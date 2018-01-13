Тибо Пино: "Приятно удивлён маршрутом Джиро д'Италия-2018"

Тибо Пино понравился маршрут Джиро д'Италия-2018 и он обдумывает возможность участия

В этом году Тибо Пино (Thibaut Pinot) впервые принял участие в Джиро д’Италия, где выиграл этап и финишировал 4-м, от подиума его отделили 37 секунд. После объявления маршрута Джиро д’Италия-2018 27-летний французский велогонщик команды FDJ в интервью Ouest-France сказал, что хотел бы в следующем сезоне снова проехать итальянский Гран-тур.

PHOTO CREDIT: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Spada

Тибо Пино: «Конечно, мне бы хотелось принять участие в Джиро д’Италия-2018, особенно после того, как увидел маршрут. Я приятно удивлён маршрутом Джиро д’Италия-2018, он великолепен. Когда мы уедем из Израиля, то сразу перейдём к среднегорным и высокогорным этапам. И последние два или три горных этапа очень впечатляют. В общей сложности 8 горных финишей, что для Джиро является средним количеством, это отлично. Такие этапы мне подходят, а когда их 8, то можно бороться за победу, по меньшей мере, на одном или двух.

Я не знаком со всеми горами последней недели, но Дзонколан – очень и очень тяжёлая гора. Её можно сравнить с французской Мон-Ванту. Последняя неделя Джиро д’Италия будет сложной, но мне это нравится, я всегда хорошо проходил третью неделю. Я выиграл этап на Джиро д’Италия на последней неделе, а до этого 20-й этап Тур де Франс с финишем на Альп д’Юэз.

Сложность Джиро д’Италия ещё и в том, что там этапы довольно часто финишируют в небольшую крутую стенку. Этого не видно на профилях, но когда ты едешь по узким дорогам, это тяжело…

Количество километров в разделках почти такое же, как на прошлом Тур де Франс. Индивидуальная гонка в Иерусалиме почти вся равнинная, так что больших разрывов не будет, особенно, пока все свежие. Для нас, горняков, это хорошо. Джиро д’Италия немного больше подходит горнякам, в то время как Тур де Франс больше для универсалов.

Надо подождать до тренировочного лагеря, где в декабре, в Кальпе мы с командой всё обсудим. Следующий год будет особенным, я также ставлю целью чемпионат мира, так что надо будет составить программу.

Если я в следующем сезоне поеду связку Джиро д’Италия/Тур де Франс, то постараюсь быть на Туре в лучшей форме, чем в этом году. Всегда надо учиться на ошибках, в этом году у меня их было несколько. Поэтому если в следующем июле вернусь на Тур де Франс, то моя форма будет лучше. Это не так легко, но поможет ещё одна неделя между двумя гонками. Всё зависит от того, как начну сезон, от целей, которые команда поставит передо мной. Посмотрим.

В какой-то степени мы ждали (объявления Криса Фрума об участии в Джиро д’Италия-2018). Он выиграл Вуэльту Испании в сентябре, поэтому ничего удивительного в том, что он поставил целью Джиро д’Италия. Может ли он сделать дубль? Он сделал его, выиграв Тур де Франс и Вуэльту Испании, а на Вуэльте был даже сильнее, так что, наверное, для него это не станет проблемой. Возможно, он даже выиграет три Гран-тура вместе с Вуэльтой Испании?

Фрум объявил, что поедет, и он будет устрашать соперников. Но, как обычно, будет пять или шесть конкурентов, которые постараются ему помешать. А потом, Фрум не непобедим. Он приедет на Гран-тур, изучать который ему не было необходимости. Да, он главный фаворит, но на территории, которую не знает, что может изменить ситуацию».