VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Герант Томас: «Не думаю, что запрет измерителей мощности повлияет на гонку»

Герант Томас о возможном запрете измерителей мощности на Тур де Франс-2019

 

 

  Победитель Тур де Франс-2018 Герант Томас после японского критериума Saitama прокомментировал предложение директора Тур де Франс Кристиана Прюдомма запретить на французском Гран-туре в следующем году использование измерителей мощности.

 

  32-летний британский гонщик команды Sky в интервью Cycling Weelky сказал, что подобные решения лиц, ответственных за организацию велогонок, не имеют ничего общего с развитием велоспорта.

 

 

Герант Томас: «Не думаю, что запрет измерителей мощности повлияет на гонку»

 

Photo © Yuzuru SUNADA

 

 

  Герант Томас: «Не думаю, что запрет измерителей мощности повлияет на гонку. Меня этот запрет не волнует. Последние шесть из семи выпусков Тур де Франс мы выиграли не потому, что у нас были измерители. Может, нам теперь вернуться и к шерстяным веломайкам?

 

  Мне кажется, велоспорту необходимо продолжать развиваться и двигаться вперёд как в «Формуле-1». И команды всё время пытаются это делать. Но кажется, что ответственные люди хотят всё это развитие остановить.

 

  Я считаю, что два этапа Тур де Франс-2018, на которых я одержал победу, были захватывающими. Возможно, все назвали бы их потрясающими, если бы я на них не выиграл. Потому что, когда выигрывает гонщик из Sky, то вдруг день становится «чертовски скучным», и все, оказывается, знали, что так и будет. А вот если бы этап до Альп д’Юэз выиграл Том Дюмулин, тогда бы день назвали потрясающим.

 

  У многих команд также большие бюджеты. Если у кого-то 35 миллионов евро, а у другого 32 миллиона, разве это большая разница? У команды Katusha большой бюджет, но разница между ними и нами на Туре была …. довольно значительной».

 

  Герант Томас отрицает, что команда Sky похожа на «Реал Мадрид», скупающий лучших игроков: «Конечно, у команды есть возможность подписать хорошего гонщика. Но взгляните на пример с Ваутом Пулсом. Команда Quick Step даже не хотела его брать. Команда улучшает спортсмена.

 

  У нас сильная команда, но дело в том, как мы работаем. Тур де Франс для нас главная цель всего года, ради которой работает команда. Не думаю, что другие команды настроены в такой же степени».

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Герант Томас Geraint Thomas Sky Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2019 Гран-тур

Поддержите нас, поделитесь побликацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
  1. Имя: Adrien

    Адриен

    Сегодня, 03:10 | Регистрация: 17.05.2015

    Какой-то "комплекс изгоя". И Катюшу зацепил, и Дюмулена подколол, а в конце уже ВСЕ остальные команды упрекнул в недостаточном настрое - по сравнению со Sky... Типа - есть МЫ и - все остальные... Нехорошо. К соперникам надо относиться уважительно. Особенно если ты - чемпион... Кстати, в Ф1 как раз ОТКАЗАЛИСЬ - ради СПОРТИВНОЙ составляющей - от некоторых передовых технологий. Например, от антипробуксовочных и антиблокировочных систем...

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2019

Ближайшие старты

15 - 20 января 2019

Santos Tour Down Under


ОПРОС

Понравилась ли Вам Вуэльта Испании-2018?

Комментарии

  • Адриен
    Герант Томас: «Не думаю, что з ... (1)
    Адриен-Фото

    Какой-то "комплекс изгоя". И Катюшу зацепил, и Дюмулена подколол, а в конце уже ВСЕ остальные команды упрекнул в недостаточном настрое - по сравнению со Sky... Типа - есть МЫ и - все остальные... Нехорошо. К соперникам надо относиться уважительно. Особенно если ты - чемпион... Кстати, в Ф1 как раз ОТКАЗАЛИСЬ - ради СПОРТИВНОЙ составляющей - от некоторых передовых технологий. Например, от антипробуксовочных и антиблокировочных систем...

  • Серафим
    Крис Фрум на любительской вело ... (2)
    Серафим-Фото

      Надеюсь, лошадь снабдили измерителем мощности. Будущий сэр не должен ездить на лошади мощностью менее 745 ватт, это не аристократично.

  • Cyrill
    Виктор Кампенартс хочет побить ... (3)
    Cyrill-Фото

    "Виктор Кампенартс провёл получасовую проверку своей скорости ... Его средняя скорость составила 54,8 км/ч, а последние четыре круга он проехал на скорости 60 км/ч."

    Лучше бы он провёл часовую проверку своей скорости с любым временем ... и то было бы показательнее, а то ведь последние 5-10 минут они такие, там не то что 60, а может статься и 50-ти не выдашь...

  • ktilp-12
    Команда «Астана» продлила конт ... (2)
    ktilp-12-Фото

     Поздравляю самого уважаемого мною гонщика Астаны. Наконец то дождались и Зейца, не сомневались, что подпишут. Тлеубаев уходит, Минали видимо тоже (судя по италианской прессе), а что с Чернецским и Гривко?

  • Бакеша
    Команда «Астана» продлила конт ... (2)
    Бакеша-Фото
    Респект и уважуха!
  • Earl57
    Трансферные новости пелотона-2 ... (44)
    Earl57-Фото

    Мамыкин вчера разослал сообщение в твиттере, что ищет команду. Попросил сделать ретвит. Нет агента?

     

  • hodorik
    Трансферные новости пелотона-2 ... (44)
    hodorik-Фото

    Так смотришь на все команды , а наших там пшикккк, печально.

  • Sm1T
    Виктор Кампенартс хочет побить ... (3)
    Sm1T-Фото

    яб на месте Лотто не разрешил бы :)

  • Yuriy 17
    Винченцо Нибали не определился ... (2)
    Yuriy 17-Фото

    Если владельцы Bahrain-Merida не прикажут В.Нибали выбрать приоритетом Тур де Франс, то сам он, скорее всего, выберет Джиро.

    Ведь на Джиро у В. Нибали есть последний-предпоследний шанс на победу в гран-туре.

    А на Тур де Франс и в тройку не войти.

     

    Ну и второе, или первое - организаторы Джиро хорошо заплатят В.Нибали за участие в их гонке.

     

     

  • VeloVelo
    Джиро д'Италия-2019. Презента ... (19)
    VeloVelo-Фото
    Спасибо.

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

8 ноября

Gregory Daniel (Trek-Segafredo)

Kouhei Uchima (Nippo - Vini Fantini)

9 ноября

Romain Bardet (AG2R)

Jon Irisarri Rincon (Caja Rural - Seguros RGA)

Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Йейтс С. (GBr) (MTS) 3072
2 Саган П. (Svk) (BOH) 2992
3 Вальверде А. (Esp) (MOV) 2609
4 Томас Г. (GBr) (SKY) 2534
5 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2442
6 Вивиани Э. (Ita) (QST) 2399
7 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2393
8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
9 Фрум К. (GBr) (SKY) 1976
10 Дюмулин Т. (NED) (SUN) 1975

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Ноябрь 2018 (18)
Октябрь 2018 (119)
Сентябрь 2018 (157)
Август 2018 (206)
Июль 2018 (187)
Июнь 2018 (137)