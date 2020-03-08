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Герант Томас о перспективе проведения Тур де Франс-2020

Герант Томас: «Без болельщиков будет не тот Тур де Франс»

 

  Герант Томас (Geraint Thomas), победитель Тур де Франс-2018, сейчас находится дома, в Уэльсе, куда пару недель назад приехал с женой Сарой и пятимесячным сыном Максом из Монако. 33-летний велогонщик команды Ineos признался, что с волнением следит за дебатами по поводу возможности проведения Тур де Франс-2020 в намеченные даты, о чём рассказал изданию The Telegraph.

 

 

  Герант Томас: «Я просто снова хочу выступать в гонках, в этом смысле мне хочется, чтобы гонка состоялась. Но только если это будет безопасно. По большому счёту здоровье людей превыше всего.

 

  Я слышал, как некоторые говорят: «Это просто спорт». Конечно, если смотреть с исторической точки зрения на период в 20 лет, становится не важно, если в 2020 году Тура не будет.

 

  Но с другой стороны на нём стартуют более 20 команд, в которые компании инвестировали средства. И если случится, что Тура не будет, немало людей останется безработными. Важен не результат как таковой, а само событие, потому что от него зависят средства на существование многих людей, не только команд, но и спонсоров.

 

  Без болельщиков это будет не тот Тур. Париж-Ницца – это Париж-Ницца, а Тур – это Тур. Будет очень трудно удержать болельщиков вдали от Тур де Франс, как это получилось на Париж-Ницце-2020. Но, как я говорил, всё меняется очень быстро. Сложно предполагать. Я только надеюсь  ради всех нас, что всё это кончится быстро.

 

  Самое трудное – неизвестность. Если бы знать, что следующей гонкой будет Тур Швейцарии, можно было бы просто к ней готовиться, составлять тренировочную программу и выполнять её. Но сейчас всё подвешено в воздухе».

 

  Для велогонщиков команды Ineos возвращение к велогонкам имеет особое значение ещё и потому, что до сих пор команда не имела возможности выступить в память ушедшего из жизни в начале марта, любимого всеми спортивного директора Ineos Николя Порталя. Герант Томас признался, что до сих пор с трудом осознаёт, что Николя Порталя больше нет: «Это просто кажется нереальным. Думаю, было бы легче, если бы мы сейчас выступали в гонке, потому что были бы все вместе».

 

  Герант Томас сейчас большую часть времени тренируется на домашнем тренажёре и старается благоразумно рассчитывать выходы из дома. Хотя даже при таком графике он не уверен, что ему можно делать, а что нет. Официальные рекомендации правительства пока ещё допускают выезд на велосипеде или пробежку один раз в день, если сохраняется социальная дистанция. Но как далеко можно уезжать от дома, остаётся в «серой зоне» при постоянных призывах ужесточить правила во время эпидемии коронавируса.

 

  Герант Томас рассказал, что выезжал несколько раз, всегда в одиночку. Он понимает аргументы тех, кто просит не создавать дополнительную нагрузку на медицинских работников на случай, если на тренировке произойдёт несчастный случай, но считает, что шанс упасть на тренировке минимален: «Вот гонка – совсем другое дело», - пошутил он.

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Теги к статье: Герант Томас Geraint Thomas Ineos Тур де Франс Tour de France Гранд-тур Тур де Франс-2020

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Ближайшие старты

8 - 15 марта 2020

Paris - Nice

ОПРОС

Маршрут какого Гранд-тура 2020 года кажется наиболее интересным?

Комментарии

  • paindoc
    Томас Де Гендт о привычках, тр ... (2)
    paindoc-Фото

    "- Ты когда-нибудь ездил на тандеме с женой или детьми?

     

    - Нет. Пробовал с товарищем по команде во время тимбилдинга. И тогда мы сбросили гида, который рассказывал нам перед стартом, что нам будет тяжело за ним усидеть, потому что у него электрический велосипед. Мы сбросили его через километр."

     

    Я так смеялся, чуть со стула не упал. Уверен, они могут и мотороллер сбросить!

