Жулиан Алафилипп: «Маршрут Тур де Франс-2020 мне очень нравится»

Жулиан Алафилипп о маршруте Тур де Франс-2020

В этом году Жулиан Алафилипп 14 дней удерживал жёлтую майку лидера Тур де Франс, выиграл два этапа и финишировал 5-м в общем зачёте. 27-летний французский гонщик команды Deceuninck-Quick Step был одним из почётных гостей на презентации маршрута Тур де Франс-2020. После презентации он поделился первым впечатлением о маршруте, в котором будут 8 горных финишей и в общей сложности 30 категорийных подъёмов.

Жулиан Алафилипп: «Вместе с командой я изучу детали маршрута. Но уже могу сказать, что это один из самых трудных выпусков Тур де Франс за последние годы. Уик-энд на юге, с которого начнётся гонка, потребует массы сил, там будет несколько истощающих подъёмов, появятся значительные просветы. Теоретически будет пара этапов, которые мне подходят, но больше я узнаю, когда проведу разведку.

Я рад, что Тур проедет через центр Франции, особенно счастлив, что маршрут пройдёт через Шатель-Гюйон (Châtel-Guyon) и Клермон Фернан (Clermont Ferrand), рядом с моим домом. Более того, это будут трудные этапы, что хорошо.

Сложных этапов будет много. Маршрут беспрецедентный, с сюрпризами, с непредсказуемым сценарием.

Сейчас могу сказать только, что до старта ещё далеко, пока не думаю о том, сделаю ли ставку на генеральную классификацию. Пока не собираюсь бороться за генеральную классификацию, потому что в следующем сезоне у меня будут другие цели. В целом маршрут мне нравится, будет много новых подъёмов, которые сделают гонку более интересной и зрелищной, но в то же время более сложной. Не могу дождаться старта в Ницце».