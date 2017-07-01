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Герант Томас – победитель 1 этапа Тур де Франс-2017

Герант Томас побеждает на 1-м этапе Тур де Франс-2017 и надевает первую жёлтую майку лидера

 

 

  31-летний британский гонщик команды Sky Герант Томас (Geraint Thomas) одержал победу на 1-м этап Тур де Франс-2017, выиграв этап французского Гран-тура впервые в карьере.

 

 

Герант Томас – победитель 1 этапа Тур де Франс-2017

 

Индивидуальная гонка на время по улицам Дюссельдорфа проходила в сложных погодных условиях под дождём. Мокрая трасса и масса поворотов стали причиной многих падений, два из которых закончились сходом гонщиков.

 

 

Один и тот же поворот стал роковым для испанских гонщиков – Алехандро Вальверде (Movistar) и Беньята Инчаусти (Bahrain Merida), которые были вынуждены сойти с Тур де Франс-2017 в первый же день.

 

Герант Томас – победитель 1 этапа Тур де Франс-2017

 

Герант Томас – победитель 1 этапа Тур де Франс-2017

 

 

 

 

 

 

  Герант Томас проехал дистанцию в 14 км за 16 минут 4 секунды. На первой отсечке он показывал 5-й результат, но в итоге проехав дистанцию со средней скоростью 52.282  км/час, показал лучшее время. Он опередил ближайшего соперника, швейцарского гонщика команды BMC Стефана Кюнга (Stefan Kung) на 5 секунд. Белорусский гонщик команды Sky Василий Кириенко (Vasil Kiryienka) замкнул на этапе тройку лучших, уступив своему товарищу по команде 7 секунд.

 

Герант Томас – победитель 1 этапа Тур де Франс-2017

 

Герант Томас – победитель 1 этапа Тур де Франс-2017

 

 

  Из претендентов на борьбу в генеральной классификации разделку 1-го этапа лучше всех проехал защищающий свой титул британский гонщик Крис Фрум, финишировавший 6-м, уступив Геранту Томасу 12 секунд.

 

 Герант Томас стал первым лидером общего зачёта Тур де Франс-2017, надев жёлтую майку лидера, также он возглавил и очковую классификацию.

Стефан Кюнг (BMC) надел белую майку, став лучшим молодым гонщиком.   

 

Реультаты 1 этапа Тур де Франс-2017

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Теги к статье: Герант Томас Geraint Thomas Sky Тур де Франс Tour de France Гран-тур Тур де Франс-2017 гонка Мирового тура

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Тур де Франс

2 - 8 июля 2017

Тур Австрии


ОПРОС

Победителем Тур де Франс-2017 станет?

Комментарии

  • VeloVelo
    Алехандро Вальверде сошёл с Ту ... (6)
    VeloVelo-Фото
    "Развину мысль" - это на каком языке?)
  • VeloVelo
    Алехандро Вальверде сошёл с Ту ... (6)
    VeloVelo-Фото

    Оргам незачет! Алехандро Здоровья!

  • Student
    Алехандро Вальверде сошёл с Ту ... (6)
    Student-Фото
    Цитата: velodoctor
    Ему 38, это очень не вовремя, тот кто писал что не обклеили матами отбойники абсолютно прав. Если эта халатность лишит нас его яркой езды будет обидно очень, не передать словами. Гонщик великолепный.
    Развину мысль дальше, это конец его карьеры.
  • Student
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (87)
    Student-Фото
    Цитата: marketbk
    Смотрю многие, кто еще день назад, писали о том, что Тур может быть непредсказуем, теперь "впали в уныние". Да ладно вам, пройдено только 14 км из 3500. И да не устали говорить о допе в Скай? Или думаете старичок Вальв (дай Бог ему скорей восстановиться) жжет круглый год на свекольном соке?
    Вот за честность, мне это человек нравится.

    Цитата: EL-Fenomeno
    Мде((( действительно чёрный день для Испании на ТдФ. Два капитана, двух команд вне уже гоночных баталий, проехав всего 10км. на Туре.
    Больше всего пугает травма Алекса; если там раздроблено всё, это полный триндец.
     
    Кстати насчёт Томаса и Фрума.
    Я тут подумал (после 1 этапа) такую интересно-крамольную мыслю)) А что если с Крисом в СКАЙе случится тоже самое что с Виггинсом? Т.е. "подсадит" Томас через годик-другой, и всё, Фруми, теперь не ты главный у нас, а если не нравится - прощай) 
    Не думаю, оба практически одногодки, обоим от силы года два осталась на топ-уровне.
  • VeloVelo
    Доминирование британской коман ... (3)
    VeloVelo-Фото

    А Кюнг, стало быть поедет в "белом".

  • VeloVelo
    Доминирование британской коман ... (3)
    VeloVelo-Фото
    Фруми ехал в техничке за Квято.
  • VeloVelo
    Тур де Франс-2017, превью этап ... (4)
    VeloVelo-Фото

    Не хотел бы я жить в таких домах-шедеврах современной архитектуры. . . 
    Их обитателям, видимо, доплачивают за проживание )

    Спасибо за превью.

  • Vadik22
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (87)
    Vadik22-Фото
    Быстрее Пино и Ильнура он только вторую проехал.
  • VeloVelo
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (87)
    VeloVelo-Фото

    Зачем вы приписали  Барде, Чавеса, Дэна Мартина, Пуррито?
    Они горняки. Причем здесь разделка? )))

  • EL-Fenomeno
    Доминирование британской коман ... (3)
    EL-Fenomeno-Фото

    Ну шо ж, не зря Фруми ехал в машине-техничке за Кири, разведал трассу на все 200% Может такое проДелал и Томас, этого же мы то не видели))

    В велоспорт в 10 лет я пришёл в первую очередь благодаря Тур де Франс, потому что смотрел гонку. А теперь я оказался по другую сторону камеры в жёлтой майке – это мечта, которая стала явью.

    было дело...2007 год, его первый ТдФ и команда Барлоуворлд; так ДжиТи начинал

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2 Вальверде А. (Spa) (MOV) 2105
3 Порт Р. (Aus) (BMC) 1867
4 Дюмулин Т. (Ned) (SUN) 1851
5 Жильбер Ф. (Bel) (QST) 1750
6 Квятковски М. (Pol) (SKY) 1711
7 Мартин Д. (Irl) (QST) 1565
8 Кинтана Н. (Col) (MOV) 1536
9 Саган П. (Svk) (BOH) 1450
10 Исагирре Й. (Spa) (TBM) 1276

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