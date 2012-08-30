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Том Дюмулин, Винченцо Нибали, Фабио Ару, Альберто Контадор о маршруте Джиро д'Италия-2018

Том Дюмулин, Винченцо Нибали, Фабио Ару, Альберто Контадор, Мауро Веньи о маршруте Джиро д’Италия-2018

 

 

  В Милане прошла презентация Джиро д’Италия-2018, после которой победитель юбилейного 100-го выпуска Джиро д’Италия Том Дюмулин, двукратный победитель итальянского Гран-тура Винченцо Нибали, призёр Джиро д’Италия Фабио Ару, а также завершивший карьеру двукратный победитель Джиро д’Италия Альберто Контадор поделились своими впечатлениями от маршрута, который директор гонки Мауро Веньи и RSC Sport подготовили для участников 101-го выпуска итальянского Гран-тура.

 

  Гонщики также вспоминали погибшего в этом году Микеле  Скарпони, в память о котором Джиро д’Италия-2018 посетит его родной город Филоттрано.

 

 

 

 

 

 

 

 PHOTO CREDIT: LaPresse - Ferrari, Spada, De Grandis

 

   Том Дюмулин: «Прошлый год был потрясающим. Я люблю все типы разделок, и мне нравится, что Гран-тур начинается именно так, с индивидуальной гонки на время. Это даёт первую возможность надеть розовую майку лидера. Горные этапы всегда требуют внимательности – Дзонколан, но также и следующий 15-й этап также не следует недооценивать.

 

  Мне нравится Джиро д’Италия-2018, но ещё не могу ничего сказать по поводу моего присутствия на старте в мае… Сначала мне надо внимательно изучить маршрут.

 

  Я был сильнейшим в 2017, но в 2018 гонка будет совсем другой. Фрум – сильный гонщик, его присутствие сделает гонку труднее и более интересной».

 

 

 

 

 

 

  PHOTO CREDIT: LaPresse - Ferrari, Spada, De Grandis

 

  Винченцо Нибали: «Ехать домашнюю гонку – это нечто особенное, потому что публика приветствует и поддерживает тебя. Поддержка людей делает гонку уникальной, это трудно объяснить словами. Сицилийские этапы пройдут по той территории острова, которую знаю не так хорошо. Я никогда не поднимался на Этну со стороны обсерватории.

 

  Когда вспоминаю Микеле Скарпони, то могу лишь улыбаться. Мне его не хватает. Как было бы хорошо, если бы он рядом со мной поднимался на Дзонколан. Когда в последний раз я проходил этот подъём, то боролся с Контадором (в 2011 году), этап был очень тяжёлым.

 

  Я хорошо знаю Фрума, несколько месяцев назад сражался с ним на Вуэльте Испании. Силён не только он, но и вся его команда, будет трудно его победить».

 

 

 

 PHOTO CREDIT: LaPresse - Ferrari, Spada, De Grandis

 

 Фабио Ару: «Первые подъём очень важны, потому что требуют хорошей формы с самого старта гонки. Потерю секунд или даже минут на старте Джиро д’Италия потом будет очень трудно компенсировать.

 

  С Микеле Скарпони я был за несколько дней до его смерти, и продолжаю смотреть видео и фотографии с ним. Мне очень его не хватает.

 

Не знаю, приму ли участие в гонке, но присутствие Фрума сделает этот выпуск Джиро д’Италия ещё более особенным. Фрум – великий чемпион».

 

 

 

 

 PHOTO CREDIT: LaPresse - Ferrari, Spada, De Grandis

 

  Альберто Контадор: «Я был в Израиле, видел дороги. Первая разделка будет технически очень сложной, если будет дождь, то сложностей добавится.

Микеле Скарпони был другом, когда думаю о нём, на моём лице появляется улыбка. Даже когда он был уставшим, то продолжал шутить».

 

 

 

 

 

 PHOTO CREDIT: LaPresse - Ferrari, Spada, De Grandis

 

 

  Мауро Веньи, директор Джиро д’Италия: «Каждый год Джиро д’Италия хочет рассказать интересные истории, показать прекрасные места. Регионы, в которых будут проходить этапы этого выпуска, покажут миру свои традиции, культуру и потрясающие пейзажи.

 

  Этот выпуск будет особенно интересным благодаря восьми горным финишам и множеству коварных этапов.

 

  Большой Старт в Израиле, впервые за пределами Европы, и финиш в Риме перед Колизеем, а также весь маршрут гонки будет служить средством фантастической рекламы не только со спортивной точки зрения. В 2018 году в борьбу включатся великие чемпионы, начиная с Криса Фрума, который постарается войти в историю, выиграв единственный Гран-тур, которого пока что не хватает в его списке достижений».

