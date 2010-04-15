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Вуэльта Испании-2019, превью этапов: 11 этап, Сен-Пале - Урдакс-Данчаринеа

Вуэльта Испании-2019, превью этапов: 11 этап, Сен-Пале - Урдакс-Данчаринеа

 

   Одиннадцатый этап Вуэльты Испании (Vuelta a Espana)-2019 стартует в Сен-Пале (Saint Palais) - город расположен на юго-западе Атлантических Пиренеев, на полпути между По (Pau) и Байонной (Bayonne), в регионе Аквитания, департамент Атлантические Пиренеи. Город Сен-Пале является столицей страны Миксе в Баскской провинции Нижний Наварр, Сен-Пале также является важным этапом на Пути паломничества святого Иакова в Сантьяго-де-Компостела.

 

Вуэльта Испании-2019, превью этапов: 11 этап, Сен-Пале - Урдакс-Данчаринеа

 

   Первые упоминания о поселении относятся к средневековью, первые записи появились примерно в 12-м веке. В 13-м веке Сен-Пале становится основой Королевства Наварра.

 

   Город Сен-Пале — это зеленый курорт, оснащенный, помимо прочего, конным центром, спортивными сооружениями, пешеходными тропами и реками, город предлагает множество возможностей для активного отдыха.

 

   К достопримечательностям города относятся: Дом глав, церковь Святой Марии Магдалины и сады, расположенные вдоль берегов реки Бидузе.

 

Альтиметрия 11-го этапа Вуэльта Испании-2019

Вуэльта Испании-2019, превью этапов: 11 этап, Сен-Пале - Урдакс-Данчаринеа

 

 Вуэльта Испании-2019, превью этапов: 11 этап, Сен-Пале - Урдакс-Данчаринеа

  

  Сен-Пале впервые принимает старт этапа Вуэльты Испании. Среднегорный этап, подходящий отрыву, на котором Вуэльта Испании-2019 покинет Францию и вернется на родину.

 

  Со старта на первых 40 км дистанции пелотон преодолеет серию некатегорийных подъёмов. последующие 30 км равнины приведут велогонщиков к подъёму 3 категории Коль д'Оскиш (Col d'Osquich, отм. 500 м, перепад высот 300 м, протяжённость 4,9 км, средний градиент 6,1%, максимальный градиент 8%), подъём присутствовал на Тур де Франс-2006, тогда первым был Сирил Дессель (Cyril Dessel, AG2R-Prevoyance).

 

  Далее спуск и ещё около 30 км по равнине до подножия подъёма 2 категория Коль д'Испеги (Col d'Ispeguyотм. 675 м, перепад высот 515 м, протяжённость 7,2 км, средний градиент 7,2%, максимальный градиент 10%). Вершина Коль д'Испеги расположена на границе Франции и Испании.

 

  Вуэльта Испании-2019 покидает Францию, чтобы снова вернуться через 30 км после скоростного спуска и подъёма к вершине 3 категории Коль де Очондо (Col de Otxondo, отм. 600 м, перепад высот 360 м, протяжённость 7,6 км, средний градиент 4,7%, максимальный градиент 8%).

 

   После спускас Коль де Очондо велогонщики снова окажутся на территории Франции, чтобы через 16 км окончательно проститься с Францией и вернуться в Испанию, где разыграют промежуточный спринт, расположенный за 8 км до финиша этапа.

 

Вуэльта Испании-2019, превью этапов: 11 этап, Сен-Пале - Урдакс-Данчаринеа

 

  Финиш 11 этапа Вуэльты Испании-2019 принимает Урдакс-Данчаринеа (Urdax-Dancharinea, провинция Наварра, автономное сообщество Наварра). В последний раз финиш этапа был в 2016 году, победу из отрыва одержал Валерио Конти.

 

   Городок Урдакс / Данчаринеа расположен в муниципалитете Урдакс в провинции Наварро, у южной подошвы западных Пиренеев, на границе с Францией. Написание Данчаринеа (Dantxarinea) – баскское, и вошло в оборот совсем недавно - с 30 января 1989 года, до этого использовалась испанская версия написания - Dancharinea. Франкофоны же используют написание Dantxaria.

 

   В Данчаринеа очень любят приезжать французы - за покупками. И цены намного ниже, а качество некоторых товаров намного выше, чем во Франции. Прежде всего речь идёт о таких товарах как бензин, алкоголь, табак.

 

Вуэльта Испании-2019, превью этапов: 11 этап, Сен-Пале - Урдакс-Данчаринеа

 

   Прилегающие к Данчаринеа пещеры пользуются огромной популярностью у спелеологов, историков и просто любителей активного туризма.  Именно здесь расположена небольшая деревушка Сугаррамурди (Zugarramurdi), которая знаменита историей, которая случилась здесь в начале 17-го века, когда одна из жительниц деревни заявила, что она ведьма и регулярно участвует в шабашах в близлежащих пещерах со своими соседками. Тогда Инквизиция арестовала почти всё население Сугаррамурди и окрестных сёл, что в общей сложности составило около 300 человек, устроив суд по делу «Ведьмовской деревни», который длился два года. В результате суда в 1610 году 40 жителей деревни были обвинены в колдовстве, а 11 из них - сожжены на костре.

 

   По мотивам этой легенды испанским режиссёром Алексом де ла Иглесиа (Álex de la Iglesia), в 2013 году, был снят фильм - «Ведьмы из Сугаррамурди» (Las brujas de Zugarramurdi). Фильм получил восемь премий «Гойя» из десяти номинаций в 2014 году, а также гран-при Брюссельского кинофестиваля.

