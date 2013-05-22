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Приглашения на Вуэльту Испании-2018

 Приглашения на Вуэльту Испании-2018

 

Вуэльта Испании (Vuelta a Espana)Организаторы Вуэльта Испании (Vuelta a Espana)-2018 объявили названия велокоманд, получивших приглашения на испанский Гран-тур. Вуэльта Испании-2018 стартует 25 августа и финиширует в Мадриде 16 сентября. Автоматически на гонке участвует 18 велокоманд Мирового Тура. Wild card позволят выйти на старт Вуэльты Испании-2018 следующим командам:
Cofidis (FRA)
Caja Rural-Seguros RGA (ESP)
Burgos - BH (ESP)
Euskadi Basque Country – Murias (ESP)

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Теги к статье: Вуэльта Испании Vuelta a Espana Wild card Мировой Тур Cofidis Caja Rural-Seguros RGA

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  1. Сейтмеметов сейтхалил

    Вчера, 13:32 | Регистрация: 24.12.2017

    Да все ожидаемо и прогнозировано. Хотя конечно хотелось бы видеть не только испанские команды и спонсорскую в лице кофидиса но и что заграничное Газпром например или американцев . итальянцы конечно в отличии от азо географию всегда имеют шире .

    1. Имя: Халид

      HalidS

      Вчера, 14:23 | Регистрация: 10.04.2018

      Зарегистрировался ради Вас.
      Если следовать правилам русского языка невозможно по причине пробела в образовании, то максимально сокращайте объём своих комментариев.

      1. Имя: Adrien

        Адриен

        Вчера, 14:51 | Регистрация: 17.05.2015

        Зачем ОСКОРБЛЯТЬ ?! Если вы такой ОБРАЗОВАННЫЙ, то ДОЛЖНЫ учитывать, что Velolive - сайт МЕЖДУНАРОДНЫЙ, он ОБЪЕДИНЯЕТ любителей велоспорта разных стран и не все из них являются филигранными знатоками русского языка... И ограничивать их право высказываться в том ОБЪЕМЕ, в каком они считают нужным - ХАМСТВО и непорядочность в чистом виде...

      2. Имя: Антон Рыбаков

        Антон Рыбаков

        Сегодня, 01:47 | Регистрация: 16.05.2016

        Если, все сказали, можете удаляться!

  2. Сейтмеметов сейтхалил

    Вчера, 14:36 | Регистрация: 24.12.2017

    У меня экран треснут и не всегда запяиые могу ставить.

  3. Имя: Михаил

    velodoctor

    Вчера, 15:12 | Регистрация: 22.05.2013

    Мне почему-то венинг на каталонии 2016 запомнился, хочется какуюнить голландскую команду видеть в списке.  Но грех жаловаться, если за бургос Мамыкин поедет. 

  4. Имя: Harley

    ironharley

    Вчера, 16:40 | Регистрация: 17.08.2017

    Direct energie мимо кассы ))) чудесно, просто замечательно clapping

    1. Имя: Саша

      VeloVelo

      Вчера, 21:46 | Регистрация: 4.07.2013

      А они когда-то получали приглашение на Вуэльту?

  5. Имя: Иван

    Kunavi

    Вчера, 20:02 | Регистрация: 29.05.2014

    У басков снова есть команда? Ура. Успехов им. Ездил там зимой 2014-го. Прекрасная холмистая страна.

  6. шурави

    Вчера, 20:50 | Регистрация: 6.04.2018

    Больше испанских команд на гонке не помешает.

  7. Имя: Марсель

    Марс

    Вчера, 21:05 | Регистрация: 4.02.2017

    О,Мамыкин в другой команде?Тренькался давным давно с младшим Закарином и с  Мамыкином в Абхазии-хорошие были времена



    Матвея тренькал его отец-рад знакомству с ними!

