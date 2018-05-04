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13-й этап Джиро д'Италия-2018. Фотогалерея

 13-й этап Джиро д'Италия-2018. Фотогалерея

 

 

  13-й этап Джиро д’Италия-2018 завершился общим спринтом, в котором 29-летний итальянский гонщик команды Quick Step Floors одержал победу, опередив ирландского гонщика команды Bora-hansgrohe Сэма Беннета и нидерландского гонщика команды Lotto NL – Jumbo Данни Ван Поппеля.

 

Элиа Вивиани продолжает удерживать на плечах цикламеновую майку лучшего в классификации по очкам, где с 237 очками опережает ближайшего соперника Сэма Беннетта на 40 очков.  

 

 В генеральной классификации после 13 этапа продолжает лидировать 25-летний британский гонщик Саймон Йейтс (Mitchelton-Scott).

 

 

13-й этап Джиро д'Италия-2018. Фотогалерея

 

13-й этап Джиро д'Италия-2018. Фотогалерея

 

13-й этап Джиро д'Италия-2018. Фотогалерея

 

13-й этап Джиро д'Италия-2018. Фотогалерея

 

13-й этап Джиро д'Италия-2018. Фотогалерея

 

13-й этап Джиро д'Италия-2018. Фотогалерея

 

13-й этап Джиро д'Италия-2018. Фотогалерея

 

13-й этап Джиро д'Италия-2018. Фотогалерея

 

13-й этап Джиро д'Италия-2018. Фотогалерея

 

13-й этап Джиро д'Италия-2018. Фотогалерея

 

13-й этап Джиро д'Италия-2018. Фотогалерея

 

13-й этап Джиро д'Италия-2018. Фотогалерея

 

13-й этап Джиро д'Италия-2018. Фотогалерея

 

13-й этап Джиро д'Италия-2018. Фотогалерея

 

13-й этап Джиро д'Италия-2018. Фотогалерея

 

13-й этап Джиро д'Италия-2018. Фотогалерея

 

13-й этап Джиро д'Италия-2018. Фотогалерея

 

13-й этап Джиро д'Италия-2018. Фотогалерея

 

13-й этап Джиро д'Италия-2018. Фотогалерея

 

13-й этап Джиро д'Италия-2018. Фотогалерея

 

13-й этап Джиро д'Италия-2018. Фотогалерея

 

13-й этап Джиро д'Италия-2018. Фотогалерея

 

13-й этап Джиро д'Италия-2018. Фотогалерея

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Photo Credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Alpozzi

 

Результаты 13 этапа Джиро д'Италия-2018

 

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Теги к статье: Джиро д'Италия Джиро д'Италия-2018 Giro d'Italia Гран-тур

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