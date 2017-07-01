Герант Томас – победитель 1 этапа Тур де Франс-2017

Цитата: marketbk

Смотрю многие, кто еще день назад, писали о том, что Тур может быть непредсказуем, теперь "впали в уныние". Да ладно вам, пройдено только 14 км из 3500. И да не устали говорить о допе в Скай? Или думаете старичок Вальв (дай Бог ему скорей восстановиться) жжет круглый год на свекольном соке?



Цитата: EL-Fenomeno

Мде((( действительно чёрный день для Испании на ТдФ. Два капитана, двух команд вне уже гоночных баталий, проехав всего 10км. на Туре.

Больше всего пугает травма Алекса; если там раздроблено всё, это полный триндец.



Кстати насчёт Томаса и Фрума.

Я тут подумал (после 1 этапа) такую интересно-крамольную мыслю)) А что если с Крисом в СКАЙе случится тоже самое что с Виггинсом? Т.е. "подсадит" Томас через годик-другой, и всё, Фруми, теперь не ты главный у нас, а если не нравится - прощай)



Вот за честность, мне это человек нравится.Не думаю, оба практически одногодки, обоим от силы года два осталась на топ-уровне.