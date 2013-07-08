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Михаэль Расмуссен: «Не вижу ничего подозрительного в выступлении Криса Фрума на Джиро д’Италия-2018»

Михаэль Расмуссен о победе Криса Фрума на Джиро д’Италия-2018

 

  Атака Криса Фрума на 19-м этапе Джиро д’Италия-2018, позволившая ему завоевать розовую майку лидера, продолжает обсуждаться болельщиками и гонщиками, завершившими карьеру. В числе тех, кто считает победу Криса Фрума закономерной, Михаэль Расмуссен, бывший профессиональный велогонщик, двукратный победитель горной классификации Тур де Франс, снятый с французского Гран-тура в 2007 году в то время, когда лидировал в общем зачёте.

 

  В интервью Cyclingnews Михаэль Расмуссен поделился своим впечатлением от прошедшей Джиро д’Италия-2018 и рассказал, почему не видит в победе британского гонщика команды Sky ничего подозрительного.

 

Photo Credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Alpozzi

 

  Михаэль Расмуссен: «Не считаю его выступление на Джиро «красной тряпкой», вызывающей подозрения. Всё его преимущество было добыто в один день при совершенно исключительных обстоятельствах. Четырёхкратный победитель Тур де Франс на одном из самых тяжёлых подъёмов Европы против гонщиков, ни один из которых не имел подобного списка достижений, а кроме того, у всех его соперников были более слабые команды.

 

  Понимаю, что люди удивятся моей точке зрения, потому что я всегда критикую команду Sky за их нарушение собственных этических правил. Доверие к ним ушло, но если оценивать только на то, как выступал Фрум, то его гонка заслуживает доверия в том смысле, что, по-моему, он не обманывал никого из соперников. Никто меня не убедит, что Фрум проехал с моторчиком, спрятанным в велосипеде или волшебным камнем, который даёт энергию Супермена. В противном случае он бы к старту 19-го этапа имел бы около пяти минут преимущества, а не проигрывал более трёх минут. 46 секунд, которые принесли ему победу на Джиро д’Италия-2018 невозможно легко просчитать после того, как проехал более 3000 км.

 

  Команда Sky разработала план на этот этап. Они хотели сорвать банк, в то время как остальные стремились защитить свои позиции. Фруму, который шёл на 4-м месте в общем зачёте, терять было нечего. Он выиграл Вуэльту Испании, четыре Тур де Франс. Такому парню не важно, финиширует ли он 4-м или 8-м. Для него только победа имеет значение. Он мог рисковать всем. Пино больше интересовался тем, чтобы защитить свою позицию на подиуме, два южноамериканских гонщика были заняты лишь борьбой за белую майку.

 

  За исключением Дюмулина все были соперниками второго плана. На Финестре, одном из тяжелейших подъёмов мира, Фрум набрал около 35-40 секунд. Это совсем небольшое преимущество при том, что мы наблюдали, как во второй группе все оглядывались друг на друга. Я считаю, что Дюмулин упустил свой шанс на Финестре и когда ждал Рейхенбаха. В тот момент Том Дюмулин был виртуальной розовой майкой, ему было что терять. В то же время он понимал, что если силы иссякнут, то его розовая майка превратится в 5-е место. Фрум же должен был концентрироваться только на том, чтобы ехать как можно быстрее. Уверен, что если бы Дюмулин ехал в одиночку, то смог бы проиграть всего около полутора минут, потому что не терял бы время на равнинах и в подъёмах. Фрум же больше рисковал на спусках.

 

  У Фрума был хороший день на Дзонколане. Но я считаю, что Саймон Йейтс в тот день проиграл из-за своей самонадеянности. Он должен был сразу садиться на колесо Фруму, когда тот атаковал, и тогда Йейтс выиграл бы четвёртый этап, и все стали бы показывать пальцем на него.

 

  Возможно, форма Фрума на 19-м этапе была не намного лучше, и ехал он так, как если бы ему нечего было терять. Можно объяснить это смелостью. На выполаживании он ехал намного быстрее Рейхенбаха или Дюмулина, потому что они не выкладывались на 100%, а Фрум тратился по максимуму. Я считаю, что это вполне очевидно. Когда тебе нечего терять и у тебя есть план, то едешь намного сильнее.

 

  Можно спорить о том, что все они ехали слишком быстро. Но разница между ними не была значительной. Кто-то скажет, что группа Доменико Поццовиво проиграла 8 минут. Но там из пяти или шести гонщиков работал он один, потому что только ему было важно догонять. Если сравнить это с 80-км разделкой, то против Фрума и в плохой день Поццовиво легко мог терять по минуте на 10 км.

 

  Атака Фрума не похожа на атаку Лэндиса. В тот день Лэндис опередил три команды. Прежде всего, его время прохождения Коль-де-Жу-План (Col de Joux-Plane) остаётся вторым из самых быстрых. Мы начали проходить этот подъём в группе из 80 гонщиков, большинство из нас шли до вершины на максимальной скорости. В тот день нам не приходилось работать впереди: ни я, ни Меньшов, ни Састре ни разу не проводили смены до вершины подъёма. Только Састре проехал быстрее Лэндиса. Конечно, на предыдущем (16-м этапе Тур де Франс-2006) Лэндис провалился, что сделало его атаку ещё более зрелищной. Но опять же, Лэндис стартовал этап, имея план, ему было нечего терять. Когда есть план и не боишься ничего потерять, есть шанс, что добьёшься успеха. И Фрум в этом плане – хороший пример.

 

   Моё мнение -  в велоспорте редко когда занявший 2-е место может действительно чувствовать себя обманутым победителем. Я не считаю, что Лэндис меня обманул.

