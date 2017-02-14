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Тур де Франс-2018 стартует в регионе Земли Луары на западе Франции

9-й Гран-депар Тур де Франс в регионе Земли Луары

 

  ASO, организаторы  французского Гран-тура, объявили, что 105-й выпуск Тур де Франс (Tour de France) в 2018 году стартует в регионе Земли Луары (Pays-de-la-Loire), в департаменте Вандея, расположенном на западе Франции.

 

 

Tour de France-2018 стартует в регионе Земли Луары на западе ФранцииTour de France-2018 стартует в регионе Земли Луары на западе Франции

 

  Большая Петля проходила по дорогам этого региона начиная с первого выпуска, когда в 1903 году гонщики проехали этап от Бордо до Нанта. С тех пор  Земли Луары принимали Гран-депар Тур де Франс 9 раз – в 1957 году в Нанте, в 1967 и 1972 году году в Анже, в 1976 году в Сен-Жан-де-Монт, в 1988 в Порнише, в 1993 и 1994 – в Пюи-дю-Фу, в 2005 в Фромантине, в 2011 – в Пассаж-дю-Гуа, на дважды в сутки уходящей под воду дороге.

 

  В пятый раз Гран-депар Тур де Франс пройдёт в Вандее, шестой раз гонка стартует на побережье. Как сообщает издание Le Telegramme, Тур де Франс стартует в Пюи-де-Фу неподалёку от тематического исторического парка, три этапа гонки пройдут по дорогам Вандеи, а затем Большая Петля отправится в Бретань.

 

  Также издания региона сообщают, что директор Тур де Франс Кристиан Прюдомм попросил местные власти подыскать сложный отрезок дорог с гравийным покрытием на финальные 30 км одного из этапов, стартующего в Бретани.

 

  Хотя вложения местных властей в Гран-депар велики, торжественный старт Тур де Франс всегда привлекает много туристов. Издание  Ouest-France опубликовало данные, что на Гран-депар 2011 года приехало 1,2 миллиона зрителей.

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Теги к статье: Тур де Франс Tour de France Гран-тур Тур де Франс-2018

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Ближайшие старты

14 - 19 февраля 2017

Tour of Oman

15 - 19 февраля 2017

Vuelta a Andalucia Ruta Ciclista Del Sol

15 - 19 февраля 2017

Volta ao Algarve


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Комментарии

  • velodoctor
    Велотвиттер. 6-й (304) выпуск (2)
    velodoctor-Фото
    Согласен, круто)
  • Sm1T
    Велотвиттер. 6-й (304) выпуск (2)
    Sm1T-Фото

    ого! Канчелара да с Колоньей мечта фаната :)

  • Eufemiano Fuentes
    Алехандро Вальверде - победите ... (3)
    Eufemiano Fuentes-Фото
    Разнообразный колёсник)))


    P.S.Состав пелотона на гонке конечно...а ж перекрестили его на дорожку...
  • Hammill
    Алехандро Вальверде - победите ... (3)
    Hammill-Фото

    хейтеры Вальва, утверждающие, что он колёсник - получите и распишитесь.)

    у человека победы в самых разнообразных стилях.

  • FETCH
    Алехандро Вальверде - победите ... (3)
    FETCH-Фото

    Вава- КРАСАВЕЦ

  • RS
    Вуэльта Мурсии-2017 (4)
    RS-Фото

    газпромовцы так низко... Это их уровень реальный или к джиро неспеша готовятся... :-)

  • velodoctor
    Вуэльта Мурсии-2017 (4)
    velodoctor-Фото

    Там кто-то еще из катюши мог быть высоко, сидел на колесе у рестрепо и не пускал к нему никого. Я так и не нашел трансляцию. Многие сайты где раньше были трансляции работают в пол силы.

  • tim147
    Вуэльта Мурсии-2017 (4)
    tim147-Фото

    Где еще не побеждать  (кстати в 5-й раз) мурсианцу как не на родной земле! Вообще-то гонка в последние годы потеряла престиж, хоть и 1.1 категории,  но в копилку побед сгодится - как никак у Алехандро это уже 99-я победа в карьере и с нетерпением жду юбилейную, сотую!. 

  • Vadik22
    Вуэльта Мурсии-2017 (4)
    Vadik22-Фото

    Этот колумбиец довольно хорош

  • Viyatich
    Йохан Брюнель: «В 1999 году ба ... (13)
    Viyatich-Фото

    Это какая-то медийная история, а-ля тиньков (уровень аргументации почему то это напомнил https://www.youtube.com/watch?v=CrEEz-WePok ). Олег тоже чего-нибудь брякнет, все дружно обсуждают, а бизнес цветет и развивается.

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