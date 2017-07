Майкл Мэттьюс - победитель 16 этапа Тур де Франс-2017

26-летний австралийский гонщик команды Sunweb Майкл Мэттьюс (Michael Matthews) одержал вторую на Тур де Франс-2017 победу на этапе, выиграв спринт у норвежского гонщика команды Dimension Data Эдвальда Боассона Хагена и немецкого гонщика команды Trek-Segafredo Джона Дегенкольба.

На старт после дня отдыха не вышел бельгийский гонщик команды Quick Step Floors Филипп Жильбер, вынужденный сойти с гонки из-за гастроэнтерита.

Сразу со старта 16-го этапа гонщики начали проходить подъём, многочисленные атаки желающих уехать в отрыв дня оказались безрезультатными. Отрывы формировались, но просвет едва достигал минуты, после чего новые гонщики пытались создать группу, однако, им это не удалось. Разрыв в 52 секунды удалось создать группе Томаса Де Гендта (Lotto Soudal), атаковавшего несколько раз, Сильвана Шаванеля (Direct Energie), Томаса Дегана (Wanty - Groupe Gobert) и Николя Эде (Cofidis), к которым затем переложился Дэрил Импи (Orica-Scott). Но в итоге и их отрыв был нейтрализован.

Через 20 км после старта и за 2 км до вершины подъёма 3-й категории из пелотона выпала группа примерно из 30 гонщиков, в которой находился лидер очковой классификации Марсель Киттель (Quick Step Floors). В то же время Майкл Мэттьюс с товарищами по команде атаковал, пытаясь переложиться к отрыву, в котором на тот момент находились Томас Де Гендт (Lotto Soudal), Сильван Шаванель (Direct Energie), Томас Деган (Wanty - Groupe Gobert) и Николя Эде (Cofidis).

Вскоре после прохождения вершины отрыв был нейтрализован, а Майкл Мэттьюс влился в пелотон, после чего в голове пелотона начала работать команда Sunweb. В итоге разрыв между пелотоном и группой Киттеля начал расти.

Насэр Буанни (Cofidis), сначала оставшийся в группе Киттеля, со своим товарищем по команде и гонщиком команды Katusha-Alpecin Нильсом Политтом атаковал из группы Киттеля за 95 км до финиша, когда разрыв составлял более двух минут. Буанни удалось добрать пелотон за 56 км до финиша.

На промежуточном спринте Майкл Мэттьюс (Sunweb) стал первым, взяв 20 очков.

За 36 км до финиша из пелотона попытались атаковать гонщики Trek-Segafredo вместе с Альберто Контадором, но их рывок был быстро нейтрализован.

За 16 км до финиша упал один из ключевых помощников Альберто Контадора Харлинсон Пантано, он поднялся и вернулся в гонку, но его капитан упустил разрыв пелотона, произошедший сразу после этого инцидента, когда команда Sky вышла в голову пелотона и увеличила скорость. После этапа команда Trek-Segafredo сообщила, что Пантано избежал переломов и продолжит гонку.

В числе проигравших после разрыва пелотона оказались Альберто Контадор, а также Дэн Мартин (Quick Step Floors). Мартин проиграл на финише 51 секунду, а Контадор – 1:33.

