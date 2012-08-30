Том Дюмулин, Винченцо Нибали, Фабио Ару, Альберто Контадор о маршруте Джиро д'Италия-2018

Том Дюмулин, Винченцо Нибали, Фабио Ару, Альберто Контадор, Мауро Веньи о маршруте Джиро д’Италия-2018

В Милане прошла презентация Джиро д’Италия-2018, после которой победитель юбилейного 100-го выпуска Джиро д’Италия Том Дюмулин, двукратный победитель итальянского Гран-тура Винченцо Нибали, призёр Джиро д’Италия Фабио Ару, а также завершивший карьеру двукратный победитель Джиро д’Италия Альберто Контадор поделились своими впечатлениями от маршрута, который директор гонки Мауро Веньи и RSC Sport подготовили для участников 101-го выпуска итальянского Гран-тура.

Гонщики также вспоминали погибшего в этом году Микеле Скарпони, в память о котором Джиро д’Италия-2018 посетит его родной город Филоттрано.

PHOTO CREDIT: LaPresse - Ferrari, Spada, De Grandis

Том Дюмулин: «Прошлый год был потрясающим. Я люблю все типы разделок, и мне нравится, что Гран-тур начинается именно так, с индивидуальной гонки на время. Это даёт первую возможность надеть розовую майку лидера. Горные этапы всегда требуют внимательности – Дзонколан, но также и следующий 15-й этап также не следует недооценивать.

Мне нравится Джиро д’Италия-2018, но ещё не могу ничего сказать по поводу моего присутствия на старте в мае… Сначала мне надо внимательно изучить маршрут.

Я был сильнейшим в 2017, но в 2018 гонка будет совсем другой. Фрум – сильный гонщик, его присутствие сделает гонку труднее и более интересной».

PHOTO CREDIT: LaPresse - Ferrari, Spada, De Grandis

Винченцо Нибали: «Ехать домашнюю гонку – это нечто особенное, потому что публика приветствует и поддерживает тебя. Поддержка людей делает гонку уникальной, это трудно объяснить словами. Сицилийские этапы пройдут по той территории острова, которую знаю не так хорошо. Я никогда не поднимался на Этну со стороны обсерватории.

Когда вспоминаю Микеле Скарпони, то могу лишь улыбаться. Мне его не хватает. Как было бы хорошо, если бы он рядом со мной поднимался на Дзонколан. Когда в последний раз я проходил этот подъём, то боролся с Контадором (в 2011 году), этап был очень тяжёлым.

Я хорошо знаю Фрума, несколько месяцев назад сражался с ним на Вуэльте Испании. Силён не только он, но и вся его команда, будет трудно его победить».

PHOTO CREDIT: LaPresse - Ferrari, Spada, De Grandis

Фабио Ару: «Первые подъём очень важны, потому что требуют хорошей формы с самого старта гонки. Потерю секунд или даже минут на старте Джиро д’Италия потом будет очень трудно компенсировать.

С Микеле Скарпони я был за несколько дней до его смерти, и продолжаю смотреть видео и фотографии с ним. Мне очень его не хватает.

Не знаю, приму ли участие в гонке, но присутствие Фрума сделает этот выпуск Джиро д’Италия ещё более особенным. Фрум – великий чемпион».

PHOTO CREDIT: LaPresse - Ferrari, Spada, De Grandis

Альберто Контадор: «Я был в Израиле, видел дороги. Первая разделка будет технически очень сложной, если будет дождь, то сложностей добавится.

Микеле Скарпони был другом, когда думаю о нём, на моём лице появляется улыбка. Даже когда он был уставшим, то продолжал шутить».

PHOTO CREDIT: LaPresse - Ferrari, Spada, De Grandis

Мауро Веньи, директор Джиро д’Италия: «Каждый год Джиро д’Италия хочет рассказать интересные истории, показать прекрасные места. Регионы, в которых будут проходить этапы этого выпуска, покажут миру свои традиции, культуру и потрясающие пейзажи.

Этот выпуск будет особенно интересным благодаря восьми горным финишам и множеству коварных этапов.

Большой Старт в Израиле, впервые за пределами Европы, и финиш в Риме перед Колизеем, а также весь маршрут гонки будет служить средством фантастической рекламы не только со спортивной точки зрения. В 2018 году в борьбу включатся великие чемпионы, начиная с Криса Фрума, который постарается войти в историю, выиграв единственный Гран-тур, которого пока что не хватает в его списке достижений».