Покер Марселя Киттеля на этапах Тур де Франс-2017

Четвёртая победа Марселя Киттеля на этапах Тур де Франс-2017

Марсель Киттель (Marcel Kittel) одержал победу на 10-м этапе, четвёртую победу в спринте на Тур де Франс-2017, добавив к выигранным за карьеру этапам французского Гран-тура 13-й в общей сложности этап. Таким образом 29-летний немецкий спринтер команды Quick Step Floors побил рекорд своего соотечественника Эрика Цабеля, победителя 12 этапов Тур де Франс.

Товарищ Киттеля по команде Жульен Вермот на протяжении этапа работал в голове пелотона, контролируя отрыв дня. Зденек Штыбар и Фабио Сабатини вывозили Марселя Киттеля на последнем километре до отметки 500 м до финиша. Немецкий спринтер терпеливо ждал, когда его соперники сделают первый рывок, открываясь встречному ветру, после чего вышел с колеса Дэна МакЛэя, и взял очередную, четвёртую в этом выпуске Тур де Франс, победу на этапе, не дав себя опередить Джону Дегенкольбу (Trek-Segafredo) и Дилану Груневегену (LottoNL-Jumbo).

Благодаря победе на этапе Марсель Киттель увеличил своё преимущество в классификации зелёной майки до 275 очков, где теперь опережает ближайшего соперника, австралийца Майкла Мэттьюса (Sunweb) на 102 очка.

Photo © Quick-Step Floors Cycling Team/ Tim De Waele - ©Tim De Waele

Марсель Киттель: «4 победы на этапах за 10 дней, 4 этапа в одном выпуске Тур де Франс – это невероятно. Это фантастическое достижение много для меня значит. Когда я начинал карьеру, мечтал стать профессионалом, но никогда не ожидал подобного. Я никогда не гонялся за рекордами, но должен признать, что иметь 13 побед на этапах Тур де Франс в своём послужном списке, это нечто совершенно особенное.

Я никогда не чувствовал себя лучше, чем сейчас, я в отличной форме, что даёт мне уверенность. А эта уверенность в сочетании с огромной работой команды и самоотверженностью снова привела меня к победе.

Я опять выиграл благодаря великолепной работе моих товарищей по команде. То, как Жульен Вермот работал в голове пелотона, невероятно. Это показывает, насколько он сильный гонщик, как физически, так и психологически. Выглядит так, будто он не делал ничего сложного, но на самом деле мало кто может так же чётко как он удерживать скорость, соответствующую скорости отрыва.

Не думаю, что победа в классификации – вопрос решённый. Даже на 20-м этапе что-то может пойти не так. Арно Демар – прекрасный пример того, как большая работа быстро может быть разрушена. На Тур де Франс всё может случиться. Но я считаю, что моя форма сейчас даже лучше, чем на моём самом первом Туре.

Майкл Мэттьюс является моим ближайшим соперником. Он был в отрыве в воскресенье, он прошёл подъёмы высшей категории и выиграл спринт там, где я ничего не мог сделать. Я должен работать на равнинных этапах, надеюсь, этого будет достаточно».