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Мауро Веньи о старте Криса Фрума на Джиро д'Италия-2018

Мауро Веньи: «Не стану препятствовать старту Криса Фрума на Джиро д'Италия-2018»

 

 

 Мауро Веньи, директор итальянского Гран-тура, продолжает волноваться о неопределённости ситуации с Крисом Фрумом, который впервые за 8 лет согласился стартовать на Джиро д’Италия.  Мауро Веньи в интервью Cyclingnews сказал, что приветствует участие Криса Фрума в итальянском Гран-туре, и предупредил, что в случае, если Фрум станет победителем Джиро д’Италия-2018, а затем будет дисквалифицирован задним числом по делу о превышении дозы сальбутамола, то организаторы итальянского Гран-тура не станут  вычёркивать британского гонщика из списков победителей.

 

PHOTO CREDIT: LaPresse - Ferrari, Spada, De Grandis

 

  Мауро Веньи: «Если Фрум сможет стартовать на Джиро д’Италия-2018, он стартует. Я не стану ему препятствовать, потому что в противном случае нарушу его право участвовать в гонке. Мы приветствуем Фрума на Джиро д’Италия, но если потом он выиграет розовую майку, для меня он всегда будет победителем, даже если его отстранят и лишат этих результатов. Я не собираюсь убирать имя гонщика из почётного списка Джиро д’Италия, а затем через год передавать трофей и розовую майку другому гонщику, как это было в случае Контадора.

 

  Я внимательно слежу за ситуацией и жду, когда его проблема будет решена. Ключевой вопрос – время. Прошло уже пять месяцев, а ожидание, будут ли приняты оценки экспертов или нет, продолжается. С подобным должны были разобраться четыре месяца назад.

 

  Если проблема с допингом возникла во время гонки, тогда спортсмен теряет результаты и дисквалифицируется. Но нельзя быть в неизвестности год, когда в ожидании вердикта ты не знаешь, будешь ли считаться победителем или нет. Если мы хотим, чтобы к велоспорту было доверие, надо иметь чёткие правила, когда начинается бан. Гонщик отбывает срок наказания и всё. Всё остальное бессмысленно. И искать решение должны не гонщики, команды или организаторы, а руководство. Будем надеяться, что они найдут решение быстро, чтобы сохранить доверие.

 

  Если правила надо изменить, значит, так и сделать. Правила могут быть изменены. Мы должны учиться на проблемах. Из уважения к болельщикам велоспорта, всем, кто в него вовлечён, мы должны знать, кто является победителем гонки».

 

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Теги к статье: Мауро Веньи Крис Фрум Джиро д'Италия Giro d'Italia Гран-тур

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  1. Имя: Михаил

    motte

    Вчера, 20:00 | Регистрация: 4.07.2011

    Красиво сказал, как в Одессе-:)

    Что так? Раз не собираетесь вычеркивать, так впишите вновь и Контадора, слабо?????

    А честно, то со шкипером большая игра идет и место там для очень узкого круга...кто и как не будет считать или будет считать, это право каждого....я вот тоже считаю, что у Альберто 9 грантуров в кармане и, соответственно, кто еще в истории вело брал столько же?

    А если еще честнее, то достала вся эта муть порядком, в начеле сентября стало известно о пробе и столько времени....как, впрочем, и сегодняшняя канетель с российскими олимпийцами...ромашка...оправдать не оправдть, затем допустить не допустить...эх времена пошли мутные с подвальной сыростью...уже все по....катись ты шкипер по волнам и забирай третий гт подряд во славу тем, кому это так надо....вершителям Истории...тьфу на них и не более....

    1. Имя: protur

      protur

      Вчера, 20:10 | Регистрация: 19.07.2014

      Контракты, контракты (пиастры, пиастры)!
      Задача - собрать за счет Фрума пол Ерусалема и продать бутербродов на 1 млрд. евро. )

      1. Имя: Иван

        Kunavi

        Вчера, 22:12 | Регистрация: 29.05.2014

        Вот именно! И всего-то. Жалко, что у моей любимой гонки такой директор. Лучше пусть Нибс едет ее в 100 раз, чем Форум в первый.

    2. Имя: Елена

      Shega

      Вчера, 21:02 | Регистрация: 16.09.2013

      "Что так? Раз не собираетесь вычеркивать, так впишите вновь и Контадора, слабо?????"
      Честное слово, первая мысль была такая же))

      1. Имя: Adrien

        Адриен

        Сегодня, 02:22 | Регистрация: 17.05.2015

        Тогда и Армстронгу ТЕМ БОЛЕЕ надо все возвращать...

