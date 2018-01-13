Мауро Веньи: "Необходим баланс между спортом и зрелищем"

Мауро Веньи мечтает увидеть на старте Джиро д'Италия-2018 году всех, кто занял на Гран-турах этого сезона первое и второе места

Директор итальянского Гран-тура Мауро Веньи (Mauro Vegni) мечтает увидеть на старте Джиро д’Италия-2018 генеральщиков, занявших первое и второе места на всех трёх Гран-турах этого года, о чём рассказал в интервью Cyclingnews. Напомним, что презентация маршрута Джиро д’Италия-2018 состоится 29 ноября.

Мауро Веньи: «На данный момент я не получил (от Криса Фрума и Тома Дюмулина) ни «да», ни окончательного «нет. Я считаю, что это положительный знак, потому что в прошлом некоторые гонщики сразу отказывались от участия в Джиро д'Италия. Это означает, что они ещё размышляют над идеей участия в Джиро в следующем году. Я связывался с несколькими командами, в том числе с командой Нибали, и всё ещё надеюсь, что они приедут на гонку.

Моя личная мечта – увидеть на старте гонщиков, занявших в 2017 году первые и вторые места на всех трёх Гран-турах».

Также в интервью Cyclingnews Мауро Веньи сравнил все три Гран-тура этого сезона и рассказал, какой тип маршрута, по его мнению, является наиболее интересным:

«Во-первых, на Тур де Франс я подумал, что Крис Фрум и его команда убьют гонку, маршрут казался довольно плоским.

А Вуэльта Испания, по моему мнению, потеряла некоторые ключевые элементы Гран-тура. Они много работали над тем, чтобы создать спектакль, шоу, но убрали ключевые аспекты. Считаю неправильным, когда на Гран-туре нет спринтерских этапов. Это означает, что на старте гонке не будет лучших спринтеров мира. Такое происходит на Вуэльте уже несколько лет.

Надо думать о том, что люди хотят видеть. Болельщики не хотят смотреть десять дней равнинных этапов, они хотят что-то новое каждый день. Необходим баланс между спортом и зрелищем».