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Фернандо Гавирия: «Моя следующая задача – выиграть цикламеновую майку»

Покер Фернандо Гавирии на этапах Джиро д’Италия-2017

 

 

  Фернандо Гавирия (Fernando Gaviria) вновь был быстрее всех и взял победу на последнем из спринтерских, 13-м этапе Джиро д’Италия-2017. Свой четвёртый этап 22-летний колумбийский гонщик команды Quick Step Floors выиграл, выбираясь с невыгодной позиции, оказавшись далеко от первых рядов после поворота  за 450 м до финиша. Но ускорившись, и достигнув максимальной мощности 1478 ватт и развив скорость 72,8 км/ч, Фернандо Гавирия обошёл соперников.

  Ирландский гонщик команды  Bora-Hansgrohe Сэм Беннетт финишировал 2-м, бельгийский гонщик команды Trek-Segafredo Яспер Стейвен замкнул тройку лучших на 13-м этапе.

 

  Таким образом, Фернандо Гавирия стал первым гонщиком со времён Бернара Ино (1978 года), выигравшим на своём дебютном Гран-туре 4 этапа.

 

 

 

 

PHOTO CREDIT: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Spada

 

  Фернандо Гавирия (Quick Step Floors): «Такой рекорд для меня мало что значит. Победы означают, что к Джиро д’Италия я подошёл хорошо подготовленным. В то же самое время, я счастлив, что одержал так много побед, и что на мне цикламеновая майка, особенно при том, что так много колумбийских болельщиков приехали сюда, чтобы меня увидеть. Это для меня очень важно.

 

  Спринт получился быстрым и напряжённым, но спринты всегда такие. Был очень сложный поворот, его можно было пройти по внешнему радиусу, как сделали Макс Ричезе и Давиде Мартинелли, но я поехал по внутреннему. Однако, Саша Модоло опередил меня, и я оказался заперт.

 

  Если честно, в момент, когда до финиша оставалось 400 м, я не думал, что у меня есть шанс выиграть. Но потом я решил выложиться по максимуму и посмотреть, что получится. Думаю, впереди меня было 13 или 15 гонщиков, поэтому спринт получился не таким, как всегда.

 

  Мне удалось найти немного пространства, когда я решился обойти Макса, причём надо было, чтобы он увидел меня и не закрыл просвет. Он отлично отработал.

 

  Хочу поблагодарить команду за то, что помогла мне сегодня добиться успеха, ребята снова были невероятны. Мне повезло, что сегодня шла нога, что впереди оказалось пространство, что у меня верные товарищи по команде.

 

  Думаю, у нас осталась ещё одна задача – выиграть цикламеновую майку. Это наша цель. Не знаю, что мне ждать от следующей недели, будет тяжело, но я думаю, мы пройдём этапы, будучи мотивированными, потому что мы уже увезём с гонки четыре победы. Мы много работали ради того, чтобы получить эту майку».

 

  Максимиллиан Ричезе (Quick Step Floors): «Был сильный встречно-боковой ветер, что осложнило развоз. За 300 м до финиша я зацепил Руди Зелига из команды Bora. Не знаю, были ли у него из-за меня проблемы, но так кажется, что каждый раз, когда он видит, как я проезжаю мимо, он бросается на меня. Мы столкнулись, но я оставил метр сбоку, чтобы Гавирия мог проехать.

  Генеральщики в финале ехали впереди, чтобы обезопаситься. Поэтому нам было сложно делать нашу работу, а также всё усложнял ветер. Фернандо – очень умный спринтер, он убедительно выиграл».

 

  Сэм Беннетт (Bora-Hansgrohe): «Как и вчера, команда отработала потрясающе. Мы идеально подошли к финишу. Не знаю из-за чего, но я снова упустил победу, проиграв длину велосипеда. Был сильный встречный ветер. Гавирия вышел из-за спины, но мне не хватило сил отреагировать. Я разочарован, но в то же время доволен вторым местом. У меня 4 подиума в этом выпуске Джиро д’Италия, что в любом случае имеет значение».

