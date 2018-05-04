 14-й этап Джиро д'Италия-2018. Фотогалерея

EL-Fenomeno

Джиро д'Италия-2018. Результа ... (80) Как написАл пару постами выше товарищ ВелоКазаК "его лицо в форме астаны с отвисающией челюстью и висячим языком" Ару явно что-то не_до принял.

А если серьёзно на Фабио было очень грустно смотреть, человек якобы и старался, пыхтел так что бы добрать и/или не отстать и всё в холостую. UAE явно не его команда...уві(((

explosiveua

Джиро д’Италия-2018, превью эт ... (7) Камон, Фруминатор :)

marketbk

Джиро д'Италия-2018. Результа ... (80) Цитата: Student Цитата: AzaKonta Цитата: Student Цитата: Astanaforever Бильбао будущий генеральщик..однозначно..Молодец! Ты его хоть возраст видил?)



Цитата: AzaKonta Эх, жаль нет Берналя. Он на Дзонколан Фруму и остальным привез бы 10 минут. Зависть - плохое чувство. Выступал за Астану, была бы гордость. А так, если против, то можно и обосрать. Для справки в каком возрасте и у кого Лопес выиграл тур Швейцарии, или память коротка. Опять двойные стандарты. Ты его хоть возраст видил?)Зависть - плохое чувство. Выступал за Астану, была бы гордость. А так, если против, то можно и обосрать. Для справки в каком возрасте и у кого Лопес выиграл тур Швейцарии, или память коротка. Опять двойные стандарты.



Йейтс мог сегодня еще раз выиграть. Но не стал, все таки помнит что он астматик. Зависть? ))) А вам что нравится такие колхозные горные этапы на Джиро? Что за разрывы и отставания. Дюмулан до сих пор держится. Скинуть не могут. Уверен на 100% молодые Берналь и Солер оживили бы гонку. А про зависть писать это ваши глупости господин.Йейтс мог сегодня еще раз выиграть. Но не стал, все таки помнит что он астматик. Для справки, Солер с Йетцом одного возраста, так для справки. И Дюмоллана, к чему-то приплел. Он что, прям такой товарищ не о чем, что ли? Лишь бы, ляпнуть. Господин... Это уже религия. Цитата: Astanaforever Цитата: Hammill Факт - это когда есть чем подтвердить. У тебя же только твои нездоровые умозаключения. Я могу ответить в том же ключе: у руля команды бывший прожжёный д*пер, катавшийся ещё с Ульрихом и Цабелем-старшим, который не остановится ни перед чем, дабы достичь нужного результата (+история с Колобком). И команда попёрла именно тогда, когда начались проблемы с финансированием. Если бы Вино раздавал питье, то сегодня супермен заехал бы на Дзонколан на минут десять раньше других, включая Фрума и Йейтса..))) А про колобка вы зря это написали. Простые инсинуации врагов Астаны таких как "гонщик" тоже...Но у него это по нац признакам и зависти постсоветской...совковой.А есть еще враги внутренние, такие как Кашечкин- подстрекатель- стукач.С его подачи и было отправлено письмо о пересмотрения проекта про тим Астана и прекращения финансирования со стороны государства. Подлец, что сказать Если бы Вино раздавал питье, то сегодня супермен заехал бы на Дзонколан на минут десять раньше других, включая Фрума и Йейтса..))) А про колобка вы зря это написали. Простые инсинуации врагов Астаны таких как "гонщик" тоже...Но у него это по нац признакам и зависти постсоветской...совковой.А есть еще враги внутренние, такие как Кашечкин- подстрекатель- стукач.С его подачи и было отправлено письмо о пересмотрения проекта про тим Астана и прекращения финансирования со стороны государства. Подлец, что сказать Цитата: Astanaforever Цитата: Hammill Факт - это когда есть чем подтвердить. У тебя же только твои нездоровые умозаключения. Я могу ответить в том же ключе: у руля команды бывший прожжёный д*пер, катавшийся ещё с Ульрихом и Цабелем-старшим, который не остановится ни перед чем, дабы достичь нужного результата (+история с Колобком). И команда попёрла именно тогда, когда начались проблемы с финансированием. Если бы Вино раздавал питье, то сегодня супермен заехал бы на Дзонколан на минут десять раньше других, включая Фрума и Йейтса..))) А про колобка вы зря это написали. Простые инсинуации врагов Астаны таких как "гонщик" тоже...Но у него это по нац признакам и зависти постсоветской...совковой.А есть еще враги внутренние, такие как Кашечкин- подстрекатель- стукач.С его подачи и было отправлено письмо о пересмотрения проекта про тим Астана и прекращения финансирования со стороны государства. Подлец, что сказать Если бы Вино раздавал питье, то сегодня супермен заехал бы на Дзонколан на минут десять раньше других, включая Фрума и Йейтса..))) А про колобка вы зря это написали. Простые инсинуации врагов Астаны таких как "гонщик" тоже...Но у него это по нац признакам и зависти постсоветской...совковой.А есть еще враги внутренние, такие как Кашечкин- подстрекатель- стукач.С его подачи и было отправлено письмо о пересмотрения проекта про тим Астана и прекращения финансирования со стороны государства. Подлец, что сказать





Да просто признайте, что не оправдались Ваши надежды на победу Лопеса сегодня. Отсюда и нелепые высказывания по итогам этапа.



