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14-й этап Джиро д'Италия-2018. Фотогалерея

 14-й этап Джиро д'Италия-2018. Фотогалерея

 

  Королевский горный 14-й этап Джиро д’Италия-2018 с общим набором высоты 4300 м и финишем на вершине легендарного Дзонколана решился на финальном подъёме.

 

За 5 км до финиша впереди остались лишь 8 гонщиков: лидер общего зачёта Саймон Йейтс (Mitchelton-Scott), Крис Фрум и его помощник Ваут Пулс (Sky), Мигель Лопес (Astana), Доменико Поццовиво (Bahrain-Merida), Том Дюмулин (Sunweb), Тибо Пино и его товарищ по команде Себастьян Рейхенбах (Groupama-FDJ).

 

Крис Фрум атаковал за 4,3 км до финиша, создал просвет. Доменико Поццовиво, Саймон Йейтс и Мигель Лопес поехали за Фрумом, но в итоге ближе всех к британскому гонщику удалось приблизиться его соотечественнику, лидеру общего зачёта Саймону Йейтсу.

 

За 2,5 км в запасе у Фрума было 12 секунд, Саймон Йейтс сократил отставание, но догнать его не смог. На финише он проиграл Крису Фруму 6 секунд, но благополучно защитил розовую майку лидера.

 

Победа на 14-м этапе помогла Крису Фруму поднялся на 7 позиций в общем зачёте. Он стал 5-м и теперь проигрывает Саймону Йейтсу 3 минуты 10 секунд.

 

Саймон Йейтс продолжает лидировать и в классификации лучшего горного гонщика, где опережает своего товарища по команде Эстебана Чавеса на 29 очков.

 

Благодаря победе Криса Фрума команда Sky возглавила командный зачет Джиро д'Италия-2018 по итогам 14 этапов и теперь опережает команду Astana на 2 минуты 46 секунд.

 

Произошли изменения в классификации лучшего молодого гонщика, где эквадорец Ричард Карапас (Movistar) потерял белую майку лидера, отдав её колумбийскому гонщику команды Astana Мигелю Лопесу, которому теперь проигрывает 14 секунд.

 

 

 

Photo Credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Alpozzi

 

Photo Credits: POOL (c) Getty-TDW

 

Photo Credits: POOL LUCA BETTINI 14a GIRO 2018

 

 

Photo Credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Alpozzi

 

 

Результаты 14 этапа Джиро д'Италия-2018

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Теги к статье: Джиро д'Италия Джиро д'Италия-2018 Giro d'Italia Гран-тур Крис Фрум

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Criterium du Dauphine


ОПРОС

Кто станет победителем Джиро д'Италия-2018?

Комментарии

  • EL-Fenomeno
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (80)
    EL-Fenomeno-Фото
    Как написАл пару постами выше товарищ ВелоКазаК "его лицо в форме астаны с отвисающией челюстью и висячим языком" Ару явно что-то не_до принял.
    А если серьёзно на Фабио было очень грустно смотреть, человек якобы и старался, пыхтел так что бы добрать и/или не отстать и всё в холостую. UAE явно не его команда...уві(((
  • explosiveua
    Джиро д’Италия-2018, превью эт ... (7)
    explosiveua-Фото

    Камон, Фруминатор :)

  • marketbk
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (80)
    marketbk-Фото

    Цитата: Student
    Цитата: AzaKonta
    Цитата: Student
    Цитата: Astanaforever
    Бильбао будущий генеральщик..однозначно..Молодец!
    Ты его хоть возраст видил?)

    Цитата: AzaKonta
    Эх, жаль нет Берналя. Он на Дзонколан Фруму и остальным привез бы 10 минут.
    Зависть - плохое чувство. Выступал за Астану, была бы гордость. А так, если против, то можно и обосрать. Для справки в каком возрасте и у кого Лопес выиграл тур Швейцарии, или память коротка. Опять двойные стандарты.
    Зависть? ))) А вам что нравится такие колхозные горные этапы на Джиро? Что за разрывы и отставания. Дюмулан до сих пор держится. Скинуть не могут. Уверен на 100% молодые Берналь и Солер оживили бы гонку. А про зависть писать это ваши глупости господин.

    Йейтс мог сегодня еще раз выиграть. Но не стал, все таки помнит что он астматик.
    Для справки, Солер с Йетцом одного возраста, так для справки. И Дюмоллана, к чему-то приплел. Он что, прям такой товарищ не о чем, что ли? Лишь бы, ляпнуть. Господин... Это уже религия.
    Цитата: Astanaforever
    Цитата: Hammill
    Факт - это когда есть чем подтвердить. У тебя же только твои нездоровые умозаключения. Я могу ответить в том же ключе: у руля команды бывший прожжёный д*пер, катавшийся ещё с Ульрихом и Цабелем-старшим, который не остановится ни перед чем, дабы достичь нужного результата (+история с Колобком). И команда попёрла именно тогда, когда начались проблемы с финансированием.
    Если бы Вино раздавал питье, то сегодня супермен заехал бы на Дзонколан на минут десять раньше других, включая Фрума и Йейтса..))) А про колобка вы зря это написали. Простые инсинуации врагов Астаны таких как "гонщик" тоже...Но у него это по нац признакам и зависти постсоветской...совковой.А есть еще враги внутренние, такие как Кашечкин- подстрекатель- стукач.С его подачи и было отправлено письмо о пересмотрения проекта про тим Астана и прекращения финансирования со стороны государства. Подлец, что сказать
    Цитата: Astanaforever
    Цитата: Hammill
    Факт - это когда есть чем подтвердить. У тебя же только твои нездоровые умозаключения. Я могу ответить в том же ключе: у руля команды бывший прожжёный д*пер, катавшийся ещё с Ульрихом и Цабелем-старшим, который не остановится ни перед чем, дабы достичь нужного результата (+история с Колобком). И команда попёрла именно тогда, когда начались проблемы с финансированием.
    Если бы Вино раздавал питье, то сегодня супермен заехал бы на Дзонколан на минут десять раньше других, включая Фрума и Йейтса..))) А про колобка вы зря это написали. Простые инсинуации врагов Астаны таких как "гонщик" тоже...Но у него это по нац признакам и зависти постсоветской...совковой.А есть еще враги внутренние, такие как Кашечкин- подстрекатель- стукач.С его подачи и было отправлено письмо о пересмотрения проекта про тим Астана и прекращения финансирования со стороны государства. Подлец, что сказать



