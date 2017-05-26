Джиро д'Италия-2018. Предстартовые интервью

Том Дюмулин, Крис Фрум, Фабио Ару, Тибо Пино о старте Джиро д’Италия-2018

Сегодня, 2 мая, прошла традиционная предстартовая пресс-конференция главных действующих лиц Джиро д’Италия-2018. О своих ощущениях перед 101-м выпуском итальянского Гран-тура рассказали победитель Джиро д’Италия-2017 Том Дюмулин (Sunweb), четырёхкратный победитель Тур де Франс, победитель Вуэльты Испании-2017 Крис Фрум (Sky), двукратный призёр Джиро д’Италия Фабио Ару (UAE Team Emirates), призёр Тур де Франс Тибо Пино (Groupama-FDJ).

Photo Credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Alpozzi

Том Дюмулин: «Было бы приятно начать гонку с хорошего результата в открывающей гонку разделке и, надеюсь, выиграть её, но если не получится, то это не конец света. Я ещё не смотрел дистанцию, она кажется холмистой, что хорошо. Первое впечатление от Израиля великолепное. Я приехал поздно вечером, но не смог удержаться от желания посмотреть Старый город. Поэтому сел на велосипед и поехал. Люди провожали меня немного странным взглядом, удивлялись, что за парень едет в обычной одежде на шоссейном велосипеде.

Теперь, когда я являюсь защищающим титул чемпионом Джиро д’Италия, на меня смотрят по-другому, но сам я не изменился. Возможно, в начале сезона мне слишком хотелось показать себя, но потом, после того, как я обдумал, почему плохо выступал весной, моя уверенность в своих силах перед стартом итальянского Гран-тура увеличилась. В прошлом году я верил в себя, мне было нечего терять. В этом году весной уже думал о том, что мне есть что терять, а это плохой настрой. Но теперь я снова спокоен и уверен в себе.

Из прошлого года я вынес урок, как преодолевать сложные моменты. Но я не проводил разведку ни одного горного этапа».

Photo Credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Alpozzi

Крис Фрум: «Решение участвовать в Джиро д’Италия мы приняли зимой вместе с командой. Прошло почти 10 лет с тех пор, как я стартовал на этом Гран-туре, который проходит в стране, тепло принявшей меня, когда я был нео-про в команде Barloworld.

Я вернулся, чтобы выиграть эту гонку. Большой мотивацией для меня является попытка выиграть три Гран-тура подряд. После Тура Альп чувствую, что готов. Со мной невероятно разносторонняя команда, которая поможет мне в любой момент гонки. Не собираюсь полагаться на разделки, чтобы выиграть Джиро.

Рад, что провёл разведку Дзонколана, а также посмотрел маршрут разделки в Тренто. Колле делле Финестре я уже знал. Впереди тяжёлая гонка.

Перед приездом в Израиль мы беспокоились о вопросах безопасности, но здесь всё отлично. Утром мы проехались вместе с юниорской командой Израиля. Надеюсь, старт Джиро д’Италия воодушевит молодых велогонщиков, и через несколько лет они придут в профессиональный велоспорт и станут выдающимися спортсменами».

Photo Credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Alpozzi

Фабио Ару: «Когда вчера мы приехали в Израиль, то осознали, как тут жарко. Надо будет уделить особое внимание гидратации организма. На 2-м и 3-м этапах ещё одним важным фактором может стать ветер, который нельзя недооценивать. Маршрут открывающей разделки сложный, всё время вверх-вниз.

Я очень хотел вернуться на Джиро д’Италия, эта гонка стала переломным пунктом моей карьеры, и настало время выиграть её.

С тех пор, как начал выступать, фактически, с 2014 года, никогда не чувствовал себя молодым, потому что на мне всегда лежала ответственность, хотя стресса не ощущал. В нашей команде чувствую себя спокойно, я в гармонии с самим собой, что поможет выступить хорошо.

Здесь около 15 гонщиков могут бороться за общий зачёт. Помимо Пино, Поццовиво, Лопеса, которые в великолепной форме после Тура Альп, и Фрума, который примерно в той же форме, что и я, есть ещё Чавес, Саймон Йейтс, Беннетт и Вудс. За ними надо следить в горах. Не думаю, что гонку решат Дзонколан или Яфферау. Борьба будет идти на протяжении 21 этапа».

Photo Credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Alpozzi

Тибо Пино: «Я впервые приехал в Израиль и удивлён, как здесь красиво. Но жарко, а я не слишком хорошо переношу такую погоду. Хотя, полагаю, жара может стать для меня проблемой в горах, а не во время трёх первых этапов.

В прошлом году я проиграл Тому Дюмулину 1 минуту 20 секунд, что не так много, но проиграл время в разделке, а потом заболел на второй неделе. В этом году надеюсь, что если не потеряю время таким образом, то могу подняться на подиум.

Победить на Туре Альп, обойти Фрума, Лопеса и других было великолепно, но форма каждого может отличаться от той, какой она будет на Гран-туре. Да, я выиграл гонку, но очень быстро переключил внимание на Джиро д’Италия, чтобы ощущение после победы не уводило меня от реальности . Возможно, теперь мои соперники будут внимательнее за мной следить. Самое важное, мне хочется быть в отличной форме, чтобы атаковать в горах».