  8. Сейтмеметов сейтхалил

    Вчера, 22:58 | Регистрация: 24.12.2017

    Есть ещё интересный проект сына Эдди Меркса, axeon , та ещё кузница талантов. В этом году они в категории про. Очень много молодых гонщиков . В этом году уже есть победы. Тоже хотелось их посмотреть.Например аква Блу спорту авансы дали и на Рубе и на Вуэльту. Но у них уже осенью были проблемы с банковской гарантией. Тот же бельгийский Крелан ван аэрта я думаю не менее интересен. Ну такое мнение моё . Хотя кофидис и испанцев подтянул и вуэльту спонсирует. Думаю приглашение связанно с этим.

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Ближайшие старты

11 апреля 2018

De Brabantse Pijl

15 апреля 2018

Amstel Gold Race

16 - 20 апреля 2018

Tour of the Alps

18 апреля 2018

La Fleche Wallonne

20 - 22 апреля 2018

Vuelta a Castilla y Leon

22 апреля 2018

Liege - Bastogne - Liege


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Комментарии

  • Антон Рыбаков
    Приглашения на Вуэльту Испании ... (12)
    Антон Рыбаков-Фото
    Если, все сказали, можете удаляться!
  • VeloVelo
    Сильван Дилье: «Я сумел превзо ... (6)
    VeloVelo-Фото

    Интересный момент:
    На паве всегда впереди был Саган, но, как только брусчатка заканчивалась, Дилье
    сразу же выходил на смену. И так до конца.

  • VeloVelo
    Гонщик команды Verandas Willem ... (48)
    VeloVelo-Фото

    Пересмотрите.
    Не видно даже попытки что-то сделать рулём и тормозом. Он уже не видел ничего. Был без сознания или почти без сознания.
    Это был проезд по прямой. Знаю, как это бывает. На личном опыте.

    ЗЫ: Это всего лишь моё мнение.
    Спорить не буду ни в коем случае....

  • VeloVelo
    Грег Ван Авермат в шаге от под ... (21)
    VeloVelo-Фото

    Какая разница в чём?

  • EL-Fenomeno
    Гонщик команды Verandas Willem ... (48)
    EL-Fenomeno-Фото
    спасибо вам
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Приглашения на Вуэльту Испании ... (12)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Есть ещё интересный проект сына Эдди Меркса, axeon , та ещё кузница талантов. В этом году они в категории про. Очень много молодых гонщиков . В этом году уже есть победы. Тоже хотелось их посмотреть.Например аква Блу спорту авансы дали и на Рубе и на Вуэльту. Но у них уже осенью были проблемы с банковской гарантией. Тот же бельгийский Крелан ван аэрта я думаю не менее интересен. Ну такое мнение моё . Хотя кофидис и испанцев подтянул и вуэльту спонсирует. Думаю приглашение связанно с этим.
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Ярослав Попович представит нов ... (6)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Почему??
  • error
    Герои Париж-Рубэ-2018 (79)
    error-Фото
    Что бы добавил п. 5 так это задачи на сезон. Никто не знает чего хочет спонсор или работодатель. Может заставляет сетиться в камерах, а не в рейтинге USI?
  • error
    Герои Париж-Рубэ-2018 (79)
    error-Фото

    Есть ли опция «поставить всем плюс»? Ветка в которой все камменты правильные. 

     

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Paris-Camembert-2018 (1)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    И снова кальмежан!!!

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Marco Minnaard (Wanty - Groupe Gobert)

Coen Vermeltfoort (Roompot NL Loterij)

Josu Zabala (Caja Rural - Seguros RGA)

Bruno Armirail (Groupama - FDJ)

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Гонщик Команда Очки
1 Саган П. (Svk) (BOH) 1626
2 Терпстра Н. (Ned) (QST) 1297
3 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1079
4 Бенот Т. (Bel) (LTS) 986
5 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 953
6 Стейвен Я. (Bel) (TFS) 935
7 Импи Д. (RSA) (MTS) 861
8 Жильбер Ф. (Bel) (QST) 855
9 Демар А. (Fra) (GFC) 827
10 Вивиани И. (Ita) (QST) 817

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