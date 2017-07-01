Майкл Мэттьюс – победитель 14 этапа Тур де Франс-2017

Майкл Мэттьюс побеждает Грега Ван Авермата на 14-м этапе Тур де Франс-2017

26-летний австралийский гонщик команды Sunweb Майкл Мэттьюс (Michael Matthews) одержал победу на 14-м этапе Тур де Франс-2017. Это его вторая победа на этапе Большой Петли. На этапе с финишем в некатегорийный подъём Кот Сен-Пьер (Cote Saint-Pierre), протяжённостью 570 м со средним градиентом в 9.6% Майкл Мэттьюс обошёл бельгийского гонщика Грега Ван Авермата (BMC) и норвежского гонщика Эдвальда Боассона Хагена (Dimension Data). Два года назад на Тур де Франс, на этом же подъёме в Родезе Грег Ван Авермат праздновал победу, обойдя Петера Сагана. Повторить успех ему не удалось.

Команда Sunweb с самого начала этапа контролировала гонку вместе с командой BMC.

С самого старта атаковали Томас Фёклер (Thomas Voeckler) из команды Direct Energie, Томас Де Гендт (Thomas De Gendt) из Lotto Soudal, Тимо Роозен (Timo Roosen) из Lotto NL – Jumbo и Максим Буэ (Maxime Bouet) из Fortuneo – Oscaro, к которым за 165 км до финиша переложился Рето Холленштайн (Reto Hollenstein) из Katusha-Alpecin. Пелотон не давал пятёрке беглецов набрать большого преимущества, держа разрыв в пределах двух – трёх минут.

На подъёме 3-й категории Кот де Сантр (Cote de Centres), протяжённость 2.3 км, 349-526 м, перепад 177 м, средний градиент 7,7%, максимальный градиент 12% отрыв дня начал распадаться. За 50 км до финиша на подходе к Кот-де-Сантр Sunweb взвинтили скорость и из пелотона выпал обладатель зелёной майки лидера очковой классификации Марсель Киттель (Quick Step Floors), затем из пелотона начали выпадать и другие гонщики.

В отрыве дня на этом подъёме выпал выпал Холленштайн, затем Розен, и впереди остались лишь Томас Фёклер и Томас Де Гендт, который первым прошёл вершину. За 32 км до финиша Томас Де Гендт уехал от Фёклера и попытался в одиночку сопротивляться приближающемуся пелотону, но был пойман за 12 км до финиша.

За 11 км до финиша из пелотона атаковал Мауриц Ламмертинк (Katusha-Alpecin), за которым сразу сели работавшие на своих капитанов Никиас Арндт (Sunweb) и Дамиано Карузо (BMC). К этой группе переложился Пьер-Люк Перишон (Fortuneo – Oscaro), который в свою очередь атаковал, но этот небольшой отрыв был нейтрализован группой.

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Этап завершался в некатегорийный подъём Кот Сен-Пьер (Cote Saint-Pierre), протяжённостью 570 м со средним градиентом в 9.6%. Майкл Мэттьюс отпраздновал победу, с запасом обойдя Грега Ван Авермата и Эдвальда Боассона Хагена. А у генеральщиков шла своя борьба. Крис Фрум (Sky) финишировал 7-м, в группе через 1 секунду после победителя, и вернул себе жёлтую майку лидера, так как Фабио Ару (Astana) пересёк финиш лишь через 25 секунд. В итоге Крис Фрум опережает в общем зачёте чемпиона Италии на 18 секунд.