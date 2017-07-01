 Майкл Мэттьюс и Марсель Киттель о 16-м этапе Тур де Франс-2017

Дубль Майкла Мэттьюса на Тур де Франс-2017

Майкл Мэттьюс (Michael Matthews), 26-летний австралийский гонщик команды Sunweb, сделал дубль, выиграв второй этап на Тур де Франс-2017. На 16-м этапе команда Sunweb контролировала гонку большую часть этапа, не дав образоваться отрыву дня, а также увеличивая разрыв между группой лидирующего в очковой классификации Марселя Киттеля (Quick Step Floors), который выпал уже на первом подъёме дня.

Благодаря этому Майкл Мэттьюс набрал также максимально возможное количество очков в зачёт зелёной майки. Он выиграл промежуточный спринт и стал первым в финальном спринте, где опередил Эдвальда Боассона Хагена (Dimension Data) и Джона Дегенкольба (Trek-Segafredo). В итоге, Мэттьюс приблизился к Киттелю в классификации лучшего спринтера на 50 очков, и теперь их разделяет 29 очков.

Photo © ASO/A.Broadway

Photo © ASO/Bruno BADE

Майкл Мэттьюс (Sunweb): «Вот это команда! Помогла вера в то, что мы сможем выиграть. Утром перед стартом у нас была цель постараться выиграть промежуточный спринт, или из отрыва, или как-то дистанцируясь от Киттеля. Но мы не думали, что всё так сработает. Когда у Киттеля идёт нога, он проходит подъёмы хорошо. Сегодня он немного отстал на первом подъёме, и я извлёк из этого преимущество. Я надеялся, что у меня останется нога для финала. У меня была поддержка трёх ребят команды. А когда рядом команда, и ты защищён от ветра, о чём ещё можно просить? Командный дух у нас потрясающий. Мы все желаем друг другу победы.

Когда есть уверенность друг в друге, тогда ради товарищей по команде выкладываешься полностью, и получаешь результат. Когда Беннати атаковал, Баргий поехал вперёд. Мы не обсуждали перед стартом, как поступать, но ребята знали, что им делать. Это потрясающе. Мне даже не надо было им говорить, что предпринять, они просто реагировали на ситуацию, это нечто особенное.

Баргий борется за гороховую майку, но пожертвовал собой, чтобы вернуть Беннати. Я тоже боролся ради него за очки, когда поехал в отрыв с Де Гендтом, и тогда я знал, что мне надо забрать очки на подъёме 1-й категории ради Варрана.

Когда получаешь поддержку команды , то выступаешь в 10 раз лучше. Их вера в меня заставила и меня принять, что я могу выиграть, а это уже половина битвы. Я знаю, что в пелотоне много ребят, у которых такие же способности, как у меня. Но когда в тебя верит команда, как в меня, то это поднимает тебя на следующий уровень».

Photo © Quick-Step Floors Cycling Team/ Tim De Waele - ©Tim De Waele

Марсель Киттель (Quick Step Floors): «Не могу сказать, что я доволен, потеряв эти очки, но не хочу об этом думать, сегодня мы ничего не могли поделать. Этап больше подходил Мэттьюсу. Я потерял контакт в начале этапа, когда дорога пошла вверх. Мы продолжим бороться за зелёную майку, у меня есть шанс выиграть этап в Париже».