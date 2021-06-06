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Мигель Анхель Лопес – победитель «Вызова Мон-Ванту»-2021

Мигель Анхель Лопес, Оскар Родригес и Энрик Мас на подиуме классики Mont Ventoux Dénivelé Challenges-2021

 

 

  27-летний колумбийский гонщик команды Movistar Мигель Анхель Лопес (Miguel Ángel López) одержал победу в третьем выпуске классики «Вызов Мон-Ванту» (Mont Ventoux Dénivelé Challenge). Это третья победа Лопеса в цветах команды Movistar после этапа и генеральной классификации Вуэльты Андалусии-2021.

 

 

Мигель Анхель Лопес – победитель «Вызова Мон-Ванту»-2021

 

Photo credit: @Getty Images

 

  Мигель Анхель Лопес и его товарищ по команде, 26-летний испанский гонщик Энрик Мас, поднявшийся на третью ступень подиума, стартовали в качестве лидеров. Для них, как и для многих других участников, классика Mont Ventoux Dénivelé Challenge-2021 с общим набором высоты 4400 м на 153 км дистанции и двойным прохождением Мон-Ванту, является важной подготовительной гонкой перед стартом Тур де Франс-2021. Второе место на классике «Вызов Мон-Ванту» занял 26-летний испанский гонщик команды Astana-Premier Tech Оскар Родригес (Óscar Rodríguez).

 

Команда Movistar контролировала гонку, последним из отрыва дня «сдался» Кентан Паше (Quentin Pacher) из команды B&B Hotels p/b KTM, которого обошёл атаковавший за 12 км до вершины Мон-Ванту Мигель Анхель Лопес. В одиночку колумбийский гонщик финишировал на вершине легендарной горы с преимуществом в 2 минуты 26 секунд.

 

  Оскар Родгирес (Astana – Premier Tech) атаковал из небольшой группы за 7 км до финиша, но добрать Мигеля Анхеля Лопеса ему не удалось. За 4 км до вершины Родригеса догнал его соотечественник, гонщик команды Movistar Энрик Мас. На финише Оскар Родригес атаковал и финишировал вторым.

 

  Мигель Анхель Лопес: «Я так счастлив, что выиграл! Конечно, многие отмечали нас как фаворитов, меня и Энрика. Но наши товарищи по команде отработали фантастически, они облегчили задачу. Это была великолепная работа. Нам оставалось отплатить результатом за их усилия. Легко ли было одержать победу? Победа никогда не приходит без усилий, совсем нет. Для меня этот подъём тянулся бесконечно. Трудно было всем, особенно, учитывая, что в первый раз мы прошли Ванту на большой скорости, на такой же высокой скорости начали второе восхождение. Поэтому мне было легче атаковать издалека, пока соперники были немного уставшими. Как я сказал, я очень счастлив, и доволен, что дополнил подготовку к Тур де Франс этим успехом».

 

Оскар Родригес (Astana – Premier Tech): « Думаю, что я могу быть доволен моим выступлением сегодня, потому что в этой гонке я сделал все, что было в моих силах. И стоять на подиуме рядом с Мигелем Анхелем Лопесом – это большое достижение. Он настоящий чемпион, и сейчас он находится в отличной форме перед «Тур де Франс». Так что быть вторым после него – это хороший результат.

 

Команда очень хорошо работала сегодня, а на подъеме я старался держаться рядом с другими фаворитами. В какой-то момент я атаковал и уехал один, думаю, это был хороший рывок. Позднее меня догнал Энрик Мас, но у меня еще остались силы для того, чтобы атаковать на последнем километре и занять второе место. Я знаю, что по ходу гонки упал Глеб Брусенский, и сейчас он в больнице на обследовании. Я желаю Глебу быстрого восстановления и надеюсь увидеть его на нашей следующей гонке «Тур Окситании».

 

Дмитрий Фофонов, спортивный менеджер команды Astana – Premier Tech: «Мы вышли на старт этой гонки с двумя лидерами, Мерхави Кудусом и Оскаром Родригесом. И в то время, как для Мерхави это была первая гонка после долгого перерыва, Оскар провел отличный «Критериум дю Дофине», продемонстрировав там очень хорошую форму. Поэтому, мы ожидали, что он сумеет побороться за высокий результат.

