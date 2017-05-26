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Джиро д'Италия-2018. Предстартовые интервью

Том Дюмулин, Крис Фрум, Фабио Ару, Тибо Пино о старте Джиро д’Италия-2018

 

 

  Сегодня, 2 мая, прошла традиционная предстартовая пресс-конференция главных действующих лиц Джиро д’Италия-2018. О своих  ощущениях перед 101-м выпуском итальянского Гран-тура рассказали победитель Джиро д’Италия-2017 Том Дюмулин (Sunweb), четырёхкратный победитель Тур де Франс, победитель Вуэльты Испании-2017 Крис Фрум (Sky), двукратный призёр Джиро д’Италия Фабио Ару (UAE Team Emirates),  призёр Тур де Франс Тибо Пино (Groupama-FDJ).

 

 

 

 

 

 

 

Photo Credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Alpozzi

 

  Том Дюмулин: «Было бы приятно начать гонку с хорошего результата в открывающей гонку разделке и, надеюсь, выиграть её, но если не получится, то это не конец света. Я ещё не смотрел дистанцию, она кажется холмистой, что хорошо. Первое впечатление от Израиля великолепное. Я приехал поздно вечером, но не смог удержаться от желания посмотреть Старый город. Поэтому сел на велосипед и поехал. Люди провожали меня немного странным взглядом, удивлялись, что за парень едет в обычной одежде на шоссейном велосипеде.

 

  Теперь, когда я являюсь защищающим титул чемпионом Джиро д’Италия, на меня смотрят по-другому, но сам я не изменился. Возможно, в начале сезона мне слишком хотелось показать себя, но потом, после того, как я обдумал, почему плохо выступал весной, моя уверенность в своих силах перед стартом итальянского Гран-тура увеличилась. В прошлом году я верил в себя, мне было нечего терять. В этом году весной уже думал о том, что мне есть что терять, а это плохой настрой. Но теперь я снова спокоен и уверен в себе.

 

  Из прошлого года я вынес урок, как преодолевать сложные моменты. Но я не проводил разведку ни одного горного этапа».

 

 

 

Photo Credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Alpozzi

 

 

  Крис Фрум: «Решение участвовать в Джиро д’Италия мы приняли зимой вместе с командой. Прошло почти 10 лет с тех пор, как я стартовал на этом Гран-туре, который проходит в стране, тепло принявшей меня, когда я был нео-про в команде Barloworld.  

 

Я вернулся, чтобы выиграть эту гонку. Большой мотивацией для меня является попытка выиграть три Гран-тура подряд. После Тура Альп чувствую, что готов. Со мной невероятно разносторонняя команда, которая поможет мне в любой момент гонки. Не собираюсь полагаться на разделки, чтобы выиграть Джиро.

 

  Рад, что провёл разведку Дзонколана, а также посмотрел маршрут разделки в Тренто. Колле делле Финестре я уже знал. Впереди тяжёлая гонка.

 

  Перед приездом в Израиль мы беспокоились о вопросах безопасности, но здесь всё отлично. Утром мы проехались вместе с юниорской командой Израиля. Надеюсь, старт Джиро д’Италия воодушевит молодых велогонщиков, и через несколько лет они придут в профессиональный велоспорт и станут выдающимися спортсменами».

 

 

 

 

Photo Credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Alpozzi

 

 

  Фабио Ару: «Когда вчера мы приехали в Израиль, то осознали, как тут жарко. Надо будет уделить особое внимание гидратации организма. На 2-м и 3-м этапах ещё одним важным фактором может стать ветер, который нельзя недооценивать. Маршрут открывающей разделки сложный, всё время вверх-вниз.

 

  Я очень хотел вернуться на Джиро д’Италия, эта гонка стала переломным пунктом моей карьеры, и настало время выиграть её.

 

  С тех пор, как начал выступать, фактически, с 2014 года, никогда не чувствовал себя молодым, потому что на мне всегда лежала ответственность, хотя стресса не ощущал. В нашей команде чувствую себя спокойно, я в гармонии с самим собой, что поможет выступить хорошо.

 

  Здесь около 15 гонщиков могут бороться за общий зачёт. Помимо Пино, Поццовиво, Лопеса, которые в великолепной форме после Тура Альп, и Фрума, который примерно в той же форме, что и я, есть ещё Чавес, Саймон Йейтс, Беннетт и Вудс. За ними надо следить в горах. Не думаю, что гонку решат Дзонколан или Яфферау. Борьба будет идти на протяжении 21 этапа».

