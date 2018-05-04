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- Дата:
- Сегодня, 23:00
13-й этап Джиро д'Италия-2018. Фотогалерея
13-й этап Джиро д’Италия-2018 завершился общим спринтом, в котором 29-летний итальянский гонщик команды Quick Step Floors одержал победу, опередив ирландского гонщика команды Bora-hansgrohe Сэма Беннета и нидерландского гонщика команды Lotto NL – Jumbo Данни Ван Поппеля.
Элиа Вивиани продолжает удерживать на плечах цикламеновую майку лучшего в классификации по очкам, где с 237 очками опережает ближайшего соперника Сэма Беннетта на 40 очков.
В генеральной классификации после 13 этапа продолжает лидировать 25-летний британский гонщик Саймон Йейтс (Mitchelton-Scott).
Photo Credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Alpozzi
Результаты 13 этапа Джиро д'Италия-2018
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