом Састре. За весь этап не скажу, но финиш при ближайшем рассмотрении очень хорош.

  7. Имя: Олег

    RexDroid

    Вчера, 21:58 | Регистрация: 8.09.2016

    будет дождик, а кто у нас в горный дождик любит ездить? ага!

  8. Имя: Илмарс

    salomon

    Вчера, 22:01 | Регистрация: 11.07.2012

    Цитата: SSS
    Кинтан завтра сольется, подарив Лопесу деревянную медаль. Надеюсь, что еще и Роглик сольется, но это маловероятно...
    Надеюсь и ...SSS сольётся !!!

    1. Имя: Veloster

      veloster

      Вчера, 22:19 | Регистрация: 4.01.2018

      Но это маловероятно

  9. Имя: Александр

    Ayrton

    Вчера, 22:16 | Регистрация: 26.01.2010

    Цитата: SSS
    Кинтан завтра сольется, подарив Лопесу деревянную медаль. Надеюсь, что еще и Роглик сольется, но это маловероятно...

    тот кто желает неудачи другим, накликает её на себя. 

  10. Имя: Veloster

    veloster

    Вчера, 22:18 | Регистрация: 4.01.2018

    Цитата: SSS
    Кинтан завтра сольется, подарив Лопесу деревянную медаль. 
    Ко всему прочему, с арифметикой у вас прям беда

  11. Имя: Veloster

    veloster

    Вчера, 22:23 | Регистрация: 4.01.2018

    Если уж предыдущий горный этап принес хоть какие-то изменения в ГК, то завтрашний уж и подавно должен. Профиль намного интересней предыдущего. Главная надежда на Лопеса. Остальным похоже ничего особо не надо. Сегодняшние обиды вполне себе тоже могут сыграть роль.

  12. vova-55

    Вчера, 22:41 | Регистрация: 20.05.2018

    Сложный маршрут. Возможны варианты. 

    Гонцы от команд генеральщиков в отрыве нужны для подстраховки. 

    Хорошо чтобы в отрыве был даже не один, а два своих гонца. 

    Чтобы распределить помощников на разные участки.

  13. Имя: Александр

    Ice

    Вчера, 23:20 | Регистрация: 20.06.2019

    Цитата: Astanaforever
    А выдержит ли Кинтана если Астана раздаст? А другого варианта нет. Поживем до завтра.

    Если Астана нормально раздаст, то и Вальыерде может капнуть. Бывали у него моменты, когда выглядел на многодневках отлично и капал буквально на последних горных этапах))) После сегодняшних событий могу пожелать Астане ушатать этих хитросделанных)))

  14. Имя: Алексей

    uran

    Вчера, 23:37 | Регистрация: 27.05.2017

    Если раздаст Астана то и Лопес может поплыть, не впервой такой сценарий. Мувики ещё ответят за свою дерзость.

  15. Имя: Александр

    Ice

    Вчера, 23:40 | Регистрация: 20.06.2019

    Цитата: uran
    Если раздаст Астана то и Лопес может поплыть, не впервой такой сценарий.Мувики ещё ответят за свою дерзость.
    Ну да, и это возможно))) Лопес может и не осилисть темпа.

  16. Имя: Илмарс

    salomon

    Вчера, 23:41 | Регистрация: 11.07.2012

    Цитата: uran
    Если раздаст Астана то и Лопес может поплыть, не впервой такой сценарий.Мувики ещё ответят за свою дерзость.
    "Дерзость Мувиков " - это мягко скзано!!! Точнее - СВИНСТВО Мовистар !!!

  17. Имя: maikl

    maikl68m

    Вчера, 23:55 | Регистрация: 20.08.2019

    Завтра братья Словаки накормят всех. Капнет Кинтана следом Лопес и Вальв.

  18. Имя: Константин

    Konstantin41

    Сегодня, 00:04 | Регистрация: 4.07.2017

    Цитата: maikl68m
    Завтра братья Словаки накормят всех. Капнет Кинтана следом Лопес и Вальв.

    Братья Словаки...  Петер и Юрай Саганы чтоли? )))

  19. Имя: maikl

    maikl68m

    Сегодня, 00:19 | Регистрация: 20.08.2019

    Пардон. Словенцы .

    Словенцы. Примож и Тадей /братья))

    1. Имя: Константин

      Konstantin41

      Сегодня, 00:34 | Регистрация: 4.07.2017

      Приможу уже скидывать никого не нужно. Он сильнее всех на 2 головы на этой вуэльте, притом что его команда слабее тех же Мовистара и Астаны. И мувики, и Лопес ещё несколько этапов назад смирились с тем, что Роглича им не обойти, и теперь уже сражаются только за подиум друг с другом.

      А что касается Погачара, то это ведь его первый ГТ. Даже 5 место будет гигантским успехом.

  20. Имя: Дакиш

    AstanaTopKZ

    Сегодня, 07:54 | Регистрация: 30.08.2019

    Астана натянет сегодня!)

