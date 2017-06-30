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Жулиан Алафилипп: «Маршрут Тур де Франс-2020 мне очень нравится»

Жулиан Алафилипп о маршруте Тур де Франс-2020

 

 

  В этом году Жулиан Алафилипп 14 дней удерживал жёлтую майку лидера Тур де Франс, выиграл два этапа и финишировал 5-м в общем зачёте. 27-летний французский гонщик команды Deceuninck-Quick Step был одним из почётных гостей на презентации маршрута Тур де Франс-2020. После презентации он поделился первым впечатлением о маршруте, в котором будут 8 горных финишей и в общей сложности 30 категорийных подъёмов.

 

 

 

  Жулиан Алафилипп: «Вместе с командой я изучу детали маршрута. Но уже могу сказать, что это один из самых трудных выпусков Тур де Франс за последние годы. Уик-энд на юге, с которого начнётся гонка, потребует массы сил, там будет несколько истощающих подъёмов, появятся значительные просветы. Теоретически будет пара этапов, которые мне подходят, но больше я узнаю, когда проведу разведку.

 

  Я рад, что Тур проедет через центр Франции, особенно счастлив, что маршрут пройдёт через   Шатель-Гюйон (Châtel-Guyon) и Клермон Фернан (Clermont Ferrand), рядом с моим домом. Более того, это будут трудные этапы, что хорошо.

 

Сложных этапов будет много. Маршрут беспрецедентный, с сюрпризами, с непредсказуемым сценарием.

 

  Сейчас могу сказать только, что до старта ещё далеко, пока не думаю о том, сделаю ли ставку на генеральную классификацию. Пока не собираюсь бороться за генеральную классификацию, потому что в следующем сезоне у меня будут другие цели. В целом маршрут мне нравится, будет много новых подъёмов, которые сделают гонку более интересной и зрелищной, но в то же время более сложной. Не могу дождаться старта в Ницце».

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Теги к статье: Жулиан Алафилипп Julian Alaphilippe Deceuninck – Quick-Step Тур де Франс Tour de France Гран-тур Тур де Франс-2020

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  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 00:06 | Регистрация: 30.06.2017

    Вот кто кто, а Жужу мне нравится. Серьезный чувак в плане побед на любой вкус. Надо в спринте, надо в разделке..на равнине в пригорок...даже в гору. Мастер-универсал.

    Вся жизнь это гонка.
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Ближайшие старты

17 - 22 октября 2019

Gree-Tour of Guangxi

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Какой Гран-тур понравился больше?

Комментарии

  • Astanaforever
    Жулиан Алафилипп: «Маршрут Тур ... (1)
    Astanaforever-Фото
    Вот кто кто, а Жужу мне нравится. Серьезный чувак в плане побед на любой вкус. Надо в спринте, надо в разделке..на равнине в пригорок...даже в гору. Мастер-универсал.
  • Astanaforever
    Крис Фрум о маршруте Тур де Фр ... (1)
    Astanaforever-Фото
    Он может взять тур, а что? Вона..Винокуров на туре 2011 так поломался..жуть. Похоже как Фрум, весь таз и бедро на шурупах было и пластинах. А на следующий год Олимпиаду в Лондоне в одну калитку взял. Характер и стремление к цели.. Как бы тяжелая травма стимулирует к победам, чтобы доказать всем, что рано списали. Увидим.
  • paziz
    Презентация маршрута Тур де Фр ... (20)
    paziz-Фото
    Маршрут огонь, будет интересно.
  • Александра
    Микель Ланда завершил работу в ... (18)
    Александра-Фото

    Вот я тоже думаю, что Астана  - лучшая команда для Ланды. Но там сделали ставку на Ару, в итоге проиграли все. Гадать, конечно, смысла нет, но похоже, что это было очень недальновидно.

  • kwwk
    Эган Берналь: «Возможность рас ... (10)
    kwwk-Фото
    НУ у Инеос разброд и шатания не возможны, там политика партии превыше всего.
  • Astanaforever
    Адам Хансен продлил контракт с ... (2)
    Astanaforever-Фото
    Взяли в команду только из за глубокого уважения к нему. Есть звезды, а есть просто пахари работяги. Так вот Адам вот такой пахарь. Молодец че сказать. ..
  • Shega
    Эган Берналь: «Возможность рас ... (10)
    Shega-Фото
    Восстанавливалась после травмы, как известно. Что не помешало им,"безголовым", однако, взять ТДФ) Ну... может быть, менее эффектно. Без их фирменного заезда на финиш практически в полном составе, когда остальные едва переводят дух) Расчет и железная дисциплина - великое дело!
  • BaTman
    Презентация маршрута Тур де Фр ... (20)
    BaTman-Фото

     Жаль что мало разделок. Хотелось увидеть интересные сражения в разделке пока выступает Фрум, Герайнт. Роглич, Томас, Денис столько интересных личностей способных показать борьбу как на разделке так и в гору, а маршрут сугубо горный причём не самые высокие финиши. 

      Непонятно ??‍??

  • SSS
    Презентация маршрута Тур де Фр ... (20)
    SSS-Фото
    Лопес-это днище на разделке. Из десятки вылетит на предпоследнем этапе!
  • uran
    Эган Берналь: «Возможность рас ... (10)
    uran-Фото
    Цитата: Ice
    Несколько сильных гонщиков?)))) У мувиков эта политика лишь раз успех принесла, а так все больше разброд и шатание - каждый одеяльце на себя, грегари путаются, кому помогать и устают намного больше, так как помогать приходится много и часто. Но с иерархией Инеоса таких проблем быть не должно, у дракона по-любому будет главная голова, которую остальные не будут кусать за шею при каждом удобном случае. 
    И кто же был "голова" на тдф 2019?

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Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4180
2 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3569
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 3202
4 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2947
5 Берналь Э. (Col) (INS) 2811
6 Вальверде А. (Esp) (MOV) 2717
7 Кристофф А. (Nor) (UAD) 2484
8 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2432
9 Вивиани Э. (Ita) (DQT) 2307
10 Саган П. (Svk) (BOH) 2232

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