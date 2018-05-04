 13-й этап Джиро д'Италия-2018. Фотогалерея

Так не экономятся. В середине группы даже на несколько большей скорости сидеть легче, чем выгребать одному, хоть и медленнее.

Единственно, когда опасно сидеть в группе - если у тебя проблемы с распределением внимания и ухудшение реакции. Кстати, некоторые препараты от аллергии дают такой эффект.