- Категория:
- VeloRACE / Tour de France |
- Дата:
- Сегодня, 19:16
Герант Томас, Крис Фрум, Том Дюмулин о маршруте Тур де Франс-2019
Сразу после презентации маршрута Тур де Франс-2019 победитель французского Гран-тура этого года Герант Томас, четырёхкратный победитель Тур де Франс Крис Фрум, а также призёр Тур де Франс-2018 Том Дюмулин поделились первым впечатлением от маршрута.
Photo © ASO/Thomas Maheux
Герант Томас: «Тур де Франс никогда не бывает лёгким, но на этот раз в маршруте много подъёмов и большой высоты. Масса подъёмов находится на высоте более двух тысяч метров. В общем, мне такие подъёмы нравятся, так что с нетерпением жду. Среднегорных этапов тоже много, поэтому надо быть универсалом и иметь команду, которая поможет бороться за победу.
Я бы не сказал, что какой-то из горных финишей меня беспокоит. Этапы с Турмале или Валь-Торанс будут интересными.
Победив в этом году на Тур де Франс, я бы хотел вернуться в следующем. Нет смысла стартовать на гонке, не будучи в 100-процентной готовности.
Думаю, что поедем гонку вместе (с Крисом Фрумом). Мы всегда честны друг с другом, не вижу причин, почему мы не можем снова поехать гонку вместе».
Photo © ASO/Thomas Maheux
Крис Фрум: «Гонка будет тяжёлой, очень тяжёлой. Думал, что километров в разделках будет больше, поэтому разочарован. Для меня этот маршрут выделяют многочисленные финиши на высоте более 2 000 м, что отличает от прошлых выпусков. Думаю, всё решат пять горных финишей.
Команда Sky будет праздновать 10-летие, и мы бы очень хотели выиграть этот Тур де Франс.
Каждый год мне приходится адаптироваться к высокогорным перевалам, так что разницы не будет. Сделаю всё, что смогу, чтобы как можно лучше выступить в горах. Что касается этапов, которые мне понравились, я всегда наслаждаюсь подъёмом Ла-Планш-де-Бель-Фий, который будет первым горным финишем. А то, что к нему добавили отрезок с 20% градиентом, сделает гонку интереснее, подъём покажет, кто есть кто.
Некоторые гонщики приспособлены к высоте лучше других, особенно те, кто родился и живёт на высоте, как Наиро Кинтана. Эти горы ему точно подходят. Думаю, главной составляющей подготовки к Тур де Франс-2019 будут тренировочные лагеря на высоте».
Том Дюмулин: «Маршрут очень тяжёлый. Конечно, мне было бы лучше, если бы километров в разделках было больше. Так что для меня маршрут не идеальный. Но и в этом году было то же самое. В 2019 году упор будет на вторую и третью недели Тура с Пиренеями и Альпами, которые станут решающими».
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