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Марсель Киттель – победитель 7 этапа Тур де Франс-2017

Третья победа Марселя Киттеля на этапах Тур де Франс-2017

 

 

  Второй день подряд победу на этапе Тур де Франс-2017 празднует немецкий спринтер команды Quick Step Floors Марсель Киттель (Marcel Kittel), сделавший хет-трик. На 7-м этапе победителя определял фотофиниш. Марсель Киттель всего на несколько миллиметров опередил в общем спринте норвежского гонщика команды Dimension Data Эдвальда Боассона Хагена (Edvald Boasson Hagen), тройку лучших на этапе замкнул австралийский гонщик команды Sunweb Майкл Мэттьюс (Michael Matthews).

 

Марсель Киттель – победитель 7 этапа Тур де Франс-2017

 

Марсель Киттель – победитель 7 этапа Тур де Франс-2017

 Photo © ASO

 

  Этап вновь развивался по традиционному сценарию спринтерского и проходил при жаркой погоде, около +32 градусов. Пелотон с первых же километров отпустил атаковавших гонщиков. В отрыв дня уехали французский гонщик команды Fortuneo – Oscaro Максим Буэ (Maxime Bouet), голландский гонщик команды Cannondale-Drapac Дилан Ван Барле (Dylan Van Baarle), итальянский гонщик команды UAE Team Emirates Мануэле Мори (Manuele Mori) и французский гонщик команды Direct Energie Йоанн Жене (Yohann Gene).

 

  Пелотон не дал отрыву далеко уехать, максимальное преимущество беглецов не превышало 3 с половиной минут. Отрыв дня был пойман за 6 км до финиша.

 

 

Благодаря победе на 7-м этапе Марсель Киттель перехватил у чемпиона Франции Арно Демара (FDJ) зелёную майку лучшего спринтера, и опережает теперь французского спринтера на 15 очков.

 

Крис Фрум (Sky) сохранил на плечах жёлтую майку лидера.

 

 

Результаты 7 этапа Тур де Франс-2017

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Теги к статье: Марсель Киттель Marcel Kittel Quick-Step Floors Тур де Франс Tour de France Гран-тур велоспорт Тур де Франс-2017 гонка Мирового тура

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ОПРОС

Победителем Тур де Франс-2017 станет?

Комментарии

  • SSS
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (20)
    SSS-Фото
    Потому что полсантиметра-это не выигрыш, это равенство.
  • SSS
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (20)
    SSS-Фото
    Не надоело еще каждый день одно и то же писать? Проехали вроде уже ситуацию...
  • Гонщик
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (20)
    Гонщик-Фото

    Цитата: VeloVelo
    Это безумие )
    Надо обоим давать победу.
    с какого перепугу если современная техника позволяет определить даже эти пол см 



    Цитата: Андрон
    При таких мизерных цифрах погрешность в измерении должна быть снивелирована. Если по честнаку - нужно награждать обоих и победу присуждать обоим. А очки за 1 и 2 место поделить поровну.
     
      А кстати, Джама сегодня подтвердил мою мысль о том, что спринты 20 лет назад и сейчас - это две большие разницы.
      Подтянуть бы еще Асята Саитова к разговору с СК - интересно, что он думает о нынешней ситуации в спринте.   
    думает то-же что и Абду

  • VeloVelo
    Команда Bora-hansgrohe подала ... (24)
    VeloVelo-Фото
    Т.е., "двойные стандарты" вполне можно оправдать,
    что, собственно, и происходит сплошь и рядом в спорте и не только.
  • VeloVelo
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (20)
    VeloVelo-Фото

    DD сегодня Касавцы! Босс и КО добыли Победу (а я считаю, что это Чистая Победа

    на пару с Киттелем) в честь сошедшего Капитана! 

    Эти миллиметры - насмешка над велогонщиками.
    Даже в санном спорте(!) используют 0,000, а не 0,0000.
    Но, в санном спорте это оправдано, чего нельзя, никак нельзя сказать о велошоссе!

  • VeloVelo
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (20)
    VeloVelo-Фото
    Это безумие )
    Надо обоим давать победу.
  • Андрон
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (20)
    Андрон-Фото

    При таких мизерных цифрах погрешность в измерении должна быть снивелирована. Если по честнаку - нужно награждать обоих и победу присуждать обоим. А очки за 1 и 2 место поделить поровну.

     

      А кстати, Джама сегодня подтвердил мою мысль о том, что спринты 20 лет назад и сейчас - это две большие разницы.

      Подтянуть бы еще Асята Саитова к разговору с СК - интересно, что он думает о нынешней ситуации в спринте.   

  • Gonza Golanov
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (20)
    Gonza Golanov-Фото
    Цитата: Velolive-Team
    6мм , 0.0003 сек
    Ого-го! Вот это точность! Жаль Эдди, отличный был спринт!
  • SVS
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (20)
    SVS-Фото
    Надо им лотерею после финиша проводить, разыгрывать, кто покидает гонку после этого этапа. Участвуют все кто не британец или американец. Ну, французов ещё исключат из розыгрыша, наверное :-)...
  • Leonid
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (20)
    Leonid-Фото

    Чё-то комиссары расслабились. Надо Киттеля с Боссом убирать. Да и к Мэтьюсу присмотреться. А то Демар зелень не возьмёт...

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