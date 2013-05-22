- Категория:
- VeloRACE / Vuelta a Espana |
- Дата:
- Вчера, 12:57
Приглашения на Вуэльту Испании-2018
Организаторы Вуэльта Испании (Vuelta a Espana)-2018 объявили названия велокоманд, получивших приглашения на испанский Гран-тур. Вуэльта Испании-2018 стартует 25 августа и финиширует в Мадриде 16 сентября. Автоматически на гонке участвует 18 велокоманд Мирового Тура. Wild card позволят выйти на старт Вуэльты Испании-2018 следующим командам:
Cofidis (FRA)
Caja Rural-Seguros RGA (ESP)
Burgos - BH (ESP)
Euskadi Basque Country – Murias (ESP)
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