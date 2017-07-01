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Состав команды Sunweb на Тур де Франс-2017

Майкл Мэттьюс – капитан команды Sunweb на Тур де Франс-2017

 

 

  26-летний австралийский гонщик Майкл Мэттьюс (Michael Matthews) будет капитаном немецкой команды Sunweb на Тур де Франс-2017, а 25-летний французский гонщик Варран Баргиль (Warren Barguil ) и 36-летний голландский гонщик Лауренс Тен Дам (Laurens ten Dam) будут бороться за победу на горных этапах.

 

  Вместе с ними на старт Тур де Франс-2017 выйдут: 28-летний голландский гонщик, чемпион Нидерландов в групповой гонке, Рамон Синкельдам (Ramon Sinkeldam), 25-летний немецкий гонщик Никиас Арндт (Nikias Arndt), 37-летний голландский гонщик Рой Кюрверс (Roy Curvers), 31-летний немецкий гонщик Симон Гешке (Simon Geschke), 24-летний голландский гонщик Мике Тёниссен (Mike Teunissen), 32-летний голландский гонщик Альберт Тиммер (Albert Timmer).

 

  Майкл Мэттьюс – победитель этапов всех трёх Гран-туров, этап Тур де Франс вписал в свой список достижений в прошлом году, и в этом выпуске Большой Петли намерен увеличить количество выигранных этапов, а также попробует составить конкуренцию Петеру Сагану, который будет бороться за шестую подряд зелёную майку лучшего в очковой классификации.

 

 В этом году Мэттьюс проехал все Арденнские классики и занял на Льеж-Бастонь-Льеж 4-е место, хотя работал на Варрана Баргиля. Австралийский гонщик считает, что классики расширили его возможности, сделали более универсальным, о чём рассказал на пресс-конференции перед стартом Тур де Франс-2017.

 

Состав команды Sunweb на Тур де Франс-2017

 

  Майкл Мэттьюс: «Классики сделали меня более разносторонним гонщиком, что увеличивает мои шансы в борьбе на победу на промежуточных спринтах. Это даёт мне уверенность, что я смогу проходить промежуточные спринты наравне с горняками, и у меня ещё останутся шансы в финале. Конечно, это открывает больше возможностей.

 

  Мы с Петером Саганом похожие по типу гонщики, но, возможно, в спринте на равнине он меня немного превосходит, а я чуть лучше в подъёмах. Думаю, у нас есть шансы примерно на 11 этапах, а может и больше. Я пока не высчитывал, как много этапов могу выиграть. Надо пройти первую неделю, а там будет видно.

 

  Прошлые несколько лет Петер Саган доминировал, поэтому сложно фокусироваться на борьбе за зелёную майку. Мы просто будем бороться за победу на этапах, посмотрим, как получится пройти первую неделю.

 

  Если бы я приехал на Тур де Франс, не имея победы на этапе, которую одержал в прошлом году, то, думаю, прессинг был бы сильнее. Но сейчас я знаю, что такое – побеждать на этапе Тур де Франс, знаю, что могу выиграть, и думаю, что теперь я настроен более решительно.

 

  Когда выступал в других командах, то в спринте работал сам, у меня не было настоящего поезда, я просто ловил колёса, а потом смотрел, что получится. Но в наши дни и в моём возрасте необходим развозящий поезд, чтобы доехать до финиша в наилучшей форме и быть способным нормально бороться в спринте, потому что сейчас все спринты сумасшедшие. Мы отрабатывали спринт на Туре Швейцарии (Прим. - где Майкл Мэттьюс выиграл 3-й этап), надеюсь, сможем использовать это на Тур де Франс».

 

 

Состав команды Sunweb на Тур де Франс-2017:

 

Nikias Arndt, (Германия)

Warren Barguil, (Франция)

Roy Curvers, (Голландия)

Simon Geschke, (Германия)

Michael Matthews, (Австралия)

Ramon Sinkeldam, (Голландия)

Laurens Ten Dam, (Голландия)

Mike Teunissen, (Голландия)

Albert Timmer, (Голландия)

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Теги к статье: Майкл Мэттьюс Michael Matthews Sunweb Тур де Франс Tour de France Гран-тур Тур де Франс-2017

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Ближайшие старты

1 - 23 июля 2017

Tour de France


ОПРОС

Победителем Тур де Франс-2017 станет?

