Фернандо Гавирия – лучший спринтер Джиро д'Италия-2017

YuraHist

Джиро д'Италия-2017. Результа ... (43) Браво Том!!! Достойный победитель великой гонки!!! Это были эпичные три недели. Кинтаныч и последняя раздела дело для отдельно статьи, наверное есть какие-то секреты Анд.

Sezar

Джиро д'Италия-2017. Результа ... (43) Я такого разрыва шаблона не испытывал с Вуэльты 2011! Интересно, что придумают горняки, чтобы бороться с Томом. Ну и да, присоединяюсь к поздравлениям ТМ.

Zhanzhak

Наиро Кинтана, Том Дюмулин, Ви ... (28) +100500!!!!!!!! ;)

GTX

Джиро д'Италия-2017. Результа ... (43)



Цитата: ezhachok Мда...Кинтана замахнулся на Дубль, но уже на Джиро мечта не сбылась. Мне бы даже хотелось, что бы Пират сделал дубль последним лет на 50 вперед как минимум. Тома с победой, этот злосчастный этап с Стельвио мог выбить из колеи многих. Но уж очень ему не хотелось повторения своего злоключения на Вуэльте и он справился.

Кто говорил о дубле? Официально на Тур капитаном едет Вальверде, о чем было известно перед Джиро. Хотя все будет зависит от того кто будет тянуть, но чет мне кажется что Китану на Вуэльту перекинут, так как со свежим Фрумом, Портом и компанией там делать нечего Наконец то! Череда голландских неудач на гранд-турах прервана. Ещё и ван Эмден накоц то разделку серьезную выиграл, сколько раз его записные фавориты обходили. Заслужил. Дюмулану победа на разделе не была обязательна.Кто говорил о дубле? Официально на Тур капитаном едет Вальверде, о чем было известно перед Джиро. Хотя все будет зависит от того кто будет тянуть, но чет мне кажется что Китану на Вуэльту перекинут, так как со свежим Фрумом, Портом и компанией там делать нечего

ezhachok

Джиро д'Италия-2017. Результа ... (43) Мда...Кинтана замахнулся на Дубль, но уже на Джиро мечта не сбылась. Мне бы даже хотелось, что бы Пират сделал дубль последним лет на 50 вперед как минимум. Тома с победой, этот злосчастный этап с Стельвио мог выбить из колеи многих. Но уж очень ему не хотелось повторения своего злоключения на Вуэльте и он справился.

VoroninVN

Джиро д'Италия-2017. Результа ... (43) Цитата: ТОЛСТЫЙ МАЧО

ну,и простите если кого из посетителей обидел или задел своими комментариями.

в ритме гонки же,всяко бывает.

и занимайтесь велоспортом,это лучший вид спорта в мире.

Все в наших в ногах, вне зависимости от нашего статуса, уровня, и возраста :) И как сказал Курдюков мы все живем в одной стране, стране велоспорта! Том, молоток! Всех с окончанием интереснейшей Джиро!)

sixpack

Джиро д'Италия-2017. Результа ... (43) свершилось. новый прилетел в генеральщицкий топ, и надеюсь, это всерьез и надолго, ним явно интереснее. Кинтана и Нибс хорошо проехали разделку, но.. это Том. Хотя исключения есть, но для победы на ГТ традиционно надо идти в большую борьбу, брать ответственность на себя. Типа ка Эванс при атаке Шлека на ТДФ -11 половину Юэза сам тащил. Кинтана с Нибсом провели в целом пассивную гонку. С подиума не вылетели, и то ладно. В Кинтану на ТДФ сейчас особо не верится, но Фрум тоже загадка. Ильнур сделал то, что от него ожидали в прошлом году. Генеральщик состоялся, конкуренция была серьезнейшая. проблемы понятны. Теперь отдыхать, и подождем до Вуэльты... Русвело ожидаемо плохо, в этом году с ними что-то не то. Уж и не знаю что они едет или не едят. Но тактику (сконцентрироваться на каких-то этапах) нет смысла обсуждать, просто не едет ни один.

Volodia 5115

Джиро д'Италия-2017. Результа ... (43) Цитата: uran Брависсимо Тому, победил достойный и сильнейший.

Ждем его на Туре, ну и Вуэлту потом можно брать.

Да и несколько недельных гоночек в промежутках, тоже как вариант.

vitali

Джиро д'Италия-2017. Результа ... (43) Всех с окончанием Джиро, и Том победил заслуженно. Кинтане и Нибали, конечно-же, хотелось победить, но даже с помощью своих команд не смогли одолеть голландца. Пино действительно силен, и был готов хорошо, но простуда не позволила заехать на подиум. Естесственно, болел за Ильнура. Наконец-то он закончил гранд-тур без собственных ляпов, что важно для обретения психологической увереннности. Мог-ли проехать лучше? Трудно отвечать однозначно, тем более, как я понял, подготовка к Джиро была немного смазана падением на Вуэльте Каталонии. По крайней мере сейчас сам гонщик и штаб команды могут все спокойно анализировать, и работать над ошибками, которые есть. Всех еще раз с относительным окончанием переживаний за любимых гонщиков, и, как сказал выше Андрей, просто необходимо отметить финиш гонки хорошим вином, и это сегодня очень правильно...

Николай Н.

Джиро д'Италия-2017. Результа ... (43) Что и стоило ожидать. Том всем привёз. Молодец. Вот есть новый отличный гениральщик. Ворвался в илиту и теперь будет угрозой для элитной кампаний. Ильнур тоже молодец достойное выступление.