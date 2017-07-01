Марсель Киттель – победитель 7 этапа Тур де Франс-2017

Третья победа Марселя Киттеля на этапах Тур де Франс-2017

Второй день подряд победу на этапе Тур де Франс-2017 празднует немецкий спринтер команды Quick Step Floors Марсель Киттель (Marcel Kittel), сделавший хет-трик. На 7-м этапе победителя определял фотофиниш. Марсель Киттель всего на несколько миллиметров опередил в общем спринте норвежского гонщика команды Dimension Data Эдвальда Боассона Хагена (Edvald Boasson Hagen), тройку лучших на этапе замкнул австралийский гонщик команды Sunweb Майкл Мэттьюс (Michael Matthews).

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Этап вновь развивался по традиционному сценарию спринтерского и проходил при жаркой погоде, около +32 градусов. Пелотон с первых же километров отпустил атаковавших гонщиков. В отрыв дня уехали французский гонщик команды Fortuneo – Oscaro Максим Буэ (Maxime Bouet), голландский гонщик команды Cannondale-Drapac Дилан Ван Барле (Dylan Van Baarle), итальянский гонщик команды UAE Team Emirates Мануэле Мори (Manuele Mori) и французский гонщик команды Direct Energie Йоанн Жене (Yohann Gene).

Пелотон не дал отрыву далеко уехать, максимальное преимущество беглецов не превышало 3 с половиной минут. Отрыв дня был пойман за 6 км до финиша.

Revis ce dernier km de folie / Relive this crazy last km 💨💨💨#TDF2017 pic.twitter.com/lytyHYZFmH — Le Tour de France (@LeTour) 7 июля 2017 г.

Благодаря победе на 7-м этапе Марсель Киттель перехватил у чемпиона Франции Арно Демара (FDJ) зелёную майку лучшего спринтера, и опережает теперь французского спринтера на 15 очков.

Крис Фрум (Sky) сохранил на плечах жёлтую майку лидера.