 

   В 2007 году эти пещеры были серьёзно повреждены из-за наводнения. После реконструкции доступ к пещерам был вновь открыт и сегодня любой желающий может их посетить и ознакомиться с местными легендами.

 

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По материалам Интернета

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Теги к статье: Вуэльта Испании Vuelta a Espana Вуэльта Испании-2019 велоспорт Гран-тур превью этапов маршрут Вуэльты Испании новости велоспорта результаты Вуэльты Испании велолайв

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  1. Бакеша

    Сегодня, 19:27 | Регистрация: 1.02.2018

    Групповой спринт?

  2. Имя: Николай.

    Николай Н.

    Сегодня, 20:02 | Регистрация: 15.04.2010

    Если снова отпустят отрыв, то группового финиша не получатся. А так этап для спринтеров.

  3. Имя: Серафим

    Серафим

    Сегодня, 21:10 | Регистрация: 4.08.2018

     Спринтерским командам трудно будет здесь контролировать гонку, у генеральщиков тоже будет не будет желания напрягаться после сегодняшней гонки.  Скорее всего отпустят и успокоятся.

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ОПРОС

Кто станет победителем Вуэльты Испании-2019?

Комментарии

  • Серафим
    Вуэльта Испании-2019, превью э ... (3)
    Серафим-Фото

     Спринтерским командам трудно будет здесь контролировать гонку, у генеральщиков тоже будет не будет желания напрягаться после сегодняшней гонки.  Скорее всего отпустят и успокоятся.

  • Ерлан
    Команда «Астана» продлила конт ... (2)
    Ерлан-Фото
    Так уж плохи дела у Астаны если продливают с ним контракт
  • RexDroid
    Вуэльта Испании-2019. Результа ... (46)
    RexDroid-Фото

    Роглич сделал разрыв ожидаемо приличный. не знаю хватит ли. после второго itt на Джиро тоже были заделы и чем кончилось? надеюсь вывод сделан, да и команда сейчас у первого фаворита помощнее джировской. 

  • ararat
    Вуэльта Испании-2019. Результа ... (46)
    ararat-Фото
    [quote=DIM]У некоторых малахольных пуканы рвануло)) что было ожидаемо после разделки))
    [/ Астана выигрывает, пуканы рвутся у одних... Астана проигрывает пуканы рвутся у других... так и живём здесь на форуме)))
  • Серафим
    Вуэльта Испании-2019. Результа ... (46)
    Серафим-Фото

    Дико извиняюсь, это 5 (пятый) грандтур Роглича.

  • Серафим
    Вуэльта Испании-2019. Результа ... (46)
    Серафим-Фото

      По поводу "дергать Роглича". Дергать, конечно можно. Только не надо забывать, что уставать будет не только Роглич, но и его оппоненты. Чтобы дергать, нужно иметь запас по физике, иначе наступишь на свои же грабли. И, чтобы команда страховала в таких моментах. Команды тоже не из железа. 

      Еще не надо забывать, что мувистаровцы оба после ТДФ - они там не прогулками занимались.

      Я бы, по скромному мнению, главным конкурентом Роглича считал Лопеса. Ну и да, форс-мажоры никто не отменял. 

  • SportSpirit
    Вуэльта Испании-2019, превью э ... (14)
    SportSpirit-Фото

    Цитата: SportSpirit
    Вангую 2-х словенцев в 5-ке) 

     

    В 5-ке генерала по итогам этапа) 

  • DIM
    Вуэльта Испании-2019. Результа ... (46)
    DIM-Фото

    У некоторых малахольных пуканы рвануло)) что было ожидаемо после разделки))

  • Astanaforever
    Вуэльта Испании-2019. Результа ... (46)
    Astanaforever-Фото
    Цитата: Rokka
    Цитата: Гонщик
    Цитата: Astanaforever
    Цитата: AstanaTopKZ
    Цитата: Гонщик
    Рогла даже на такой трассе кинул вагон времени конкурентам  , как бы не старались испанские орги ему помешать , Кинтаныч перемудрил , а простомэн удивил .
    А вот и бот появился. Думает он такой умный. ? 11.80. заработал.Ольгино кидает свои последние резервы на борьбу с Астаной в информационном пространстве. Ржунимагу. Ахахахахахахаааааа!
    к доктору обратись , может и помогут .


    Цитата: Arciv
    Я примерно так и думал,Кинтане +3,Лопесу +2,Вальверде +1. В принципе норм. Жаль,конечно,Крейсвайка нет,он бы хорошо в горах помог. Ну команда в целом тоже держится хорошо,надеюсь довезут красную майку до Мадрида
    С каких пор Лопес лучше Кинтаны разделки ездит , что-то не припомню , думал как раз наоборот , но Лопес удивил , на минуту меньше поймал , хотя следуя правилам за финиш на колесе должен быть наказан .
    Из всех колумбийцев Лопез ездит разделки лучше многих
    И с травмой еще сегодня. https://www.instagram.com/p/B18njcvj-4R/?igshid=pscqyqq6d0pg
  • M-07
    Вуэльта Испании-2019. Результа ... (46)
    M-07-Фото
    И когда это не раз было, если он всего два раза ехал на ГТ, и только один раз на Джиро можно ещё притянуть, хотя Роглич там упал на спуске, и это в итоге сказалось.

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Джиро д'Италия

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2 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3109
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 2991
4 Пино Т. (Fra) (GFC) 2976
5 Роглич П. (Slo) (TJV) 2859
6 Берналь Э. (Col) (INS) 2726
7 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2412
8 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2409
9 Йейтс С. (GBr) (MTS) 2320
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