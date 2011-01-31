Мауро Веньи о старте Криса Фрума на Джиро д'Италия-2018

Мауро Веньи: «Не стану препятствовать старту Криса Фрума на Джиро д'Италия-2018»

Мауро Веньи, директор итальянского Гран-тура, продолжает волноваться о неопределённости ситуации с Крисом Фрумом, который впервые за 8 лет согласился стартовать на Джиро д’Италия. Мауро Веньи в интервью Cyclingnews сказал, что приветствует участие Криса Фрума в итальянском Гран-туре, и предупредил, что в случае, если Фрум станет победителем Джиро д’Италия-2018, а затем будет дисквалифицирован задним числом по делу о превышении дозы сальбутамола, то организаторы итальянского Гран-тура не станут вычёркивать британского гонщика из списков победителей.

PHOTO CREDIT: LaPresse - Ferrari, Spada, De Grandis

Мауро Веньи: «Если Фрум сможет стартовать на Джиро д’Италия-2018, он стартует. Я не стану ему препятствовать, потому что в противном случае нарушу его право участвовать в гонке. Мы приветствуем Фрума на Джиро д’Италия, но если потом он выиграет розовую майку, для меня он всегда будет победителем, даже если его отстранят и лишат этих результатов. Я не собираюсь убирать имя гонщика из почётного списка Джиро д’Италия, а затем через год передавать трофей и розовую майку другому гонщику, как это было в случае Контадора.

Я внимательно слежу за ситуацией и жду, когда его проблема будет решена. Ключевой вопрос – время. Прошло уже пять месяцев, а ожидание, будут ли приняты оценки экспертов или нет, продолжается. С подобным должны были разобраться четыре месяца назад.

Если проблема с допингом возникла во время гонки, тогда спортсмен теряет результаты и дисквалифицируется. Но нельзя быть в неизвестности год, когда в ожидании вердикта ты не знаешь, будешь ли считаться победителем или нет. Если мы хотим, чтобы к велоспорту было доверие, надо иметь чёткие правила, когда начинается бан. Гонщик отбывает срок наказания и всё. Всё остальное бессмысленно. И искать решение должны не гонщики, команды или организаторы, а руководство. Будем надеяться, что они найдут решение быстро, чтобы сохранить доверие.

Если правила надо изменить, значит, так и сделать. Правила могут быть изменены. Мы должны учиться на проблемах. Из уважения к болельщикам велоспорта, всем, кто в него вовлечён, мы должны знать, кто является победителем гонки».