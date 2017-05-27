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Герант Томас планирует стартовать на Тур де Франс-2019

Герант Томас избежал серьёзных травм после падения на 4-м этапе Тура Швейцарии-2019

 

 

  Победитель Тур де Франс-2018 Герант Томас избежал травм после падения на 4-м этапе Тура Швейцарии-2019. 33-летний британский гонщик команды Ineos упал за 30 км до финиша и был отправлен в больницу. У него ссадина на плече и порез над правым глазом, но других повреждений нет. Как сообщается в пресс-релизе команды Ineos, этот инцидент не должен помешать Геранту Томасу стартовать на Тур де Франс-2019, где он будет защищать свой титул.

 

Герант Томас планирует стартовать на Тур де Франс-2019

 

  Герант Томас объяснил в интервью TeamINEOS.com, как произошёл инцидент: «Из ниоткуда на дороге возник бугор, в который ударился гонщик команды Astana, а мне некуда было деваться. Я упал прямо на плечо и ударился лицом, пошла кровь. С травмами головы всегда надо быть осторожными, поэтому врач решил снять меня с гонки, хотя я хотел продолжать.

 

  Конечно, такая небольшая неудача во время подготовки к Тур де Франс-2019 расстраивает, но впереди ещё много времени до старта в Брюсселе. Мы перенастроимся. Уверен, мой тренер Тим Керрисон составит план, чтобы гарантировать, что я буду готов стартовать 6 июля».

 

  Дерик Маклеод, врач команды Ineos: «Падение Геранта было тяжёлым. Основной удар пришёлся на голову. Ещё сидя на обочине дороги он прошёл тест на сотрясение мозга, но, учитывая природу травмы и тяжесть удара, было бы рискованно разрешить ему продолжать гонку. Его отвезли в больницу. К счастью, сканирование и рентген ничего не показали. Сейчас Герант вернулся в отель команды, у него хорошее настроение.

 

  Хотя результаты не показали наличие повреждений, мы продолжим следить за его состоянием в течение нескольких дней. Зная Геранта, могу сказать, что у него не займёт много времени вернуться на велосипед. Но прежде, чем он сможет это сделать,  нам необходимо удостовериться, что в ближайшие дни у него не появятся какие-либо симптомы. Мы настроены оптимистично, думаем, он полностью восстановится в ближайшие дни».

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Теги к статье: Герант Томас Geraint Thomas Тур Швейцарии Tour de Suisse гонка Мирового тура Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2019 Гран-тур

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  1. Имя: Алексей

    uran

    Сегодня, 00:45 | Регистрация: 27.05.2017

    К черту голову, руки ноги целы можно продолжать.

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Ближайшие старты

15 - 23 июня 2019

Tour de Suisse

6 - 28 июля 2019

Tour de France

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Комментарии

  • VeloVelo
    Герант Томас сошёл с Тура Швей ... (40)
    VeloVelo-Фото

    Приседания 180кг при весе 75кг? С ума сошел?
    Сколько ж тебе лет?

    Серёга, если ты не профи, завязывай с этими экспириенсами.
    Повылетает всё ко всем чертям
    (спина, колени сначала, а потом всё остальное).

  • uran
    Герант Томас планирует стартов ... (1)
    uran-Фото
    К черту голову, руки ноги целы можно продолжать.
  • SportSpirit
    Герант Томас сошёл с Тура Швей ... (40)
    SportSpirit-Фото
    Я сейчас приседаю на раз 120 кг)

    Анекдот в тему)

    - Дорогой, мы скоро едем в Париж, тебе нужно подтянуть свой французский.

    Чувак ложится на лавку, берет изогнутый гриф: «Силь ву пле»)
  • SSS
    Герант Томас сошёл с Тура Швей ... (40)
    SSS-Фото
    если бы это была не астана, и чей-то грегари уронил бы соперника своего капитана, то таких шуток здесь было бы больше. И бывало, в подобных ситуациях. Так что расслабься...
  • SSS
    Герант Томас сошёл с Тура Швей ... (40)
    SSS-Фото
    а кроме фр жима чем похвастаете.? Я вот приседаю со 180кг на раз при своем весе 75
  • el kun
    Герант Томас сошёл с Тура Швей ... (40)
    el kun-Фото
    Берналь выиграет тур Всем здоровья
  • uran
    Тур Швейцарии-2019. Этап 4 (4)
    uran-Фото
    Если Груневеген будет на ноге этим ребятам останутся огрызки.
  • BaTman
    Герант Томас сошёл с Тура Швей ... (40)
    BaTman-Фото
    Я не делаю французский жим, так как не нужен большой трицепс. Зачем мне объём в руках :-) Я катаюсь по жизни на веле и досках.
    Я бы поспорил про хоккей, там на коробке во дворе зубы плюют, может в предпенсионном и меньше. В обычном все мои товарищи закончили из-за травм.
    И я хожу в зал 10 лет, впервые слышу, пожми столько же и поговорим на равных. Это вот уж про НЕВЕЖД вы верно подметили :-), только адресатом ошиблись.

    p.s. Казах без понтов, безпонтовый Казах :-) Вы прям напомнили мне эту фразу. Из Алматы 2015.

    Можете скинуть аккаунт в strava, и будет понятно.
  • Sezar
    Герант Томас сошёл с Тура Швей ... (40)
    Sezar-Фото

    Для полноты ощущений от будущего Тура не хватает чтобы от него отказался даже Кинтана. Это шутка если чо.

  • Адриен
    Герант Томас сошёл с Тура Швей ... (40)
    Адриен-Фото
    Популярно объясняю - ДЛЯ НЕВЕЖД. Хоккей - вид спорта,в котором травматизма В РАЗЫ меньше, чем в шоссейном велоспорте. Во всяком случае, играя в хоккей всю сознательную жизнь, я не видел столько тяжелых травм, переломов и СМЕРТЕЙ ... Что касается снукера и "спится" - я ОЧЕНЬ желаю вам хотя бы НЕМНОГО той спортивной формы, какая есть сейчас у меня, в моем возрасте. Например, штангу 55 кг французским жимом лежа я поднимаю 10 раз. Повторите, а потом и поговорим - НА РАВНЫХ.

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Гонщик Команда Очки
1 Йейтс С. (GBr) (MTS) 3072
2 Саган П. (Svk) (BOH) 2992
3 Вальверде А. (Esp) (MOV) 2609
4 Томас Г. (GBr) (SKY) 2534
5 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2442
6 Вивиани Э. (Ita) (QST) 2399
7 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2393
8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
9 Фрум К. (GBr) (SKY) 1976
10 Дюмулин Т. (NED) (SUN) 1975

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