 

  Яспер Стейвен (Trek-Segafredo): «Третье место – это неплохо. Конечно, хочется победить, но я доволен. За 5,5 км до финиша была большая круговая развязка, и я поехал сам, сел на колёса. Мне пришлось немного ускориться, выйти под ветер как раз перед левым поворотом. Думаю, я хорошо прохожу лёгий тягун. Но Гавирия выступил на более высоком уровне».

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Теги к статье: Фернандо Гавирия Fernando Gaviria Quick-Step Floors Джиро д'Италия Giro d'Italia Джиро д'Италия-2017 Гран-тур

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  1. GDR

    Сегодня, 23:13 | Регистрация: 6.06.2013

    Вот это рокет!

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ОПРОС

Победителем Джиро д'Италия - 2017 станет?

Комментарии

  • doctor46
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (9)
    doctor46-Фото
    Очень красивый спринт, браво Фернандо! Особенно впечатляюще с вертолета смотрится
  • EL-Fenomeno
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (9)
    EL-Fenomeno-Фото
    В одни ворота, так сказать, но этот спурт Фернандо надо действительно отметить, пожалуй лучший его финиш на этой Джиро. Киттель и Гавирия - Квики собрали самых матёрых спринтеров в своей команде. А Ричезе теперь мне все больше напоминает Рэншоу, когда тот раскатывал к победам Кэва в ЭйчТиСи
  • GDR
    Фернандо Гавирия: «Моя следующ ... (1)
    GDR-Фото
    Вот это рокет!
  • EL-Fenomeno
    Герант Томас вынужден сойти с ... (11)
    EL-Fenomeno-Фото
    Томас на ТдФ (может это и ожидалось)Я уже предвкушаю нуднейший Тур, где Пулс, Томас и Энао будут разрывать все команды генеральщиков, а потом Крис возьмет этих самых капитанов других команд тёпленькими
  • EL-Fenomeno
    Джиро д’Италия-2017, превью эт ... (12)
    EL-Fenomeno-Фото
    Соглашусь с Денисом (Бьйрном) насчёт Блокахуса в миниатюре). А раз так, то атаки будут отъезды тоже, но разрывы маленькие и это все о генеральщиках я. А почему? А потому что гора финишная и грех не попробовать свою атаку, когда такая 3-я неделя впереди. Радует (и способствует атакам) то, что тяжелые градиенты сосредоточенны на последних 7 км. (примерно). Ну и коротковатость этапа тоже сИграет свою роль, главное что бы на этот раз без завалов и мотоциклов
  • vitali
    Джиро д’Италия-2017, превью эт ... (12)
    vitali-Фото

    Конечно, день на день не приходиться, но быстрый подвоз на Блокхаусе проблему Тома для Мувиков не решил и близко.

    Завтра гора тоже финишная и тоже одна, но короче, поэтому если пойдут как на Блокхаусе, то это те-же грабли в отношении Тома (он еще не устал), разве что других генеральщиков попробовать просеять. 

    Что-то большее ожидать маловероятно, т.к. гора одна

  • ThaGoose
    Джиро д’Италия-2017, превью эт ... (12)
    ThaGoose-Фото
    Спасибо за информацию, только в следующий раз, убедительная просьба, без спойлера)
  • Александра
    Герант Томас вынужден сойти с ... (11)
    Александра-Фото
    Что-то мне кажется, что Ланда и Скай расстанутся полюбовно в конце сезона.
  • sstasuk
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (9)
    sstasuk-Фото
    150м перепада на 100км это тягун))) тягунищщщщеее!!!
  • motte
    Герант Томас вынужден сойти с ... (11)
    motte-Фото

    Да, то что для ская тдф и только тдф даже прописано на их сайте.
    Ланда контракт на два года 2016-2018

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