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Тибо Пино: "Приятно удивлён маршрутом Джиро д'Италия-2018"

Тибо Пино понравился маршрут Джиро д'Италия-2018 и он обдумывает возможность участия

 

 

  В этом году Тибо Пино (Thibaut Pinot) впервые принял участие в Джиро д’Италия, где выиграл этап и финишировал 4-м, от подиума его отделили  37 секунд. После объявления маршрута Джиро д’Италия-2018 27-летний французский велогонщик команды FDJ в интервью Ouest-France сказал, что хотел бы в следующем сезоне снова проехать итальянский Гран-тур.

 

Тибо Пино: "Приятно удивлён маршрутом Джиро д'Италия-2018"

PHOTO CREDIT: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Spada

 

  Тибо Пино: «Конечно, мне бы хотелось принять участие в Джиро д’Италия-2018, особенно после того, как увидел маршрут. Я приятно удивлён маршрутом Джиро д’Италия-2018, он великолепен. Когда мы уедем из Израиля, то сразу перейдём к среднегорным и высокогорным этапам. И последние два или три горных этапа очень впечатляют. В общей сложности 8 горных финишей, что для Джиро является средним количеством, это отлично. Такие этапы мне подходят, а когда их 8, то можно бороться за победу, по меньшей мере, на одном или двух.

 

  Я не знаком со всеми горами последней недели, но Дзонколан – очень и очень тяжёлая гора. Её можно сравнить с  французской Мон-Ванту. Последняя неделя Джиро д’Италия будет сложной, но мне это нравится, я всегда хорошо проходил третью неделю. Я выиграл этап на Джиро д’Италия на последней неделе, а до этого 20-й этап Тур де Франс с финишем на Альп д’Юэз.

 

  Сложность Джиро д’Италия ещё и в том, что там этапы довольно часто финишируют в небольшую крутую стенку. Этого не видно на профилях, но когда ты едешь по узким дорогам, это тяжело…

 

  Количество километров в разделках почти такое же, как на прошлом Тур де Франс. Индивидуальная гонка в Иерусалиме почти вся равнинная, так что больших разрывов не будет, особенно, пока все свежие. Для нас, горняков, это хорошо. Джиро д’Италия немного больше подходит горнякам, в то время как Тур де Франс больше для универсалов.

 

 Надо подождать до тренировочного лагеря, где в декабре, в Кальпе мы с командой всё обсудим. Следующий год будет особенным, я также ставлю целью чемпионат мира, так что надо будет составить программу.

 

  Если я в следующем сезоне поеду связку Джиро д’Италия/Тур де Франс, то постараюсь быть на Туре в лучшей форме, чем в этом году. Всегда надо учиться на ошибках, в этом году у меня их было несколько. Поэтому если в следующем июле вернусь на Тур де Франс, то моя форма будет лучше. Это не так легко, но поможет ещё одна неделя между двумя гонками. Всё зависит от того, как начну сезон, от целей, которые команда поставит передо мной. Посмотрим.

 

 В какой-то степени мы ждали (объявления Криса Фрума об участии в Джиро д’Италия-2018). Он выиграл Вуэльту Испании в сентябре, поэтому ничего удивительного в том, что он поставил целью Джиро д’Италия. Может ли он сделать дубль? Он сделал его, выиграв Тур де Франс и Вуэльту Испании, а на Вуэльте был даже сильнее, так что, наверное, для него это не станет проблемой. Возможно, он даже выиграет три Гран-тура вместе с Вуэльтой Испании?

 

 Фрум объявил, что поедет, и он будет устрашать соперников. Но, как обычно, будет пять или шесть конкурентов, которые постараются ему помешать. А потом, Фрум не непобедим. Он приедет на Гран-тур, изучать который ему не было необходимости. Да, он главный фаворит, но на территории, которую не знает, что может изменить ситуацию».

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Теги к статье: Тибо Пино Thibaut Pinot FDJ Джиро д'Италия Giro d'Italia Гран-тур

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Комментарии

  • svenfischer
    Джиро д'Италия-2018. Презента ... (14)
    svenfischer-Фото

    Ожидаем дуэль Фруминатор - Дюймовочкин. Не лишними будут французы Бодрэ и Пинкот. Ожидаем становления Мигалки Лопеса, Яна Поляныча и Примуса Рогатыча как генеральщиков. 

  • RVL
    Джиро д'Италия-2018. Презента ... (14)
    RVL-Фото
    ну это, если все считать колхозом)
    а так 1 из 5 ))
  • Николай Степаныч
    Крис Фрум примет участие в Джи ... (13)
    Николай Степаныч-Фото

    Респект Фруму! Не ожидал, что уже в этом году попробует. Возможно, понимает, что именно сейчас самый высокий шанс на дубль.

     

    Будет битва!

  • RVL
    Том Дюмулин, Винченцо Нибали, ... (4)
    RVL-Фото
    с Вуэльтой он попрощался, а с Джиро и Туром-нет! )))
  • kwwk
    Крис Фрум примет участие в Джи ... (13)
    kwwk-Фото
    Поедет он и ТДФ с Томасом на подстраховке
  • SilaSveta
    Крис Фрум примет участие в Джи ... (13)
    SilaSveta-Фото
    Для Скай пятикатрка ТДФ думаю важнее, для Фрума - Джиро. Фрум в хотелках победил.
  • SilaSveta
    Том Дюмулин, Винченцо Нибали, ... (4)
    SilaSveta-Фото
    Из всех четырех Джиру поедут только двое.
  • Юджин
    Крис Фрум примет участие в Джи ... (13)
    Юджин-Фото

    На мой взгляд:

    Димулан - не поедет Джиро. Поедет Тур и возможно Вуэльту.

    Нибали - не поедет Джиро. Поедет связку Тур и Вуельта.

    Закарин - не поедет Джиро. Поедет связку Тур и Вуельту.

     

    На Джиро у Фрума будут соперники:
    Ланда

    Лопес

    Чавес с кем то из братьев Йейтс

    Вилко Келдерман

    Ару

    Тиджей Ван Гардерен

     

    С такими соперниками на Джиро шансы на победу Фрума очень велики. 

     

    Кинтана тоже думал, что победит на Джиро и Туре 2017. 

    В следующем сезоне задача у Фрума усложняется, тем самым будет интереснее смотреть гранд туры в 2018.

     

     

    На Тур де Франс  у Фрума соперники будут по серьезнее + они  будут готовиться исключительно к Туру:

    Дюмулан
    Кинтана

    Нибали

    Барде

    Пино

    Уран 

    Закарин

     

     

  • Meilleur
    Джиро д'Италия-2018. Презента ... (14)
    Meilleur-Фото

    А мы всё склонны считать колхозом и всему пророчить колхоз, потому что действительно яркий ГТ где-то 1 на 10-15. -) Посмотрим.

  • LLL
    Том Дюмулин, Винченцо Нибали, ... (4)
    LLL-Фото

    Хорошая компания собралась. И все красавчики! Альберто, уж раз ты с ними, может проедешь Джиро.

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Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 3582
2 Фрум К. (GBr) (SKY) 3452
3 Дюмулин Т. (Ned) (SUN) 2545
4 Саган П. (Svk) (BOH) 2544
5 Нибали В. (Ita) (TBM) 2196
6 Квятковски М. (Pol) (SKY) 2171
7 Вальверде А. (Spa) (MOV) 2105
8 Мартин Д. (Irl) (QST) 2050
9 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2049
10 Контадор А. (Esp) (TFS) 1987

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