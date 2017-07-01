VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Андрей Гривко Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Олимп. резерв

Майкл Мэттьюс и Марсель Киттель о 16-м этапе Тур де Франс-2017

 Дубль Майкла Мэттьюса на Тур де Франс-2017

 

 

  Майкл Мэттьюс (Michael Matthews), 26-летний австралийский гонщик команды Sunweb, сделал дубль, выиграв второй этап на Тур де Франс-2017. На 16-м этапе команда Sunweb контролировала гонку большую часть этапа, не дав образоваться отрыву дня, а также увеличивая разрыв между группой лидирующего в очковой классификации Марселя Киттеля (Quick Step Floors), который выпал уже на первом подъёме дня.

  Благодаря этому Майкл Мэттьюс набрал также максимально возможное количество очков в зачёт зелёной майки. Он выиграл промежуточный спринт и стал первым в финальном спринте, где опередил Эдвальда Боассона Хагена (Dimension Data) и Джона Дегенкольба (Trek-Segafredo). В итоге, Мэттьюс приблизился к Киттелю в классификации лучшего спринтера на 50 очков, и теперь их разделяет 29 очков.

 

 

Майкл Мэттьюс и Марсель Киттель о 16-м этапе Тур де Франс-2017

 Майкл Мэттьюс и Марсель Киттель о 16-м этапе Тур де Франс-2017

 Майкл Мэттьюс и Марсель Киттель о 16-м этапе Тур де Франс-2017

 Майкл Мэттьюс и Марсель Киттель о 16-м этапе Тур де Франс-2017

Photo © ASO/A.Broadway 
Photo © ASO/Bruno BADE

 

 

  Майкл Мэттьюс (Sunweb): «Вот это команда! Помогла вера в то, что мы сможем выиграть. Утром перед стартом у нас была цель постараться выиграть промежуточный спринт, или из отрыва, или как-то дистанцируясь от Киттеля. Но мы не думали, что всё так сработает. Когда у Киттеля идёт нога, он проходит подъёмы хорошо. Сегодня он немного отстал на первом подъёме, и я извлёк из этого преимущество. Я надеялся, что у меня останется нога для финала. У меня была поддержка трёх ребят команды. А когда рядом команда, и ты защищён от ветра, о чём ещё можно просить? Командный дух у нас потрясающий. Мы все желаем друг другу победы.  

 

  Когда есть уверенность друг в друге, тогда ради товарищей по команде выкладываешься полностью, и получаешь результат. Когда Беннати атаковал, Баргий поехал вперёд. Мы не обсуждали перед стартом, как поступать, но ребята знали, что им делать. Это потрясающе. Мне даже не надо было им говорить, что предпринять, они просто реагировали на ситуацию, это нечто особенное.

 

  Баргий борется за гороховую майку, но пожертвовал собой, чтобы вернуть Беннати. Я тоже боролся ради него за очки, когда поехал в отрыв с Де Гендтом, и тогда я знал, что мне надо забрать очки на подъёме 1-й категории ради Варрана.

 

  Когда получаешь поддержку команды , то выступаешь в 10 раз лучше. Их вера в меня заставила и меня принять, что я могу выиграть, а это уже половина битвы. Я знаю, что в пелотоне много ребят, у которых такие же способности, как у меня. Но когда в тебя верит команда, как в меня, то это  поднимает тебя на следующий уровень».

 

 

Майкл Мэттьюс и Марсель Киттель о 16-м этапе Тур де Франс-2017

 Майкл Мэттьюс и Марсель Киттель о 16-м этапе Тур де Франс-2017

Photo © Quick-Step Floors Cycling Team/ Tim De Waele - ©Tim De Waele

 

  Марсель Киттель (Quick Step Floors): «Не могу сказать, что я доволен, потеряв эти очки, но не хочу об этом думать,  сегодня мы ничего не могли поделать. Этап больше подходил Мэттьюсу.  Я потерял контакт в начале этапа, когда дорога пошла вверх. Мы продолжим бороться за зелёную майку, у меня есть шанс выиграть этап в Париже».

