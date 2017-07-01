Майкл Мэттьюс и Грег Ван Авермат о 14-м этапе Тур де Франс-2017

Майкл Мэттьюс взял победу на 14-м этапе Тур де Франс-2017, обойдя Грега Ван Авермата и Эдвальда Боассона Хагена

Майкл Мэттьюс (Michael Matthews) принёс команде Sunweb победу на 14-м этапе Тур де Франс-2017, вторую подряд после победы Варрана Баргия на 13-м этапе. На крутом финальном подъёме со средним градиентом в в 9.6% австралийский гонщик обошёл олимпийского чемпиона, бельгийского гонщика команды BMC Грега Ван Авермата (Greg Van Avermaet) и норвежского гонщика команды Dimension Data Эдвальда Боассона Хагена.

И Майкл Мэттьюс, и Грег Ван Авермат были хорошо знакомы с финишным подъёмом в Родезе по Тур де Франс 2015 года, когда бельгийский гонщик выиграл этап, а австралиец финишировал 17-м. Обе команды – Sunweb и BMC, с самого старта контролировали гонку ради своих капитанов. Они добрали последнего из гонщиков отрыва дня – Томаса Де Гендта (Lotto Soudal) – за 12 км до финиша.

Грегу Ван Авермату, который два года назад на этом подъёме обошёл Петера Сагана, повторить успех не удалось. Для Майкла Мэттьюса это вторая победа на этапе Тур де Франс, первую он одержал, выиграв 5-й этап в прошлом году.

Photo © ASO/A.Broadway

Photo © ASO/Pauline BALLET

Майкл Мэттьюс (Sunweb): «Мы работали весь день, и когда добирали отрыв, я понимал, что едва ли со мной останется в финале много товарищей по команде, потому что нам пришлось потратиться, добирая Де Гендта. Но всё же со мной остались двое или трое ребят.

В последний раз, когда мы финишировали здесь два года назад, у меня были сломаны четыре ребра и свезена кожа по всему телу. На этот этап тогда я нацеливался до того, как упал. А теперь исполнилась мечта – я вернулся на этот финиш и выиграл.

Я много тренировался для такого рода финишей, мне просто надо было выйти на правильную позицию и пройти через вершину, а потом я мог наслаждаться последними 50 метрами. На финальном повороте мне пришлось побороться за позицию, мне повезло, что у меня остались силы вернуться вперёд, сесть третьим колесом, а затем спуртовать. Победа сняла груз с моих плеч. Завтра смогу стартовать с улыбкой. Я совершал небольшие тактические ошибки, потому что чувствовал давление. Но на себя давлю сам, а не команда. Когда так много сил отдаёшь работе, то находишься под прессингом, и начинаешь совершать ошибки. Надеюсь, теперь смогу расслабиться, и ошибок станет меньше».

Photo © ASO/A.Broadway

Грег Ван Авермат (BMC): «Начало этапа было относительно лёгким, потом мы усложнили гонку перед подъёмами. Думаю, мы хорошо поработали, чтобы сделать гонку трудной, что мне было выгодно, так как все мучились, а я смог в конце быть немного более взрывным. Я проиграл парню, который сильнее. Финиш прошёл так, как мне хотелось, потому что там был сильный ветер. Я надеялся, что поеду не слишком рано, постарался начать спринт, но Мэттьюс был потрясающе силён, он заслужил победу.

Когда Ричи Порт сошёл, главной целью нашей команды стала победа на этапе. Мы старались, и я финишировал 2-м, но впереди ещё есть этапы, мы попробуем ещё раз».

Эдвальд Боассон Хаген (Dimension Data): «Ребята отлично поработали. Скотт Твейтс и Рейни (Янсе ван Ренсбург) вывезли меня на хорошую позицию в финале. В начале подъёма я постарался не тратиться слишком сильно, но потом появился просвет, и мне пришлось объезжать гонщиков, чтобы его закрыть. А после оказалось уже поздно бороться за победу. Я не удивлён, что выиграл Мэттьюс. На сегодняшний этап я считал его фаворитом, поэтому старался весь день держаться рядом с ним. Теперь нам надо смотреть вперёд. Моя форма в порядке, надеюсь, у меня будет ещё шанс побороться за этап».

Photo © ASO/A.Broadway

Томас Де Гендт (Lotto Soudal): «Ещё до старта мы знали, что удержаться впереди по силам лишь большой группе. Но на равнине уехать сложно. Мне не было необходимости отбираться в отрыв дня, поэтому я атаковал первым, чтобы другие ответили, и кто-то из моих товарищей по команде смог уехать. Но в итоге первая атака сработала, и мы впятером оказались впереди.

Так как пелотон не давал нам уехать далеко, мы решили атаковать километров за 60 до финиша, где начинались холмы. Я почувствовал, что являюсь сильнейшим в группе, и думал, уезжать ли мне одному или оставаться с товарищами по отрыву. Когда я в первый раз ускорился, то только Фёклер со мной усидел, но я был явно сильнее него. Поэтому на финальных 30 км я поехал в одиночку, но бороться с пелотоном было не по силам. Два года назад я также уехал в отрыв на этапе до Родеза, и меня поймали за 500 м до финиша. Я продолжу бороться за победу на этапе на этом Тур де Франс».