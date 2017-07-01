Марсель Киттель и Арно Демар о 6-м этапе Тур де Франс-2017

Дубль Марселя Киттеля на Тур де Франс-2017

Марсель Киттель одержал 11-ю в карьере победу на этапе французского Гран-тура, выиграв 6-й этап Тур де Франс-2017. 29-летний немецкий гонщик команды Quick Step Floors обошёл в общем спринте Арно Демара (FDJ) и Андре Грайпеля (Lotto Soudal), сделав дубль в этом выпуске Тур де Франс.

На финальном километре шла борьба за позиции, и выстроить спринтерские поезда не получилось, каждый из спринтеров боролся в одиночку на последних 400 метрах дистанции. Марсель Киттель ускорился за 200 м до финиша, поехав по левой стороне, в то время как остальные претенденты пошли по правой, но Киттель обошёл соперников на длину велосипеда.

Марсель Киттель идёт вторым в классификации лучшего спринтера, проигрывая 27 очков чемпиону Франции Арно Демару.

Photo © Quick-Step Floors Cycling Team/ Tim De Waele - ©Tim De Waele

Марсель Киттель: «Сегодня я был полностью уверен в себе, сказал ребятам, что мы должны возглавить группу за 5 км до финиша и защищать наши позиции. Они так и сделали. Это означало, что Фабио Сабатини должен был начать работать раньше, и он отлично справился с задачей. Мы все можем гордиться этой победой.

В спринте я пытался сесть за Арно Демаром, но когда увидел просвет, смог начать спринт на секунду раньше остальных, что дало мне шанс обойти их по левой стороне. Несмотря на то, что два главных спринтера выбыли из гонки, сегодняшний спринт всё равно остался напряжённым и хаотичным. Победа далась нелегко, я ничего не принимаю как должное, так что эта победа тоже особенная.

Да, сегодня я взял важные очки, но до конца гонки ещё далеко.

Зелёная майка в пределах досягаемости, но самое важное – победы, потому что они также дают большое преимущество в борьбе за зелёную майку. Я также постараюсь выигрывать очки на промежуточных спринтах, посмотрим, как пойдут дела в классификации, оценим ситуацию. На данный момент я просто счастлив и горжусь, что выиграл 11 этапов на Тур де Франс».

Photo © ASO/Bruno BADE

Арно Демар (FDJ): «Я поверил в свои шансы, когда начал обходить Грайпеля. Думал, что выигрываю. Потом увидел, как мимо по левой стороне пронеслась «синяя пуля». Он шёл намного быстрее нас. И я рад, что финишировал вторым.

Я пытался проехать справа, и шёл на пределе. У меня нет сожалений. Я взял очки в зачёт зелёной майки, это обнадёживает. У нас большая дуэль с Киттелем, у него две победы, но я хорошо разыгрываю промежуточные спринты. Тур де Франс – длинная гонка, завтра поборемся снова».