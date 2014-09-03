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Том Дюмулин, Тибо Пино, Ричард Карапас, Мигель Лопес о 19-м этапе Джиро д’Италия-2018

Том Дюмулин, Тибо Пино, Ричард Карапас, Мигель Лопес о 19-м этапе Джиро д’Италия-2018

 

 

  На королевском горном 19-м этапе Джиро д’Италия-2018 после атаки Криса Фрума (Sky) на гравийном секторе Колле-делле-Финестре за 80 км до финиша   группа, возглавляемая Томом Дюмулином (Sunweb), пыталась сократить разрыв до британского гонщика, но оставалась в пределах трёх минут.

 

  Тибо Пино (Groupama-FDJ) и Ричард Карапас (Movistar) после атаки Фрума сразу сели за Томом Дюмулином, затем к ним присоединился Мигель Лопес (Astana) и Себастьян Рейхенбах (Groupama-FDJ).

 

  Несмотря на то, что лишь у Тибо Пино в группе находился помощник, он не смог воспользоваться этим преимуществом. Французский гонщик несколько раз атаковал на подъёме к Бардонеккье, но Тому Дюмулину удавалось закрыть просвет.

 

За километр до финиша группа Дюмулина проигрывала Крису Фруму около 3 минут 15 секунд.

 

  На финальных 500 метрах этапа из группы Дюмулина атаковал Ричард Карапас, который пересёк финиш 2-м через 3 минуты после победителя Криса Фрума (Sky), Тибо Пино замкнул на этапе тройку лучших, проиграв Фруму  3 минуты 7 секунд. Мигель Лопес финишировал 4-м через 3:13, а Том Дюмулин пересёк финишную черту 5-м через 3 минуты 23 секунды.

 

Карапасу не удалось перехватить белую майку лучшего молодого гонщика у Мигеля Лопеса, который продолжает лидировать с преимуществом в 47 секунд.

 

Тибо Пино улучшил свою позицию  в общем зачёте, войдя в тройку лучших, Мигель Лопес поднялся с 6-й на 4-ю позицию, а Ричард Карапас с 9-й на 5-ю.

Photo Credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Alpozzi

 

  Том Дюмулин: «Безумный этап. Я ожидал, что Sky атакуют на Финестре. Они так и поступили. У меня хорошо шла нога, но не хватило сил, чтобы поехать за Фрумом. Думаю, я всё сделал правильно, но Фрум был слишком силён.

Знаю, что преследовать в основном должен был я. Каждый вёл свою гонку, могу понять, почему не все помогали в погоне. На данный момент настроен немного пессимистически, но посмотрим, где я буду завтра по итогам этапа. Будет сложно, но я продолжу борьбу».

 

 

Photo Credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Alpozzi

 

 Тибо Пино: «Очень доволен этим этапом. Думаю, мы вписали страницу в историю Джиро д’Италия. Этап получился безумным, таким, который оставляет след в карьере.

 

  Атака Фрума была совершенно безумной. Все лидеры остались без помощников, кроме меня, рад, что со мной был Себ. Когда Фрум атаковал, каждый ехал сам. Я был счастлив ехать с Дюмулином, но, к сожалению, другие не работали. Мне не нравится такой осторожный тип ведения гонки, но в определённый момент надо думать о подиуме, и я поехал так же, как и другие. Без Себа я не смог бы добиться места на подиуме,  очень ему благодарен, не хватает слов, чтобы выразить это в полной мере.

 

  На финальном подъёме я ничего не просчитывал, ехал свою гонку, остальные вели свою. Завтра вечером узнаем, кто был прав. Прежде всего я рад, что вернулся на свой уровень. Надеюсь, что смогу и завтра проехать хорошо, удержать место на подиуме.

 

  Сегодня Фрум был слишком силён, не оставил вопросов о том, кто сильнейший. Сегодня было три сильных гонщика – Фрум, Себастьян (Рейхенбах) и Дюмулин. И нет сомнений в том, что двое сильнейших занимают первое и второе место в общем зачёте».

 

Photo Credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Alpozzi

 

  Мигель Лопес: "Что за этап! Это был очень тяжелый день. Я хорошо себя чувствовал, и у меня были силы оставаться рядом с сильнейшими гонщиками. Кроме того, мне удалось выиграть время у некоторых соперников и продвинуться в генеральной классификации. Я был в состоянии держаться в группе с Дюмоленом, Пино и Карапасом, но до финального подъема я не видел ни одной возможности для атаки. На последней горе я атаковал дважды, хотел отыграть время у Пино, но не получилось. В конце, немного не хватило для того, чтобы финишировать вместе с Карапасом, я потерял несколько секунд. Но, я остался в белой майке, и я рад этому. Такие этапы, как сегодня, показывают, что у каждого может быть плохой день. Кто-то потерял сегодня, кто-то может проиграть завтра, никто не знает, какой получится гонка… Завтра у нас еще один сложнейший день в горах. Сегодня, для меня все прошло хорошо, я могу быть доволен своим выступлением, но сейчас, главное для меня – это хорошо восстановиться для того, чтобы быть готовым к завтрашней борьбе на решающем этапе. Белая майка – главная цель. Да, я близок к подиуму после сегодняшнего этапа, но посмотрим, если завтра получится что-то сделать".

