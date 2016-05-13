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Герант Томас, Крис Фрум, Том Дюмулин о маршруте Тур де Франс-2019

Герант Томас, Крис Фрум, Том Дюмулин о маршруте Тур де Франс-2019

 

 

  Сразу после презентации маршрута Тур де Франс-2019 победитель французского Гран-тура этого года Герант Томас, четырёхкратный победитель Тур де Франс Крис Фрум, а также призёр Тур де Франс-2018 Том Дюмулин поделились первым впечатлением от маршрута.

 

 

Photo © ASO/Thomas Maheux

 

  Герант Томас: «Тур де Франс никогда не бывает лёгким, но на этот раз в маршруте много подъёмов и большой высоты. Масса подъёмов находится на высоте более двух тысяч метров. В общем, мне такие подъёмы нравятся, так что с нетерпением жду. Среднегорных этапов тоже много, поэтому надо быть универсалом и иметь команду, которая поможет бороться за победу.

 

 Я бы не сказал, что какой-то из горных финишей меня беспокоит. Этапы с Турмале или Валь-Торанс будут интересными.

 

  Победив в этом году на Тур де Франс, я бы хотел вернуться в следующем. Нет смысла стартовать на гонке, не будучи в 100-процентной готовности.

 

  Думаю, что поедем гонку вместе (с Крисом Фрумом). Мы всегда честны друг с другом, не вижу причин, почему мы не можем снова поехать гонку вместе».

 

Photo © ASO/Thomas Maheux

 

  Крис Фрум: «Гонка будет тяжёлой, очень тяжёлой. Думал, что километров в разделках будет больше, поэтому разочарован. Для меня этот маршрут выделяют  многочисленные финиши на высоте более 2 000 м, что отличает от прошлых выпусков. Думаю, всё решат пять горных финишей.

 

  Команда Sky будет праздновать 10-летие, и мы бы очень хотели выиграть этот Тур де Франс.

 

  Каждый год мне приходится адаптироваться к высокогорным перевалам, так что разницы не будет. Сделаю всё, что смогу, чтобы как можно лучше выступить в горах. Что касается этапов, которые мне понравились, я всегда наслаждаюсь подъёмом Ла-Планш-де-Бель-Фий, который будет первым горным финишем. А то, что к нему добавили отрезок с 20% градиентом, сделает гонку интереснее, подъём покажет, кто есть кто.

 

  Некоторые гонщики приспособлены к высоте лучше других, особенно те, кто родился и живёт на высоте, как Наиро Кинтана. Эти горы ему точно подходят. Думаю, главной составляющей подготовки к Тур де Франс-2019 будут тренировочные лагеря на высоте».

 

  Том Дюмулин: «Маршрут очень тяжёлый. Конечно, мне было бы лучше, если бы километров в разделках было больше. Так что для меня маршрут не идеальный. Но и в этом году было то же самое. В 2019 году упор будет на вторую и третью недели Тура с Пиренеями и Альпами, которые станут решающими».

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Теги к статье: Герант Томас Крис Фрум Том Дюмулин Geraint Thomas Chris Froome Tom Dumoulin Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2019 Гран-тур

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  1. Имя: Тот самый Даулет

    Даулет Биржевой

    Сегодня, 19:49 | Регистрация: 13.05.2016

    По ходу бриты приелись и решили повысить шансы Колумбийцев... хотя бы.

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Комментарии

  • Kreo69
    Кристиан Прюдомм о маршруте Ту ... (1)
    Kreo69-Фото

    Если сделают гонку без измерителей мощности, то это будет бомба. В пелотоне еще есть гонщики, которые могут ехать по ощущениям, а не по показаниям мощемера.

  • Earl57
    Тур де Франс-2019. Презентация ... (8)
    Earl57-Фото

    Цитата: Такие дела
    На самолете собрались лететь??? Это сколько их должно быть (персонал, техника, машины), да еще без дня отдыха?!

    Ни разу Тур де Франс не видели? Каждый год в Париж летают после 20-го этапа.

  • Такие дела
    Тур де Франс-2019. Презентация ... (8)
    Такие дела-Фото
    На самолете собрались лететь??? Это сколько их должно быть (персонал, техника, машины), да еще без дня отдыха?!
  • flugegeheimen
    Фернандо Гавирия переходит в к ... (6)
    flugegeheimen-Фото
    Хочет заработать, его право. Но насчет побед сильно сомневаюсь
  • Даулет Биржевой
    Герант Томас, Крис Фрум, Том Д ... (1)
    Даулет Биржевой-Фото
    По ходу бриты приелись и решили повысить шансы Колумбийцев... хотя бы.
  • Roscomsport
    Тур де Франс-2019. Презентация ... (8)
    Roscomsport-Фото

    Организаторы склонны к консерватизму, это да...  Но обилие молодых голодных волков в пелетоне внущает оптимизм. 

  • RVL
    В честь Алехандро Вальверде в ... (7)
    RVL-Фото
    аля Васильевский спуск-подъем Контадора ;)
  • EL-Fenomeno
    Тур де Франс-2019. Презентация ... (8)
    EL-Fenomeno-Фото

    Очень рад что не будет ITT в виде стола на 40 или 50 км. Вторая разделка на 27 км., судя по профилю не такая уж и прогулочная, будет где поРаботать на максимум в т.ч. и в горку.

    Орги решили в 2019-м максимально забросить велогонщиков под небеса) 2770м. - получается один из самых высогорных сувениров Анри Дегранжа в истории Тура.

    Не знаю какой этап станет решающим, но №18 выглядит очень аппетитно: де Вар + Изоар + Галибье (с Лотаре) и все они за 2км. это будет жестко, особенно если кто то повторит рейд Фруми Джиро-2018 (там где было Финестре).

    Цитата: MSG
    Да и финишем на Турмале нас, придирчивых болельщиков, уже не удивишь, все-таки дуэль Конты и Шлека еще свежа в нашей памяти...

    Но все же соласитесь, что финиш на Турмале и проход её насквозь это две большие разницы, тем более что любому из бигов/фаворитов (не говоря уже о других горняках) будет за честь выиграть и этот этап, и оказаться первым на легендарном перевале (+ сувенир Жака Годэ в подарок)

  • EL-Fenomeno
    Фернандо Гавирия переходит в к ... (6)
    EL-Fenomeno-Фото

    Цитата: Sm1T
    Ду Ра Чи На!2 года без побед и он подешевеет еще больше, чем ему Квики сейчас предлагают

    Трудно не согласится и хоть Гавирия совсем не горняк, главное что бы не так в Ару (пошло) ибо тогда сезон на свалку

  • tim147
    В честь Алехандро Вальверде в ... (7)
    tim147-Фото

    Будь я малость помоложе, эдак лет на сорок, обязательно съездил бы в Мурсию и покатался по проспектам имени любимых гонщиков. А вобще-то для полного "близира" не хватает еще хотя бы улочки им.Контадора! 

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Гонщик Команда Очки
1 Йейтс С. (GBr) (MTS) 3072
2 Саган П. (Svk) (BOH) 2992
3 Вальверде А. (Esp) (MOV) 2609
4 Томас Г. (GBr) (SKY) 2534
5 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2442
6 Вивиани Э. (Ita) (QST) 2399
7 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2393
8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
9 Фрум К. (GBr) (SKY) 1976
10 Дюмулин Т. (NED) (SUN) 1975

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