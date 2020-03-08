Герант Томас о перспективе проведения Тур де Франс-2020

Герант Томас: «Без болельщиков будет не тот Тур де Франс»

Герант Томас (Geraint Thomas), победитель Тур де Франс-2018, сейчас находится дома, в Уэльсе, куда пару недель назад приехал с женой Сарой и пятимесячным сыном Максом из Монако. 33-летний велогонщик команды Ineos признался, что с волнением следит за дебатами по поводу возможности проведения Тур де Франс-2020 в намеченные даты, о чём рассказал изданию The Telegraph.

Герант Томас: «Я просто снова хочу выступать в гонках, в этом смысле мне хочется, чтобы гонка состоялась. Но только если это будет безопасно. По большому счёту здоровье людей превыше всего.

Я слышал, как некоторые говорят: «Это просто спорт». Конечно, если смотреть с исторической точки зрения на период в 20 лет, становится не важно, если в 2020 году Тура не будет.

Но с другой стороны на нём стартуют более 20 команд, в которые компании инвестировали средства. И если случится, что Тура не будет, немало людей останется безработными. Важен не результат как таковой, а само событие, потому что от него зависят средства на существование многих людей, не только команд, но и спонсоров.

Без болельщиков это будет не тот Тур. Париж-Ницца – это Париж-Ницца, а Тур – это Тур. Будет очень трудно удержать болельщиков вдали от Тур де Франс, как это получилось на Париж-Ницце-2020. Но, как я говорил, всё меняется очень быстро. Сложно предполагать. Я только надеюсь ради всех нас, что всё это кончится быстро.

Самое трудное – неизвестность. Если бы знать, что следующей гонкой будет Тур Швейцарии, можно было бы просто к ней готовиться, составлять тренировочную программу и выполнять её. Но сейчас всё подвешено в воздухе».

Для велогонщиков команды Ineos возвращение к велогонкам имеет особое значение ещё и потому, что до сих пор команда не имела возможности выступить в память ушедшего из жизни в начале марта, любимого всеми спортивного директора Ineos Николя Порталя. Герант Томас признался, что до сих пор с трудом осознаёт, что Николя Порталя больше нет: «Это просто кажется нереальным. Думаю, было бы легче, если бы мы сейчас выступали в гонке, потому что были бы все вместе».

Герант Томас сейчас большую часть времени тренируется на домашнем тренажёре и старается благоразумно рассчитывать выходы из дома. Хотя даже при таком графике он не уверен, что ему можно делать, а что нет. Официальные рекомендации правительства пока ещё допускают выезд на велосипеде или пробежку один раз в день, если сохраняется социальная дистанция. Но как далеко можно уезжать от дома, остаётся в «серой зоне» при постоянных призывах ужесточить правила во время эпидемии коронавируса.

Герант Томас рассказал, что выезжал несколько раз, всегда в одиночку. Он понимает аргументы тех, кто просит не создавать дополнительную нагрузку на медицинских работников на случай, если на тренировке произойдёт несчастный случай, но считает, что шанс упасть на тренировке минимален: «Вот гонка – совсем другое дело», - пошутил он.