 

Photo Credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Alpozzi

 

  Ричард Карапас: «Этап получился красивым. На протяжении всей дистанции я наслаждался гонкой, тяжёлыми подъёмами, но прежде всего, своими ощущениями. Я достиг в гонке лучшей формы и продолжу делать всё, что в моих силах. Настрой на высоте, будем надеяться, что нога завтра будет идти также, чтобы я смог бороться за белую майку. Был бы очень счастлив, если бы удалось привезти белую майку в мою страну. Пока у меня будут шансы, я не успокоюсь. Команда будет помогать мне».

 

Результаты 19 этапа Джиро д'Италия-2018

 

Фотогалерея 19 этапа Джиро д'Италия-2018

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Теги к статье: Том Дюмулин Тибо Пино Ричард Карапас Мигель Лопес Tom Dumoulin Thibaut Pinot Richard Carapaz Miguel Lopez Джиро д'Италия Джиро д'Италия-2018 Giro d'Italia Гран-тур

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  1. explosiveua

    Сегодня, 00:17 | Регистрация: 3.09.2014

    До сегоднешнего дня лишь Контадора считал безумцем.. но черт возьми, сегодня Фрумитатор утер нос всем хейтерам!

    Это было Божественно:))

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ОПРОС

Кто станет победителем Джиро д'Италия-2018?

Комментарии

  • Shega
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (148)
    Shega-Фото

    Пробежала глазами по восхищенным одам Фруму и Скай. И вспомнились все похоронные комментарии про "не тот" и "не та", аналогии комментатора между тогдашними Фрумом и Виггинсом и нынешними Ваутом и Фрумом и хочется сказать: "Поторопились, однако, ... господа!"
    Как-то не получается ни у кого (кроме  болельщиков Скай и Фрума, для которых они всегда самые лучшие) более ли менее точно оценить тактику, стратегию и силы Скай и их капитана). Помятуя о "Машине Скай" пора бы уж к этой команде подходить с какими-то индивидуальными мерками, которые для других команд явно не подходят. Равно как и наоборот. Да и капитан у них не "Фруми", а - Фрум! Без фамильярности, но с уважением.
    P.S. Порадовали сегодня комментарии Р. Хамидулина - четко, профессионально, взвешенно и грамотно. Без заполошности и излишней трагедизации. Спасибо!

  • Tom_Boonen
    Джиро д’Италия-2018, превью эт ... (14)
    Tom_Boonen-Фото

    Сегодня уже после половины Финестре ни у кого не осталось никакой команды. Разве что Пино немного помог швейцарец. Завтра от подножия первой горы до самого финиша не будет ни одного участка, где от команды будет хоть какая-то физическая помощь, кроме небольших участков на финальном подъеме. И если Том хочет выиграть, то он сам должен позаботиться о том, чтобы у Фрума к этому моменту не осталось помощников. И в этом ему опять же не поможет даже самая сильная команда, лишь только сильная нога. Так что все шансы отыграться есть, но после 19-го этапа, кажется, что у Фрума ещё больше шансов нарастить свой отрыв.

  • Александра
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (148)
    Александра-Фото
    "Два - лучше одного".
    Да, с этим не поспоришь.)
  • Александра
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (148)
    Александра-Фото
    Нет, я ничего не ждала от Чавеса. Я просто за него болела.И болею.) Поэтому я не разочарована. Этап взял - молодец!
  • VeloVelo
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (148)
    VeloVelo-Фото

    Жаль Семён Филипыча. Надеюсь, это поражение его закалит.

  • Адриен
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (148)
    Адриен-Фото
    = На Поццовиво, Ару, Бетанкура... кто там еще?, могли расчитывать только их преданные болельщики. Неужели от этих гонщиков можно было ожидать чего-то серьезного в генерале =
    Но вы же САМИ ожидали подобного от Чавеса ? Чем он лучше Ару или Бетанкура ? И в чем вы ПРАВЕЕ их болельщиков ?
  • explosiveua
    Том Дюмулин, Тибо Пино, Ричард ... (1)
    explosiveua-Фото

    До сегоднешнего дня лишь Контадора считал безумцем.. но черт возьми, сегодня Фрумитатор утер нос всем хейтерам!

    Это было Божественно:))

  • Khan
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (148)
    Khan-Фото
    Два - лучше одного. И так к 20 этапу гонка еще не решена (шуткую я так).

    Сколько было таких гонок, которые выигрывались уже на второй неделе, а то и раньше. Ну там Джиро-13, Тур-13, Джиро-14, Тур-14, Джиро-15 и это я сильно не углублялся

    Подобие интриги к последнему дню это скорее исключение из правил для современных гонок, так что в этом плане даже несколько повезло
  • EL-Fenomeno
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (148)
    EL-Fenomeno-Фото

    Цитата: kwwk
    После того, как схлынули эмоции становится понятно, что в сегоднешнем спектакле участвовало не так уж и много актеров:
    - трио Ская - Пуччио, де ла Круз, Элисонд разметали всю велотруппу на начальном отрезке Финестре;
    - главный герой шоу - Фруминатор, индивидуальная разделка в три горы;
    - Том - актер второго плана, бился и не сдавался;
    - два малыша-плохиша: Карапас и Лопес;
    - Йетц - антигерой.
    И все, остальные массовка.

    Что тут можно сказть или добавить, только одно ЗАНАВЕС. Спекталь удался на на славу (может завтрабудет второй акт). А такие этапы нужно и надо сКачать чтобы потом было что вспомнить и детям не просто расказать, а ещё и показать.

  • Александра
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (148)
    Александра-Фото
    С одной стороны, вы правы, а с другой, всего два гонщика на первое место - это как-то жидковато.

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