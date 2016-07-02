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Тур де Франс. Этап 17. Большая победа Мигеля Анхеля Лопеса на вершине Коль де ла Лоз

Тур де Франс. Этап 17. Большая победа Мигеля Анхеля Лопеса на вершине Коль де ла Лоз

  

Мигель Анхель Лопес одержал большую сольную победу сегодня на вершине сверхсложного подъема Коль де ла Лоз в Мерибеле на финише 17-го этапа «Тур де Франс». Лидер команды «Астана Про Тим» атаковал за 2.4 км до вершины, сбросив с колеса всех соперников и выиграв важные секунды в общем зачете французской супермногодневки.

В конце концов, Лопес выиграл 15 секунд у желтой майки лидера Приможа Роглича и 30 секунд у белой майки Тадея Погачара. Таким образом, в общем зачете «Тур де Франс» Мигель Анхель Лопес поднялся на 3-е место, уступая Рогличу 1 минуту 26 секунд и Погачару 29 секунд.

 

- Я отметил этот этап для себя, сфокусировался на нем и постарался подойти к этому дню в нужной форме. Я знал, что подобного рода подъемы за 2000 метров над уровнем моря могут хорошо мне подойти. Большие и длинные подъемы как Коль де ла Лоз действительно мне подходят, потому что они похожи на горы у меня дома в Колумбии. Я хорошо чувствую себя на высоте, и сегодня мне хотелось попробовать что-то сделать. Вместе с командой мы разработали хороший план перед этапом, который и постарались реализовать со старта и до финиша. У меня была отличная поддержка команды на протяжении всего дня, а в финале Омар Фраиле проделал великолепную работу. Он был феноменален сегодняНа последнем подъеме я хорошо себя чувствовал, и ноги работали как надо. Да, это был очень сложный подъем, но мне удалось остаться впереди в группе лидеров до решающих километров. Я хорошо знал эту гору, потому что вместе с командой мы приезжали сюда на разведку в начале августа, так что я знал, чего ожидать, и где пробовать атаковать. В финале было очень трудно, это были самые длинные два километра в моей жизни, но я продолжал выкладываться на 100% до самого финиша. Я видел нескольких болельщиков из Колумбии вдоль дороги, они поддерживали меня, и это придало мне дополнительные силы. Я очень счастлив моей победе, я мечтал об этом успехе, и теперь я добился его! Здорово– рассказал Мигель Анхель Лопес.

 

Тур де Франс. Этап 17. Большая победа Мигеля Анхеля Лопеса на вершине Коль де ла Лоз

 Photo credit: © Getty Images/ Astana Pro Team

 

- Что ж, сейчас я третий в общем зачете и, конечно, я хочу продолжить сражаться за генеральную классификацию до самого финиша в Париже. Впереди у нас еще три сложных этапа, каждый день может быть решающим, так что нужно сохранять максимальную концентрацию. Я продолжу двигаться по гонке день за днем до Парижа, - добавил Лопес.

- Это был наш этап, и мы ждали этого дня две недели. Мы знали, что подобные подъемы подходят Мигелю Анхелю, и были готовы поддержать его сегодня. Команда хорошо проявила себя, ребята отлично отработали на лидера, сначала, на первой части дистанции до гор, а затем, на последних двух подъемах. Омар Фраиле впечатлил нас, но и Горка Исагирре провел великолепный день в отрыве, защищая интересы команды, после чего еще и оказал помощь Мигелю Анхелю прямо перед решающим участком подъема на Коль де ла Лоз. Вся команда очень рада этой замечательной победе, ну и конечно здорово выиграть в день рождения нашего генерального менеджера Александра Винокурова! Великолепный день! Мы рады подарить эту победу и всем нашим спонсорам, в особенности, главному партнеру «Самрук-Казына». Но, мы должны сохранять спокойствие и концентрацию, потому что новые трудные этапы впереди. Все еще открыто на этом «Тур де Франс», и мы должны продолжать бороться день за днем, чтобы достичь наших целей, - сказал Дмитрий Фофонов, спортивный менеджер «Астана Про Тим».

17-й этап «Тур де Франс» стартовал в Гренобле, и после 170 км финишировал в Мерибеле. Гонщики преодолели два сложных подъема, Коль де ла Маделен (15.8 км, 8.1%) и финальное восхождение на Коль де ла Лоз (18.6 км, 7.7%).

После серии атак, группе из пяти гонщиков удалось уехать в отрыв вместе с представителем команды «Астана Про Тим» Горкой Исагирре. Троим из этого отрыва, Исагирре, Жулиану Алафилиппу и Ричарду Карапасу удалось удержаться впереди вплоть до решающих километров последнего подъема, когда группа желтой майки лидера настигла их.

