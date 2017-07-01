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Майкл Мэттьюс - победитель 16 этапа Тур де Франс-2017

Майкл Мэттьюс делает дубль и набирает очки в зачёт зелёной майки на 16-м этапе Тур де Франс-2017

 

 

 26-летний австралийский гонщик команды Sunweb Майкл Мэттьюс (Michael Matthews) одержал вторую на Тур де Франс-2017 победу на этапе, выиграв спринт у норвежского гонщика команды Dimension Data Эдвальда Боассона Хагена и немецкого гонщика команды Trek-Segafredo Джона Дегенкольба.

 

Майкл Мэттьюс - победитель 16 этапа Тур де Франс-2017

 

  На старт после дня отдыха не вышел бельгийский гонщик команды Quick Step Floors Филипп Жильбер, вынужденный сойти с гонки из-за гастроэнтерита.

Сразу со старта 16-го этапа гонщики начали проходить подъём, многочисленные атаки желающих уехать в отрыв дня оказались безрезультатными. Отрывы формировались, но просвет едва достигал минуты, после чего новые гонщики пытались создать группу, однако, им это не удалось. Разрыв в 52 секунды удалось создать группе Томаса Де Гендта (Lotto Soudal), атаковавшего несколько раз, Сильвана Шаванеля (Direct Energie), Томаса Дегана (Wanty - Groupe Gobert) и Николя Эде (Cofidis), к которым затем переложился Дэрил Импи (Orica-Scott). Но в итоге и их отрыв был нейтрализован.

 

  Через 20 км после старта и за 2 км до вершины подъёма 3-й категории из пелотона выпала группа примерно из 30 гонщиков, в которой находился лидер очковой классификации Марсель Киттель (Quick Step Floors). В то же время Майкл Мэттьюс с товарищами по команде атаковал, пытаясь переложиться к отрыву, в котором на тот момент находились Томас Де Гендт (Lotto Soudal), Сильван Шаванель (Direct Energie), Томас Деган (Wanty - Groupe Gobert) и Николя Эде (Cofidis).

 

  Вскоре после прохождения вершины отрыв был нейтрализован, а Майкл Мэттьюс влился в пелотон, после чего в голове пелотона начала работать команда Sunweb. В итоге разрыв между пелотоном и группой Киттеля начал расти.

 

Майкл Мэттьюс - победитель 16 этапа Тур де Франс-2017

 

Майкл Мэттьюс - победитель 16 этапа Тур де Франс-2017

 

  Насэр Буанни (Cofidis), сначала оставшийся в группе Киттеля, со своим товарищем по команде и гонщиком команды Katusha-Alpecin Нильсом Политтом атаковал из группы Киттеля за 95 км до финиша, когда разрыв составлял более двух минут. Буанни удалось добрать пелотон за 56 км до финиша.

 

На промежуточном спринте Майкл Мэттьюс (Sunweb) стал первым, взяв 20 очков.

 

Майкл Мэттьюс - победитель 16 этапа Тур де Франс-2017

 

  За 36 км до финиша из пелотона попытались атаковать гонщики Trek-Segafredo вместе с Альберто Контадором, но их рывок был быстро нейтрализован.

 

Майкл Мэттьюс - победитель 16 этапа Тур де Франс-2017

 

  За 16 км до финиша упал один из ключевых помощников Альберто Контадора Харлинсон Пантано, он поднялся и вернулся в гонку, но его капитан упустил разрыв пелотона, произошедший сразу после этого инцидента, когда команда Sky вышла в голову пелотона и увеличила скорость. После этапа команда Trek-Segafredo сообщила, что Пантано избежал переломов и продолжит гонку.

 

Майкл Мэттьюс - победитель 16 этапа Тур де Франс-2017

 

 

 

Майкл Мэттьюс - победитель 16 этапа Тур де Франс-2017

 

Майкл Мэттьюс - победитель 16 этапа Тур де Франс-2017

 

Майкл Мэттьюс - победитель 16 этапа Тур де Франс-2017

 

В числе проигравших после разрыва пелотона оказались Альберто Контадор, а также Дэн Мартин (Quick Step Floors). Мартин проиграл на финише 51 секунду, а Контадор – 1:33.

 

Майкл Мэттьюс - победитель 16 этапа Тур де Франс-2017

 

  За 2 км до финиша из пелотона атаковал Даниэле Беннати (Movistar), однако его добрали за 500 м до финиша. Майкл Мэттьюс опередил своих соперников Эдвальда Боассона Хагена (Dimension Data) и Джона Дегенкольба (Trek-Segafredo). Благодаря победе на промежуточном спринте и на этапе Майкл Мэттьюс собрал 50 очков, максимальное количество очков в зачёт зелёной майки на этапе, и сократил своё отставание от Марселя Киттеля, которое теперь составляет 29 очков.

 

Майкл Мэттьюс - победитель 16 этапа Тур де Франс-2017

 Photo © ASO/A.Broadway

Майкл Мэттьюс - победитель 16 этапа Тур де Франс-2017

 

Джордж Беннетт (LottoNL-Jumbo), шедший 12-м в общем зачёте, сошёл во время 16 этапа из-за болезни.

 

  Крис Фрум (Sky) сохранил жёлтую майку лидера, а его товарищ по команде Микель Ланда переместился на 5-е место. Ирландский гонщик команды Quick Step Floors Дэн Мартин спустился на 7-ю строчку генеральной классификации и теперь проигрывает Крису Фруму 2 минуты 3 секунды. Альберто Контадор (Trek-Segafredo) выпал из десятки общего зачёта и теперь идёт на 11-м месте, уступая Фруму 7 минут 10 секунд.

