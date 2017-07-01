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Майкл Мэттьюс – победитель 14 этапа Тур де Франс-2017

Майкл Мэттьюс побеждает Грега Ван Авермата на 14-м этапе Тур де Франс-2017

 

 

  26-летний австралийский гонщик команды Sunweb Майкл Мэттьюс (Michael Matthews) одержал победу на 14-м этапе Тур де Франс-2017. Это его вторая победа на этапе Большой Петли. На этапе с финишем в некатегорийный подъём Кот Сен-Пьер (Cote Saint-Pierre), протяжённостью 570 м со средним градиентом в 9.6% Майкл Мэттьюс обошёл бельгийского гонщика Грега Ван Авермата (BMC) и норвежского гонщика Эдвальда Боассона Хагена (Dimension Data). Два года назад на Тур де Франс, на этом же подъёме в Родезе Грег Ван Авермат праздновал победу, обойдя Петера Сагана. Повторить успех ему не удалось.

 

Майкл Мэттьюс – победитель 14 этапа Тур де Франс-2017

 

 

Команда Sunweb с самого начала этапа контролировала гонку вместе с командой BMC.

 

  С самого старта атаковали Томас Фёклер (Thomas Voeckler) из команды Direct Energie, Томас Де Гендт (Thomas De Gendt) из Lotto Soudal, Тимо Роозен (Timo Roosen) из Lotto NL – Jumbo и Максим Буэ (Maxime Bouet) из Fortuneo – Oscaro, к которым за 165 км до финиша переложился Рето Холленштайн (Reto Hollenstein) из Katusha-Alpecin. Пелотон не давал пятёрке беглецов набрать большого преимущества, держа разрыв в пределах двух – трёх минут.

 

 

  На подъёме 3-й категории Кот де Сантр (Cote de Centres), протяжённость 2.3 км, 349-526 м, перепад 177 м, средний градиент 7,7%, максимальный градиент 12% отрыв дня начал распадаться. За 50 км до финиша на подходе к Кот-де-Сантр Sunweb взвинтили скорость и из пелотона выпал обладатель зелёной майки лидера очковой классификации Марсель Киттель (Quick Step Floors), затем из пелотона начали выпадать и другие гонщики.

 

Майкл Мэттьюс – победитель 14 этапа Тур де Франс-2017

 

  В отрыве дня на этом подъёме выпал выпал Холленштайн, затем Розен, и впереди остались лишь Томас Фёклер и Томас Де Гендт, который первым прошёл вершину. За 32 км до финиша Томас Де Гендт уехал от Фёклера и попытался в одиночку сопротивляться приближающемуся пелотону, но был пойман за 12 км до финиша.

 

Майкл Мэттьюс – победитель 14 этапа Тур де Франс-2017

 

За 11 км до финиша из пелотона атаковал Мауриц Ламмертинк (Katusha-Alpecin), за которым сразу сели работавшие на своих капитанов Никиас Арндт (Sunweb) и Дамиано Карузо (BMC). К этой группе переложился Пьер-Люк Перишон (Fortuneo – Oscaro), который в свою очередь атаковал, но этот небольшой отрыв был нейтрализован группой.

 

Майкл Мэттьюс – победитель 14 этапа Тур де Франс-2017

 

Майкл Мэттьюс – победитель 14 этапа Тур де Франс-2017

 

Майкл Мэттьюс – победитель 14 этапа Тур де Франс-2017

 

Майкл Мэттьюс – победитель 14 этапа Тур де Франс-2017

 

Майкл Мэттьюс – победитель 14 этапа Тур де Франс-2017

 

Майкл Мэттьюс – победитель 14 этапа Тур де Франс-2017

 

Майкл Мэттьюс – победитель 14 этапа Тур де Франс-2017

 

Майкл Мэттьюс – победитель 14 этапа Тур де Франс-2017

 Photo © ASO

 

  Этап завершался в некатегорийный подъём Кот Сен-Пьер (Cote Saint-Pierre), протяжённостью 570 м со средним градиентом в 9.6%. Майкл Мэттьюс отпраздновал победу, с запасом обойдя Грега Ван Авермата и Эдвальда Боассона Хагена. А у генеральщиков шла своя борьба. Крис Фрум (Sky) финишировал 7-м, в группе через 1 секунду после победителя, и вернул себе жёлтую майку лидера, так как Фабио Ару (Astana) пересёк финиш лишь через 25 секунд. В итоге Крис Фрум опережает в общем зачёте чемпиона Италии на 18 секунд.  

