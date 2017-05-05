VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Андрей Гривко Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Олимп. резерв

Фернандо Гавирия – лучший спринтер Джиро д'Италия-2017

Фернандо Гавирия - обладатель цикламеновой майки Джиро д'Италия-2017

 

 

  Фернандо Гавирия (Fernando Gaviria) одержал победу в классификации по очкам на своём дебютном Гран-туре Джиро д’Италия-2017.  22-летний колумбийский гонщик команды Quick Step Floors стал лучшим спринтером 100-го юбилейного выпуска итальянского Гран-тура, набрав 325 очков. Он одержал победы на четырёх этапах -  3-м, 5-м, 12-м и 13-м

 

Фернандо Гавирия – лучший спринтер Джиро д'Италия-2017

 

  В борьбе за цикламеновую майку Фернандо Гавирия сражался и на промежуточных спринтах, а также занял 2-е место на 7-м этапе, 4-е место на 2-м этапе.

 

 Ближайшим соперником Фернандо Гавирии в очковой классификации после схода большей части спринтеров стал Яспер Стейвен (Trek-Segafredo) со 192 очками.

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены

Теги к статье: Фернандо Гавирия Fernando Gaviria Quick-Step Floors Джиро д'Италия Джиро д'Италия-2017 Giro d'Italia Гран-тур

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

  • (0)
  • Просмотров
  • (269)

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Ближайшие старты

5 - 28 мая 2017

Джиро д'Италия

24 - 28 мая 2017

Belgium Tour

4 - 11 июня 2017

Criterium du Dauphine


ОПРОС

Понравилась ли Вам Джиро д'Италия - 2017?

Комментарии

  • YuraHist
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (43)
    YuraHist-Фото
    Браво Том!!! Достойный победитель великой гонки!!! Это были эпичные три недели. Кинтаныч и последняя раздела дело для отдельно статьи, наверное есть какие-то секреты Анд.
  • Sezar
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (43)
    Sezar-Фото

    Я такого разрыва шаблона не испытывал с Вуэльты 2011! Интересно, что придумают горняки, чтобы бороться с Томом.  Ну и да, присоединяюсь к поздравлениям ТМ.

  • Zhanzhak
    Наиро Кинтана, Том Дюмулин, Ви ... (28)
    Zhanzhak-Фото
    +100500!!!!!!!! ;)
  • GTX
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (43)
    GTX-Фото
    Наконец то! Череда голландских неудач на гранд-турах прервана. Ещё и ван Эмден накоц то разделку серьезную выиграл, сколько раз его записные фавориты обходили. Заслужил. Дюмулану победа на разделе не была обязательна.

    Цитата: ezhachok
    Мда...Кинтана замахнулся на Дубль, но уже на Джиро мечта не сбылась. Мне бы даже хотелось, что бы Пират сделал дубль последним лет на 50 вперед как минимум. Тома с победой, этот злосчастный этап с Стельвио мог выбить из колеи многих. Но уж очень ему не хотелось повторения своего злоключения на Вуэльте и он справился.
    Кто говорил о дубле? Официально на Тур капитаном едет Вальверде, о чем было известно перед Джиро. Хотя все будет зависит от того кто будет тянуть, но чет мне кажется что Китану на Вуэльту перекинут, так как со свежим Фрумом, Портом и компанией там делать нечего
  • ezhachok
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (43)
    ezhachok-Фото

    Мда...Кинтана замахнулся на Дубль, но уже на Джиро мечта не сбылась. Мне бы даже хотелось, что бы Пират сделал дубль последним лет на 50 вперед как минимум. Тома с победой, этот злосчастный этап с Стельвио мог выбить из колеи многих. Но уж очень ему не хотелось повторения своего злоключения на Вуэльте и он справился.

  • VoroninVN
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (43)
    VoroninVN-Фото

    Цитата: ТОЛСТЫЙ МАЧО

    ну,и простите если кого из посетителей обидел или задел своими комментариями.
    в ритме гонки же,всяко бывает.
    и занимайтесь велоспортом,это лучший вид спорта в мире.

