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Марсель Киттель - победитель 6 этапа Тур де Франс-2017

Дубль Марселя Киттеля на Тур де Франс-2017

 

 

  29-летний немецкий спринтер команды Quick Step Floors Марсель Киттель (Marcel Kittel) стал победителем 6-го этапа Тур де Франс-2017 , сделав дубль (2-й и 6-й этапы). На 6-м этапе, завершившимся общим спринтом, Киттель обошёл чемпиона Франции, лидирующего в классификации зелёной майки Арно Демара (FDJ) и своего соотечественника, гонщика команды Lotto Soudal Андре Грайпеля.

 

Марсель Киттель - победитель 6 этапа Тур де Франс-2017

Photo © ASO/Alex BROADWAY 

 

 

  Этап развивался по традиционному сценарию спринтерского. С первого километра из пелотона атаковали три гонщика, сформировавшие отрыв дня – Вегард Стаке Ланген (Vegard Stake Laengen) из команды UAE Team Emirates, Фредерик Бакарт (Frederik Backaert) из Wanty - Groupe Gobert и Перриг Кеменёр (Perrig Quemeneur) из Direct Energie. Пелотон сразу отпустил беглецов, но не давал им набрать преимущества более 4 минут 15 секунд. Отрыв был пойман за 3 км до финиша, после чего спринтерские команды начали развоз.

 

 

 

  Марсель Киттель обошёл Арно Демара (FDJ) и Андре Грайпеля (Lotto Soudal) на последних метрах дистанции. Это 11-я победа Марселя Киттеля на этапе Тур де Франс.

 

Крис Фрум (Sky) сохранил на плечах жёлтую майку лидера.

 

 

Результаты 6 этапа Тур де Франс-2017

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Теги к статье: Марсель Киттель Marcel Kittel Quick-Step Floors Тур де Франс Tour de France Гран-тур велоспорт Тур де Франс-2017 гонка Мирового тура

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Комментарии

  • Berdok
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (23)
    Berdok-Фото

    эх, ждал Фрумыча в спринтерских разборках...

  • kwwk
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (23)
    kwwk-Фото

    В гладких спринтах на этом ТДФ мы услышим только Киттель и Демар, больше спринтеров готовых победить здесь нет.

    п.с. Была парочка, что нибудь замутить, но их сошли

  • Berdok
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (127)
    Berdok-Фото
    эй, серьёзный!
    ты чего потускнел?
  • levonardo
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (23)
    levonardo-Фото
    "возить" конечно, же.
  • velodoctor
    Тур де Франс-2017, превью этап ... (4)
    velodoctor-Фото

    Можно предположить что завтра Грайпель включится, сегодня он уже что-то смог показать. Также и бухани. У Демара и Киттеля есть победы, думаю небольшое давление есть на других спринтеров, должна быть борьба.

  • levonardo
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (23)
    levonardo-Фото

    Цитата: SSS
    Цитата: levonardo
    Кристофф дно, но ни как что-то плохое, а как факт.
    А Бухани значит что-то такое, что еще ниже дна.

    Цитата: SSS
    Цитата: sab
    А что же Кристофф?...
    У Кристоффа просто нет последнего рывка. Нет взрыва. Но скорость очень высока, что позволяет заезжать на полколеса за первой тройкой. Ну и чутья немного не хватает. Т.е. по ключевым компонентам мизерный проигрыш конкурентам, что не позволяет выигрывать этапы тдф.

    Буханни и Кристофф просто не спринтеры топ-уровня. Ни как что-то плохое, а как факт. Они безусловно сильны, но не топ. А на ТДФ всегда хватает топовых спринтеров, так что шансов у них чертовски мало, и вазить специально под них команду-не лучшая идея, как по мне.

  • velodoctor
    Тур Австрии-2017. Этап 4 (4)
    velodoctor-Фото

    Скорее бы Вуэльта, очень любопытно на Лопеса взглянуть.

    Но все же я думаю для колумбийца забойным должен стать следующий год, уверен он зацепит (выиграет) как минимум одну недельную гонку, про грандтуры пока сложно прогнозировать.

    Кстати обратите внимание, газпромовцы то не статисты. Рыбалкин наконец поехал, дела налаживаются.  

     

  • sab
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (23)
    sab-Фото
    Цитата: Николай Н.
    Такие этапы можно смотреть последних 10 км. Весь интерес в спринте, а так можно хорошо выспаться. Киттель просто на голову выше всех, если ему не мишают.
    Еще можно до заключительных 10 км просто слушать Курдюкова - он каждый раз что-то интересное рассказывает
  • velodoctor
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (23)
    velodoctor-Фото

    А по мне 4 место Кристоффа это успех, уже наклевывается что-то, вспомните 2ой этап. Если норга хорошо развезут и Немец и Француз замешкаются, то он может вовремя начать с хорошей позиции и выиграть. Надо понимать в какой великолепной форме Демар и Киттель, с ними очень сложно бороться такому как Кристофф.

  • Afodij
    Тур де Франс-2017, превью этап ... (4)
    Afodij-Фото
    Цитата: Николай Н.
    Снова этап под Киттеля. И снова можно смотреть только последних 10км.
    Я бы даже сказал 5

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