  • litxaa
    Марк Мадьо поддерживает провед ... (18)
    litxaa-Фото
    Золотые слова, абсолютно согласен.
  • sashaney
    Марк Мадьо поддерживает провед ... (18)
    sashaney-Фото

    И жизнь тех, кто нам дорог. !!!!
    У Вас есть престарелые родители, дети/родственники с хроническими заболеваниями, родные - медики?
    Их Вам не жалко?
    Ковид - это рулетка, т.к. 1) нет 100% изоляции всех от всех 2) нет поголовного тестирования 3) инкубационный период и симптомы не совпадают у всех

  • sashaney
    Марк Мадьо поддерживает провед ... (18)
    sashaney-Фото

    Вы когда видели ГТ в последний раз НЕ по ТВ? Вы знаете какая это масса людей? Даже без зрителей?
    1) Обслуга вокруг ГТ - НЕ здоровяки спортсмены
    2) Они могут и будут заражать спортсменов
    3) Как при этом будет выглядеть честное соревнование не понятно
    4) Эффект агресивного вируса на истощённую имуносистему ГТ гонщика не известен никому.
    Ещё надо вопросов накидать?

  • sashaney
    Марк Мадьо поддерживает провед ... (18)
    sashaney-Фото
    Может быть впослений раз попробую. Ну не футбольный же форум тут.
    Карантин - единственный пока (!!!) способ системы защитить себя. Себя, понимаете?
    Т.е. заболевать будут всё равно, т.к. герметически ВСЕХ от ВСЕХ изолировать НЕ восможно.
    Но заболевать будут в кол-вах, с кот. медицинская система хотя бы может представить как бороться.
    Начинать проводить любые мероприятия в обход этог - прямой путь к крушению МЕД системы.
    Надеюсь этого не хочет никто.
  • Серафим
    Марк Мадьо поддерживает провед ... (18)
    Серафим-Фото
    "2 человека в минуту погибают в России". Потрудились бы хотя бы посчитать. В часе 60 минут, в сутках - 60*24 = 1440 минут. В году 365 дней - то есть 1440 * 365 = 525 600 минут. То есть 1 миллион 51 тысяча человек у Вас погибает в России в год в автокатастрофах.
    На самом деле в 2019 году погибло на дорогах 16 900 человек, из них пешеходов - 4917 человек.
    1 человек в 31 минуту. Не надо придумывать отсебятину с целью - а пусть, ну прокатит и ладно.
    Ничего не имею против Вашей точки зрения. Только все же нужно для наглядности опираться на проверенные факты, а не на домыслы.
  • velodoctor
    Марк Мадьо поддерживает провед ... (18)
    velodoctor-Фото
    2 в минуту, миллион в год?
  • litxaa
    Марк Мадьо поддерживает провед ... (18)
    litxaa-Фото

    Здравствуйте, хорошо рассуждаете, умно. Только вот скажите, Вы готовы (да, да, вот лично вы) дать точный прогноз сколько людей заболеет/умрет от ковируса, если отменить все карантины и другие меры и дать гарантию того что больницы не захлебнутся в потоке больных, нуждающихся в неотложной помощи и что кривая смертности не будет при этом расти по экспоненте? И еще нести полную отвественность за свой прогноз.

  • Sezar
    Марк Мадьо поддерживает провед ... (18)
    Sezar-Фото

    Немного добавлю статистики, чтобы сбить грудус эмоций. По имеющейся статистике те страны, которые (включая Россию) прививают людей от туберкулеза ( кажется это называется БЦЖ)  ИМЕЮТ СМЕРТНОСТЬ В 14 РАЗ МЕНЬШУЮ, против стран, которые  достаточно давно от этого отказались. Типа Италии, Испании  и.т.п. так что похоже всем нам крупно повезло.

  • Sezar
    Марк Мадьо поддерживает провед ... (18)
    Sezar-Фото

    Цитата: sashaney
    Дмитрий, что Вы выберете между экономическими реальными и серьёзными проблемами (никто этого не отрицает) и человеческой жизнью?
    Ответьте себе на этот вопрос. Мне не надо.

    Вы не уходите от ответа. Здесь нет противоречия вообще. Этот вирус никуда не уйдет, скорее еще придут подобные ему. А значит, если мы изолируем группу риска, то вопрос стоит так: либо мы все переболеем и потеряв немного, отделаемся легким испугом (Швеция), либо мы все равно переболеем, а кроме того, потеряем работу, экономика встанет, начнутся голодные бунты, расцветет преступность и др. (Италия). Причем ковид, это не рулетка, а вы - не жертва, вы всегда можете повысить свои шансы если этого захотите.

    Вообще пора бы вспомнить, что это мы - самые ответственные за свою жизнь. И жизнь тех, кто нам дорог. И только потом- государство.

    И еще, чтобы было совсем понятно: я не призываю жарить шашлыки. Если уж карантин объявлен-его надо соблюдать.

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