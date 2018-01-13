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Мауро Веньи: "Необходим баланс между спортом и зрелищем"

Мауро Веньи мечтает увидеть на старте Джиро д'Италия-2018 году всех, кто занял на Гран-турах этого сезона первое и второе места

 

 

  Директор итальянского Гран-тура Мауро Веньи (Mauro Vegni) мечтает увидеть на старте Джиро д’Италия-2018 генеральщиков, занявших первое и второе места на всех трёх Гран-турах этого года, о чём рассказал в интервью Cyclingnews. Напомним, что  презентация маршрута Джиро д’Италия-2018 состоится 29 ноября.   

 

 

Мауро Веньи: "Необходим баланс между спортом и зрелищем"  Мауро Веньи: «На данный момент я не получил (от Криса Фрума и Тома Дюмулина) ни «да», ни окончательного «нет. Я считаю, что это положительный знак, потому что в прошлом некоторые гонщики сразу отказывались от участия в Джиро д'Италия. Это означает, что они ещё размышляют над идеей участия в Джиро в следующем году. Я связывался с несколькими командами, в том числе с командой Нибали, и всё ещё надеюсь, что они приедут на гонку.

 

  Моя личная мечта – увидеть на старте гонщиков, занявших в 2017 году первые и вторые места на всех трёх Гран-турах».

 

  Также в интервью Cyclingnews Мауро Веньи сравнил все три Гран-тура этого сезона и рассказал, какой тип маршрута, по его мнению, является наиболее интересным:

 

  «Во-первых, на Тур де Франс я подумал, что Крис Фрум и его команда убьют гонку, маршрут казался довольно плоским.

 

  А Вуэльта Испания, по моему мнению, потеряла некоторые ключевые элементы Гран-тура. Они много работали над тем, чтобы создать спектакль, шоу, но убрали ключевые аспекты. Считаю неправильным, когда на Гран-туре нет спринтерских этапов. Это означает, что на старте гонке не будет лучших спринтеров мира. Такое происходит на Вуэльте уже несколько лет.

 

  Надо думать о том, что люди хотят видеть. Болельщики не хотят смотреть десять дней равнинных этапов, они хотят что-то новое каждый день. Необходим баланс между спортом и зрелищем».

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Теги к статье: Мауро Веньи Mauro Vegni Джиро д'Италия Giro d'Italia Джиро д'Италия-2018 Гран-тур

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Комментарии

  • Gonza Golanov
    Велоформа команды Dimension Da ... (4)
    Gonza Golanov-Фото
    Цитата: VeloVelo
    Хорошо и со вкусом. Не потеряются )



    А вообще, эти смены формы каждый сезон задолбали.
    Надеюсь, болельщики Феррари меня поймут )
    Я так понимаю, что смены форм делают для увеличения продаж одежды. Я заметил, что фанаты каждый год покупают новую форму.
  • EL-Fenomeno
    Марк Кэвендиш завершил сезон 2 ... (3)
    EL-Fenomeno-Фото

    Цитата: VeloVelo
    По именам понятно, что японцы нехило платят. Бабло лучший магнит.

    Даже Фрумми не удержался от япоского шоу.

    Азия манит)) причём совсем скоро (а можеит и уже) мы увидим денежный батл между Китаем и Японией против Ближнего Востока. И хотя "денежные категории" не равны, свой выбор будут делать велогонщики и начальство куда ехать и где выступать...имеется в виду в самом начале сезона, и в самом его конце

  • RVL
    Контадор и Бассо представили м ... (3)
    RVL-Фото
    Спасибо!
  • f16
    Марк Кэвендиш завершил сезон 2 ... (3)
    f16-Фото

    Маркуша обогнал двух японцев и рад

  • VeloVelo
    Давид Лаппартьен об ограничени ... (19)
    VeloVelo-Фото

    "Между собой" (между гонщиками) связи нет.
    Есть связь "гонщик-техничка", "техничка-техничка", "техничка-орги".
    И есть еще "радиотур", где прослушиваются все переговоры вообще,
    и сообщается всему пелотону важная информация по ходу гонки.

    Гонщики всё это слышат в одни уши. Т.е., в ушах один сплошной поток.
    По-другому технически пока на велогонках нереально.
    В целом, это всё один радиопоток.

  • VeloVelo
    Марк Кэвендиш завершил сезон 2 ... (3)
    VeloVelo-Фото

    ЦИТАТА:
    Fumiyuki Beppu (Jpn) Tour de France Japan Team

    Беппу перешел в чемпионскую команду? )
    Yukiya Arashiro то же самое.



    Баргий хррачит критериум в конце сезона, заезжает аж 4-м! Что это?! ) 



    По именам понятно, что японцы нехило платят. Бабло лучший магнит.



    Даже Фрумми не удержался от япоского шоу.

  • VeloliveTeam
    Контадор и Бассо представили м ... (3)
    VeloliveTeam-Фото

    Цитата: RVL
    А какова роль Бассо в этом проекте? ну кроме придания веса церемонии...
    + он отбирал гонщиков

     

    Иван Бассо - спортивный директор команды

  • RVL
    Контадор и Бассо представили м ... (3)
    RVL-Фото

    А какова роль Бассо в этом проекте? ну кроме придания веса церемонии...

    + он отбирал гонщиков

  • levonardo
    Презентация маршрута Тур де Фр ... (23)
    levonardo-Фото

    «Я планирую участвовать в «Тур де Франс» в следующем году», – сказал Закарин

    https://www.sports.ru/others/cycle-racing/1056883181.html

     

  • Shalam s Urala
    Алекс Даусетт: "Смогу показат ... (1)
    Shalam s Urala-Фото

    не помню почему, но полагал, что Катюша последний сезон ехала с этим именем. ошибаюсь?

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Гонщик Команда Очки
1 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 3582
2 Фрум К. (GBr) (SKY) 3452
3 Дюмулин Т. (Ned) (SUN) 2545
4 Саган П. (Svk) (BOH) 2544
5 Нибали В. (Ita) (TBM) 2196
6 Квятковски М. (Pol) (SKY) 2171
7 Вальверде А. (Spa) (MOV) 2105
8 Мартин Д. (Irl) (QST) 2050
9 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2049
10 Контадор А. (Esp) (TFS) 1987

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