 

 

Результаты 16 этапа Тур де Франс-2017

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Теги к статье: Майкл Мэттьюс Michael Matthews Sunweb Тур де Франс Tour de France Гран-тур велоспорт Тур де Франс-2017 гонка Мирового тура

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Комментарии

  • uran
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (30)
    uran-Фото

    Индивидуальный ход еще никому не помешал, и у Ланды он не плох. Скоро вы это увидите.

    И скай ему в этом поможет.

  • uran
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (30)
    uran-Фото
    На 15 этапе многие катюшинцы засветились, Тони попытался сбежать. Но все как-то разрозненно. А сегодня и Алекса не удалось подстраховать.
  • uran
    Тур де Франс-2017, превью этап ... (25)
    uran-Фото

    О Нибали и его даунхилле было много сказано, макс 20-30 сек 20 из которых отыгрываются на пологом подъезде к финишу. А у гонщика-раздельщика (Дюмолан) он не выйграл ни секунды.

    На счет команды на Туре "скай" это верно, ну еще грегори Барде неплохо стараются.

    Уехать от связки Ланда-Фрум+скай задача сверхсложная. Посмотрим, атаки должны быть от генеральщиков.

  • EL-Fenomeno
    Тур де Франс-2017, превью этап ... (25)
    EL-Fenomeno-Фото

    Баржуль как и Метьюз во вторник снова пожалуй ломанется в отрыв, а если так, то с ним поедут все кто ещё думает о каких то призрачных шансах на майку в красный горох. Хотя горы то эпичыне, а значит каждый кто ещё "при ноге" рискнет чтобы войти в историю (так сказать).

    Поедет ли Конта, как многие мусолят...даже не знаю, но попытка если не в среду, так в четвер обязательно будет.

    Цитата: Meilleur
    Скорее всего очередная ничья. Барде, Фрум, Уран, Ару, возможно, Мартин - все в одно время.

    Такой королевский этап - я не верю в "ничью". Да, финиш не в горе, но СПУСКи зарешают) так сказать и вот в это я уже верю)

    Цитата: LLL
    На какой планете сделаны эти чудные фото?

    Мде, зарисовки просто СУПЕРские, так и тянут туда

  • Андрон
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (30)
    Андрон-Фото

     Нет, Ланда действительно подтянул свой раздельный ход. И, думаю, здесь не заслуга Скай, а просто тренировочные усилия самого Ланды. 

      Зачем скаевским тренерам ставить разделку Ланде? Чтобы он ушел потом в другую команду (напр. Мувистар) и составил конкуренцию скаевским генеральщикам?

     Нет, Ланда нужен для поддержки на горных и проклассических этапах. А разделка - ну как получится.

  • protur
    Тур де Франс-2017, превью этап ... (25)
    protur-Фото

    Не ту гонку поехал Нибали в этом году, верняк желтая майка, с такими спусками.

    А что с Дж. Беннетом?, DNF - этап не смог посмотреть. Было любопытно, что будет с ним в этих горах.

  • GTX
    Тур де Франс-2017, превью этап ... (25)
    GTX-Фото

    Эсли что то в генерале относительно значимо поменяеться, то завтра, а не в четверг.

  • tiuteamd
    Тур де Франс-2017, превью этап ... (25)
    tiuteamd-Фото

    Цитата: MSG
    Это все специфика этого года, организаторы антидоминаторский маршрут сделали, чтобы разрывы до разделки были небольшими. Да и на Джиро2013 уже делали финиш на Галибье, так себе зрелище получилось, если честно)

     

     

    да ладно , как раз под скай этапы ,  везде есть где добрать командными усилиями ...

    поставили бы пару гор с градиентами 15+ на пару км и тогда оставались бы одни горняки один на один...

    а так  как финиша по равнине или спуске , никто не атакует , так как у скай 5-6 чел. и потом доберут )

    а в этом году по сути только у Скай есть команда ,..

  • niktim
    Тур де Франс-2017, превью этап ... (25)
    niktim-Фото

    Ланда - "посеет", а Фрум "собирет" урожай. 18-й будет проходной.

  • EL-Fenomeno
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (30)
    EL-Fenomeno-Фото

    Ну Майкл, ну Мэтьюз, ну молодец good Трудяга-роботяга за что получил сегодня сразу двойное, т.е. даже тройное вознаграждение. Команда Санвеб сработала на этапе великолепно: не получилось отправить ММ в отрыв, так давай мы Киттеля без малого отцепим на горках 3-й категории good при всём при том, что эти самые торчки 3-й категории были ещё на самом старте этапа, а промежуточный спринт то 40км. до финиша.

    А ветра таки сыграли свою роль на этапе, для кого то в "плюс", а для кого то в "минус". Бедняга Дэн на этом Туре: и падал дважды, и тут потерял 50сек на "ровном" месте. И если Контадора то может и отпустят в отрыв сегодня-завтра, то Мартина точно нет, а рвать чтобы пробится в ТОП 3 общего зачёта в Альпах ну не знаю, скорее не верю что ирландец при таких раскаладах это осилит теперь.

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2 Вальверде А. (Spa) (MOV) 2105
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5 Жильбер Ф. (Bel) (QST) 1750
6 Квятковски М. (Pol) (SKY) 1711
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