Комментарии

  • Николай Парилин
    Ну, что сказать вам про Вороне ... (17)
    Николай Парилин-Фото
    Мы с «Канчелларой» ездим парой
    На велогонки много лет,
    Ведь мы гордимся дружбой старой,
    Мы – очень скатанный дуэт.
    Я за поддержку благодарен.
    Спасибо всем, мои друзья!
    И Влад со мною солидарен –
    Нельзя без помощи, нельзя!
    Проснулся молодой задор
    (Я чуток к боевому кличу!).
    Пусть я неважный «Контадор»,
    Но наблюденья не заНычу,
    Вам передам через портал
    (А толк мы знаем в велосайтах!).
    Пишу не «Сагу о Форсайтах»,
    А вечный велосериал…
  • rude_rider
    Крис Фрум: "Учитывая уровень ... (5)
    rude_rider-Фото

    Главное у Фрума есть Порт..он его вытащит на подиум или даже выше

     

     

  • veloliveuser
    Крис Фрум: "Учитывая уровень ... (5)
    veloliveuser-Фото

    Фрум заявил, что надеется перед стартом Тур де Франс-2017 решить вопрос с продлением контракта с командой Sky:

    "Надеюсь, к моменту старта в субботу мы уже решим этот вопрос..."

     

    торопится? чувствует, что что-то не так? после победы на этом тдф у него было бы больше козырей в этих переговорах.

  • EL-Fenomeno
    Тур де Франс-2017: Гороховая м ... (3)
    EL-Fenomeno-Фото

    На это ТдФ действительно подобралась просто таки офигенная "команда", котоаря способная бороться за горную майку. Но вот другое дело, что одни будут выцеливать только этап(ы), другие будут работать только на своих капитанов (а там как получится), ещё одни могут просто под_забить на это дело.

    Так что пожалуй для себя выделю такой ТОП 5:

    - Якоб Фульсанг 
    - Микэль Ниеве
    - Роман Кройциге

    - Жарлинсон Пантано
    - Пьерр Роллан

    Ну и отдельно велогонщика, который будет "защищать" титул горного короля и стараться повторить свой успех 2016 (а почему бы и нет) - Рафал Майка из команды Bora-Hansgrohe

  • EL-Fenomeno
    Тур де Франс-2017: Зеленая май ... (17)
    EL-Fenomeno-Фото

    Цитата: VeloVelo
    У Сагана есть одно большое преимущество перед спринтерами в зачете "зеленой майки".
    Он хорошо едет среднегорные этапы и этапы с горушками перед финишем.
    Плюс он стабильно едет все 3 недели ГТ. Если ему понадобятся промежутки (даже в Горах) - он их возьмет.
    Единственный конкурент у Сагана - Мэтьюз. 

    Вот именно, поэтому с приходом Саган на ТдФ "чистым" спринтерам зелёную майку не взять никак разве через сход Петера.

    А как альтернатива (вполне реальная и логичная), велогонщики подобного типажа и как раз Мэтьюз самое то. И этап(ы) може взять и на промежутках отличаться 

  • AAA
    Крис Фрум: "Учитывая уровень ... (5)
    AAA-Фото

    Походу индульгенцию в этом году не купили...

  • timibest
    Тур де Франс-2017: Зеленая май ... (17)
    timibest-Фото

    Саган, без вариантов.

  • fantompain
    Тур де Франс-2017: Гороховая м ... (3)
    fantompain-Фото
    Да , битва за горох в этом году будет, как никогда , интересна ,и ,думаю, что вплоть до Изоара. При этом есть большая вероятность что горным королём станет тот ,на кого особо перед стартом и не ставили.
  • timibest
    Крис Фрум: "Учитывая уровень ... (5)
    timibest-Фото

    Фрум и открытая гонка - понятия не совместимые)))

  • труъRider
    Крис Фрум: "Учитывая уровень ... (5)
    труъRider-Фото

    Вообще если в прошлом году я бы заранее Фрума ставил победителем тура, то в этот раз мне кажется будет кто-то другой..
    Вообще Якоб как победитель критуриума, для меня все-таки не будет среди фаворитов, т.к. все-таки на мой взгляд он может держаться неделю на пике своей формы а дальше будут дни, где он потеряет много, а вот Ару на против, можно быть на подиуме точно!
    Но конечно хотелось бы видеть победителем Порта)

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2 Вальверде А. (Spa) (MOV) 2105
3 Порт Р. (Aus) (BMC) 1867
4 Дюмулин Т. (Ned) (SUN) 1851
5 Жильбер Ф. (Bel) (QST) 1750
6 Квятковски М. (Pol) (SKY) 1711
7 Мартин Д. (Irl) (QST) 1565
8 Кинтана Н. (Col) (MOV) 1536
9 Саган П. (Svk) (BOH) 1450
10 Исагирре Й. (Spa) (TBM) 1276

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