За 3.5 км до вершины Мигель Анхель Лопес предпринял свою первую атаку, за которой последовали Примож Роглич, Сепп Кусс и Тадей Погачар. После своей новой атаки за 2.4 км до финиша капитан «Астана Про Тим» смог набрать преимущество, отыграть которое никто не сумел.
Еще один сложный горный этап пройдет завтра: пелотону предстоит преодолеть 175 км от Мерибеля до Ля-Рош-сюр-Форон с шестью категорийными подъемами.

 

Пресс-релиз команды ASTANA PRO TEAM

 

 

Результаты 17 этапа Тур де Франс-2020

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Теги к статье: Мигель Анхель Лопес Astana Pro Team Тур де Франс-2020 Tour de France Дмитрий Фофонов

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  1. kimi

    Сегодня, 22:17 | Регистрация: 2.07.2016

    поздравляю мигеля, команду, вино и нас всех болельщиков.

     

    еще одно наблюдение

    после этого этапа такое большое количество постов, обсуждений. ощущение, что гонка ожила и на сайтах после монотонного доминирования джамбо почти на всех этапах.

    1. Имя: Евгений

      shulmeister

      Сегодня, 22:42 | Регистрация: 7.09.2020

      Так оно и есть. Просто интересные этапы этого Тура можно на пальцах одной руки пересчитать.

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Кто станет победителем Тур де Франс-2020?

Комментарии

  • almaty1991
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (105)
    almaty1991-Фото

    Порт даже при великолепных кондициях, максимум смог бы отыграть на такой разделке минуту. Вряд ли больше. Из 36 заявленных км-ов, только 15 равнина для силовой работы. Согласитесь, тут не разойдешься на все деньги. А всё остальное в гору со средним уклоном 8,5% и максимальный 20% перед самим финишем. Ну, за исключением небольшего спуска. При всём уважении к Порту, Лопес в гору едет мощнее и хорошо терпит. Самое главное, надо грамотно распределить силы и сделать упор на вторую половину этапа. Что как бы логично.

    Да и не стоит сбрасывать со счетов завтрашний этап. Кто знает, может Порт вообще отхватит так, что разделка станет просто формальностью. Нельзя заглядывать вперед.

  • kimi
    Тур Словакии-2020. Этап 1b (4)
    kimi-Фото
    наверное что-то типа этого
    этот ковид однако
  • Konstantin41
    Эган Берналь сошёл с Тур де Фр ... (31)
    Konstantin41-Фото

    Интересны планы Инеос на следующий год. Берналь в своих интервью перед ТДФ говорил, что в 2021 году сделает дубль Джиро+Тур.  Но я надеюсь, что его просто не включат в состав Инеос на следующий ТДФ. Пусть Карапас и Томас капитанят. И Сиваков.

  • M-07
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (105)
    M-07-Фото
    Это что такое? Попытка насмешки над гонщиком? Это очень низко и мерзко по отношению к любому участнику любого соревнования. Тем более, человек нападался в начале гонки, получил травмы и первую неделю просто доезжал сквозь боль.
  • shulmeister
    Тур де Франс. Этап 17. Большая ... (2)
    shulmeister-Фото
    Так оно и есть. Просто интересные этапы этого Тура можно на пальцах одной руки пересчитать.
  • kimi
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (105)
    kimi-Фото
    я думаю рогличу этапов хватает. команда дает массу возможностей.
    у многих такого даже близко нет
  • kimi
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (105)
    kimi-Фото
    жалко было когда уходил бильбао. мне казалось его планировали генеральщиком на вуэльту
    но он выбрал видимо деньги. тоже выбор, кто знает что там у него в семье. наверно очень надо было.
    гонщик он очень хороший и разделка у него весьма неплоха
  • Rokka
    Тур Словакии-2020. Этап 1b (4)
    Rokka-Фото
    Цитата: kimi
    гонка категории 2.1
    а наши астана сити или вино форева не могли поучаствовать
    Возможно проблемы с оформлением перелёта. Не все так легко теперь как раньше
  • kimi
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (105)
    kimi-Фото
    я думаю это стеб такой.
    на самом деле обидно за павла, но это гонка

    порой кажется, что судьба отыгрывается на инеосе за все, что делала скай.
  • kimi
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (105)
    kimi-Фото
    а вот насчет всех карт я бы не стал так уверенно об этом говорить. ричи классный раздельщик и в гору нормально едет. и здесь скорее он более фаворит, чем мигель. имхо.

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Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4705
2 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3569
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 3472
4 Берналь Э. (Col) (INS) 3346
5 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3297
6 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2947
7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2538
8 Кристофф А. (Nor) (UAD) 2484
9 Вивиани Э. (Ita) (DQT) 2392
10 Саган П. (Svk) (BOH) 2232

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