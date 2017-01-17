VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Андрей Гривко Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Олимп. резерв

Фернандо Гавирия в 2017 году дебютирует на Джиро д'Италия

 Фернандо Гавирия в 2017 году дебютирует на Джиро д'Италия

 

  22-летний колумбийский гонщик команды Etixx-Quick Step Фернандо Гавирия (Fernando Gaviria) блестяще провёл свой первый сезон в профессионалах, одержав 7 побед, в числе которых этап Тиррено-Адриатико и одна из старейших классик календаря – гонка Париж-Тур. В следующем сезоне Фернандо Гавирия впервые поедет Гран-тур, он стартует на Джиро д’Италия. Спортивный директор команды Quick Step Давиде Брамати ставит перед одарённым колумбийцем лишь одну задачу – научиться проходить трёхнедельную гонку.

Фернандо Гавирия в 2017 году дебютирует на Джиро д'Италия

PHOTO CREDIT: ANSA / PERI - ZENNARO

Давиде Брамати о дебюте Фернандо Гавирии на Джиро д’Италия-2017

 

  «После уверенно проведённого сезона он заслужил право участвовать в Джиро д’ Италии. За этот год он показал, насколько силён. Но я хочу подчеркнуть, что мы не хотим давить на Фернандо, он будет полагаться на опытных гонщиков, которые помогут ему пройти гонку. Конечно, если представится шанс, он попробует им воспользоваться. Это удалось ему в прошедшем сезоне, когда он голова к голове сражался с лучшими спринтерами мира и побеждал их. Но, как я уже говорил, мы будем двигаться постепенно, и перед тем, как ставить перед ним какие-то цели, посмотрим, как он сможет справиться с трудностями гонки».

 

Фернандо Гавирия о своём первом Гран-туре

 «Я уже  с нетерпением жду старта. Понимаю, что мне ещё многому предстоит научиться, но я мотивирован на Джиро д’Италия. Я хочу поблагодарить команду за то, что верят в меня, что дают мне такой шанс. Сейчас я пока не хочу думать о предстоящем Гран-туре слишком много, потому что фокусируюсь на первых гонках сезона. Но когда придёт время, я сделаю всё, что в моих силах, чтобы подготовиться к новому вызову».

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены

Теги к статье: Фернандо Гавирия Джиро д'Италия Giro d'Italia Джиро д'Италия-2017 Гран-тур

Поддержите нас, поделитесь побликацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2016

Ближайшие старты

17 - 22 января 2017

Santos Tour Down Under


ОПРОС

Понравился ли вам маршрут Джиро д'Италия-2017?

Комментарии

  • Stack
    Стевен Крёйсвейк будет боротьс ... (10)
    Stack-Фото
    Разумеется.
    Но если посмотреть на достижения Кройсвика, то у него есть тенденция к росту результатов. Остаётся надеяться, что потолок он ещё не прошёл :)
  • MSG
    Стевен Крёйсвейк будет боротьс ... (10)
    MSG-Фото
    Тема возраста для спортсменов очень неоднозначна. Тот же Шлек-младший был на супер-уровне в 24-25 лет, потом результаты просто пропали. Аналогично(только еще в более раннем возрасте) было и у Кунего. А кому-то и до 35-40 надо работать чтобы выйти на уровень победителя гт. Есть и уникумы, способные многие годы выступать на победном уровне(Вальверде, Контадор).
  • Stack
    Стевен Крёйсвейк будет боротьс ... (10)
    Stack-Фото
    Хешдаль выиграл свою Джиро в 32.
    Кобо - Вуэльту в 30.
    Хорнер вообще в 42.
    У всех до этого было по одному попаданию в топ-10 на ГТ (после успеха только Хешдаль еще дважды заезжал в топ-10).

    Кройсвику на прошлой Джире было 28 и у него уже 3 заезда в топ-10 ГТ. Несколько лет для улучшения этого показателя у него еще есть.
  • Gonza Golanov
    Альберто Контадор начнёт сезон ... (3)
    Gonza Golanov-Фото

    ¡Buena suerte!

  • ТОЛСТЫЙ МАЧО
    Стевен Крёйсвейк будет боротьс ... (10)
    ТОЛСТЫЙ МАЧО-Фото
    не,он другого замеса.
    у него огромный потенциал и на максимум он еще не вышел.
  • MSG
    Стевен Крёйсвейк будет боротьс ... (10)
    MSG-Фото

    Как по-моему, Крейсвейк- гонщик из разряда  Хешедаля, Кобо, Хорнера и т.е. человек на один гранд тур. Он был в мае этого года в форме своей жизни. И по справедливости должен был забирать Джиро, но что получилось, думаю все помнят.... Есть сомнения, что форма Джиро16 придет к нем вновь когда-либо

  • W3105
    Стевен Крёйсвейк будет боротьс ... (10)
    W3105-Фото

    Джиро,обещает быть очень интересной. 

     

  • ТОЛСТЫЙ МАЧО
    Стевен Крёйсвейк будет боротьс ... (10)
    ТОЛСТЫЙ МАЧО-Фото

    будет очень справедливо и правильно если Крейсвейк выиграет своё Джиро)

    и кстати,это очень вероятно))

    удачи)

  • Александра
    Стевен Крёйсвейк будет боротьс ... (10)
    Александра-Фото

    Ай, молодец! Буду болеть.)

  • Георгий Борисенко
    Стевен Крёйсвейк будет боротьс ... (10)
    Георгий Борисенко-Фото
    Он же с трещиной в ребре тогда доезжал?

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

23 декабря

Juraj Sagan (Tinkoff)

Felix Grossschartner (CCC Sprandi Polkowice)

Shara Gillow (Rabo Liv Women Cycling Team)

Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Саган П. (Svk) (TNK) 669
2 Кинтана Н. (Col) (MOV) 609
3 Фрум К. (GBr) (SKY) 564
4 Вальверде А. (Esp) (MOV) 436
5 Контадор А. (Esp) (TNK) 428
6 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 420
7 Порт Р. (Aus) (BMC) 394
8 Барде Р. (Fra) (ALM) 374
9 Чавес Э. (Col) (OBE) 351
10 Мартин Д. (Irl) (EQS) 280

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Декабрь 2016 (82)
Ноябрь 2016 (104)
Октябрь 2016 (144)
Сентябрь 2016 (174)
Август 2016 (237)
Июль 2016 (267)