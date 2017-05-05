Фернандо Гавирия – лучший спринтер Джиро д'Италия-2017

- Категория:
- VeloRACE / Giro d'Italia |
- Дата:
- Сегодня, 15:55
Фернандо Гавирия - обладатель цикламеновой майки Джиро д'Италия-2017
Фернандо Гавирия (Fernando Gaviria) одержал победу в классификации по очкам на своём дебютном Гран-туре Джиро д’Италия-2017. 22-летний колумбийский гонщик команды Quick Step Floors стал лучшим спринтером 100-го юбилейного выпуска итальянского Гран-тура, набрав 325 очков. Он одержал победы на четырёх этапах - 3-м, 5-м, 12-м и 13-м.
В борьбе за цикламеновую майку Фернандо Гавирия сражался и на промежуточных спринтах, а также занял 2-е место на 7-м этапе, 4-е место на 2-м этапе.
Ближайшим соперником Фернандо Гавирии в очковой классификации после схода большей части спринтеров стал Яспер Стейвен (Trek-Segafredo) со 192 очками.
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