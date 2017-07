 6 миллиметров преимущества Марселя Киттеля на финише 7 этапа Тур де Франс-2017

даже 5мм.



Marcel Kittel finished five millimeters in front of Edvald Boassen Hagen on Friday

На финише работает апаратура от Tissot, которая как утверждает Сайклингвикли может "отлавливать" кадры в 10.000 кадров/фреймов за секунду.



The judges use a camera placed on the finish line that shoots at 10,000 frames per second.

Ну, не знаю, не знаю, но мне кажется эти 5-6 милиметров в пользу Хагена были.

P.S.

А Демар сдувается? Так мощно его команда вывозила за 5км. до финиша (7 человек кажись тележили), а француз "сдох" раньше времени, даже в 10-ку на этапе не попал