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14-й этап Джиро д'Италия-2018. Фотогалерея
Королевский горный 14-й этап Джиро д’Италия-2018 с общим набором высоты 4300 м и финишем на вершине легендарного Дзонколана решился на финальном подъёме.
За 5 км до финиша впереди остались лишь 8 гонщиков: лидер общего зачёта Саймон Йейтс (Mitchelton-Scott), Крис Фрум и его помощник Ваут Пулс (Sky), Мигель Лопес (Astana), Доменико Поццовиво (Bahrain-Merida), Том Дюмулин (Sunweb), Тибо Пино и его товарищ по команде Себастьян Рейхенбах (Groupama-FDJ).
Крис Фрум атаковал за 4,3 км до финиша, создал просвет. Доменико Поццовиво, Саймон Йейтс и Мигель Лопес поехали за Фрумом, но в итоге ближе всех к британскому гонщику удалось приблизиться его соотечественнику, лидеру общего зачёта Саймону Йейтсу.
За 2,5 км в запасе у Фрума было 12 секунд, Саймон Йейтс сократил отставание, но догнать его не смог. На финише он проиграл Крису Фруму 6 секунд, но благополучно защитил розовую майку лидера.
Победа на 14-м этапе помогла Крису Фруму поднялся на 7 позиций в общем зачёте. Он стал 5-м и теперь проигрывает Саймону Йейтсу 3 минуты 10 секунд.
Саймон Йейтс продолжает лидировать и в классификации лучшего горного гонщика, где опережает своего товарища по команде Эстебана Чавеса на 29 очков.
Благодаря победе Криса Фрума команда Sky возглавила командный зачет Джиро д'Италия-2018 по итогам 14 этапов и теперь опережает команду Astana на 2 минуты 46 секунд.
Произошли изменения в классификации лучшего молодого гонщика, где эквадорец Ричард Карапас (Movistar) потерял белую майку лидера, отдав её колумбийскому гонщику команды Astana Мигелю Лопесу, которому теперь проигрывает 14 секунд.
Photo Credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Alpozzi
Photo Credits: POOL (c) Getty-TDW
Photo Credits: POOL LUCA BETTINI 14a GIRO 2018
Photo Credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Alpozzi
Результаты 14 этапа Джиро д'Италия-2018
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