     

    Все в наших в ногах, вне зависимости от нашего статуса, уровня, и возраста :) И как сказал Курдюков мы все живем в одной стране, стране велоспорта!

     

    Том, молоток! Всех с окончанием интереснейшей Джиро!)

  • sixpack
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (43)
    sixpack-Фото

    свершилось. новый прилетел в генеральщицкий топ, и надеюсь, это всерьез и надолго, ним явно интереснее. Кинтана и Нибс хорошо проехали разделку, но.. это Том.

     

    Хотя исключения есть, но для победы на ГТ традиционно надо идти в большую борьбу, брать ответственность на себя. Типа ка Эванс при атаке Шлека на ТДФ -11 половину Юэза сам тащил. Кинтана с Нибсом провели в целом пассивную гонку. С подиума не вылетели, и то ладно. В Кинтану на ТДФ сейчас особо не верится, но Фрум тоже загадка. 

     

    Ильнур сделал то, что от него ожидали в прошлом году. Генеральщик состоялся, конкуренция была серьезнейшая. проблемы понятны. Теперь отдыхать, и подождем до Вуэльты... Русвело ожидаемо плохо, в этом году с ними что-то не то. Уж и не знаю что они едет или не едят. Но тактику (сконцентрироваться на каких-то этапах) нет смысла обсуждать, просто не едет ни один. 

     

  • Volodia 5115
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (43)
    Volodia 5115-Фото

    Цитата: uran
    Брависсимо Тому, победил достойный и сильнейший.
    Ждем его на Туре, ну и Вуэлту потом можно брать.

    Да и несколько недельных гоночек в промежутках, тоже как вариант.

  • vitali
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (43)
    vitali-Фото

    Всех с окончанием Джиро, и Том победил заслуженно.

    Кинтане и Нибали, конечно-же, хотелось победить, но даже с помощью своих команд не смогли одолеть голландца.

    Пино действительно силен, и был готов хорошо, но простуда не позволила заехать на подиум.

    Естесственно, болел за Ильнура. Наконец-то он закончил гранд-тур без собственных ляпов, что важно для обретения психологической увереннности. Мог-ли проехать лучше? Трудно отвечать однозначно, тем более, как я понял, подготовка к Джиро была немного смазана падением на Вуэльте Каталонии. По крайней мере сейчас сам гонщик и штаб команды могут все спокойно анализировать, и работать над ошибками, которые есть.

    Всех еще раз с относительным окончанием переживаний за любимых гонщиков, и, как сказал выше Андрей, просто необходимо отметить финиш гонки хорошим вином, и это сегодня очень правильно...

  • Николай Н.
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (43)
    Николай Н.-Фото

    Что и стоило ожидать. Том всем привёз. Молодец. Вот есть новый отличный гениральщик. Ворвался в илиту и теперь будет угрозой для элитной кампаний. Ильнур тоже молодец достойное выступление.

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

28 мая

Rohan Dennis (BMC Racing Team)

Sebastien Reichenbach (FDJ)

Mikel Aristi (Delko - Marseille-Provence)

Hector Carretero (Movistar Team)

Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2528
2 Вальверде А. (Spa) (MOV) 1995
3 Квятковски М. (Pol) (SKY) 1701
4 Жильбер Ф. (Bel) (QST) 1670
5 Порт Р. (Aus) (BMC) 1362
6 Саган П. (Svk) (BOH) 1305
7 Мартин Д. (Irl) (QST) 1215
8 Энао Сер. (Col) (SKY) 1152
9 Контадор А. (Spa) (TFS) 1143
10 Исагирре Й. (Spa) (TBM) 1066

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Май 2017 (204)
Апрель 2017 (186)
Март 2017 (180)
Февраль 2017 (150)
Январь 2017 (142)
Декабрь 2016 (101)