 

 

 

Результаты 16 этапа Тур де Франс-2017

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Майкл Мэттьюс Michael Matthews Марсель Киттель Marcel Kittel Тур де Франс Tour de France Гран-тур велоспорт Тур де Франс-2017 гонка Мирового тура

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Реклама

Ближайшие старты

1 - 23 июля 2017

Тур де Франс


ОПРОС

Комментарии

  • VeloVelo
    Тур де Франс-2017, превью этап ... (28)
    VeloVelo-Фото

    Предполагаю победу из отрыва. Али де Марки, Галлопан, Де Гендт, Пино, Баргий (не отпустят), Каммингз, Роглич, Роллан (хотя Роллан, скорей всего, поедет на Изоар, ибо это Круче!). 


    У генералов будет своя разборка. Непредсказуемая.
    Но, кто-то точно завтра рискнет.


    Ару? Барде? Уран? Йейтс? Мартин?
    Уран врядли. Будет следить за атаками соперников.
    У него в запасе 18-й и разделка. 


    Остаются Ару, Барде, Йейтс и Мартин.
    У кого из них разделка не на уровне?
    У Барде, Йейтса и Мартина.


    Кто потратился больше всех на последнем этапе? Мартин. Он будет рассчитывать на 18-й.

    Остаются Йейтс и Барде.

    От Йейтса пока не требуется победы на ГТ. Он еще мальчик на вырост.

    Остается Барде. Завтра он будет рвать и метать. Тем паче, что команда, вроде, при нем.
    Ну вот такой расклад от меня )
    Пишите свой )

     

    ЗЫ: 18-й не забываем. 

  • VeloVelo
    Тур де Франс-2017, превью этап ... (28)
    VeloVelo-Фото
    Спасибо за статистику.
  • VeloVelo
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (34)
    VeloVelo-Фото
    Это к тому, что у Ланды форма звенит, если вы не в курсе.
  • VeloVelo
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (34)
    VeloVelo-Фото

    Ветер порвал пелотон на последних 15-16 км.

  • VeloVelo
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (34)
    VeloVelo-Фото
    Маленькому горняку на равнине, да на ветрах, да без поддержки команды очень тяжко.
  • EL-Fenomeno
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (34)
    EL-Fenomeno-Фото

    Дегенкольб после финиша был явно недовольный финишем Мэтьюза.
    https://twitter.com/NBCSNCycling/status/887350911458324480

    Но мне кажется в этой ситуации Джонни явно не прав ибо Майкл спуртовал и финишировал в рамках правил

  • Gottliche_Recht
    Тур де Франс-2017, превью этап ... (28)
    Gottliche_Recht-Фото

    Тоже согласен, что именно завтра ключевой этап для проверки соперников и отыгрышей. Наверняка Кинтана и Конта будут дергать, Барде же понимает, что ему как минимум нужно минута-полторы запаса перед разделкой. Да и грех не проверить Фрума на альпийской высоте.

  • uran
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (34)
    uran-Фото

    Индивидуальный ход еще никому не помешал, и у Ланды он не плох. Скоро вы это увидите.

    И скай ему в этом поможет.

  • uran
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (34)
    uran-Фото
    На 15 этапе многие катюшинцы засветились, Тони попытался сбежать. Но все как-то разрозненно. А сегодня и Алекса не удалось подстраховать.
  • uran
    Тур де Франс-2017, превью этап ... (28)
    uran-Фото

    О Нибали и его даунхилле было много сказано, макс 20-30 сек 20 из которых отыгрываются на пологом подъезде к финишу. А у гонщика-раздельщика (Дюмолан) он не выйграл ни секунды.

    На счет команды на Туре "скай" это верно, ну еще грегори Барде неплохо стараются.

    Уехать от связки Ланда-Фрум+скай задача сверхсложная. Посмотрим, атаки должны быть от генеральщиков.

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

19 июля

Laurent Didier (Trek-Segafredo)

Laurent Pichon (Fortuneo - Oscaro)

Stephen Clancy (Team Novo Nordisk)

Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2538
2 Вальверде А. (Spa) (MOV) 2105
3 Порт Р. (Aus) (BMC) 1867
4 Дюмулин Т. (Ned) (SUN) 1851
5 Жильбер Ф. (Bel) (QST) 1750
6 Квятковски М. (Pol) (SKY) 1711
7 Мартин Д. (Irl) (QST) 1565
8 Кинтана Н. (Col) (MOV) 1536
9 Саган П. (Svk) (BOH) 1450
10 Исагирре Й. (Spa) (TBM) 1276

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Июль 2017 (118)
Июнь 2017 (177)
Май 2017 (217)
Апрель 2017 (186)
Март 2017 (180)
Февраль 2017 (150)