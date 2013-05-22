 Приглашения на Вуэльту Испании-2018

Есть ещё интересный проект сына Эдди Меркса, axeon , та ещё кузница талантов. В этом году они в категории про. Очень много молодых гонщиков . В этом году уже есть победы. Тоже хотелось их посмотреть.Например аква Блу спорту авансы дали и на Рубе и на Вуэльту. Но у них уже осенью были проблемы с банковской гарантией. Тот же бельгийский Крелан ван аэрта я думаю не менее интересен. Ну такое мнение моё . Хотя кофидис и испанцев подтянул и вуэльту спонсирует. Думаю приглашение связанно с этим.