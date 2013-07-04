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6 миллиметров преимущества Марселя Киттеля на финише 7 этапа Тур де Франс-2017

Марсель Киттель делает хет-трик на Тур де Франс-2017, опередив Эдвальда Боассона Хагена всего на 6 миллиметров

 

 

  Немецкого гонщика команды Quick Step Floors Марселя Киттеля и норвежского гонщика команды Dimension Data Эдвальда Боассона Хагена на финишной черте 7-го этапа Тур де Франс-2017 разделили всего 6 миллиметров или 0.0003 секунды. Фотофиниш определил, что победителем в спринте стал Марсель Киттель, таким образом, сделавший хет-трик на Тур де Франс-2017, выиграв три этапа – 2-й, 6-й и 7-й. Благодаря победе немецкий спринтер со 197 очками надел зелёную майку лучшего в классификации по очкам, где на 15 очков опережает Арно Демара (FDJ).

 

  Одержав 12-ю в общей сложности победу на этапе Тур де Франс, Марсель Киттель сравнялся со своим соотечественником Эриком Цабелем, который с 12-ю победами на этапах французского Гран-тура  до сегодняшнего дня являлся самым успешным немецким спринтером Тур де Франс.

 

6 миллиметров преимущества Марселя Киттеля на финише 7 этапа Тур де Франс-2017

 6 миллиметров преимущества Марселя Киттеля на финише 7 этапа Тур де Франс-2017

 Photo © Quick-Step Floors Cycling Team/ Tim De Waele - ©Tim De Waele

 

 

  Марсель Киттель (Quick Step Floors): «Прежде всего, хочу поблагодарить ребят, они сегодня отработали фантастически. Если считать со старта гонки, Жульен (Вермот) провёл впереди под ветром около 1000 километров, что невероятно. Остальные ребята команды защищали меня весь день, вывезли меня вперёд в тот момент, когда всё пошло серьёзно. Я горжусь, что со мной такая команда.

 

  Никогда в карьере у меня не было настолько минимального преимущества перед соперником на финише. Этот спринт напомнил мне тот, что был в Лиможе в прошлом году, но даже тогда мы не финишировали настолько близко.   

 

После пересечения финиша не мог понять, выиграл или нет, только подумал, что пересекли финиш рядом.

 

  Когда сел на колесо Эдвальда Боассона Хагена, то думал, что до финиша метров 200, но оставалось что-то около 120. Тогда я подумал, что мне просто надо открыть спринт по правой стороне, и что я смогу его обойти.

  Я не удивлён, что Эдвальд боролся за победу, потому что он очень силён и в хорошей форме. Сегодня между радостью и разочарованием было всего шесть миллиметров. Я благодарен своим длинным рукам, которые помогли сделать решающий бросок велосипеда.

 

  О зелёной майке лучше поговорить во второй день отдыха. Пока мы проехали лишь 7 этапов гонки, до Парижа ещё далеко. А сейчас я наслаждаюсь каждым моментом и каждой победой, которую одержал на этом Тур де Франс».

 

6 миллиметров преимущества Марселя Киттеля на финише 7 этапа Тур де Франс-2017

 

6 миллиметров преимущества Марселя Киттеля на финише 7 этапа Тур де Франс-2017

 

  Эдвальд Боассон Хаген (Dimension Data): «Команда сегодня работала отлично. Они превосходно развезли меня до финиша. Жаль, что я не смог принести победу. Но я рад, что занял 2-е место, хотя, конечно, предпочёл бы победу. Я не чистый спринтер, поэтому то, что я смог включиться в борьбу на равнинных этапах, даёт мне огромную уверенность перед оставшейся частью Тур де Франс».

 

  Майкл Мэттьюс (Sunweb): «Мы знали, что в финале нам надо держаться вместе. У нас был план, которому мы следовали, и для нас этот результат равнозначен победе. У нас сильная команда, которая сфокусирована только на том, чтобы стабильно развозить на спринт. И после того, как мы отработали по плану, мы достигли результата. На этой гонке нельзя сдаваться, пока предпринимаешь попытки, тогда что-то может получиться, как сегодня».