 

 

 

 

 

Photo Credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Alpozzi

 

  Тибо Пино: «Я впервые приехал в Израиль и удивлён, как здесь красиво. Но жарко, а я не слишком хорошо переношу такую погоду. Хотя, полагаю, жара может стать для меня проблемой в горах, а не во время трёх первых этапов.

 

  В прошлом году я проиграл Тому Дюмулину 1 минуту 20 секунд, что не так много, но проиграл время в разделке, а потом заболел на второй неделе. В этом году надеюсь, что если не потеряю время таким образом, то могу подняться на подиум.

 

  Победить на Туре Альп, обойти Фрума, Лопеса и других было великолепно, но форма каждого может отличаться от той, какой она будет на Гран-туре. Да, я выиграл гонку, но очень быстро переключил внимание на Джиро д’Италия, чтобы ощущение после победы не уводило меня от реальности . Возможно, теперь мои соперники будут внимательнее за мной следить. Самое важное, мне хочется быть в отличной форме, чтобы атаковать в горах».

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Теги к статье: Том Дюмулин Tom Dumoulin Sunweb Крис Фрум Chris Froome Sky Джиро д'Италия Giro d'Italia Гран-тур

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  1. Имя: Павел

    Gottliche_Recht

    Вчера, 23:54 | Регистрация: 26.05.2017

    Dumoulin at press conference: "If I was Froome I would not be here. I subscribed to MPCC. Presence of Froome it's not good for cycling"

  2. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 00:14 | Регистрация: 30.06.2017

    Ф.Ару:Помимо Пино, Поццовиво, Лопеса, которые в великолепной форме после Тура Альп, и Фрума, который примерно в той же форме, что и я, есть ещё Чавес, Саймон Йейтс, Беннетт и Вудс. За ними надо следить в горах. ========= Плохой все таки человек этот Ару. Всех перечислил, но Лопеса не назвал. Гнобит его, что Лопес ушатает его в горах.Неприятно, но какая та черная зависть у него по бывшему сокоманднику и товарищу. Понимает, что проиграв ему все будут знать, что хорошо, что ушел из Астаны. А ушел с команды по подлому, подставив и оставив Астану без лидера.Тянул с ответом до самого последнего дня трансфера, хотя контракт с Эмирейтс подписал тайно еще во время Вуэльты.Все торговался или делал вид, что торгуется, показывал свою значимость. И храбрости не хвптало сказать..ребята я ушел где больше дали. Что и надо было так сделать, по мужски и по человеческому. Как Нибали например.Огласил заранее. Поэтому до сих пор у него дружеские, теплые отношения с Астаной остались.Но этот Ару, которого Астана сделала настоящим гонцом проявляет недружелюбные поступки. И здесь в интервью он просто оказался в очередной раз трусом,, забыв упомянуть Лопеса как самого главного соперника по подиуму. Если вы заметили, что он еще и не скромный, нацепив свой чемпионский триколор на всю грудь, даже не оставив места для бирюзового цвета Астаны, так и сейчас так же намулевав на джерси Эмирейтс. Нибали тот был скромный, триколор был незначительный на груди. По этим мелочам и можно определять характер человека и его жизненные поступки. Да ладно, бог ему судья. Пусть катается себе во славу.

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3 - 6 мая 2018

Tour de Yorkshire

4 - 27 мая 2018

Giro d'Italia

8 - 13 мая 2018

4 Jours de Dunkerque

13 - 19 мая 2018

Amgen Tour of California

16 - 20 мая 2018

Tour of Norway


ОПРОС

Кто станет победителем Джиро д'Италия-2018?

