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Майкл Мэттьюс и Грег Ван Авермат о 14-м этапе Тур де Франс-2017

Майкл Мэттьюс взял победу на 14-м этапе Тур де Франс-2017, обойдя Грега Ван Авермата и Эдвальда Боассона Хагена

 

 

  Майкл Мэттьюс (Michael Matthews) принёс команде Sunweb победу на 14-м этапе Тур де Франс-2017, вторую подряд после победы Варрана Баргия на 13-м этапе.  На крутом финальном подъёме со средним градиентом в в 9.6% австралийский гонщик обошёл олимпийского чемпиона, бельгийского гонщика команды BMC Грега Ван Авермата (Greg Van Avermaet) и норвежского гонщика команды Dimension Data Эдвальда Боассона Хагена.

 

 И Майкл Мэттьюс, и Грег Ван Авермат были хорошо знакомы с финишным подъёмом в Родезе по Тур де Франс 2015 года, когда бельгийский гонщик выиграл этап, а австралиец финишировал 17-м. Обе команды – Sunweb и BMC, с самого старта контролировали гонку ради своих капитанов. Они добрали последнего из гонщиков отрыва дня – Томаса Де Гендта (Lotto Soudal) – за 12 км до финиша.

 

Грегу Ван Авермату, который два года назад на этом подъёме обошёл Петера Сагана, повторить успех не удалось. Для Майкла Мэттьюса это вторая победа на этапе Тур де Франс, первую он одержал, выиграв 5-й этап в прошлом году.

 

Майкл Мэттьюс и Грег Ван Авермат о 14-м этапе Тур де Франс-2017

 Photo © ASO/A.Broadway

Майкл Мэттьюс и Грег Ван Авермат о 14-м этапе Тур де Франс-2017

Photo © ASO/Pauline BALLET

 

  Майкл Мэттьюс (Sunweb): «Мы работали весь день, и когда добирали отрыв, я понимал, что едва ли со мной останется в финале много товарищей по команде, потому что нам пришлось потратиться, добирая Де Гендта. Но всё же со мной остались двое или трое ребят.

 

  В последний раз, когда мы финишировали здесь два года назад, у меня были сломаны четыре ребра и свезена кожа по всему телу. На этот этап тогда я нацеливался до того, как упал. А теперь исполнилась мечта – я вернулся на этот финиш и выиграл.

 

  Я много тренировался для такого рода финишей, мне просто надо было выйти на правильную позицию и пройти через вершину, а потом я мог наслаждаться последними 50 метрами. На финальном повороте мне пришлось побороться за позицию, мне повезло, что у  меня остались силы вернуться вперёд, сесть третьим колесом, а затем спуртовать. Победа сняла груз с моих плеч. Завтра смогу стартовать с улыбкой. Я совершал небольшие тактические ошибки, потому что чувствовал давление. Но на себя давлю сам, а не команда. Когда так много сил отдаёшь работе, то находишься под прессингом, и начинаешь совершать ошибки. Надеюсь, теперь смогу расслабиться, и ошибок станет меньше».

 

Майкл Мэттьюс и Грег Ван Авермат о 14-м этапе Тур де Франс-2017

 Photo © ASO/A.Broadway 

 

  Грег Ван Авермат (BMC): «Начало этапа было относительно лёгким, потом мы усложнили гонку перед подъёмами. Думаю, мы хорошо поработали, чтобы сделать гонку трудной, что мне было выгодно, так как все мучились, а я смог в конце быть немного более взрывным. Я проиграл парню, который сильнее. Финиш прошёл так, как мне хотелось, потому что там был сильный ветер. Я надеялся, что поеду не слишком рано, постарался начать спринт, но Мэттьюс был потрясающе силён, он заслужил победу.

 

  Когда Ричи Порт сошёл, главной целью нашей команды стала победа на этапе. Мы старались, и я финишировал 2-м, но впереди ещё есть этапы, мы попробуем ещё раз».

 

 

  Эдвальд Боассон Хаген (Dimension Data): «Ребята отлично поработали. Скотт Твейтс и Рейни (Янсе ван Ренсбург) вывезли меня на хорошую позицию в финале. В начале подъёма я постарался не тратиться слишком сильно, но потом появился просвет, и мне пришлось объезжать гонщиков, чтобы его закрыть. А после оказалось уже поздно бороться за победу. Я не удивлён, что выиграл Мэттьюс. На сегодняшний этап я считал его фаворитом, поэтому старался весь день держаться рядом с ним. Теперь нам надо смотреть вперёд. Моя форма в порядке, надеюсь, у меня будет ещё шанс побороться за этап».

 

 

Майкл Мэттьюс и Грег Ван Авермат о 14-м этапе Тур де Франс-2017

 Photo © ASO/A.Broadway 

 

  Томас Де Гендт (Lotto Soudal): «Ещё до старта мы знали, что удержаться впереди по силам лишь большой группе. Но на равнине уехать сложно. Мне не было необходимости отбираться в отрыв дня, поэтому я атаковал первым, чтобы другие ответили, и кто-то из моих товарищей по команде смог уехать. Но в итоге первая атака сработала, и мы впятером оказались впереди.

