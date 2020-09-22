Алексей Луценко – вице-чемпион Критериума Дофине-2021

Алексей Луценко – вице-чемпион «Критериум дю Дофине»-2021





Чемпион Казахстана Алексей Луценко успешно защитил свое призовое место в общем зачете на заключительном сверхгорном этапе «Критериум дю Дофине», в итоге став вторым в финальной генеральной классификации французской многодневки.





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На этапе с пятью категорийными подъемами, включая сверхсложное восхождение на Коль де Жу План (11.7 км, 8.5%) казахстанский гонщик блестяще проявил себя, заняв 7-е место на финише. Этого результата более чем хватило для того, чтобы стать вице-чемпионом «Критериум дю Дофине-2021». Победителем французской гонки стал австралиец Ричи Порт. Другой гонщик Astana – Premier Tech Йон Исагирре, оказавший неоценимую поддержку Луценко на двух решающих горных этапах, занял итоговое седьмое место.



«Я очень рад оказаться на подиуме. Завершить такую гонку вторым в общем зачете и выиграть один из этапов – это замечательный результат для меня, так что я могу быть доволен. Как я сказал вчера, в этой гонке выступали многие большие чемпионы, так что оказаться на итоговом подиуме между Ричи Портом и Герайнтом Томасом – это особенное достижение. Команда всю неделю провела на высочайшем уровне, и я очень благодарен всем ребятам, особенно Йону, которые за последние два дня оказал мне огромную поддержку, благодаря которой я оказался на подиуме. Сегодняшний этап был очень трудным, и борьба велась до самого финиша, так что я очень рад, что сумел остаться впереди, успешно завершив этот день. Теперь меня ждет небольшой отдых и восстановление перед «Тур де Франс», - рассказал Алексей Луценко.



Украинский гонщик Марк Падун одержал свою вторую подряд победу на этапе, на этот раз выиграв после сольной атаки из отрыва на Коль де Жу План. Позади него, в группе желтой майки атаки начались примерно за 2 км до вершины последнего подъема, и далее, на спуске, где атаковали Йон Исагирре и Алексей Луценко. Затем, Исагирре предпринял еще один рывок на заключительных пяти километрах дистанции, однако, все фавориты все же финишировали вместе. Таким образом, ситуация в общем зачете, сформировавшаяся накануне после королевского горного этапа, не претерпела изменений, и финальная тройка призеров выглядит следующим образом: Ричи Порт – победитель гонки, Алексей Луценко – второй призер и Герайнт Томас – третий в общем зачете. Как уже было сказано, Йон Исагирре, проведший потрясающую гонку, финишировал на седьмой позиции.



«В конце концов, думаю, что мы можем быть довольны нашей работой. Очень много хорошего мы можем вынести из этой гонки. Мы выиграли один из этапов с Алексеем Луценко, Алекс Аранбуру и я принесли команде несколько призовых мест. Команда хорошо поработала, и как награда для нас – призовое место Алексея. Теперь мы можем спокойно сосредоточиться на подготовке к «Тур де Франс», - сказал Йон Исагирре.



«На самом деле, команда провела очень хорошую неделю, и мы можем гордиться нашими достижениями. Мы проявили себя как одна из сильнейших команд в этой гонке, и мы можем быть по-настоящему довольны первым и вторым местом в «разделке», а также вторым местом в общем зачете Алексея Луценко. Гонка получилась очень непростой, особенно заключительные два дня. Мы боролись, как могли до самого конца, сделали максимум возможного. Йон Исагирре доказал, что находится в отличной форме, отработав на 100% ради успеха Алексея», - добавил Дмитрий Фофонов, спортивный менеджер Astana – Premier Tech.

Пресс-служба команды Astana – Premier Tech