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Покер Марселя Киттеля на этапах Тур де Франс-2017

Четвёртая победа Марселя Киттеля на этапах Тур де Франс-2017

 

 

  Марсель Киттель (Marcel Kittel) одержал победу на 10-м этапе,  четвёртую победу в спринте на Тур де Франс-2017, добавив к выигранным за карьеру этапам французского Гран-тура 13-й в общей сложности этап. Таким образом 29-летний немецкий спринтер команды Quick Step Floors побил рекорд своего соотечественника Эрика Цабеля, победителя 12 этапов Тур де Франс.

 

 Товарищ Киттеля по команде Жульен Вермот на протяжении этапа работал в голове пелотона, контролируя отрыв дня. Зденек Штыбар и Фабио Сабатини вывозили Марселя Киттеля на последнем километре до отметки 500 м до финиша. Немецкий спринтер терпеливо ждал, когда его соперники сделают первый рывок, открываясь встречному ветру, после чего вышел с колеса Дэна МакЛэя, и взял очередную, четвёртую в этом выпуске Тур де Франс, победу на этапе, не дав себя опередить Джону Дегенкольбу (Trek-Segafredo) и Дилану Груневегену (LottoNL-Jumbo).

 

  Благодаря победе на этапе Марсель Киттель увеличил своё преимущество в классификации зелёной майки до 275 очков, где теперь опережает ближайшего соперника, австралийца Майкла Мэттьюса (Sunweb) на 102 очка.

 

Покер Марселя Киттеля на этапах Тур де Франс-2017

 

Покер Марселя Киттеля на этапах Тур де Франс-2017

 Photo © Quick-Step Floors Cycling Team/ Tim De Waele - ©Tim De Waele

 

 

  Марсель Киттель: «4 победы на этапах за 10 дней, 4 этапа в одном выпуске Тур де Франс – это невероятно. Это фантастическое достижение много для меня значит. Когда я начинал карьеру, мечтал стать профессионалом, но никогда не ожидал подобного. Я никогда не гонялся за рекордами, но должен признать, что иметь 13 побед на этапах Тур де Франс в своём послужном списке, это нечто совершенно особенное.

 

  Я никогда не чувствовал себя лучше, чем сейчас, я в отличной форме, что даёт мне уверенность. А эта уверенность в сочетании с огромной работой команды и самоотверженностью снова привела меня к победе.

 

  Я опять выиграл благодаря великолепной работе моих товарищей по команде. То, как Жульен Вермот работал в голове пелотона, невероятно. Это показывает, насколько он сильный гонщик, как физически, так и психологически. Выглядит так, будто он не делал ничего сложного, но на самом деле мало кто может так же чётко как он удерживать скорость, соответствующую скорости отрыва.

 

  Не думаю, что победа в классификации – вопрос решённый. Даже на 20-м этапе что-то может пойти не так. Арно Демар – прекрасный пример того, как большая работа быстро может быть разрушена. На Тур де Франс всё может случиться. Но я считаю, что моя форма сейчас даже лучше, чем на моём самом первом Туре.

 

  Майкл Мэттьюс является моим ближайшим соперником. Он был в отрыве в воскресенье, он прошёл подъёмы высшей категории и выиграл спринт там, где я ничего не мог сделать. Я должен работать на равнинных этапах, надеюсь, этого будет достаточно».

 

 

Результаты 10 этапа Тур де Франс-2017

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Теги к статье: Марсель Киттель Marcel Kittel Quick-Step Floors Тур де Франс Tour de France Гран-тур велоспорт Тур де Франс-2017 гонка Мирового тура

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  1. Fly

    Сегодня, 00:09 | Регистрация: 3.07.2017

    Эх, посмотреть бы их дуэль с Саганом, а так конечно зеленая майка без вариантов у Киттеля останется. 

  2. Имя: Саша

    VeloVelo

    Сегодня, 02:05 | Регистрация: 4.07.2013

    Ну вот и очередной покер Киттеля. Да еще и рекорд!
    И, кажется, это еще не предел )

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Ближайшие старты

1 - 23 июля 2017

Тур де Франс


ОПРОС

Победителем Тур де Франс-2017 станет?

Комментарии

  • VeloVelo
    Адриано Малори завершил карьер ... (2)
    VeloVelo-Фото

    Очень жаль Очень жаль. Адриано, Удачи!

  • sixpack
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (23)
    sixpack-Фото

    пересмотрел. Кристоф ехал третьим, на второй позиции он оказался метров за 450, вышел из-за развозящего за 300м и сразу же глубоко провалился. даже еси и рановато открыли, основная причина не в этом, просто слабо спринтовал.

  • VeloVelo
    Покер Марселя Киттеля на этапа ... (2)
    VeloVelo-Фото

    Ну вот и очередной покер Киттеля. Да еще и рекорд!
    И, кажется, это еще не предел )

  • ungvar
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (214)
    ungvar-Фото
    Где же посты о том, как французы тянут Демара за уши?
  • Fly
    Покер Марселя Киттеля на этапа ... (2)
    Fly-Фото

    Эх, посмотреть бы их дуэль с Саганом, а так конечно зеленая майка без вариантов у Киттеля останется. 

  • EL-Fenomeno
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (23)
    EL-Fenomeno-Фото

    Жаль что Майкл М. даже не в 10-ке на финише; разрыв по очкам между ним и МК всё увеличивается...уже больше 100 баллов

    Цитата: Адриен
    100%. У спринтеров на этом ТДФ две лиги - в первой - Киттель, во второй - все остальные .

    ну прям как Гавирия на Джиро...кстати, тоже КВИК-СТЕПовец))

  • sixpack
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (23)
    sixpack-Фото
    то есть считаете, что Кристоффа слишком рано открыли?
  • DenisRodikov
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (23)
    DenisRodikov-Фото
    Мне кажется, что на самом деле Кристофа укатывают таким развозом. Постоянные рывки, ещё за километр до финиша он оказался под ветром на второй позиции. А потом сам развоз заканчивается снижением скорости и Кристофу приходится пытаться набирать заново. С позиции 10-15 гонщики наоборот в воздушном потоке набирают скорость и выскакивают из-под лидеров с большой разницей в скорости.
    Понятно, что Киттель в другой лиге, но быть не пятым, а вторым-третьим было бы реально...
  • uran
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (23)
    uran-Фото

    Цитата: RVL
    Какие "звездные" спринты на ГТ!?
    раебята , пардон , и девочки, вы ради спринтов ТДФ смотрите?

    Если участвуют "звезды" спринта соответственно спринты "звездные".

    А чего собственно не посмотреть если все топовые спринтеры на Тур едут.

  • sixpack
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (23)
    sixpack-Фото

    Цитата: Андрон
    А есть ведь еще и другие, неспринтерские победы.

     

    ИМХО самая успешная команда последних лет. Они всегда наверху, всегда их видно. И это именно команда. ФилЖил сразу ожил, как к ним перешел. А тоже вроде был "закатывающимся". 

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