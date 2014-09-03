Том Дюмулин, Тибо Пино, Ричард Карапас, Мигель Лопес о 19-м этапе Джиро д’Италия-2018

На королевском горном 19-м этапе Джиро д’Италия-2018 после атаки Криса Фрума (Sky) на гравийном секторе Колле-делле-Финестре за 80 км до финиша группа, возглавляемая Томом Дюмулином (Sunweb), пыталась сократить разрыв до британского гонщика, но оставалась в пределах трёх минут.

Тибо Пино (Groupama-FDJ) и Ричард Карапас (Movistar) после атаки Фрума сразу сели за Томом Дюмулином, затем к ним присоединился Мигель Лопес (Astana) и Себастьян Рейхенбах (Groupama-FDJ).

Несмотря на то, что лишь у Тибо Пино в группе находился помощник, он не смог воспользоваться этим преимуществом. Французский гонщик несколько раз атаковал на подъёме к Бардонеккье, но Тому Дюмулину удавалось закрыть просвет.

За километр до финиша группа Дюмулина проигрывала Крису Фруму около 3 минут 15 секунд.

На финальных 500 метрах этапа из группы Дюмулина атаковал Ричард Карапас, который пересёк финиш 2-м через 3 минуты после победителя Криса Фрума (Sky), Тибо Пино замкнул на этапе тройку лучших, проиграв Фруму 3 минуты 7 секунд. Мигель Лопес финишировал 4-м через 3:13, а Том Дюмулин пересёк финишную черту 5-м через 3 минуты 23 секунды.

Карапасу не удалось перехватить белую майку лучшего молодого гонщика у Мигеля Лопеса, который продолжает лидировать с преимуществом в 47 секунд.

Тибо Пино улучшил свою позицию в общем зачёте, войдя в тройку лучших, Мигель Лопес поднялся с 6-й на 4-ю позицию, а Ричард Карапас с 9-й на 5-ю.

Photo Credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Alpozzi

Том Дюмулин: «Безумный этап. Я ожидал, что Sky атакуют на Финестре. Они так и поступили. У меня хорошо шла нога, но не хватило сил, чтобы поехать за Фрумом. Думаю, я всё сделал правильно, но Фрум был слишком силён.

Знаю, что преследовать в основном должен был я. Каждый вёл свою гонку, могу понять, почему не все помогали в погоне. На данный момент настроен немного пессимистически, но посмотрим, где я буду завтра по итогам этапа. Будет сложно, но я продолжу борьбу».

Photo Credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Alpozzi

Тибо Пино: «Очень доволен этим этапом. Думаю, мы вписали страницу в историю Джиро д’Италия. Этап получился безумным, таким, который оставляет след в карьере.

Атака Фрума была совершенно безумной. Все лидеры остались без помощников, кроме меня, рад, что со мной был Себ. Когда Фрум атаковал, каждый ехал сам. Я был счастлив ехать с Дюмулином, но, к сожалению, другие не работали. Мне не нравится такой осторожный тип ведения гонки, но в определённый момент надо думать о подиуме, и я поехал так же, как и другие. Без Себа я не смог бы добиться места на подиуме, очень ему благодарен, не хватает слов, чтобы выразить это в полной мере.

На финальном подъёме я ничего не просчитывал, ехал свою гонку, остальные вели свою. Завтра вечером узнаем, кто был прав. Прежде всего я рад, что вернулся на свой уровень. Надеюсь, что смогу и завтра проехать хорошо, удержать место на подиуме.

Сегодня Фрум был слишком силён, не оставил вопросов о том, кто сильнейший. Сегодня было три сильных гонщика – Фрум, Себастьян (Рейхенбах) и Дюмулин. И нет сомнений в том, что двое сильнейших занимают первое и второе место в общем зачёте».

Photo Credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Alpozzi

Мигель Лопес: "Что за этап! Это был очень тяжелый день. Я хорошо себя чувствовал, и у меня были силы оставаться рядом с сильнейшими гонщиками. Кроме того, мне удалось выиграть время у некоторых соперников и продвинуться в генеральной классификации. Я был в состоянии держаться в группе с Дюмоленом, Пино и Карапасом, но до финального подъема я не видел ни одной возможности для атаки. На последней горе я атаковал дважды, хотел отыграть время у Пино, но не получилось. В конце, немного не хватило для того, чтобы финишировать вместе с Карапасом, я потерял несколько секунд. Но, я остался в белой майке, и я рад этому. Такие этапы, как сегодня, показывают, что у каждого может быть плохой день. Кто-то потерял сегодня, кто-то может проиграть завтра, никто не знает, какой получится гонка… Завтра у нас еще один сложнейший день в горах. Сегодня, для меня все прошло хорошо, я могу быть доволен своим выступлением, но сейчас, главное для меня – это хорошо восстановиться для того, чтобы быть готовым к завтрашней борьбе на решающем этапе. Белая майка – главная цель. Да, я близок к подиуму после сегодняшнего этапа, но посмотрим, если завтра получится что-то сделать".

Photo Credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Alpozzi

Ричард Карапас: «Этап получился красивым. На протяжении всей дистанции я наслаждался гонкой, тяжёлыми подъёмами, но прежде всего, своими ощущениями. Я достиг в гонке лучшей формы и продолжу делать всё, что в моих силах. Настрой на высоте, будем надеяться, что нога завтра будет идти также, чтобы я смог бороться за белую майку. Был бы очень счастлив, если бы удалось привезти белую майку в мою страну. Пока у меня будут шансы, я не успокоюсь. Команда будет помогать мне».