Тадей Погачар – победитель Тур де Франс-2020

VeloVelo

Тур де Франс-2020. Результаты ... (22) А по-моему, Хирши лучше в "классики" податься.

Самое то для него!

VeloVelo

Тур де Франс-2020. Результаты ... (22) Мне кажется, Лопеса капитаном только в проконти могут взять. На подхват генеральщикам возьмут хоть куда, только он сам, похоже, пока на это не готов.

Подвис Лопес. Это моё мнение.

VeloVelo

Тур де Франс-2020. Результаты ... (22) Сколько у вас "завуалированной иронии" )





VeloVelo

Тур де Франс-2020. Результаты ... (22) А вам спасибо за ваши замечательные комментарии.

С удовольствием читал вас все три недели.

VeloVelo

Тур де Франс-2020. Результаты ... (22) Борис, Паша раз пять "прикладывался об асфальт".

Удивительно, что после этого вы от него чего-то ждали!

VeloVelo

Тадей Погачар – победитель Тур ... (1) Синьор Эрнесто, поздравления с первой победой на ТДФ!

VeloVelo

Итоги Тур де Франс-2020 по очк ... (3) Браво, Словения!

AmLoket

Тур де Франс-2020. Результаты ... (22) Цитата: EL-Fenomeno

Цитата: aksbor Второе открытие - Хирши. Интересно,как дальше он будет эволюционировать.

Он финишировал 8-м в молодёжном зачёте; верю в его будущие победы на остальных гранд-турах, а также в то, что из Хирши получется как минимум отличный горняк, и как максимум может даже и капитан на большие гонки.

Цитата: Серафим Мадс Педерсен продолжает удивлять, верю в его будущее топ-классика.

Его последняя гонка в майке чемпиона мира? Как же он хотел выиграть этап на Туре (ещё и в Париже) в этом одияние...не получилось, но за Беннета рад не меньше. Когда в последний раз первый в очковой номинации Тура побеждал на Шамп-Элизе в зелёной майке лучшего спринтера?



P.S.

Спасибо сайту за LIVE-трансляции в чате, выручали порой, особенно когда уже пришлось смотреть читать этапы гонки на работе.

P.P.S.

Спасибо и Сергею Курдюкову за 3-х_недельный марафон в эфире. Ему тоже было тяжко, но он тоже выдержал!

Эмоций "выше крыши", но главное одно: несмотря на ситуацию в мире, скомканый и урезанный вело-сезон этот первый ГТ состоялся в полном объеме!Он финишировал 8-м в молодёжном зачёте; верю в его будущие победы на остальных гранд-турах, а также в то, что из Хирши получется как минимум отличный горняк, и как максимум может даже и капитан на большие гонки.Его последняя гонка в майке чемпиона мира? Как же он хотел выиграть этап на Туре (ещё и в Париже) в этом одияние...не получилось, но за Беннета рад не меньше. Когда в последний раз первый в очковой номинации Тура побеждал на Шамп-Элизе в зелёной майке лучшего спринтера?Спасибо сайту за LIVE-трансляции в чате, выручали порой, особенно когда уже пришлосьчитать этапы гонки на работе.Спасибо и Сергею Курдюкову за 3-х_недельный марафон в эфире. Ему тоже было тяжко, но он тоже выдержал! А мне кажется, что Хирши это новый Спартак. Побед в ГрандТурах у него не будет, но шансы на классики и недельки вполне.

EL-Fenomeno

Тур де Франс-2020. Результаты ... (22) Эмоций "выше крыши", но главное одно: несмотря на ситуацию в мире, скомканый и урезанный вело-сезон этот первый ГТ состоялся в полном объеме!

Цитата: aksbor Второе открытие - Хирши. Интересно,как дальше он будет эволюционировать.

Он финишировал 8-м в молодёжном зачёте; верю в его будущие победы на остальных гранд-турах, а также в то, что из Хирши получется как минимум отличный горняк, и как максимум может даже и капитан на большие гонки. Он финишировал 8-м в молодёжном зачёте; верю в его будущие победы на остальных гранд-турах, а также в то, что из Хирши получется как минимум отличный горняк, и как максимум может даже и капитан на большие гонки. Цитата: Серафим Мадс Педерсен продолжает удивлять, верю в его будущее топ-классика. Его последняя гонка в майке чемпиона мира? Как же он хотел выиграть этап на Туре (ещё и в Париже) в этом одияние...не получилось, но за Беннета рад не меньше. Когда в последний раз первый в очковой номинации Тура побеждал на Шамп-Элизе в зелёной майке лучшего спринтера? P.S. Спасибо сайту за LIVE-трансляции в чате, выручали порой, особенно когда уже пришлось смотреть читать этапы гонки на работе. P.P.S. Спасибо и Сергею Курдюкову за 3-х_недельный марафон в эфире. Ему тоже было тяжко, но он тоже выдержал!

s75

Тур де Франс-2020. Результаты ... (22) Цитата: AmLoket А кто такие ИСН, никак не соображу. Вариант с Борой мне не нравится. Безбашенный горняк-колумбиец никак не вяжется с немецкой педантичностью. Может Трек-Сегафредо? Порт как раз уходит. Или в Эдукейшн к Урану. Кто как думает?



Слухи какие-то были про Бору. Сделают революшн ин де китчен. Сильное представительство в генерале на всех трех ГТ: Шахман, Бухман, Келдерман и Суперман.



Вариант с Израилем интереснее, много амбиций и денег, но мало исполнителей. Но там будет всё сложно с капитанством на Туре))



Да, есть и Трек, и Санвеб, и.. посмотрим. Слухи какие-то были про Бору. Сделают революшн ин де китчен. Сильное представительство в генерале на всех трех ГТ: Шахман, Бухман, Келдерман и Суперман.Вариант с Израилем интереснее, много амбиций и денег, но мало исполнителей. Но там будет всё сложно с капитанством на Туре))Да, есть и Трек, и Санвеб, и.. посмотрим.