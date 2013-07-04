- Категория:
- VeloRACE / Tour de France |
- Дата:
- Вчера, 22:25
Тадей Погачар – победитель Тур де Франс-2020
Photo ©A.S.O/Pauline Ballet
Тадей Погачар (UAE Team Emirates) стал первым велогонщиком из Словении, выигравшим Тур де Франс. Он также вошёл в историю Большой Петли как самый молодой победитель французского Гранд-тура за последние 116 лет – надел жёлтую майку лидера в возрасте 21 года, 11 месяцев и 29 дней.
Тадей Погачар – и самый молодой из победителей горной классификации Тур де Франс, а также самый молодой гонщик за последние 86 лет, выигравший три этапа в одном выпуске Тура, и самый молодой за последние 37 лет гонщик, надевший жёлтую майку лидера.
Тадей Погачар 12-й в истории велогонщик, выигравший Тур де Франс в свой дебют на гонке (после Лорана Финьона/Laurent Fignon (1983), Бернара Ино/Bernard Hinault (1978), Эдди Меркса/Eddy Merckx (1969), Феличе Джимонди/ Felice Gimondi (1965), Жака Анкетиля/Jacques Anquetil (1957), Уго Кобле/Hugo Koblet (1951), Фаусто Коппи/Fausto Coppi (1949), Жана Роби/Jean Robic (1947), Луи Трусселье/ Louis Trousselier (1905), Анри Корне/ Henri Cornet (1904) и Мориса Гарена/ Maurice Garin (1903).
(Прим. - Анри Корне (Henri Cornet). Однако Корне был объявлен победителем в 1904 году в возрасте 19 лет 11 месяцев и 20 дней после дисквалификации первых четырёх гонщиков).
21-летний словенский велогонщик команды UAE Team Emirates Тадей Погачар в течение 9 этапов шёл в тройке сильнейших генеральной классификации (после 5-го и 6-го этапа шёл 3-м, после 13-го этапа и до финальной разделки 20-го этапа удерживал 2-е место).
Погачар стал четвёртым гонщиком в истории Тур де Франс, взявшим жёлтую майку после индивидуальной гонки на время на предпоследнем этапе после Шарли Голя (Charly Gaul-1958), Стивена Роча (Stephen Roche-1987), Грега ЛеМонда ( Greg LeMond-1990) и Кэдела Эванса (Cadel Evans – 2011).
Он выиграл три этапа Тур де Франс-2020 – 9-й, 15-й и 20-й. В генеральной классификации Тадей Погачар опередил ближайшего соперника, соотечественника, велогонщика команды Jumbo-Visma Приможа Роглича на 59 секунд.
Тадей Погачар стал обладателем гороховой майки лучшего в горной классификации с преимуществом в 8 очков над эквадорским гонщиком велокоманды Ineos Grenadiers Ричардом Карапасом.
Тадей Погачар стал победителем в классификации лучшего молодого гонщика, в которой опередил испанского гонщика команды Movistar Энрика Маса на 6 минут 7 секунд.
Photo ©A.S.O/Pauline Ballet
Благодаря Тадею Погачару Тур де Франс-2020 стал первым французским Гранд-туром, выигранным на велосипеде Colnago. Словенский велогонщик всю гонку проехал на Colnago V3RS, лёгкой универсальной модели, несмотря на то, что Кольнаго предлагал команде UAE Team Emirates две других модели.
Ready for the final stage @LeTour pic.twitter.com/0VL6p6fl3r— Colnago (@Colnagoworld) September 20, 2020
По итогам Тур де Франс-2020 Тадей Погачар из команды UAE Team Emirates в личном зачете заработал больше всего очков в индивидуальный зачет Мирового рейтинга (UCI World Ranking) – 1585.
Велокоманда UAE Team Emirates и её велогонщики получили 623 930 € призовых.
Тадей Погачар: «Это невероятно – стать победителем Тур де Франс. Если бы даже я приехал вторым или ниже в классификации, было бы просто отлично, что я выступил здесь. А победа – вершина вершин. У меня нет слов. Сегодня был особенный день для меня с товарищами по команде. Наконец, у меня было время поговорить с ними, пока ехали. В остальные дни я просто давал полный газ в гонке. Мне кажется, сегодня меня поздравил каждый гонщик пелотона. Велоспорт – потрясающий!
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