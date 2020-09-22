VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Алексей Луценко – вице-чемпион Критериума Дофине-2021

Алексей Луценко – вице-чемпион «Критериум дю Дофине»-2021

 



  Чемпион Казахстана Алексей Луценко успешно защитил свое призовое место в общем зачете на заключительном сверхгорном этапе «Критериум дю Дофине», в итоге став вторым в финальной генеральной классификации французской многодневки.

 

Алексей Луценко – вице-чемпион Критериума Дофине-2021

Photo ©A.S.O. / Fabien Boukla



На этапе с пятью категорийными подъемами, включая сверхсложное восхождение на Коль де Жу План (11.7 км, 8.5%) казахстанский гонщик блестяще проявил себя, заняв 7-е место на финише. Этого результата более чем хватило для того, чтобы стать вице-чемпионом «Критериум дю Дофине-2021». Победителем французской гонки стал австралиец Ричи Порт. Другой гонщик Astana – Premier Tech Йон Исагирре, оказавший неоценимую поддержку Луценко на двух решающих горных этапах, занял итоговое седьмое место.

«Я очень рад оказаться на подиуме. Завершить такую гонку вторым в общем зачете и выиграть один из этапов – это замечательный результат для меня, так что я могу быть доволен. Как я сказал вчера, в этой гонке выступали многие большие чемпионы, так что оказаться на итоговом подиуме между Ричи Портом и Герайнтом Томасом – это особенное достижение. Команда всю неделю провела на высочайшем уровне, и я очень благодарен всем ребятам, особенно Йону, которые за последние два дня оказал мне огромную поддержку, благодаря которой я оказался на подиуме. Сегодняшний этап был очень трудным, и борьба велась до самого финиша, так что я очень рад, что сумел остаться впереди, успешно завершив этот день. Теперь меня ждет небольшой отдых и восстановление перед «Тур де Франс», - рассказал Алексей Луценко.

Украинский гонщик Марк Падун одержал свою вторую подряд победу на этапе, на этот раз выиграв после сольной атаки из отрыва на Коль де Жу План. Позади него, в группе желтой майки атаки начались примерно за 2 км до вершины последнего подъема, и далее, на спуске, где атаковали Йон Исагирре и Алексей Луценко. Затем, Исагирре предпринял еще один рывок на заключительных пяти километрах дистанции, однако, все фавориты все же финишировали вместе. Таким образом, ситуация в общем зачете, сформировавшаяся накануне после королевского горного этапа, не претерпела изменений, и финальная тройка призеров выглядит следующим образом: Ричи Порт – победитель гонки, Алексей Луценко – второй призер и Герайнт Томас – третий в общем зачете. Как уже было сказано, Йон Исагирре, проведший потрясающую гонку, финишировал на седьмой позиции.

«В конце концов, думаю, что мы можем быть довольны нашей работой. Очень много хорошего мы можем вынести из этой гонки. Мы выиграли один из этапов с Алексеем Луценко, Алекс Аранбуру и я принесли команде несколько призовых мест. Команда хорошо поработала, и как награда для нас – призовое место Алексея. Теперь мы можем спокойно сосредоточиться на подготовке к «Тур де Франс», - сказал Йон Исагирре.

«На самом деле, команда провела очень хорошую неделю, и мы можем гордиться нашими достижениями. Мы проявили себя как одна из сильнейших команд в этой гонке, и мы можем быть по-настоящему довольны первым и вторым местом в «разделке», а также вторым местом в общем зачете Алексея Луценко. Гонка получилась очень непростой, особенно заключительные два дня. Мы боролись, как могли до самого конца, сделали максимум возможного. Йон Исагирре доказал, что находится в отличной форме, отработав на 100% ради успеха Алексея», - добавил Дмитрий Фофонов, спортивный менеджер Astana – Premier Tech.

 

Пресс-служба команды Astana – Premier Tech

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Алексей Луценко Astana – Premier Tech Критериум Дофине Criterium du Dauphine Критериум Дофине-2021 велогонка Мирового тура многодневная велогонка WorldTour

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
  1. Имя: Ернат

    Ернат

    Сегодня, 08:37 | Регистрация: 22.09.2020

    Красавчики 

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Ближайшие старты

6 - 13 июня 2021

Tour de Suisse

8 июня 2021

Mont Ventoux Denivele Challenge

9 - 13 июня 2021

Tour of Slovenia

9 - 13 июня 2021

Baloise Belgium Tour

10 - 13 июня 2021

La Route d'Occitanie - La Depeche du Midi

26 июня - 18 июля 2021

Tour de France

ОПРОС

Понравилась ли Вам Джиро д'Италия-2021?

Комментарии

  • velodoctor
    Марк Падун делает дубль и выиг ... (5)
    velodoctor-Фото
    Пурито брал тоже 2 заключительных этапа на критериуме.
  • Ice
    Марк Падун делает дубль и выиг ... (5)
    Ice-Фото

    Кто помнит, когда в последний раз на гонке подобного уровня гонец брал два горных этапа подряд? Я чет и вспомнить не могу, спринтеры выигрывали, но чтобы этапы подобного профиля дуплетом - это признак звенящей формы. Оправдал все авансы одним махом)

  • EL-Fenomeno
    Марк Падун делает дубль и выиг ... (5)
    EL-Fenomeno-Фото

    В прошлом у меня было много проблем с весом.