  2. Имя: Владимир

    hodorik

    Вчера, 20:58 | Регистрация: 31.01.2011

    Ну просто не в сказке сказать ни пером написать )))) камеди Клаб по европейски )))

    Greg Hodorini
  3. Имя: Алексей

    Lex

    Вчера, 21:13 | Регистрация: 13.05.2013

    А ведь Фрум делает ровно то же самое, что делал Контадор. О положительной допинг-пробе стало известно 29 сентября 2010 года, что не помешало Контадору выступить на Джиро-2011. Только вот кленбутерол - однозначно из списка запрещенных препаратов, в отличии от сальбутамола, да еще эти частички пластика в крови...

     

    Мы должны быть добрее друг к другу, товарищиdirol

    1. Имя: staurt

      staurt

      Вчера, 22:36 | Регистрация: 26.05.2017

      Входит в список разрешенных WADA препаратов для спортсменов, но в дозировке не превышающей 1600 мкг в сутки. Превышение суточной дозировки является нарушением антидопинговых правил.Можете прочитать на вики. Больше нормы = допинг, какие еще могут быть обсуждения...

  4. Имя: Alik

    Astanaforever

    Вчера, 22:07 | Регистрация: 30.06.2017

    Достали этот Фрум и его покровители. Они думают,что не будет Фрума, не будет велоспорта, не будет гонок, не будет зрелища, не будут спонсоры, не будет мира, галактики??? Гонщик ниоткуда должен резко уйти так же, как и появился.

  5. Имя: Иван

    Kunavi

    Вчера, 22:14 | Регистрация: 29.05.2014

    "Не будем (Sky Team) прогибаться под изменчивый мир, пусть лучше он (Giro) прогнется под нас".

  6. RVL

    Вчера, 22:34 | Регистрация: 30.08.2012

    Цитата: Lex
    А ведь Фрум делает ровно то же самое, что делал Контадор. О положительной допинг-пробе стало известно 29 сентября 2010 года, что не помешало Контадору выступить на Джиро-2011. Только вот кленбутерол - однозначно из списка запрещенных препаратов, в отличии от сальбутамола, да еще эти частички пластика в крови...
     
    Мы должны быть добрее друг к другу, товарищиdirol
    uci пока что, делает с Фрумом не то, что делало с Контадором.

    1. RVL

      Вчера, 22:43 | Регистрация: 30.08.2012

      Вернее тоже самое...динамо..

      Время покажет

  7. сервело

    Сегодня, 01:52 | Регистрация: 28.08.2016

    Браво, Мауро! Как мало есть в мире людей с независимым мнением и как много тех, кому нужен пастух

  8. Имя: Adrien

    Адриен

    Сегодня, 03:05 | Регистрация: 17.05.2015

    Уже писал - UCI тянет потому как оказалось в натуральном цугцванге. Признать ПЯТИКРАТНОГО победителя ГТ Фрума допингистом - колоссальный удар по престижу велоспорта - в свете последних раздутых политизированных допинг скандалов, а значит - по самой федерации , ее чиновникам. НЕ признать - скандал и практически тот же самый эффект... А в итоге получается, что Правила, Закон - это так, для "бедных" , а главное - ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ, что выгодно, что невыгодно на данный момент. И это как раз ведет к бардаку, при котором система всяких-разных допущений и исключений цветет и пахнет... Ну ладно, допустим Фрума оправдают. И КАК ПОСЛЕ ЭТОГО БУДУТ РАСЦЕНИВАТЬСЯ ЕГО БУДУЩИЕ ПОБЕДЫ? Неужели и в UCI, и в Sky, и сам Фрум не понимают, что на них - победах - даже еще не одержанных, уже обозначено грязное пятно?.. И что будет, если и другие "астматики" начнут перебарщивать с дозами ? Прецедент - на лицо. А вот это затягивание с принятием решения говорит только об одном - ОПРАВДАНИИ. Ведь если осудят, то законен вопрос - чего же полгода то тянули ?! В общем вся эта история - как грязная лужа, раз вляпались - по любому не отмоешься... . 

