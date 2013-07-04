 6 миллиметров преимущества Марселя Киттеля на финише 7 этапа Тур де Франс-2017

Марсель Киттель делает хет-трик на Тур де Франс-2017, опередив Эдвальда Боассона Хагена всего на 6 миллиметров

Немецкого гонщика команды Quick Step Floors Марселя Киттеля и норвежского гонщика команды Dimension Data Эдвальда Боассона Хагена на финишной черте 7-го этапа Тур де Франс-2017 разделили всего 6 миллиметров или 0.0003 секунды. Фотофиниш определил, что победителем в спринте стал Марсель Киттель, таким образом, сделавший хет-трик на Тур де Франс-2017, выиграв три этапа – 2-й, 6-й и 7-й. Благодаря победе немецкий спринтер со 197 очками надел зелёную майку лучшего в классификации по очкам, где на 15 очков опережает Арно Демара (FDJ).

Одержав 12-ю в общей сложности победу на этапе Тур де Франс, Марсель Киттель сравнялся со своим соотечественником Эриком Цабелем, который с 12-ю победами на этапах французского Гран-тура до сегодняшнего дня являлся самым успешным немецким спринтером Тур де Франс.

Photo © Quick-Step Floors Cycling Team/ Tim De Waele - ©Tim De Waele

Марсель Киттель (Quick Step Floors): «Прежде всего, хочу поблагодарить ребят, они сегодня отработали фантастически. Если считать со старта гонки, Жульен (Вермот) провёл впереди под ветром около 1000 километров, что невероятно. Остальные ребята команды защищали меня весь день, вывезли меня вперёд в тот момент, когда всё пошло серьёзно. Я горжусь, что со мной такая команда.

Никогда в карьере у меня не было настолько минимального преимущества перед соперником на финише. Этот спринт напомнил мне тот, что был в Лиможе в прошлом году, но даже тогда мы не финишировали настолько близко.

После пересечения финиша не мог понять, выиграл или нет, только подумал, что пересекли финиш рядом.

Когда сел на колесо Эдвальда Боассона Хагена, то думал, что до финиша метров 200, но оставалось что-то около 120. Тогда я подумал, что мне просто надо открыть спринт по правой стороне, и что я смогу его обойти.

Я не удивлён, что Эдвальд боролся за победу, потому что он очень силён и в хорошей форме. Сегодня между радостью и разочарованием было всего шесть миллиметров. Я благодарен своим длинным рукам, которые помогли сделать решающий бросок велосипеда.

О зелёной майке лучше поговорить во второй день отдыха. Пока мы проехали лишь 7 этапов гонки, до Парижа ещё далеко. А сейчас я наслаждаюсь каждым моментом и каждой победой, которую одержал на этом Тур де Франс».

Эдвальд Боассон Хаген (Dimension Data): «Команда сегодня работала отлично. Они превосходно развезли меня до финиша. Жаль, что я не смог принести победу. Но я рад, что занял 2-е место, хотя, конечно, предпочёл бы победу. Я не чистый спринтер, поэтому то, что я смог включиться в борьбу на равнинных этапах, даёт мне огромную уверенность перед оставшейся частью Тур де Франс».

Майкл Мэттьюс (Sunweb): «Мы знали, что в финале нам надо держаться вместе. У нас был план, которому мы следовали, и для нас этот результат равнозначен победе. У нас сильная команда, которая сфокусирована только на том, чтобы стабильно развозить на спринт. И после того, как мы отработали по плану, мы достигли результата. На этой гонке нельзя сдаваться, пока предпринимаешь попытки, тогда что-то может получиться, как сегодня».

Александр Кристофф (Katusha-Alpecin): «Спринт у меня получился не идеальным. Я ехал за Риком (Цабелем) и Марком (Халлером), за 500 м до финиша остался с Риком. Все поехали по правой стороне, я подумал, что будет неразумно ехать туда же, где могут запереть. Поэтому я попытался выйти слева, но потратил силы, потому что подставился под ветер. Чувствую, что я подошёл к победе ближе. Почти, но не совсем. Но ещё две недели впереди».

Арно Демар (FDJ): «Мы слишком рано начали развоз и потеряли силы на последнем километре. После я смог вернуться и сесть на колесо, но чувствовал, что бороться будет сложно. На этой неделе было тяжело из-за внимания прессы, на что приходилось тратить массу времени. Я учусь. Сегодня был спринт под Киттеля, на такой широкой прямой его тяжело опередить. Но его преимущество было совсем мизерным, что показывает, что он тоже человек».