 

  Александр Кристофф (Katusha-Alpecin):  «Спринт у меня получился не идеальным. Я ехал за Риком (Цабелем) и Марком (Халлером), за 500 м до финиша остался с Риком. Все поехали по правой стороне, я подумал, что будет неразумно ехать туда же, где могут запереть. Поэтому я попытался выйти слева, но потратил силы, потому что подставился под ветер. Чувствую, что я подошёл к победе ближе. Почти, но не совсем. Но ещё две недели впереди».

 

  Арно Демар (FDJ): «Мы слишком рано начали развоз и потеряли силы на последнем километре. После я смог вернуться и сесть на колесо, но чувствовал, что бороться будет сложно. На этой неделе было тяжело из-за внимания прессы, на что приходилось тратить массу времени. Я учусь. Сегодня был спринт под Киттеля, на такой широкой прямой его тяжело опередить. Но его преимущество было совсем мизерным, что показывает, что он тоже человек».

 

  

Результаты 7 этапа Тур де Франс-2017

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Теги к статье: Марсель Киттель Marcel Kittel Quick-Step Floors Эдвальд Боассон Хаген Edvald Boasson Hagen Dimension Data Тур де Франс Tour de France Гран-тур велоспорт Тур де Франс-2017 гонка Мирового тура

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  1. Имя: Саша

    VeloVelo

    Сегодня, 00:19 | Регистрация: 4.07.2013

    Босс, похоже раскатился. Учитывая его специализацию,
    Ставки на "зеленое" повышаются.

  2. Имя: VIKtor

    EL-Fenomeno

    Сегодня, 00:43 | Регистрация: 4.01.2015

    даже 5мм.

    Marcel Kittel finished five millimeters in front of Edvald Boassen Hagen on Friday

    На финише работает апаратура от Tissot, которая как утверждает Сайклингвикли может "отлавливать" кадры в 10.000 кадров/фреймов за секунду.

    The judges use a camera placed on the finish line that shoots at 10,000 frames per second.

    Ну, не знаю, не знаю, но мне кажется эти 5-6 милиметров в пользу Хагена были.
    P.S.

    А Демар сдувается? Так мощно его команда вывозила за 5км. до финиша (7 человек кажись тележили), а француз "сдох" раньше времени, даже в 10-ку на этапе не попал

    NBA+NHL & PhotoShop+комп.графика=ФОТОграф
    1. Имя: Саша

      VeloVelo

      Сегодня, 00:49 | Регистрация: 4.07.2013

      Ну вот вы сами подводите к тому что Зачем нужна вся эта высокоточная аппаратура? ЧТо там можно разглядеть и какое отношение это имеет к реальной жизни и велошоссе?

      Давайте еще микроскоп подключим.
      Самый современный и высокоточный.

      Надо понимать, что нет никакого смысла в 0,0000.
      Победителя на этой гонке два - Боссон-Хаген и Киттель! 
      Прюдомму НЕЗАЧЕТ в очередной раз.

  3. Имя: Саша

    VeloVelo

    Сегодня, 01:08 | Регистрация: 4.07.2013

    Уверен, они бы (ASO) и рады назначить двух победителей, но,
    нет прецедента. А создавать новый прецедент они боятся.

    И еще: Странное поведение для ТДФ, которая позиционирует себя 
    как "гонку традиций" и, в то же время, не брезгует 
    отстаивать мнение "спонсора", для которого важен
    имидж "at 10,000 frames per second". Это называется "бабло не пахнет".



    ЗЫ: Против Тиссот ничего не имею, как и против других высокотехнологичных компаний. 

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Тур де Франс

2 - 8 июля 2017

Тур Австрии


ОПРОС

Победителем Тур де Франс-2017 станет?

Комментарии

  • VeloVelo
    6 миллиметров преимущества Мар ... (4)
    VeloVelo-Фото

    Уверен, они бы (ASO) и рады назначить двух победителей, но,
    нет прецедента. А создавать новый прецедент они боятся.

    И еще: Странное поведение для ТДФ, которая позиционирует себя 
    как "гонку традиций" и, в то же время, не брезгует 
    отстаивать мнение "спонсора", для которого важен имидж 
    "at 10,000 frames per second". Это называется "бабло не пахнет".



