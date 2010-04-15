Вуэльта Испании-2019, превью этапов: 11 этап, Сен-Пале - Урдакс-Данчаринеа

Одиннадцатый этап Вуэльты Испании (Vuelta a Espana)-2019 стартует в Сен-Пале (Saint Palais) - город расположен на юго-западе Атлантических Пиренеев, на полпути между По (Pau) и Байонной (Bayonne), в регионе Аквитания, департамент Атлантические Пиренеи. Город Сен-Пале является столицей страны Миксе в Баскской провинции Нижний Наварр, Сен-Пале также является важным этапом на Пути паломничества святого Иакова в Сантьяго-де-Компостела.

Первые упоминания о поселении относятся к средневековью, первые записи появились примерно в 12-м веке. В 13-м веке Сен-Пале становится основой Королевства Наварра.

Город Сен-Пале — это зеленый курорт, оснащенный, помимо прочего, конным центром, спортивными сооружениями, пешеходными тропами и реками, город предлагает множество возможностей для активного отдыха.

К достопримечательностям города относятся: Дом глав, церковь Святой Марии Магдалины и сады, расположенные вдоль берегов реки Бидузе.

Альтиметрия 11-го этапа Вуэльта Испании-2019

Сен-Пале впервые принимает старт этапа Вуэльты Испании. Среднегорный этап, подходящий отрыву, на котором Вуэльта Испании-2019 покинет Францию и вернется на родину.

Со старта на первых 40 км дистанции пелотон преодолеет серию некатегорийных подъёмов. последующие 30 км равнины приведут велогонщиков к подъёму 3 категории Коль д'Оскиш (Col d'Osquich, отм. 500 м, перепад высот 300 м, протяжённость 4,9 км, средний градиент 6,1%, максимальный градиент 8%), подъём присутствовал на Тур де Франс-2006, тогда первым был Сирил Дессель (Cyril Dessel, AG2R-Prevoyance).

Далее спуск и ещё около 30 км по равнине до подножия подъёма 2 категория Коль д'Испеги (Col d'Ispeguy, отм. 675 м, перепад высот 515 м, протяжённость 7,2 км, средний градиент 7,2%, максимальный градиент 10%). Вершина Коль д'Испеги расположена на границе Франции и Испании.

Вуэльта Испании-2019 покидает Францию, чтобы снова вернуться через 30 км после скоростного спуска и подъёма к вершине 3 категории Коль де Очондо (Col de Otxondo, отм. 600 м, перепад высот 360 м, протяжённость 7,6 км, средний градиент 4,7%, максимальный градиент 8%).

После спускас Коль де Очондо велогонщики снова окажутся на территории Франции, чтобы через 16 км окончательно проститься с Францией и вернуться в Испанию, где разыграют промежуточный спринт, расположенный за 8 км до финиша этапа.

Финиш 11 этапа Вуэльты Испании-2019 принимает Урдакс-Данчаринеа (Urdax-Dancharinea, провинция Наварра, автономное сообщество Наварра). В последний раз финиш этапа был в 2016 году, победу из отрыва одержал Валерио Конти.

Городок Урдакс / Данчаринеа расположен в муниципалитете Урдакс в провинции Наварро, у южной подошвы западных Пиренеев, на границе с Францией. Написание Данчаринеа (Dantxarinea) – баскское, и вошло в оборот совсем недавно - с 30 января 1989 года, до этого использовалась испанская версия написания - Dancharinea. Франкофоны же используют написание Dantxaria.

В Данчаринеа очень любят приезжать французы - за покупками. И цены намного ниже, а качество некоторых товаров намного выше, чем во Франции. Прежде всего речь идёт о таких товарах как бензин, алкоголь, табак.

Прилегающие к Данчаринеа пещеры пользуются огромной популярностью у спелеологов, историков и просто любителей активного туризма. Именно здесь расположена небольшая деревушка Сугаррамурди (Zugarramurdi), которая знаменита историей, которая случилась здесь в начале 17-го века, когда одна из жительниц деревни заявила, что она ведьма и регулярно участвует в шабашах в близлежащих пещерах со своими соседками. Тогда Инквизиция арестовала почти всё население Сугаррамурди и окрестных сёл, что в общей сложности составило около 300 человек, устроив суд по делу «Ведьмовской деревни», который длился два года. В результате суда в 1610 году 40 жителей деревни были обвинены в колдовстве, а 11 из них - сожжены на костре.

По мотивам этой легенды испанским режиссёром Алексом де ла Иглесиа (Álex de la Iglesia), в 2013 году, был снят фильм - «Ведьмы из Сугаррамурди» (Las brujas de Zugarramurdi). Фильм получил восемь премий «Гойя» из десяти номинаций в 2014 году, а также гран-при Брюссельского кинофестиваля.

В 2007 году эти пещеры были серьёзно повреждены из-за наводнения. После реконструкции доступ к пещерам был вновь открыт и сегодня любой желающий может их посетить и ознакомиться с местными легендами.

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