Цитата: Patriotkz Что за сыр бор тут устроили?Я вот к примеру болел за Лопеса-провалЗа Пино-провалЗа Йетса болеть что ли? )))Фрум удивил(никогда не думал что это напишу). Как бы то ни было финиш будет в Риме. Поживём увидим. Цитата: Patriotkz Что за сыр бор тут устроили?Я вот к примеру болел за Лопеса-провалЗа Пино-провалЗа Йетса болеть что ли? )))Фрум удивил(никогда не думал что это напишу). Как бы то ни было финиш будет в Риме. Поживём увидим.



Очень умно написано, спасибо. Дошли бы Ваши слова до товарища под ником Astanaforevor))

LANCEer

Джиро д'Италия-2018. Результа ... (80) КРUC-протuв-ТОMА 1.46-разрыв кто-будет-выше-в-РUMЕ? uнтрuга-возродuлась

marketbk

Джиро д'Италия-2018. Результа ... (80) Цитата: Astanaforever Цитата: Hammill Ой, ну вот не надо болельщика включать. С Astanaforever то понятно всё, он - фанатик, но Вы то вроде адекватный человек.-) Фанатик, слово то какое! Хаааааааааа! Вот ты тролль это точно. Да еще злой.Я вроде ничего плохого здесь не написал, чтобы меня приписывать к вашему умозаключению. Я константировал факты, что оба Йетса зажигают одновременно.Один на Джиро, другой в Калифорнии. Поэтому напрашивается вопрос, что они ели? Понятно? И все. А так все логично. Фрум ставит рекорды времени подьема на Дзонколан, Йейтс фестивалит на всех горах и пригорках. Видимо англосаксонская фармакология самая прорывная в мире и самое главное таинственная как Джеймс Бонд. Фанатик, слово то какое! Хаааааааааа! Вот ты тролль это точно. Да еще злой.Я вроде ничего плохого здесь не написал, чтобы меня приписывать к вашему умозаключению. Я константировал факты, что оба Йетса зажигают одновременно.Один на Джиро, другой в Калифорнии. Поэтому напрашивается вопрос, что они ели? Понятно? И все. А так все логично. Фрум ставит рекорды времени подьема на Дзонколан, Йейтс фестивалит на всех горах и пригорках. Видимо англосаксонская фармакология самая прорывная в мире и самое главное таинственная как Джеймс Бонд. Цитата: Astanaforever Цитата: Hammill Ой, ну вот не надо болельщика включать. С Astanaforever то понятно всё, он - фанатик, но Вы то вроде адекватный человек.-) Фанатик, слово то какое! Хаааааааааа! Вот ты тролль это точно. Да еще злой.Я вроде ничего плохого здесь не написал, чтобы меня приписывать к вашему умозаключению. Я константировал факты, что оба Йетса зажигают одновременно.Один на Джиро, другой в Калифорнии. Поэтому напрашивается вопрос, что они ели? Понятно? И все. А так все логично. Фрум ставит рекорды времени подьема на Дзонколан, Йейтс фестивалит на всех горах и пригорках. Видимо англосаксонская фармакология самая прорывная в мире и самое главное таинственная как Джеймс Бонд. Фанатик, слово то какое! Хаааааааааа! Вот ты тролль это точно. Да еще злой.Я вроде ничего плохого здесь не написал, чтобы меня приписывать к вашему умозаключению. Я константировал факты, что оба Йетса зажигают одновременно.Один на Джиро, другой в Калифорнии. Поэтому напрашивается вопрос, что они ели? Понятно? И все. А так все логично. Фрум ставит рекорды времени подьема на Дзонколан, Йейтс фестивалит на всех горах и пригорках. Видимо англосаксонская фармакология самая прорывная в мире и самое главное таинственная как Джеймс Бонд.



Ничего против Астаны не имею, но давайте вспомним как "фестивалит" Астана в этом сезоне. По Вашей логики- тоже нечисто? И Вы бы прочитали все комменты, там человек привел время восхождения - рекорд у Симоне 39,03 (в превью это писалось).

Patriotkz

Джиро д'Италия-2018. Результа ... (80) Что за сыр бор тут устроили? Я вот к примеру болел за Лопеса-провал За Пино-провал За Йетса болеть что ли? ))) Фрум удивил(никогда не думал что это напишу). Как бы то ни было финиш будет в Риме. Поживём увидим.

ungvar

Джиро д'Италия-2018. Результа ... (80) Обvельчал velolive. Половина людей в комментариях не совсем адекватны.

Совсем не та компания, которая была здесь лет 5-6 назад.

старт-шоссе 82

Джиро д’Италия-2018, превью эт ... (7) Этап - ловушка, на таком этапе легче потерять чем приобрести.

StVano

Джиро д'Италия-2018. Результа ... (80) Трудно комментировать ваши не адекватные посты! Хочу лишь заметить - как много таких как вы, зарегистрировались на этом сайте за последний год...

marketbk

Джиро д'Италия-2018. Результа ... (80) Цитата: Yuriy 17 Неужели уже можно начинать гадать: может ли Фрум отыграть в разделке у Йейтса 3.10?

Или подождем до завтра?

Цитата: Yuriy 17 Неужели уже можно начинать гадать: может ли Фрум отыграть в разделке у Йейтса 3.10?

Или подождем до завтра?





Да у Етса может и сможет вопрос: а у Дюмулена? Да и Ейтс пока поразительно хорош!