    ЗЫ: Против Тиссот ничего не имею, как и против других высокотехнологичных компаний. 

  • VeloVelo
    6 миллиметров преимущества Мар ... (4)
    VeloVelo-Фото

    Ну вот вы сами подводите к тому что Зачем нужна вся эта высокоточная аппаратура? ЧТо там можно разглядеть и какое отношение это имеет к реальной жизни и велошоссе?

    Давайте еще микроскоп подключим.
    Самый современный и высокоточный.

    Надо понимать, что нет никакого смысла в 0,0000.
    Победителя на этой гонке два - Боссон-Хаген и Киттель! 
    Прюдомму НЕЗАЧЕТ в очередной раз.

  • EL-Fenomeno
    6 миллиметров преимущества Мар ... (4)
    EL-Fenomeno-Фото

    даже 5мм.

    Marcel Kittel finished five millimeters in front of Edvald Boassen Hagen on Friday

    На финише работает апаратура от Tissot, которая как утверждает Сайклингвикли может "отлавливать" кадры в 10.000 кадров/фреймов за секунду.

    The judges use a camera placed on the finish line that shoots at 10,000 frames per second.

    Ну, не знаю, не знаю, но мне кажется эти 5-6 милиметров в пользу Хагена были.
    P.S.

    А Демар сдувается? Так мощно его команда вывозила за 5км. до финиша (7 человек кажись тележили), а француз "сдох" раньше времени, даже в 10-ку на этапе не попал

  • EL-Fenomeno
    Тур де Франс-2017, превью этап ... (7)
    EL-Fenomeno-Фото

    Цитата: VeloVelo
    Цитата: EL-Fenomeno
    главное чтобы генеральщики свободно их отпустили

    А если не отпустят? )

    ну..)) тогда пускай сами в отрыв и едут, т.е. организуют его при подъеме на Стасьйон де Рус, точно все остальные их отпустят тогда))

  • VeloVelo
    6 миллиметров преимущества Мар ... (4)
    VeloVelo-Фото

    Босс, похоже раскатился. Учитывая его специализацию,
    Ставки на "зеленое" повышаются.

  • VeloVelo
    Тур де Франс-2017, превью этап ... (7)
    VeloVelo-Фото

    Завтра "вторая кровь" для отдохнувших после двух спринтов генералов.
    Отрыв конечно будет. И даже, возможно, почти до самого конца.



    Победитель этапа непредсказуем, но, это точно будет генеральщик )

  • VeloVelo
    Тур де Франс-2017, превью этап ... (7)
    VeloVelo-Фото

    Цитата: EL-Fenomeno
    главное чтобы генеральщики свободно их отпустили


    А если не отпустят? )

  • EL-Fenomeno
    Тур де Франс-2017, превью этап ... (7)
    EL-Fenomeno-Фото

    Цитата: Denis Pashkov
    По мне так этап для отрыва, вполне может группа отпустить и сгенерировать силы перед воскресным этапом. Последняя горка не предполагает вроде больших разрывов, возможны атаки генеральщиков второго плана

    Согласен на все 100% насчёт отрыва, даже только потому что послденяя гора не финишная. Так что сегодня (как и завтра) ожидаю в отрыве "крепких и надёжных" горняков ака Ниеве, Кройцигер, Фёклер, Брамбилла, Ланда, Роллан и конечно же Том де Гент. Так что верю в отрыв, горка хотиь и 12 км. протяженностью, но вполне педалябеле; главное чтобы генеральщики свободно их отпустили, ну и сами потом устроили маленькую заворушку, так сказать "проверку паспортов" на высшем уже уровне))

  • Евгений77
    Да и на небе тучи, а велоспорт ... (5)
    Евгений77-Фото
    Какое же удовольствие вечером, после гонок читать ваши статьи!
  • тректрек178
    Да и на небе тучи, а велоспорт ... (5)
    тректрек178-Фото

    Да, много сейчас у Кузнецова молодых дарований. Не потерять бы их по дороге в элиту.

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