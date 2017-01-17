Фернандо Гавирия в 2017 году дебютирует на Джиро д'Италия

22-летний колумбийский гонщик команды Etixx-Quick Step Фернандо Гавирия (Fernando Gaviria) блестяще провёл свой первый сезон в профессионалах, одержав 7 побед, в числе которых этап Тиррено-Адриатико и одна из старейших классик календаря – гонка Париж-Тур. В следующем сезоне Фернандо Гавирия впервые поедет Гран-тур, он стартует на Джиро д’Италия. Спортивный директор команды Quick Step Давиде Брамати ставит перед одарённым колумбийцем лишь одну задачу – научиться проходить трёхнедельную гонку.

PHOTO CREDIT: ANSA / PERI - ZENNARO

Давиде Брамати о дебюте Фернандо Гавирии на Джиро д’Италия-2017

«После уверенно проведённого сезона он заслужил право участвовать в Джиро д’ Италии. За этот год он показал, насколько силён. Но я хочу подчеркнуть, что мы не хотим давить на Фернандо, он будет полагаться на опытных гонщиков, которые помогут ему пройти гонку. Конечно, если представится шанс, он попробует им воспользоваться. Это удалось ему в прошедшем сезоне, когда он голова к голове сражался с лучшими спринтерами мира и побеждал их. Но, как я уже говорил, мы будем двигаться постепенно, и перед тем, как ставить перед ним какие-то цели, посмотрим, как он сможет справиться с трудностями гонки».

Фернандо Гавирия о своём первом Гран-туре

«Я уже с нетерпением жду старта. Понимаю, что мне ещё многому предстоит научиться, но я мотивирован на Джиро д’Италия. Я хочу поблагодарить команду за то, что верят в меня, что дают мне такой шанс. Сейчас я пока не хочу думать о предстоящем Гран-туре слишком много, потому что фокусируюсь на первых гонках сезона. Но когда придёт время, я сделаю всё, что в моих силах, чтобы подготовиться к новому вызову».