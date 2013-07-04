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Тадей Погачар – победитель Тур де Франс-2020

Тадей Погачар – победитель Тур де Франс-2020

 

 

 

Photo ©A.S.O/Pauline Ballet

 

 

   Тадей Погачар (UAE Team Emirates) стал первым велогонщиком из Словении, выигравшим Тур де Франс. Он также вошёл в историю Большой Петли как самый молодой победитель французского Гранд-тура за последние 116 лет – надел жёлтую майку лидера в возрасте 21 года, 11 месяцев и 29 дней.

 

  Тадей Погачар – и самый молодой из победителей горной классификации Тур де Франс, а также самый молодой гонщик за последние 86 лет, выигравший три этапа в одном выпуске Тура, и самый молодой  за последние 37 лет гонщик, надевший жёлтую майку лидера.

 

  Тадей Погачар 12-й в истории велогонщик, выигравший Тур де Франс в свой дебют на гонке (после Лорана Финьона/Laurent Fignon (1983), Бернара Ино/Bernard Hinault (1978), Эдди Меркса/Eddy Merckx (1969), Феличе Джимонди/ Felice Gimondi (1965), Жака Анкетиля/Jacques Anquetil (1957), Уго Кобле/Hugo Koblet (1951), Фаусто Коппи/Fausto Coppi (1949), Жана Роби/Jean Robic (1947), Луи Трусселье/ Louis Trousselier (1905), Анри Корне/ Henri Cornet (1904) и Мориса Гарена/ Maurice Garin (1903).

 

(Прим. -  Анри Корне (Henri Cornet). Однако Корне был объявлен победителем в 1904 году в возрасте 19 лет 11 месяцев и 20 дней после дисквалификации первых четырёх гонщиков).  

 

  21-летний словенский велогонщик команды UAE Team Emirates Тадей Погачар в течение 9 этапов шёл в тройке сильнейших генеральной классификации (после 5-го и 6-го этапа шёл 3-м, после 13-го этапа и до финальной разделки 20-го этапа удерживал 2-е место).

 

  Погачар стал четвёртым гонщиком в истории Тур де Франс, взявшим жёлтую майку после индивидуальной гонки на время на предпоследнем этапе после Шарли Голя (Charly Gaul-1958), Стивена Роча (Stephen Roche-1987), Грега ЛеМонда ( Greg LeMond-1990) и Кэдела Эванса (Cadel Evans – 2011).

 

  Он выиграл три этапа Тур де Франс-2020 – 9-й, 15-й и 20-й. В генеральной классификации Тадей Погачар опередил ближайшего соперника, соотечественника, велогонщика команды Jumbo-Visma Приможа Роглича на 59 секунд.

 

  Тадей Погачар стал обладателем гороховой майки лучшего в горной классификации с преимуществом в 8 очков над эквадорским гонщиком велокоманды Ineos Grenadiers Ричардом Карапасом.

 

  Тадей Погачар стал победителем в классификации лучшего молодого гонщика, в которой опередил испанского гонщика команды Movistar Энрика Маса на 6 минут 7 секунд.

 

Photo ©A.S.O/Pauline Ballet

 

 

  Благодаря Тадею Погачару Тур де Франс-2020 стал первым французским Гранд-туром, выигранным на велосипеде Colnago.  Словенский велогонщик  всю гонку проехал на Colnago V3RS, лёгкой универсальной модели, несмотря на то, что Кольнаго предлагал команде UAE Team Emirates две других модели.

 

 

 

  По итогам Тур де Франс-2020 Тадей Погачар из команды UAE Team Emirates в личном зачете  заработал больше всего очков в индивидуальный зачет Мирового рейтинга (UCI World Ranking) – 1585.

 

Велокоманда UAE Team Emirates и её велогонщики получили 623 930 € призовых.

 

  Тадей Погачар: «Это невероятно – стать победителем Тур де Франс. Если бы даже я приехал вторым или ниже в классификации, было бы просто отлично, что я выступил здесь. А победа – вершина вершин. У меня нет слов. Сегодня был особенный день для меня с товарищами по команде. Наконец, у меня было время поговорить с ними, пока ехали. В остальные дни я просто давал полный газ в гонке. Мне кажется, сегодня меня поздравил каждый гонщик пелотона. Велоспорт – потрясающий!

 

 

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Теги к статье: Тадей Погачар Tadej Pogacar UAE Team Emirates Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2020 Гранд-тур

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  1. Имя: Саша

    VeloVelo

    Сегодня, 01:28 | Регистрация: 4.07.2013

    Синьор Эрнесто, поздравления с первой победой на ТДФ!