 

Мы хорошо знакомы с этой гонкой и с этой горой, так как в прошлом году победу здесь нам принес Александр Власов. Действительно, Мигель Анхель Лопес считался главным фаворитом после «Дофине», так что наш план заключался в том, чтобы следовать за его атаками и пытаться быть как можно ближе к нему. Команда проделала хорошую работу на обоих лидеров на первом кругу и во время первого восхождения на Мон-Ванту, ну а в финале Оскар отлично себя проявил, держась рядом с сильнейшими и атакуя в правильный момент. Конечно, было бы здорово выиграть сегодня, но Лопес был сильнейшим. Тем не менее, мы очень довольны таким отличным выступлением Оскара Родригеса, и это призовое место дарит нам дополнительную мотивацию перед «Туром Окситании».

 

 

Результаты Mont Ventoux Denivele Challenges-2021

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Теги к статье: Miguel Angel Lopez Мигель Анхель Лопес Movistar Mont Ventoux Denivele Challenges Вызов Мон-Ванту

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Комментарии

  • SportSpirit
    Том Дюмулин о возвращении в го ... (9)
    SportSpirit-Фото

    Словом "цинизм" люди называют отсуствие наивности столь присущее им самим." (с) фильм "Опасная игра Слоун".

     

    Том Дюмолан был классным гонщиком в 2015-2018 годы, в каждый из них - по-разному. Разделка в Бергене, на мой вкус, пик его спортивной формы, в плане физики. В 2018 - потрясающее упорство и терпежка на запредельных средних ваттах. И последняя победа! Доводы сочувствующих - понятны, но это не про спорт. 

     

    У меня же вопрос к тем, кто сведущ в правилах отбора: у Дюмолана есть квота на ОИ как призера прошлых ОИ? (первый после Канчелары, но опять же это 2016 год). Или - ?dirol

  • AzaKonta
    Mont Ventoux Denivele Challeng ... (5)
    AzaKonta-Фото
    Ну и разрывы серьезные
  • GTX
    Тур Швейцарии-2021. Этап 3 (8)
    GTX-Фото
    Без шансов
  • Astanaforever
    Mont Ventoux Denivele Challeng ... (5)
    Astanaforever-Фото
    Лопес уже три победы взял ровно за месяц, столько, сколько вся Астана за этот сезон. Все наглядно, кто и как управляет Астаной. Зато подписали шестерых, ноунеймов иностранцев, у которых на шестерых одна победа за всю проф.деятельность. Молодцы. Ничего не скажешь. Правильной дорогой ведут команду к забвению, как когда то Катюшу.
  • kwwk
    Тур Швейцарии-2021. Этап 3 (8)
    kwwk-Фото
    завтра еще его этап
  • cmap_nep
    Тур Швейцарии-2021. Этап 3 (8)
    cmap_nep-Фото
    De kannibaal...
  • MVDP
    Тур Швейцарии-2021. Этап 3 (8)
    MVDP-Фото

    Цитата: velodoctor
    Мне интересно чем МВДП будет на оставшихся этапах заниматься.

    По красивым горкам покатается) Может в отрыв попробует. Ну и завтрашний этап, как уже сказали, небезнадежен.

  • Earl57
    Тур Швейцарии-2021. Этап 3 (8)
    Earl57-Фото

    Цитата: velodoctor
    Для спринтеров этапов тут нет, поэтому кроме Метьюса никто и не приехал, да и тот против такой мощи ничего не может сделать.

    Спринтеры на Тур Бельгии устремились. Вся спринтерская элита там - Беннет, Юэн, Ниццоло, Аккерман, Мерлир... (Ахалай-махалай, Груневеген побеждай!) 

  • drevgen
    Тур Швейцарии-2021. Этап 3 (8)
    drevgen-Фото

    Завтра опять будет пытаться этап взять. Гора одна, 2 категория. Но макс градиент всего 6, а так 2-5, длина всего 7 км, а потом спуск. Но перед горой тягун длинный, км 25. Те же холмы.

  • MVDP
    Mont Ventoux Denivele Challeng ... (5)
    MVDP-Фото

    Вот и Мигелито Анхелито Лопесито Суперменито отметился.

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