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Clasica de Almeria

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Tour of Oman

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Vuelta a Andalucia Ruta Ciclista Del Sol

14 - 18 февраля 2018

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Abu Dhabi Tour

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Комментарии

  • Адриен
    Мауро Веньи о старте Криса Фру ... (14)
    Адриен-Фото

    Уже писал - UCI тянет потому как оказалось в натуральном цугцванге. Признать ПЯТИКРАТНОГО победителя ГТ Фрума допингистом - колоссальный удар по престижу велоспорта - в свете последних раздутых политизированных допинг скандалов, а значит - по самой федерации , ее чиновникам. НЕ признать - скандал и практически тот же самый эффект... А в итоге получается, что Правила, Закон - это так, для "бедных" , а главное - ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ, что выгодно, что невыгодно на данный момент. И это как раз ведет к бардаку, при котором система всяких-разных допущений и исключений цветет и пахнет... Ну ладно, допустим Фрума оправдают. И КАК ПОСЛЕ ЭТОГО БУДУТ РАСЦЕНИВАТЬСЯ ЕГО БУДУЩИЕ ПОБЕДЫ? Неужели и в UCI, и в Sky, и сам Фрум не понимают, что на них - победах - даже еще не одержанных, уже обозначено грязное пятно?.. И что будет, если и другие "астматики" начнут перебарщивать с дозами ? Прецедент - на лицо. А вот это затягивание с принятием решения говорит только об одном - ОПРАВДАНИИ. Ведь если осудят, то законен вопрос - чего же полгода то тянули ?! В общем вся эта история - как грязная лужа, раз вляпались - по любому не отмоешься... . 

  • VeloVelo
    Открытое письмо супруги велого ... (32)
    VeloVelo-Фото

    История тёмная. Но, как бы там ни было, КОМАНДА, если она есть на самом деле КОМАНДА,
    в Любом Случае, ОБЯЗАНА поддержать своего спортсмена,
    даже если он в чем-то дал слабину. Иначе, что это за Команда?  

     

    ЗЫ: Не так уж много и надо спортсмену для того, чтобы он почувствовал себя человеком.
    разве сложно это ему дать?  



    Ждем ответа от Хамидуллина.

  • Адриен
    Мауро Веньи о старте Криса Фру ... (14)
    Адриен-Фото
    Тогда и Армстронгу ТЕМ БОЛЕЕ надо все возвращать...
  • сервело
    Наиро Кинтана: «Все усилия в э ... (8)
    сервело-Фото

    уверен что Фрум не в гонке

  • сервело
    Мауро Веньи о старте Криса Фру ... (14)
    сервело-Фото
    Браво, Мауро! Как мало есть в мире людей с независимым мнением и как много тех, кому нужен пастух
  • RVL
    Мауро Веньи о старте Криса Фру ... (14)
    RVL-Фото

    Вернее тоже самое...динамо..

    Время покажет

  • staurt
    Мауро Веньи о старте Криса Фру ... (14)
    staurt-Фото
    Входит в список разрешенных WADA препаратов для спортсменов, но в дозировке не превышающей 1600 мкг в сутки. Превышение суточной дозировки является нарушением антидопинговых правил.Можете прочитать на вики. Больше нормы = допинг, какие еще могут быть обсуждения...
  • RVL
    Мауро Веньи о старте Криса Фру ... (14)
    RVL-Фото

    Цитата: Lex
    А ведь Фрум делает ровно то же самое, что делал Контадор. О положительной допинг-пробе стало известно 29 сентября 2010 года, что не помешало Контадору выступить на Джиро-2011. Только вот кленбутерол - однозначно из списка запрещенных препаратов, в отличии от сальбутамола, да еще эти частички пластика в крови...
     
    Мы должны быть добрее друг к другу, товарищиdirol
    uci пока что, делает с Фрумом не то, что делало с Контадором.

  • yayaya
    Открытое письмо супруги велого ... (32)
    yayaya-Фото
    Цитата: fatrider71
    Мария, Ивану здоровья.. верю все будет хорошо.
    Спасибо огромное!!!
  • Kunavi
    Мауро Веньи о старте Криса Фру ... (14)
    Kunavi-Фото

    "Не будем (Sky Team) прогибаться под изменчивый мир, пусть лучше он (Giro) прогнется под нас".

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Гонщик Команда Очки
1 Импи Д. (RSA) (MTS) 800
2 Порт Р. (Aus) (BMC) 460
3 Девенинс Д. (Bel) (QST) 400
4 Маккарти Д. (Aus) (BOH) 340
5 Слагтер Т. (Ned) (DDD) 340
6 Вивиани И. (Ita) (QST) 310
7 Улисси Д. (Ita) (UAE) 275
8 Берналь Э. (Col) (SKY) 175
9 Исагирре Г. (Spa) (TBM) 150
10 Юин К. (Aus) (MTS) 140

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