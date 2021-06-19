Герант Томас о подготовке к Тур де Франс-2021, фаворитах и маршруте

Герант Томас: «Чтобы выиграть Тур де Франс, надо уметь проходить всё, а не только горы»

35-летний британский велогонщик команды Ineos Grenadiers Герант Томас (Geraint Thomas) выйдет на старт Тур де Франс в 11-й раз в карьере. Победитель французского Гранд-тура 2018 года, призёр Тур де Франс-2019, Герант Томас в интервью Velon поделился мыслями об особенностях маршрута предстоящей Большой Петли, прокомментировал сильные стороны состава команды Ineos Grenadiers и назвал победителя Тур де Франс-2020 Тадея Погачара и призёра Большой Петли прошлого года Приможа Роглича фаворитами в борьбе за жёлтую маку.

Герант Томас о маршруте Тур де Франс-2021

«В этом году маршрут, как обычно, тяжёлый. В первые дни будут трудные финиши, подходящие таким гонщикам как Алафилипп, Ван дер Пул, Ван Арт. Они будут бороться за жёлтую майку. Потом несколько равнинных этапов, где возможны ветра. Потом на первой неделе ещё разделка, а завершится первая неделя 250-км этапом и двумя тяжёлыми днями в горах. Первые 9 дней будут насыщенными.

На второй неделе Ванту, несколько сложных дней с потенциальным ветром. Потом финальная неделя снова с большими горами, горным финишем на Коль дю Порте, который был у нас в 2018 году. Потом Луз Ардиден и финальная разделка.

Мы провели разведку большинства ключевых этапов кроме подъёма Порте (Portet). Проехали Луз Ардиден, посмотрели дистанцию финальной разделки в Бордо, прошли Ванту. Этап в Андорре завершится спуском, который мы тоже изучили. Посмотрели финалы двух горных этапов на первой неделе, а чуть ближе к старту Тура проведём разведку и первой разделки.

Мы изучили все сложные этапы, теперь осталось надеяться, что нога достаточно хорошо пойдёт, чтобы мы ехали быстрее всех. Вершины этих подъёмов в любом случае как финишная черта. Если проходишь вершину с 20 – 30 секундами, никто уже тебя не догонит. Будет только три горных финиша, но остальные этапы очень и очень важные. Я насчитал минимум шесть тяжёлых горных дней, но будут и другие, не менее трудные».

Герант Томас о разделках Тур де Франс-2021

«Хорошо, что на Туре будет больше разделок, причём стандартных, а не горных, где приходится всё время тащиться вверх. Также приятно, что этапы разные, всего понемножку, и поэтому, чтобы выиграть Тур де Франс, необходимо уметь проходить все рельефы, а не только горы. На моём первом Туре было 50 км разделок, так что сейчас до этого далеко, но всё же протяжённость индивидуальных гонок на время будет больше, чем в недавние годы.

Разделки точно будут ключевыми. На 58 километрах можно потерять целую минуту, а в наши дни в горах разрывы не такие большие. Все едут рядом, большие группы доезжают до нескольких последних километров.

Добыть преимущество в разделках нелегко, но если ты лучше их едешь, чем маленькие горняки, то лучше выиграть немного времени. Так что разделки будут играть большую роль».

Герант Томас о фаворитах на Тур де Франс-2021

«Погачар и Роглич в своём роде завладели Туром 2020 года. В этом году они тоже хорошо выступают, поэтому, конечно, они фавориты.

А ещё есть мы… Я бы сказал, у нас довольно сильная команда. А ещё есть огромное количество ребят, которые способны бороться.

В современном велоспорте много сильных команд и гонщиков, сложно перечислить всех, потому что можно кого-то упустить. Глядя, как сильно проехал в Швейцарии Риго Уран, как хорошо выступил на Критериуме Дофине Луценко, Лопес и Movistar, у которых есть ещё и вариант с Масом, можно сказать, что есть много гонщиков, которых нельзя упускать из виду.

Что касается тёмных лошадок, трудно сказать. Думаю, все сильные генеральщики в моих глазах тёмные лошадки. Возможно, кто-то не ожидал в прошлом году, что Лопес будет высоко, но он держался высоко до финальной разделки. Две разделки – его Ахиллесова пята, посмотрим, как он их пройдёт».

Герант Томас о своей готовности к Тур де Франс-2021

«Сезон до настоящего времени шёл хорошо. С каждым разом я ехал всё лучше. Чувствую себя отлично, с нетерпением жду, что мы хорошо выступим на Туре с командой. У нас много вариантов и карт, которые можем разыграть. Я очень мотивирован».