 

 

Результаты 14 этапа Тур де Франс-2017

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Теги к статье: Майкл Мэттьюс Michael Matthews Sunweb Тур де Франс Tour de France Гран-тур велоспорт Тур де Франс-2017 гонка Мирового тура

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Тур де Франс


ОПРОС

Победителем Тур де Франс-2017 станет?

Комментарии

  • velodoctor
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (68)
    velodoctor-Фото
    Датчанин на амстеле был высоко а Гриф едет энеко тур хорошо, соответственно вчера был их рельеф, так же как и Луца, в больших горах они не помощники, но на таком этапе уж точно должны были быть рядом. У вас нет вопросов, а вот у меня есть вопросы.
  • RWW
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (68)
    RWW-Фото

    Комментарии какие-то перекошенные. Создается впечатление, что многие болеют не за конкретного гонщика или команду, а против Астаны, кто бы не выиграл этап. Особенно неприятно читать про "водовозов". У казахствнской команды хоть "водовозы" на туре есть, а у России кто? Ару едет в свою силу, на тур он и не замахивался, человек пол сезона проболел, о чем спор? А то, что он сопротивляется Фруму - молодец, создает интригу гонки и дает возможность некоторым комментаторам пищу для злопыхательства.



    Да, и кстати "водовоз" Зейц 56 в генеральной классификации из 176 участников, многие из "диванных" комментаторов его пожалуй и на машине не догонят, не говоря уже о велосипеде. Труд спротсменов надо уважать, как и любой другой, это аксиома для нормальных болельщиков по-моему.

  • Tomer
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (68)
    Tomer-Фото

    Поздравляю полклоников Ская и в частности Фрума с желтой майкой думаю Фрум с такой командой просто обязан выйграть тур 

  • Tomer
    Крис Фрум и Фабио Ару о 14-м э ... (1)
    Tomer-Фото

    Главное бороться до конца

  • VeloVelo
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (68)
    VeloVelo-Фото
    Жанна, вы опять в своем репертуаре )
  • VeloVelo
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (68)
    VeloVelo-Фото

    Хорош цеплятся к человеку. Николай Н. по делу пишет,
    и разбирается в велоспорте, в отличие от некоторых его (Николая) критиков.
    Мы все разные, давайте уже уважать друг друга.

    ЗЫ: Николай, хватит заниматься троллингом.
    Достаточно почитать вашу ленту комментариев, чтобы понять, 
    что у вас с русским языком все в порядке. 

  • VeloVelo
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (68)
    VeloVelo-Фото

    Какие "Большие вопросы" могут быть к таким проверенным бойцам, как Гривко,
    Вальгрену и всем остальным гонцам в принципе? Не забывайте - Это трехнедельная гонка. Случится может что угодно - от падения до обезвоживания.

  • EL-Fenomeno
    Тур де Франс-2017, превью этап ... (2)
    EL-Fenomeno-Фото

    Как всегда перед днём отдыха будут напрягатся многие (если не все). ОТРЫВщики по своим делам, ГЕНЕРАЛьщики по своим. Наличие двух вершин 1 категории (хорошо, что вторая "ближе" к финишу) означет, что в пелотоне будет конкретный просев. А пупырь 4-й категории может сыграть даже решающую роль в том случае, если отрыву позволят разыграть победу на этапе.

    Даешь опять таки французкую победу, ну например Роллана или Пино!?
    С учётом таких минимальных разрывов в общем зачёте генеральщики просто обязанны пойти в бой на последней горе ну и потом, на остальных 30км. ломится до последнего, если конечно отрыв будет ещё в "зоне пойманости"

    P.S.

    Церковь и статуя на скалистых холмах впечатляют

  • SSS
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (68)
    SSS-Фото

    Сальбутамол разрешен ВАДА всем до некоторой максимальной концентрации, которую нельзя превышать никому. Так что все могут пшикаться.

    И выводы не с форумных терок, а из статей спортивных врачей.

  • RVL
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (68)
    RVL-Фото
    несомненно кто то -кто то. ну пусть Ару проиграл на таком..
    от Конты с Наиро Вы чего ожидали вообще???
    и чем удивил Фрум, Барде, Мартин и Уран?

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Гонщик Команда Очки
1 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2538
2 Вальверде А. (Spa) (MOV) 2105
3 Порт Р. (Aus) (BMC) 1867
4 Дюмулин Т. (Ned) (SUN) 1851
5 Жильбер Ф. (Bel) (QST) 1750
6 Квятковски М. (Pol) (SKY) 1711
7 Мартин Д. (Irl) (QST) 1565
8 Кинтана Н. (Col) (MOV) 1536
9 Саган П. (Svk) (BOH) 1450
10 Исагирре Й. (Spa) (TBM) 1276

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