  21. Имя: Erzhan

    Erzh

    Сегодня, 08:22 | Регистрация: 28.05.2019

    учитывая все 19 этапов, надеюсь, 10 ка будет следующей:

    Роглич

    Лопес-Валверде (кто сегодня будет сильнее)

    Погачар

    Майка

    Кинтана

    Кельдерман 

    Хаган

    Нокс

    Тенс

    хотьбы Солер слился как можно дальше от 10ки, выпендреж, какая бы не была команда нужно за своих стоять до конца, быть профессионалом

    ну иконечно, после 20го этапа жду комментарий от АРАРАТ 

  22. Гонщик

    Сегодня, 08:31 | Регистрация: 28.05.2017

    Цитата: AstanaTopKZ
    Астана натянет сегодня!)
    Натянут , натянут , не переживай , вот только кто и кого большой вопрос , но деревянная медаль тоже достижение .

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La Vuelta ciclista a Espana

7 - 14 сентября 2019

Tour of Britain

13 сентября 2019

Grand Prix Cycliste de Quebec

15 сентября 2019

Grand Prix Cycliste de Montreal

22 - 29 сентября 2019

Yorkshire 2019 UCI Road World Championships

ОПРОС

Кто станет победителем Вуэльты Испании-2019?

Комментарии

  • sixpack
    Гран-при Квебека-2019. Результ ... (5)
    sixpack-Фото

    Петя был готов работать с Ж.А., но ГВА уперся рогом, и в итоге их группе пришел полный Мэтьюз. Но Петя силен в брани, готов к ЧМ. 

     

    Кстати, Ремко Квики использовыали в качестве замыкающего всю гонку. В подготовке атаки Ж.А. он замечен не был

  • Серафим
    Гран-при Квебека-2019. Результ ... (5)
    Серафим-Фото

    Очередные переглядки привели к очередной подаренной победе. Как будто специально дожидались именно Мэтьюза.

  • sixpack
    Примож Роглич, Мигель Лопес о ... (20)
    sixpack-Фото

    Цитата: Адриен
    Ну что тут скажешь... Формально прав Арриета , но кроме правил существуют и ПОНЯТИЯ и по ним - раз лидер тура попал в завал - Мовистар должны были притормозить. Другое дело - и тут опять Арриета прав - не всегда это соблюдается, а - когда как. Я не знаю, проводятся ли в велоспорте брифинги представителей всех команд перед значимыми соревнованиями, но ситуации, подобные сегодняшней, должны обсуждаться ЗАРАНЕЕ - они же не редки и типичны - и ДОГОВАРИВАТЬСЯ о действиях команд в подобных происшествиях. Решат - совместно - что надо ждать, значит НАДО ЖДАТЬ. Не решат, кто-то будет против - всё, команды вольны уезжать. А без таких договоренностей будет только подобный разнобой и бардак, ведь согласитесь, решение UCI далеко не спортивное, а, мягко говоря, спорное, хотя вроде как и справедливое. Тогда по этому принципу надо было подвозить Крёйсвика, когда он упал в сугроб, до Нибали... Или Шлека мл. до Контадора - когда соскочила цепь...

    все эти "заранее договариваться" - для управителей вселенной с дивана, которые все могут заранее предвидеть и контролировать. реальная ситуация каждый раз немного разная, понятия у каждого свои, негласные договеренности никто не мешает трактовать чуток по-разному. И поскольку они не в рамках правил УСИ, наказать за них формально нельзя, в темном углу спортдирам Мувиков рыло начистить.

     

    Решение УСИ как раз спортивное. Должна ли УСИ решать по-понятиям - другой вопрос. Когда одновременно по законам и понятиям одни и те же люди решают - это конфликт интересов.

    Цитата: Серафим
     Поступки не очень этичные - что приказания Ариетты убегать от завала, что угроза инспекторов UCI насчет подвоза гонщиков.

    не назвал бы решение УСИ неэтичным, но оно проблемное, конечно. Не должна УСИ одновременно решать по законам и по понятиям. 

    Цитата: Серафим
    Запускать секундомер, после отъезда группы останавливать и отнимать это время от итогового.

    Лишь частично решает проблему, ибо все равно группа разбивается. Кроме того, создается поле для манипуляций. Представьте эшелоны, Роглич во втором. В третьем Мартин и сильнейшие раздельщики команды. Роглич падает "штоп не очень", присоединяется к третьему эшелону. Время вычитается. Нелегко такие штуки в правилах учесть

     

  • SportSpirit
    Реми Каванья – победитель 19 э ... (3)
    SportSpirit-Фото

    От души плюсану и за Каванью, и за веру команды в него! Кто постоянно пытается, тот обречен на достижение цели! Первый ГТ, а у него еще силы в ногах на 19-м этапе. Одно из открытий Вуэльты. 