    Оу, даже так; не всё так просто оказывается было у Падуна.

    Кстати, после этого Дофине СайклингТипс посвятили целую (красивую) статью о Марке...с картинками (рекомендую к чтениню): Who is the Dauphiné's breakout star, Mark Padun?

    И ещё:

    Смотря хайлайты на последнем километре можно отчётливо услышать как кто то с обочины кричит в подержку Падуна - Так трыматы, молодець! Причём українською. І він таки був/став молодцом good Ну и если на 7-м этапе всё было у Марка на пределе, то тут, на этапе №8 он от души смог порадоваться, передавая ПРИВЕТы и немного играя на камеру ukr

    А также хочеться поАплодировать и А.Луценку - победа в разделке + итоговый подиум (удеражлася) kaz

  • Николай Степаныч
    Том Дюмулин о возвращении в го ... (6)
    Николай Степаныч-Фото

    Желаю всем циничным комментаторам, чтобы вы и ваши близкие никогда не столкнулись с ментальными проблемами. Так бывает: вы многие годы счастливый, активный и у вас всё хорошо, а потом вы можете только лежать на кровати и смотреть в стену. А пока можете шутить, веря, что это какая-то ерунда.

     

    Том величайший. 

  • paziz
    Марк Падун делает дубль и выиг ... (5)
    paziz-Фото
    Молодець!
  • SportSpirit
    Том Дюмулин о возвращении в го ... (6)
    SportSpirit-Фото

    Психологический кисель, медийная мишура. 

  • Адриен
    Том Дюмулин о возвращении в го ... (6)
    Адриен-Фото
    Это кто в шоссейном велоспорте "генерирует прибыль"!? Спонсор велоспорта - почти синоним "благотворитель". Спонсирование велоспорта - это всегда убыток, удел энтузиастов... Что касается "философов" и "прибыльных" имен... Того же Фрума попросили из Ineos безжалостно - несмотря на философичность, харизму и множество высочайших титулов. По вашему - добровольно лишили себя кучи бобла...
  • SportSpirit
    Ричи Порт - победитель Критери ... (2)
    SportSpirit-Фото

    Кофе-брейк и немного самоцитированияcurtsey

     

    30.05.

    Цитата: SportSpirit

    Если Порт не упадет,
    Вновь на подиум зайдет.

     

    Подразумевала место в тройке, но победа еще лучше. У Ineos все генеральные фавориты на недельках отметились. Нас ждет завуалированное трехголовье на Туре?)  

     

    03.06.

    Цитата: SportSpirit

    Когда на финише Колбрели пронесся мимо Томаса и пару минут было непонятно, кто выиграл, проскочила ироническая мысль: "Ну спасибо, что не упал")
     

     

    Ироническая мысль в конце 8-ого: "Спасибо, что быстро поднялся"music Ибо сначала казалось, что группа генеральщиков уедет и скинет одинокого Томаса из итоговой тройки.

  • Ice
    Том Дюмулин о возвращении в го ... (6)
    Ice-Фото

    Цитата: Adriano
    Спонсоры этого не любят. Для них главное kpi и прогнозирование и обозримые результаты, а не рассказы "я не знаю,может быть не буду гонщиком,может поеду гт,а может нет". Философам тут не место.

    Спонсорам по боку рассказы, к философам они относятся прекрасно, если те узнаваемы и медийны. Открою вам страшную тайну - прогнозы и результаты для бизнеса мусор, если человек и без этого генерирует прибыли за счет своей популярности. Результатами велоспорта интересуется крайне узкий сегмент аудитории, к сожалению, что и понижает их значимость. Том - товарищ с харизмой, даже его присутствие в гонке вызывает интерес. Статья почему-то про него есть, а про других членов команды нет, как и про то, что три квика в семерке и так далее. А философы очень резко выделяются из серой массы вечно молчаливых, нацеленных на результат и поэтому малоинтересных, как личностей людей))) 

  • Ернат
    Алексей Луценко – вице-чемпион ... (1)
    Ернат-Фото

    Красавчики 

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

7 июня

Steven Kruijswijk (Jumbo - Visma)

8 июня

Jose Joaquin Rojas (Movistar Team)

Ben Hermans (Israel Start-Up Nation)

Jeremy Bellicaud (Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4886
2 Погачар Т. (Slo) (UAD) 3918
3 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 3811
4 Берналь Э. (Col) (IGD) 2479
5 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 2423
6 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2381
7 Власов А. (Rus) (APT) 2128
8 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1910
9 Порт Р. (Aus) (IGD) 1643
10 Сенешаль Ф. (Fra) (DQT) 1560

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Июнь 2021 (38)
Май 2021 (225)
Апрель 2021 (151)
Март 2021 (169)
Февраль 2021 (113)
Январь 2021 (90)