Тур де Франс-2018 стартует в регионе Земли Луары на западе Франции

9-й Гран-депар Тур де Франс в регионе Земли Луары

ASO, организаторы французского Гран-тура, объявили, что 105-й выпуск Тур де Франс (Tour de France) в 2018 году стартует в регионе Земли Луары (Pays-de-la-Loire), в департаменте Вандея, расположенном на западе Франции.

Tour de France-2018 стартует в регионе Земли Луары на западе Франции

Большая Петля проходила по дорогам этого региона начиная с первого выпуска, когда в 1903 году гонщики проехали этап от Бордо до Нанта. С тех пор Земли Луары принимали Гран-депар Тур де Франс 9 раз – в 1957 году в Нанте, в 1967 и 1972 году году в Анже, в 1976 году в Сен-Жан-де-Монт, в 1988 в Порнише, в 1993 и 1994 – в Пюи-дю-Фу, в 2005 в Фромантине, в 2011 – в Пассаж-дю-Гуа, на дважды в сутки уходящей под воду дороге.

В пятый раз Гран-депар Тур де Франс пройдёт в Вандее, шестой раз гонка стартует на побережье. Как сообщает издание Le Telegramme, Тур де Франс стартует в Пюи-де-Фу неподалёку от тематического исторического парка, три этапа гонки пройдут по дорогам Вандеи, а затем Большая Петля отправится в Бретань.

Также издания региона сообщают, что директор Тур де Франс Кристиан Прюдомм попросил местные власти подыскать сложный отрезок дорог с гравийным покрытием на финальные 30 км одного из этапов, стартующего в Бретани.

Хотя вложения местных властей в Гран-депар велики, торжественный старт Тур де Франс всегда привлекает много туристов. Издание Ouest-France опубликовало данные, что на Гран-депар 2011 года приехало 1,2 миллиона зрителей.