 

  Ошибка, прежде всего, в том, что Фрум стартовал на гонке. Запутанная ситуация показывает, что в велоспорте не знают, на что опираться в борьбе с допингом. Фруму можно доверять, как и любому в этой гонке.

 

  Конечно, я думаю, что он не должен был принимать участие в Джиро д’Италия, так как история получилась грязной, но не из-за Фрума, а потому, что команда Sky нарушает собственный этический код, а также из-за глупых антидопинговых правил, которые открыли этому двери».

  

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Теги к статье: Крис Фрум Chris Froome Sky Джиро д'Италия Джиро д'Италия-2018 Giro d'Italia Гран-тур велоспорт

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  1. Имя: Алишер

    старт-шоссе 82

    Вчера, 20:23 | Регистрация: 8.07.2013

    Ставлю 100 000 плюсов под коментами Расмуссена.

  2. Имя: Veloster

    veloster

    Вчера, 20:45 | Регистрация: 4.01.2018

    Все по делу. Дюмулан сам пр...л (теперь уже в переносном смысле) свою победу на Джиро на этом этапе. И винить некого, кроме самого себя.

  3. Имя: Андрей

    Андрон

    Вчера, 20:57 | Регистрация: 4.10.2015

     Цыпа молодец, жжет  не по детски. Кстати, тоже такие мысли приходили по ходу этапа - сейчас Райхенбах догонит генеральщиков и закрутят они вертушку на троих - Дюмулен. Пино и оный Райхенбах. Но чё-то не покатило. Пино не тянул (потом стало понятно, почему), Райхенбах не упирался, похоже действовал по состоянию Пино.  Дюмулен - ? Может Цыпа переоценивает его возможности на этом конкретном участке гонки.

  4. Имя: Сергей

    Sergei76

    Вчера, 22:52 | Регистрация: 15.07.2013

    Я думаю что Расмуссен конечно прав, тем более ему виднее как профессионалу высочайшего уровня. А насчет Дюмулана, ровно две пробелмы, он по сути не горняк по сравнению с Фрумом и в принципе не может так идти в гору как Фрум. И еще - Дюмулан не может так идти спуски. А на выполаживании Дюмулану еще нужно было время чтобы отдышаться после предельного для него темпа в гору тогда как Фрум потом признался что шел не заходя за лимиты слишком сильно. И при всем при этом столько привез всем остальным. Стало быть уровень Фрума и его соперников на порядок разный как генеральщиков был изначально. Мое мнение что при близких по классу соперниках аткое отставание которое имел Фрум на нынешнем уровне скоростей и нагрузок практически не отыгрываемо тем более за один этап.

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Комментарии

  • Zhanzhak
    Команда Sky представила форму ... (25)
    Zhanzhak-Фото
    Да вот и я о том же!
  • Saromony
    Наиро Кинтана: «Мы сплочённая ... (7)
    Saromony-Фото
    Посмотрим, кто на самом деле -пигмей!?! Гонка покажет!
  • Earl57
    Команда Sky представила форму ... (25)
    Earl57-Фото
    Человек просто не понял, что Сейтхалил не из Казахстана. Видит восточную фамилию и автоматически причисляет его к казахам и фанатам Астаны.
  • Zhanzhak
    Команда Sky представила форму ... (25)
    Zhanzhak-Фото

    А при чем здесь сборная Казахстана? Опять? Что вы прицепились к Казахстану? Какой то нездоровый интерес к нашим делам... 

  • SSS
    Команда Sky представила форму ... (25)
    SSS-Фото

    А в Казахстанской сборной, без сомнения, все без исключения занимаются сортировкой мусора и сдачей его в соответствующие контейнеры. Или они просто не производят мусор?)

  • SSS
    Команда Sky представила форму ... (25)
    SSS-Фото
    Это требуется всему велоспорту без исключения.
  • SSS
    Наиро Кинтана: «Мы сплочённая ... (7)
    SSS-Фото

    Этот пигмей опять будет кааться на веревочке за Фрумми

  • Sergei76
    Михаэль Расмуссен: «Не вижу ни ... (4)
    Sergei76-Фото

    Я думаю что Расмуссен конечно прав, тем более ему виднее как профессионалу высочайшего уровня. А насчет Дюмулана, ровно две пробелмы, он по сути не горняк по сравнению с Фрумом и в принципе не может так идти в гору как Фрум. И еще - Дюмулан не может так идти спуски. А на выполаживании Дюмулану еще нужно было время чтобы отдышаться после предельного для него темпа в гору тогда как Фрум потом признался что шел не заходя за лимиты слишком сильно. И при всем при этом столько привез всем остальным. Стало быть уровень Фрума и его соперников на порядок разный как генеральщиков был изначально. Мое мнение что при близких по классу соперниках аткое отставание которое имел Фрум на нынешнем уровне скоростей и нагрузок практически не отыгрываемо тем более за один этап.

  • Saromony
    Наиро Кинтана: «Мы сплочённая ... (7)
    Saromony-Фото

    Надо верить и всё получится! Уверен ,что Вальверде ,Кинтана и Ланда найдут противоядие против SKAY !И ненадо заранее очковать...

  • Александра
    Наиро Кинтана: «Мы сплочённая ... (7)
    Александра-Фото

    Вспоминается старая реклама о том, что иногда лучше молчать, чем говорить.

    Как Кинтана умудряется давать интервью, что в них заранее прочитываются оправдания за то, что не смогли победить?

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4 Вивиани Э. (Ita) (QST) 1397
5 Терпстра Н. (Ned) (QST) 1297
6 Роглич П. (Slo) (TLJ) 1211
7 Фрум К. (GBr) (SKY) 1205
8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 1198
9 Вальгрен М. (Den) (AST) 1195
10 Берналь Э. (Col) (SKY) 1063

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