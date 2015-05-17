Герант Томас о возможном запрете измерителей мощности на Тур де Франс-2019

Победитель Тур де Франс-2018 Герант Томас после японского критериума Saitama прокомментировал предложение директора Тур де Франс Кристиана Прюдомма запретить на французском Гран-туре в следующем году использование измерителей мощности.

32-летний британский гонщик команды Sky в интервью Cycling Weelky сказал, что подобные решения лиц, ответственных за организацию велогонок, не имеют ничего общего с развитием велоспорта.

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Герант Томас: «Не думаю, что запрет измерителей мощности повлияет на гонку. Меня этот запрет не волнует. Последние шесть из семи выпусков Тур де Франс мы выиграли не потому, что у нас были измерители. Может, нам теперь вернуться и к шерстяным веломайкам?

Мне кажется, велоспорту необходимо продолжать развиваться и двигаться вперёд как в «Формуле-1». И команды всё время пытаются это делать. Но кажется, что ответственные люди хотят всё это развитие остановить.

Я считаю, что два этапа Тур де Франс-2018, на которых я одержал победу, были захватывающими. Возможно, все назвали бы их потрясающими, если бы я на них не выиграл. Потому что, когда выигрывает гонщик из Sky, то вдруг день становится «чертовски скучным», и все, оказывается, знали, что так и будет. А вот если бы этап до Альп д’Юэз выиграл Том Дюмулин, тогда бы день назвали потрясающим.

У многих команд также большие бюджеты. Если у кого-то 35 миллионов евро, а у другого 32 миллиона, разве это большая разница? У команды Katusha большой бюджет, но разница между ними и нами на Туре была …. довольно значительной».

Герант Томас отрицает, что команда Sky похожа на «Реал Мадрид», скупающий лучших игроков: «Конечно, у команды есть возможность подписать хорошего гонщика. Но взгляните на пример с Ваутом Пулсом. Команда Quick Step даже не хотела его брать. Команда улучшает спортсмена.

У нас сильная команда, но дело в том, как мы работаем. Тур де Франс для нас главная цель всего года, ради которой работает команда. Не думаю, что другие команды настроены в такой же степени».