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Теги к статье: Джиро д'Италия Giro d'Italia Джиро д'Италия-2018 Гран-тур Том Дюмулин Tom Dumoulin Винченцо Нибали Vincenzo Nibali Фабио Ару Альберто Контадор

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  1. Имя: Iuri

    tiuteamd

    Сегодня, 08:59 | Регистрация: 10.07.2017

    Все о форуме ))

  2. Имя: Lada

    LLL

    Сегодня, 09:39 | Регистрация: 15.06.2014

    Хорошая компания собралась. И все красавчики! Альберто, уж раз ты с ними, может проедешь Джиро.

    1. RVL

      Сегодня, 16:33 | Регистрация: 30.08.2012

      с Вуэльтой он попрощался, а с Джиро и Туром-нет! )))

  3. Имя: Светлана

    SilaSveta

    Сегодня, 15:34 | Регистрация: 6.09.2016

    Из всех четырех Джиру поедут только двое.

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Комментарии

  • svenfischer
    Джиро д'Италия-2018. Презента ... (14)
    svenfischer-Фото

    Ожидаем дуэль Фруминатор - Дюймовочкин. Не лишними будут французы Бодрэ и Пинкот. Ожидаем становления Мигалки Лопеса, Яна Поляныча и Примуса Рогатыча как генеральщиков. 

  • RVL
    Джиро д'Италия-2018. Презента ... (14)
    RVL-Фото
    ну это, если все считать колхозом)
    а так 1 из 5 ))
  • Николай Степаныч
    Крис Фрум примет участие в Джи ... (13)
    Николай Степаныч-Фото

    Респект Фруму! Не ожидал, что уже в этом году попробует. Возможно, понимает, что именно сейчас самый высокий шанс на дубль.

     

    Будет битва!

  • RVL
    Том Дюмулин, Винченцо Нибали, ... (4)
    RVL-Фото
    с Вуэльтой он попрощался, а с Джиро и Туром-нет! )))
  • kwwk
    Крис Фрум примет участие в Джи ... (13)
    kwwk-Фото
    Поедет он и ТДФ с Томасом на подстраховке
  • SilaSveta
    Крис Фрум примет участие в Джи ... (13)
    SilaSveta-Фото
    Для Скай пятикатрка ТДФ думаю важнее, для Фрума - Джиро. Фрум в хотелках победил.
  • SilaSveta
    Том Дюмулин, Винченцо Нибали, ... (4)
    SilaSveta-Фото
    Из всех четырех Джиру поедут только двое.
  • Юджин
    Крис Фрум примет участие в Джи ... (13)
    Юджин-Фото

    На мой взгляд:

    Димулан - не поедет Джиро. Поедет Тур и возможно Вуэльту.

    Нибали - не поедет Джиро. Поедет связку Тур и Вуельта.

    Закарин - не поедет Джиро. Поедет связку Тур и Вуельту.

     

    На Джиро у Фрума будут соперники:
    Ланда

    Лопес

    Чавес с кем то из братьев Йейтс

    Вилко Келдерман

    Ару

    Тиджей Ван Гардерен

     

    С такими соперниками на Джиро шансы на победу Фрума очень велики. 

     

    Кинтана тоже думал, что победит на Джиро и Туре 2017. 

    В следующем сезоне задача у Фрума усложняется, тем самым будет интереснее смотреть гранд туры в 2018.

     

     

    На Тур де Франс  у Фрума соперники будут по серьезнее + они  будут готовиться исключительно к Туру:

    Дюмулан
    Кинтана

    Нибали

    Барде

    Пино

    Уран 

    Закарин

     

     

  • Meilleur
    Джиро д'Италия-2018. Презента ... (14)
    Meilleur-Фото

    А мы всё склонны считать колхозом и всему пророчить колхоз, потому что действительно яркий ГТ где-то 1 на 10-15. -) Посмотрим.

  • LLL
    Том Дюмулин, Винченцо Нибали, ... (4)
    LLL-Фото

    Хорошая компания собралась. И все красавчики! Альберто, уж раз ты с ними, может проедешь Джиро.

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Simone Velasco (Bardiani - CSF)

Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 3582
2 Фрум К. (GBr) (SKY) 3452
3 Дюмулин Т. (Ned) (SUN) 2545
4 Саган П. (Svk) (BOH) 2544
5 Нибали В. (Ita) (TBM) 2196
6 Квятковски М. (Pol) (SKY) 2171
7 Вальверде А. (Spa) (MOV) 2105
8 Мартин Д. (Irl) (QST) 2050
9 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2049
10 Контадор А. (Esp) (TFS) 1987

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