    Да просто признайте, что не оправдались Ваши надежды на победу Лопеса сегодня. Отсюда и нелепые высказывания по итогам этапа.



    Цитата: Patriotkz
    Что за сыр бор тут устроили?Я вот к примеру болел за Лопеса-провалЗа Пино-провалЗа Йетса болеть что ли? )))Фрум удивил(никогда не думал что это напишу). Как бы то ни было финиш будет в Риме. Поживём увидим.
    Цитата: Patriotkz
    Что за сыр бор тут устроили?Я вот к примеру болел за Лопеса-провалЗа Пино-провалЗа Йетса болеть что ли? )))Фрум удивил(никогда не думал что это напишу). Как бы то ни было финиш будет в Риме. Поживём увидим.


    Очень умно написано, спасибо. Дошли бы Ваши слова до товарища под ником Astanaforevor))

  • LANCEer
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (80)
    LANCEer-Фото

    КРUC-протuв-ТОMА

    1.46-разрыв

    кто-будет-выше-в-РUMЕ?

    uнтрuга-возродuлась

     

     

  • marketbk
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (80)
    marketbk-Фото

    Цитата: Astanaforever
    Цитата: Hammill
    Ой, ну вот не надо болельщика включать. С Astanaforever то понятно всё, он - фанатик, но Вы то вроде адекватный человек.-)
    Фанатик, слово то какое! Хаааааааааа! Вот ты тролль это точно. Да еще злой.Я вроде ничего плохого здесь не написал, чтобы меня приписывать к вашему умозаключению. Я константировал факты, что оба Йетса зажигают одновременно.Один на Джиро, другой в Калифорнии. Поэтому напрашивается вопрос, что они ели? Понятно? И все. А так все логично. Фрум ставит рекорды времени подьема на Дзонколан, Йейтс фестивалит на всех горах и пригорках. Видимо англосаксонская фармакология самая прорывная в мире и самое главное таинственная как Джеймс Бонд.
    Цитата: Astanaforever
    Цитата: Hammill
    Ой, ну вот не надо болельщика включать. С Astanaforever то понятно всё, он - фанатик, но Вы то вроде адекватный человек.-)
    Фанатик, слово то какое! Хаааааааааа! Вот ты тролль это точно. Да еще злой.Я вроде ничего плохого здесь не написал, чтобы меня приписывать к вашему умозаключению. Я константировал факты, что оба Йетса зажигают одновременно.Один на Джиро, другой в Калифорнии. Поэтому напрашивается вопрос, что они ели? Понятно? И все. А так все логично. Фрум ставит рекорды времени подьема на Дзонколан, Йейтс фестивалит на всех горах и пригорках. Видимо англосаксонская фармакология самая прорывная в мире и самое главное таинственная как Джеймс Бонд.


    Ничего против Астаны не имею, но давайте вспомним как "фестивалит" Астана в этом сезоне. По Вашей логики- тоже нечисто? И Вы бы прочитали все комменты, там человек привел время восхождения - рекорд у Симоне 39,03 (в превью это писалось).

  • Patriotkz
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (80)
    Patriotkz-Фото
    Что за сыр бор тут устроили? Я вот к примеру болел за Лопеса-провал За Пино-провал За Йетса болеть что ли? ))) Фрум удивил(никогда не думал что это напишу). Как бы то ни было финиш будет в Риме. Поживём увидим.
  • ungvar
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (80)
    ungvar-Фото

    Обvельчал velolive. Половина людей в комментариях не совсем адекватны.
    Совсем не та компания, которая была здесь лет 5-6 назад.

  • старт-шоссе 82
    Джиро д’Италия-2018, превью эт ... (7)
    старт-шоссе 82-Фото

    Этап - ловушка, на таком этапе легче потерять чем приобрести.

  • StVano
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (80)
    StVano-Фото
    Трудно комментировать ваши не адекватные посты! Хочу лишь заметить - как много таких как вы, зарегистрировались на этом сайте за последний год...
  • marketbk
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (80)
    marketbk-Фото

    Цитата: Yuriy 17
    Неужели уже можно начинать гадать: может ли Фрум отыграть в разделке у Йейтса 3.10?
    Или подождем до завтра?
    Цитата: Yuriy 17
    Неужели уже можно начинать гадать: может ли Фрум отыграть в разделке у Йейтса 3.10?
    Или подождем до завтра?


    Да у Етса может и сможет вопрос: а у Дюмулена?

    Да и Ейтс пока поразительно хорош!

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8 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 993
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