  • Гонщик
    Примож Роглич, Мигель Лопес о ... (20)
    Гонщик-Фото

    Цитата: veloliveuser
    напомню Вам про ои-16. там проходили круги, на одном из которых Нибс "поломался", хотя уже знал его. Фульсан (серебро взял) потом прокомментил, типа, все уже знали круги, но полезли на рожон - и получили.
    а поломка Фрума, по-Вашему, относится к профи?
    Его величество случай , никто от этого не застрахован ,  а без риска победы не будет .

  • veloliveuser
    Примож Роглич, Мигель Лопес о ... (20)
    veloliveuser-Фото
    напомню Вам про ои-16. там проходили круги, на одном из которых Нибс "поломался", хотя уже знал его. Фульсан (серебро взял) потом прокомментил, типа, все уже знали круги, но полезли на рожон - и получили.
    а поломка Фрума, по-Вашему, относится к профи?
  • Mima
    Примож Роглич, Мигель Лопес о ... (20)
    Mima-Фото
    Цитата: Адриен
    Ну что тут скажешь... Формально прав Арриета , но кроме правил существуют и ПОНЯТИЯ и по ним - раз лидер тура попал в завал - Мовистар должны были притормозить. Другое дело - и тут опять Арриета прав - не всегда это соблюдается, а - когда как. Я не знаю, проводятся ли в велоспорте брифинги представителей всех команд перед значимыми соревнованиями, но ситуации, подобные сегодняшней, должны обсуждаться ЗАРАНЕЕ - они же не редки и типичны - и ДОГОВАРИВАТЬСЯ о действиях команд в подобных происшествиях. Решат - совместно - что надо ждать, значит НАДО ЖДАТЬ. Не решат, кто-то будет против - всё, команды вольны уезжать. А без таких договоренностей будет только подобный разнобой и бардак, ведь согласитесь, решение UCI далеко не спортивное, а, мягко говоря, спорное, хотя вроде как и справедливое. Тогда по этому принципу надо было подвозить Крёйсвика, когда он упал в сугроб, до Нибали... Или Шлека мл. до Контадора - когда соскочила цепь...
    Не будут они договариваться, тут деньги, спонсоры, обязательства. Это жёстко, но это так было уже много раз и каждый раз кто-то обижается.
  • Гонщик
    Примож Роглич, Мигель Лопес о ... (20)
    Гонщик-Фото

    Цитата: Shalam s Urala
    Цитата: Гонщик
    сам упал или в силу обстоятельств

    а что такое "сам упал"? едет, едет, и вдуг - а дай-ка упаду! сам!...
    любое падение - в силу обстоятельств. притёрся, завалили, сбили, выбоина, маслянное пятно, песок, лёд, крутой вираж.. - за всё это отвечает лично гонщик. нянек нет. подождали - хорошо. нет - не плачь, сам дурак.
    вот бывают такие виражи, типа спирали закручивающейся. было как-то, ехал по Сербии (с г. Копаоник) - скорость высокая, вираж вроде читается, но вдруг начинает стремительно закручиваться, радиус всё меньше - и вот ты уже отчаянно тормозишь, и уже на встречной полосе.. норм, затормозил. благо на встречке никого не было, а то б попробовал своим лбом чью-то лобовуху.
    на том вираже памятник есть - члену сборной Югославии по велошоссе, Бонимир Бранкович (если не ошибаюсь). погиб он там (года не помню). мир праху.
    я потом вернулся - есть там знаки предупреждающие. но многие велосипедисты смотрят на них?
    Сам упал , эт когда чайник , изнально без большого опыта серпантина ,пытается на высокой скорости пройти связку поворотов по неправильной траектории , да ещё тормозит в повороте , что является делом неблагодарным , другое когда песок , либо ямка , масло , о которых ты не предполагал , к профи это конечно не относится , но некоторые порой удивляют .

  • veloliveuser
    Вуэльта Испании-2019. Результа ... (43)
    veloliveuser-Фото

    а мне показалось, что мувики не убегали (по их словам, они уже натягивали - до завала), а держали скорость ради укатывания соперников (за 50 км можно нагнать - даже в одиночку это делают) - чтобы те сами постепенно отваливали из-за ветра, ослабления.

     

    и еще напомню элементарную вещь:

    проблемы у соперников возникают вследствии твоей агрессивной езды - те начинают рисковать и не каждый справляется с ситуациями. Нибс - яркий представитель такой атаки. и он не виноват, что кто-то не может удержаться за ним.

    возможно, мувики в этот раз тоже применили эту тактику.

  • veloliveuser
    Примож Роглич, Мигель Лопес о ... (20)
    veloliveuser-Фото
    добавлю штрих по авторитетному решале.
    как-то Конта прокололся (кажется, на тдф) и отставал - и никто не ждал его. а когда Шлек там же подъотстал (вроде бы из-за пролитого масла), то его однокомандник Канч притормозил пелотон.
    так что и тут субъективно.
    кто знает истинные мотивы действий? каждый заинтересован только в своем. ну а нам - переживать.

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