  Так как пелотон не давал нам уехать далеко, мы решили атаковать километров за 60 до финиша, где начинались холмы.  Я почувствовал, что являюсь сильнейшим в группе, и думал, уезжать ли мне одному или оставаться с товарищами по  отрыву. Когда я в первый раз ускорился, то только Фёклер со мной усидел, но я был явно сильнее него. Поэтому на финальных 30 км я поехал в одиночку, но бороться с пелотоном было не по силам. Два года назад я также уехал в отрыв на этапе до Родеза, и меня поймали за 500 м до финиша. Я продолжу бороться за победу на этапе на этом Тур де Франс».

 

Результаты 14 этапа Тур де Франс-2017

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Теги к статье: Майкл Мэттьюс Michael Matthews Sunweb Грег Ван Авермат Greg Van Avermaet BMC Тур де Франс Tour de France Гран-тур велоспорт Тур де Франс-2017 гонка Мирового тура

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1 - 23 июля 2017

Тур де Франс


ОПРОС

Победителем Тур де Франс-2017 станет?

Комментарии

  • velodoctor
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (68)
    velodoctor-Фото
    Датчанин на амстеле был высоко а Гриф едет энеко тур хорошо, соответственно вчера был их рельеф, так же как и Луца, в больших горах они не помощники, но на таком этапе уж точно должны были быть рядом. У вас нет вопросов, а вот у меня есть вопросы.
  • RWW
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (68)
    RWW-Фото

    Комментарии какие-то перекошенные. Создается впечатление, что многие болеют не за конкретного гонщика или команду, а против Астаны, кто бы не выиграл этап. Особенно неприятно читать про "водовозов". У казахствнской команды хоть "водовозы" на туре есть, а у России кто? Ару едет в свою силу, на тур он и не замахивался, человек пол сезона проболел, о чем спор? А то, что он сопротивляется Фруму - молодец, создает интригу гонки и дает возможность некоторым комментаторам пищу для злопыхательства.



    Да, и кстати "водовоз" Зейц 56 в генеральной классификации из 176 участников, многие из "диванных" комментаторов его пожалуй и на машине не догонят, не говоря уже о велосипеде. Труд спротсменов надо уважать, как и любой другой, это аксиома для нормальных болельщиков по-моему.

  • Tomer
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (68)
    Tomer-Фото

    Поздравляю полклоников Ская и в частности Фрума с желтой майкой думаю Фрум с такой командой просто обязан выйграть тур 

  • Tomer
    Крис Фрум и Фабио Ару о 14-м э ... (1)
    Tomer-Фото

    Главное бороться до конца

  • VeloVelo
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (68)
    VeloVelo-Фото
    Жанна, вы опять в своем репертуаре )
  • VeloVelo
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (68)
    VeloVelo-Фото

    Хорош цеплятся к человеку. Николай Н. по делу пишет,
    и разбирается в велоспорте, в отличие от некоторых его (Николая) критиков.
    Мы все разные, давайте уже уважать друг друга.

    ЗЫ: Николай, хватит заниматься троллингом.
    Достаточно почитать вашу ленту комментариев, чтобы понять, 
    что у вас с русским языком все в порядке. 

  • VeloVelo
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (68)
    VeloVelo-Фото

    Какие "Большие вопросы" могут быть к таким проверенным бойцам, как Гривко,
    Вальгрену и всем остальным гонцам в принципе? Не забывайте - Это трехнедельная гонка. Случится может что угодно - от падения до обезвоживания.

  • EL-Fenomeno
    Тур де Франс-2017, превью этап ... (2)
    EL-Fenomeno-Фото

    Как всегда перед днём отдыха будут напрягатся многие (если не все). ОТРЫВщики по своим делам, ГЕНЕРАЛьщики по своим. Наличие двух вершин 1 категории (хорошо, что вторая "ближе" к финишу) означет, что в пелотоне будет конкретный просев. А пупырь 4-й категории может сыграть даже решающую роль в том случае, если отрыву позволят разыграть победу на этапе.

    Даешь опять таки французкую победу, ну например Роллана или Пино!?
    С учётом таких минимальных разрывов в общем зачёте генеральщики просто обязанны пойти в бой на последней горе ну и потом, на остальных 30км. ломится до последнего, если конечно отрыв будет ещё в "зоне пойманости"

    P.S.

    Церковь и статуя на скалистых холмах впечатляют

  • SSS
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (68)
    SSS-Фото

    Сальбутамол разрешен ВАДА всем до некоторой максимальной концентрации, которую нельзя превышать никому. Так что все могут пшикаться.

    И выводы не с форумных терок, а из статей спортивных врачей.

  • RVL
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (68)
    RVL-Фото
    несомненно кто то -кто то. ну пусть Ару проиграл на таком..
    от Конты с Наиро Вы чего ожидали вообще???
    и чем удивил Фрум, Барде, Мартин и Уран?

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Гонщик Команда Очки
1 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2538
2 Вальверде А. (Spa) (MOV) 2105
3 Порт Р. (Aus) (BMC) 1867
4 Дюмулин Т. (Ned) (SUN) 1851
5 Жильбер Ф. (Bel) (QST) 1750
6 Квятковски М. (Pol) (SKY) 1711
7 Мартин Д. (Irl) (QST) 1565
8 Кинтана Н. (Col) (MOV) 1536
9 Саган П. (Svk) (BOH) 1450
10 Исагирре Й. (Spa) (TBM) 1276

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