Герант Томас планирует стартовать на Тур де Франс-2019

Герант Томас избежал серьёзных травм после падения на 4-м этапе Тура Швейцарии-2019

Победитель Тур де Франс-2018 Герант Томас избежал травм после падения на 4-м этапе Тура Швейцарии-2019. 33-летний британский гонщик команды Ineos упал за 30 км до финиша и был отправлен в больницу. У него ссадина на плече и порез над правым глазом, но других повреждений нет. Как сообщается в пресс-релизе команды Ineos, этот инцидент не должен помешать Геранту Томасу стартовать на Тур де Франс-2019, где он будет защищать свой титул.

Герант Томас объяснил в интервью TeamINEOS.com, как произошёл инцидент: «Из ниоткуда на дороге возник бугор, в который ударился гонщик команды Astana, а мне некуда было деваться. Я упал прямо на плечо и ударился лицом, пошла кровь. С травмами головы всегда надо быть осторожными, поэтому врач решил снять меня с гонки, хотя я хотел продолжать.

Конечно, такая небольшая неудача во время подготовки к Тур де Франс-2019 расстраивает, но впереди ещё много времени до старта в Брюсселе. Мы перенастроимся. Уверен, мой тренер Тим Керрисон составит план, чтобы гарантировать, что я буду готов стартовать 6 июля».

Дерик Маклеод, врач команды Ineos: «Падение Геранта было тяжёлым. Основной удар пришёлся на голову. Ещё сидя на обочине дороги он прошёл тест на сотрясение мозга, но, учитывая природу травмы и тяжесть удара, было бы рискованно разрешить ему продолжать гонку. Его отвезли в больницу. К счастью, сканирование и рентген ничего не показали. Сейчас Герант вернулся в отель команды, у него хорошее настроение.

Хотя результаты не показали наличие повреждений, мы продолжим следить за его состоянием в течение нескольких дней. Зная Геранта, могу сказать, что у него не займёт много времени вернуться на велосипед. Но прежде, чем он сможет это сделать, нам необходимо удостовериться, что в ближайшие дни у него не появятся какие-либо симптомы. Мы настроены оптимистично, думаем, он полностью восстановится в ближайшие дни».