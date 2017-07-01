Состав команды Sunweb на Тур де Франс-2017:

Майкл Мэттьюс – капитан команды Sunweb на Тур де Франс-2017

26-летний австралийский гонщик Майкл Мэттьюс (Michael Matthews) будет капитаном немецкой команды Sunweb на Тур де Франс-2017, а 25-летний французский гонщик Варран Баргиль (Warren Barguil ) и 36-летний голландский гонщик Лауренс Тен Дам (Laurens ten Dam) будут бороться за победу на горных этапах.

Вместе с ними на старт Тур де Франс-2017 выйдут: 28-летний голландский гонщик, чемпион Нидерландов в групповой гонке, Рамон Синкельдам (Ramon Sinkeldam), 25-летний немецкий гонщик Никиас Арндт (Nikias Arndt), 37-летний голландский гонщик Рой Кюрверс (Roy Curvers), 31-летний немецкий гонщик Симон Гешке (Simon Geschke), 24-летний голландский гонщик Мике Тёниссен (Mike Teunissen), 32-летний голландский гонщик Альберт Тиммер (Albert Timmer).

Майкл Мэттьюс – победитель этапов всех трёх Гран-туров, этап Тур де Франс вписал в свой список достижений в прошлом году, и в этом выпуске Большой Петли намерен увеличить количество выигранных этапов, а также попробует составить конкуренцию Петеру Сагану, который будет бороться за шестую подряд зелёную майку лучшего в очковой классификации.

В этом году Мэттьюс проехал все Арденнские классики и занял на Льеж-Бастонь-Льеж 4-е место, хотя работал на Варрана Баргиля. Австралийский гонщик считает, что классики расширили его возможности, сделали более универсальным, о чём рассказал на пресс-конференции перед стартом Тур де Франс-2017.

Майкл Мэттьюс: «Классики сделали меня более разносторонним гонщиком, что увеличивает мои шансы в борьбе на победу на промежуточных спринтах. Это даёт мне уверенность, что я смогу проходить промежуточные спринты наравне с горняками, и у меня ещё останутся шансы в финале. Конечно, это открывает больше возможностей.

Мы с Петером Саганом похожие по типу гонщики, но, возможно, в спринте на равнине он меня немного превосходит, а я чуть лучше в подъёмах. Думаю, у нас есть шансы примерно на 11 этапах, а может и больше. Я пока не высчитывал, как много этапов могу выиграть. Надо пройти первую неделю, а там будет видно.

Прошлые несколько лет Петер Саган доминировал, поэтому сложно фокусироваться на борьбе за зелёную майку. Мы просто будем бороться за победу на этапах, посмотрим, как получится пройти первую неделю.

Если бы я приехал на Тур де Франс, не имея победы на этапе, которую одержал в прошлом году, то, думаю, прессинг был бы сильнее. Но сейчас я знаю, что такое – побеждать на этапе Тур де Франс, знаю, что могу выиграть, и думаю, что теперь я настроен более решительно.

Когда выступал в других командах, то в спринте работал сам, у меня не было настоящего поезда, я просто ловил колёса, а потом смотрел, что получится. Но в наши дни и в моём возрасте необходим развозящий поезд, чтобы доехать до финиша в наилучшей форме и быть способным нормально бороться в спринте, потому что сейчас все спринты сумасшедшие. Мы отрабатывали спринт на Туре Швейцарии (Прим. - где Майкл Мэттьюс выиграл 3-й этап), надеюсь, сможем использовать это на Тур де Франс».

Состав команды Sunweb на Тур де Франс-2017:

Nikias Arndt, (Германия)

Warren Barguil, (Франция)

Roy Curvers, (Голландия)

Simon Geschke, (Германия)

Michael Matthews, (Австралия)

Ramon Sinkeldam, (Голландия)

Laurens Ten Dam, (Голландия)

Mike Teunissen, (Голландия)

Albert Timmer, (Голландия)