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Комментарии

  • VeloVelo
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (22)
    VeloVelo-Фото
    А по-моему, Хирши лучше в "классики" податься.
    Самое то для него!
  • VeloVelo
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (22)
    VeloVelo-Фото

    Мне кажется, Лопеса капитаном только в проконти могут взять. На подхват генеральщикам возьмут хоть куда, только он сам, похоже, пока на это не готов.
    Подвис Лопес. Это моё мнение.

  • VeloVelo
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (22)
    VeloVelo-Фото

    Сколько у вас "завуалированной иронии" )

  • VeloVelo
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (22)
    VeloVelo-Фото

    А вам спасибо за ваши замечательные комментарии.
    С удовольствием читал вас все три недели.

  • VeloVelo
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (22)
    VeloVelo-Фото

    Борис, Паша раз пять "прикладывался об асфальт".
    Удивительно, что после этого вы от него чего-то ждали!

  • VeloVelo
    Тадей Погачар – победитель Тур ... (1)
    VeloVelo-Фото

    Синьор Эрнесто, поздравления с первой победой на ТДФ!

  • VeloVelo
    Итоги Тур де Франс-2020 по очк ... (3)
    VeloVelo-Фото

    Браво, Словения!

  • AmLoket
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (22)
    AmLoket-Фото
    Цитата: EL-Fenomeno
    Эмоций "выше крыши", но главное одно: несмотря на ситуацию в мире, скомканый и урезанный вело-сезон этот первый ГТ состоялся в полном объеме!
    Цитата: aksbor
    Второе открытие - Хирши. Интересно,как дальше он будет эволюционировать.

    Он финишировал 8-м в молодёжном зачёте; верю в его будущие победы на остальных гранд-турах, а также в то, что из Хирши получется как минимум отличный горняк, и как максимум может даже и капитан на большие гонки.
    Цитата: Серафим
    Мадс Педерсен продолжает удивлять, верю в его будущее топ-классика.

    Его последняя гонка в майке чемпиона мира? Как же он хотел выиграть этап на Туре (ещё и в Париже) в этом одияние...не получилось, но за Беннета рад не меньше. Когда в последний раз первый в очковой номинации Тура побеждал на Шамп-Элизе в зелёной майке лучшего спринтера?
     
    P.S.
    Спасибо сайту за LIVE-трансляции в чате, выручали порой, особенно когда уже пришлось смотреть читать этапы гонки на работе.
    P.P.S.
    Спасибо и Сергею Курдюкову за 3-х_недельный марафон в эфире. Ему тоже было тяжко, но он тоже выдержал!
    А мне кажется, что Хирши это новый Спартак. Побед в ГрандТурах у него не будет, но шансы на классики и недельки вполне.
  • EL-Fenomeno
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (22)
    EL-Fenomeno-Фото

    Эмоций "выше крыши", но главное одно: несмотря на ситуацию в мире, скомканый и урезанный вело-сезон этот первый ГТ состоялся в полном объеме!

    Цитата: aksbor
    Второе открытие - Хирши. Интересно,как дальше он будет эволюционировать.

    Он финишировал 8-м в молодёжном зачёте; верю в его будущие победы на остальных гранд-турах, а также в то, что из Хирши получется как минимум отличный горняк, и как максимум может даже и капитан на большие гонки.

    Цитата: Серафим
    Мадс Педерсен продолжает удивлять, верю в его будущее топ-классика.

    Его последняя гонка в майке чемпиона мира? Как же он хотел выиграть этап на Туре (ещё и в Париже) в этом одияние...не получилось, но за Беннета рад не меньше. Когда в последний раз первый в очковой номинации Тура побеждал на Шамп-Элизе в зелёной майке лучшего спринтера?

     

    P.S.

    Спасибо сайту за LIVE-трансляции в чате, выручали порой, особенно когда уже пришлось смотреть читать этапы гонки на работе.

    P.P.S.

    Спасибо и Сергею Курдюкову за 3-х_недельный марафон в эфире. Ему тоже было тяжко, но он тоже выдержал!

  • s75
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (22)
    s75-Фото

    Цитата: AmLoket
    А кто такие ИСН, никак не соображу. Вариант с Борой мне не нравится. Безбашенный горняк-колумбиец никак не вяжется с немецкой педантичностью. Может Трек-Сегафредо? Порт как раз уходит. Или в Эдукейшн к Урану. Кто как думает?


    Слухи какие-то были про Бору. Сделают революшн ин де китчен. Сильное представительство в генерале на всех трех ГТ: Шахман, Бухман, Келдерман и Суперман.

    Вариант с Израилем интереснее, много амбиций и денег, но мало исполнителей. Но там будет всё сложно с капитанством на Туре)) 

    Да, есть и Трек, и Санвеб, и.. посмотрим.

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