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Марсель Киттель и Арно Демар о 6-м этапе Тур де Франс-2017

Дубль Марселя Киттеля на Тур де Франс-2017

 

 

  Марсель Киттель одержал 11-ю в карьере победу на этапе французского Гран-тура, выиграв 6-й этап Тур де Франс-2017. 29-летний немецкий гонщик команды Quick Step Floors обошёл в общем спринте Арно Демара (FDJ) и Андре Грайпеля (Lotto Soudal), сделав дубль в этом выпуске Тур де Франс.

 

  На финальном километре шла борьба за позиции, и выстроить спринтерские поезда не получилось, каждый из спринтеров боролся в одиночку на последних 400 метрах дистанции. Марсель Киттель ускорился за 200 м до финиша, поехав по левой стороне, в то время как остальные претенденты пошли по правой, но Киттель обошёл соперников на длину велосипеда.

 

Марсель Киттель идёт вторым в классификации лучшего спринтера, проигрывая 27 очков чемпиону Франции Арно Демару.  

 

Марсель Киттель и Арно Демар о 6-м этапе Тур де Франс-2017

 

Марсель Киттель и Арно Демар о 6-м этапе Тур де Франс-2017

 Photo © Quick-Step Floors Cycling Team/ Tim De Waele - ©Tim De Waele

 

  Марсель Киттель: «Сегодня я был полностью уверен в себе, сказал ребятам, что мы должны возглавить группу за 5 км до финиша и защищать наши позиции. Они так и сделали. Это означало, что Фабио Сабатини должен был начать работать раньше, и он отлично справился с задачей. Мы все можем гордиться этой победой.

 

  В спринте я пытался сесть за Арно Демаром, но когда увидел просвет, смог начать спринт на секунду раньше остальных, что дало мне шанс обойти их по левой стороне. Несмотря на то, что два главных спринтера выбыли из гонки, сегодняшний спринт всё равно остался напряжённым и хаотичным. Победа далась нелегко, я ничего не принимаю как должное, так что эта победа тоже особенная.  

 

Да, сегодня я взял важные очки, но до конца гонки ещё далеко.

 

  Зелёная майка в пределах досягаемости, но самое важное – победы, потому что они также дают большое преимущество в борьбе за зелёную  майку. Я также постараюсь выигрывать очки на промежуточных спринтах, посмотрим, как пойдут дела в классификации, оценим ситуацию. На данный момент я просто счастлив и горжусь, что выиграл 11 этапов на Тур де Франс».

 

 

 Photo © ASO/Bruno BADE

 

  Арно Демар (FDJ): «Я поверил в свои шансы, когда начал обходить Грайпеля. Думал, что выигрываю. Потом увидел, как мимо по левой стороне пронеслась «синяя пуля». Он шёл намного быстрее нас. И я рад, что финишировал вторым.

 Я пытался проехать справа, и шёл на пределе. У меня нет сожалений. Я взял очки в зачёт зелёной майки, это обнадёживает. У нас большая дуэль с Киттелем, у него две победы, но я хорошо разыгрываю промежуточные спринты. Тур де Франс – длинная гонка, завтра поборемся снова».

 

 

 

Результаты 6 этапа Тур де Франс-2017

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Теги к статье: Марсель Киттель Marcel Kittel Quick-Step Floors Тур де Франс Tour de France Гран-тур велоспорт Тур де Франс-2017 гонка Мирового тура

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1 - 23 июля 2017

Тур де Франс

2 - 8 июля 2017

Тур Австрии


ОПРОС

Победителем Тур де Франс-2017 станет?

Комментарии

  • EL-Fenomeno
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (32)
    EL-Fenomeno-Фото

    Киттель та еще гренадерская мощь. За 220м. до финиша был 7-м, ну может 6-м (там дерево с вертолета мешало чётко усмотреть), но на фнише №1, грандиозно и ожидаемо))

    Цитата: AlGalgalim
    Без завала - уже хорошо. Покащалось, что Демар как Кэв к забору притирается

    Есть такое; Демар явно шо то нервничал на финишном спурте, метался так что едва колесом не снёс барьер, т.е. повезло французу, что его барьер не снёс с колёс

    Цитата: sab
    Цитата: Николай Н.
    Такие этапы можно смотреть последних 10 км. Весь интерес в спринте, а так можно хорошо выспаться.Киттель просто на голову выше всех, если ему не мишают.
    Еще можно до заключительных 10 км просто слушать Курдюкова - он каждый раз что-то интересное рассказывает


    Как уже писАли во время Джиро на таких этапах по Серёжку очень даже неплохо кимариться lazy

  • am14
    Триумф Фабио Ару на Ла-Планш-д ... (11)
    am14-Фото
    Атака Фабио доставила прямо-таки эстетическое удовольствие, настолько напористо и бесстрашно погнал танцевать не оглядываясь. По стилю полета аналогично молодому Контадору на Вербье и самому себе на горной ITT на Джиро-2014, которую он хоть и проиграл Кинтане, но показал реальный класс... Стиль других топовых горняков такого впечатления не производит.
  • sergejdriver
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (32)
    sergejdriver-Фото
    Я почему то каждый спринт жду что Фрум рванет. Сам не пойму почему. И ведь рванет же однажды...
  • uran
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (32)
    uran-Фото
    Для Буанни спринт должен быть под него. В чистой скорости он проигрывает ведущим спринтерам.
  • prosto
    Команда Bora-hansgrohe подала ... (17)
    prosto-Фото
    Зачем писать такие комментарии ?!
  • Plotnik
    Да и на небе тучи, а велоспорт ... (5)
    Plotnik-Фото

    Ребята !Спасибо огромное за такие репортажи!Словно сам побывал на треке ,хотя сейчас за триста киллометров от города.Жаль не могу увидеть вас и пожать ваши мужественные руки!Как всегда исчерпывающая информация плюс точные фотографии!СПАСИБО!

  • semen1514
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (32)
    semen1514-Фото

    Цитата: DV
    Отсутствие двух наглецов и в спринте все культурно.

    Скоре образцово-показательная публичная порка принесла свои плоды..)))

  • Tomer
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (32)
    Tomer-Фото

    Сегодня тур Австрии было интереснее смотреть чем тур де франс 

  • Student
    Тур Австрии-2017. Этап 4 (5)
    Student-Фото
    Цитата: velodoctor
    Скорее бы Вуэльта, очень любопытно на Лопеса взглянуть.
    Но все же я думаю для колумбийца забойным должен стать следующий год, уверен он зацепит (выиграет) как минимум одну недельную гонку, про грандтуры пока сложно прогнозировать.
    Кстати обратите внимание, газпромовцы то не статисты. Рыбалкин наконец поехал, дела налаживаются.  
     
    Куда он там поехал? Там остальные статисты) гонка по именам, конечно, не очень. Тур Польши .
  • 2dogs
    Команда Bora-hansgrohe подала ... (17)
    2dogs-Фото

    Подобные спринты обычная практика для гонок,для смотрящего гонки постоянно ничего особенного в этом спринте не было.В приведнном снимке четко видно,что лидирующий гонщик прижимает Сагана вправо к ограждению,на что надеялся Кавендиш мне непонятно,но он сам себя наказал.Другому любителю пролезть по костям дали в морду в этом сезоне,но опять же пострадал невиновный.

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10 Исагирре Й. (Spa) (TBM) 1276

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