Комментарии

  • Astanaforever
    Джиро д'Италия-2018. Предстар ... (2)
    Astanaforever-Фото
    Ф.Ару:Помимо Пино, Поццовиво, Лопеса, которые в великолепной форме после Тура Альп, и Фрума, который примерно в той же форме, что и я, есть ещё Чавес, Саймон Йейтс, Беннетт и Вудс. За ними надо следить в горах. ========= Плохой все таки человек этот Ару. Всех перечислил, но Лопеса не назвал. Гнобит его, что Лопес ушатает его в горах.Неприятно, но какая та черная зависть у него по бывшему сокоманднику и товарищу. Понимает, что проиграв ему все будут знать, что хорошо, что ушел из Астаны. А ушел с команды по подлому, подставив и оставив Астану без лидера.Тянул с ответом до самого последнего дня трансфера, хотя контракт с Эмирейтс подписал тайно еще во время Вуэльты.Все торговался или делал вид, что торгуется, показывал свою значимость. И храбрости не хвптало сказать..ребята я ушел где больше дали. Что и надо было так сделать, по мужски и по человеческому. Как Нибали например.Огласил заранее. Поэтому до сих пор у него дружеские, теплые отношения с Астаной остались.Но этот Ару, которого Астана сделала настоящим гонцом проявляет недружелюбные поступки. И здесь в интервью он просто оказался в очередной раз трусом,, забыв упомянуть Лопеса как самого главного соперника по подиуму. Если вы заметили, что он еще и не скромный, нацепив свой чемпионский триколор на всю грудь, даже не оставив места для бирюзового цвета Астаны, так и сейчас так же намулевав на джерси Эмирейтс. Нибали тот был скромный, триколор был незначительный на груди. По этим мелочам и можно определять характер человека и его жизненные поступки. Да ладно, бог ему судья. Пусть катается себе во славу.
  • Gottliche_Recht
    Джиро д'Италия-2018. Предстар ... (2)
    Gottliche_Recht-Фото

    Dumoulin at press conference: "If I was Froome I would not be here. I subscribed to MPCC. Presence of Froome it's not good for cycling"

  • sixpack
    5 колец Москвы-2018. Пролог (2)
    sixpack-Фото

    вряд ли победа на прологе пяти колец ознаменует новое рождение Антона, все же это для него теперь побочное соревнование. кто-нибудь знает, как он продвигается в своем новом амплуа? 

     

    в прошлом году победу на 5 кольцах одержал Трофимов. У нас теперь обратный ход: не от второй категории к ГТ, а от ГТ к победам на гонке второй категории. Где-то в середине мы видим и специалиста-раздельщика Овечкина, бывшего русвеловца и победителя Тура Лангкави. Дистанция, правда, коротковата для него.

  • EL-Fenomeno
    Джиро д'Италия - 2018. Циклам ... (1)
    EL-Fenomeno-Фото

    Конечно итальянцы Вивиани, Модоло, Ницолло и даже Гуардини будут рвать на Родине, но если..

    Исходя из системы начисления очков, обладателем цикламеновой майки лидера классификации по очкам Джиро д'Италия-2018 станет спринтер широкого профиля, который доедет до Рима.

    ...тогда таким дожен быть ещё один италянец имя которо Диего, а фамилия Улисси.

    А из теневых возможных обладателей цикламеновой майки лучшего спринтера отмечу Д. ван Поппеля, Ж-П Друкера ну и молодого да резвого М.Мохорчиа.

  • Сейтмеметов сейтхалил
    5 колец Москвы-2018. Пролог (2)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Рад, все таки чемпион мира просто обязан был брать победу . надеюсь это его второе рождение и гонщик ещё заявит о себе.
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Состав команды Quick Step Floo ... (3)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Есть Марецко и Гуардини может в андрони ещё что то изменится . остальные команды действительно финишеров не повезли серьёзных. Может модоло ещё. А так Вивиани просто обязан с такой командой брать пару этапчиков. Удачи квикам Может и классифику зацепят .
  • Yuriy 17
    Состав команды Quick Step Floo ... (3)
    Yuriy 17-Фото

    Возможно, Вивиани сейчас не на ноге, но и соперников-спринтеров особо ногастых на Джиро не наблюдается. 

    Да и развозящий поезд Quick Step получше других будет.

     

  • ktilp-12
    Джиро д'Италия-2018. Розовая ... (56)
    ktilp-12-Фото

     Все таки будет справедливо если выиграет НЕ Фрумм, чтобы потом не возвращать титул, пусть сразу получить победу настоящий победитель.

  • Bjoern
    Состав команды Astana на Джиро ... (10)
    Bjoern-Фото

    Жалко, что Хирту свободу не дадут, а то был бы главным претендентом на майку горного короля да и попутно на пару горных этапов

  • Astanaforever
    Состав команды Groupama-FDJ на ... (1)
    Astanaforever-Фото
    Пино силен на сегодня.Подиум обеспечен.Команда не такая уж сильная.

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2 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1682
3 Терпстра Н. (Ned) (QST) 1297
4 Роглич П. (Slo) (TLJ) 1231
5 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 1198
6 Вальгрен М. (Den) (AST) 1195
7 Бенот Т. (Bel) (LTS) 1010
8 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 993
9 Импи Д. (RSA) (MTS) 941
10 Стейвен Я. (Bel) (TFS) 935

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