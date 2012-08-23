VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Андрей Гривко Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Олимп. резерв

Фернандо Гавирия: «Победа на этапе Джиро д'Италия и розовая майка лидера – это сбывшаяся мечта»

Фернандо Гавирия о первой победе на этапе Гран-тура

 

  Фернандо Гавирия (Fernando Gaviria) одержал первую победу на этапе Джиро д’Италия, и надел первую в карьере розовую майку лидера гонки. Команда Quick Step Floors на финальных 10 км 3-го этапа Джиро ‘Италия-2017 показала мастер-класс, создав разрыв пелотона и увезя своего спринтера Фернандо Гавирию от основных соперников, избежав общего спринта.

 

  Лауренс Де Плюс, Фернандо Гавирия, Боб Юнгельс, Ильо Кейссе, Давиде Мартинелли и Максимилиано Ричезе продолжили работу Эроса Капекки, Дриса Девенинса и Питера Серри, задававших скорость в пелотоне на финальных 20 км до финиша. Шесть гонщиков команды Quick Step Floors продолжили выжимать максимальную скорость и удержали 15-20 секунд преимущества над пелотоном, в котором остались все спринтеры и генеральщики.

 

  Боб Юнгельс задавал скорость, когда до финиша оставался 1 км, а Максимилиано Ричезе закрыл атаку Натана Хааса (Dimension Data), после чего Фернандо Гавирия вышел с его колеса и завершил работу команды победой на 3-м этапе Джиро д’Италия-2017.

 

  Пиковая мощность колумбийского спринтера составила 1468 ватт, максимальная скорость – 61,9 км/ч.

 

  22-летний Фернандо Гавирия надел розовую майку лидера, которую перехватил у немецкого спринтера Андре Грайпеля, а также возглавил молодёжную классификацию итальянского Гран-тура.

 

 

PHOTO CREDIT: LaPresse - D'Alberto / Ferrari

 

 

  Фернандо Гавирия: «Без слов понятно, что это лучший день моей карьеры! Выиграть этап на Джиро д’Италия и взять майку лидера – это исполнение мечты. Мои товарищи по команде провели прекрасную работу, хочу сказать им огромное спасибо за то, как они ехали, как защищали меня на протяжении этапа, а затем вывезли к этой победе.

 

Ещё более особенной эту победу сделало присутствие моей семьи на финише, празднование успеха вместе с ними.

 

 Мы не планировали атаковать на боковом ветре, а просто хотели находиться впереди пелотона, потому что знали, что ветер может сыграть огромную роль. Как только мы повернули, и с правой стороны от нас оказалось побережье, команда пошла на максимальной скорости. Мы - сильная команда и взяли на себя инициативу. С шестью гонщиками мы превосходили численностью другие команды. С этого момента началась командная разделка до финиша, ребята задавали мощный темп, не оглядываясь назад. Наша атака была классической как по учебнику, я не могу гордиться больше чем сейчас командой, которая так самоотверженно отработала.

 

  Первые два дня гонки у меня не слишком хорошо шла нога, или же с ногами было всё в порядке, но другие выступали намного лучше. Мне было очень горько,   я многим пожертвовал, готовясь дома к первому этапу Джиро д’Италия. Я тренировался день за днём, оставался сфокусированным всё это время, и получить такую награду невероятно. Сейчас мы можем наслаждаться днём отдыха всей командой, потому что у нас розовая майка лидера».

 

 

Результаты 3 этапа Джиро д'Италия-2017

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены

Теги к статье: Фернандо Гавирия Fernando Gaviria Quick-Step Floors Джиро д'Италия Giro d'Italia Джиро д'Италия-2017 Гран-тур

Поддержите нас, поделитесь побликацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
  1. Имя: Саша

    VeloVelo

    Сегодня, 00:41 | Регистрация: 4.07.2013

    Феноменальная гонка Квиков на ветру! Это надо пересматривать много раз.
    Главный герой сегодня - Боб Юнегльс.

    Но как же посыпалась Лотто. . . Катастрофа. . .

    1. Tom_Boonen

      Сегодня, 02:03 | Регистрация: 23.08.2012

      Интересно, что Грайпель был на месте и только фатальное невезение не позволило ему удержаться в отрыве. А ведь не случись этого у квиков была бы задача гораздо сложнее.

      1. Имя: Саша

        VeloVelo

        Сегодня, 02:37 | Регистрация: 4.07.2013

        Грайпель был на месте, но, где была его команда в этот момент?
        Грайпель остался один за 10-15 км до финиша. . .

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Ближайшие старты

5 - 28 мая 2017

Джиро д'Италия

7 мая 2017

Gran Premio Citta di Lugano

14 - 20 мая 2017

Amgen Tour of California


ОПРОС

Победителем Джиро д'Италия - 2017 станет?

Комментарии

  • VeloVelo
    Фернандо Гавирия: «Победа на э ... (3)
    VeloVelo-Фото

    Грайпель был на месте, но, где была его команда в этот момент?
    Грайпель остался один за 10-15 км до финиша. . .

  • Tom_Boonen
    Фернандо Гавирия: «Победа на э ... (3)
    Tom_Boonen-Фото
    Интересно, что Грайпель был на месте и только фатальное невезение не позволило ему удержаться в отрыве. А ведь не случись этого у квиков была бы задача гораздо сложнее.
  • Tom_Boonen
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (21)
    Tom_Boonen-Фото
    Это был не маневр, его просто неудачно повело после того, как он перестали крутить. Насколько я знаю, в таких случаях виновника отправляют на последнее место в группе, в которой он финишировал. Так что протест Трека в лучшем случае изменит... ничего.
  • Hammill
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (21)
    Hammill-Фото
    Я конечно не в своё дело лезу, но грамматику Вам бы стоило подтянуть, прежде чем писать посты длиннее одной строки.
  • VeloVelo
    Фернандо Гавирия: «Победа на э ... (3)
    VeloVelo-Фото

    Феноменальная гонка Квиков на ветру! Это надо пересматривать много раз.
    Главный герой сегодня - Боб Юнегльс.

    Но как же посыпалась Лотто. . . Катастрофа. . .

  • VeloVelo
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (21)
    VeloVelo-Фото
    PHOTO CREDIT: LaPresse - D'Alberto / Ferrari
  • VeloVelo
    Падение Роана Денниса на 3-м э ... (1)
    VeloVelo-Фото

    Очень жаль. Очень жаль.

  • VeloVelo
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (21)
    VeloVelo-Фото

    Лотто весь этап гордо везли своё Розовое знамя. 
    И поэтому всё так произошло. . .

  • EL-Fenomeno
    Джиро д’Италия-2017, превью эт ... (1)
    EL-Fenomeno-Фото

    Да уж, действующий вулканы на гранд-турах, о таком ТдФ и Вуєльта могут только мечтать))

    Кто же в этом году "взорвётся на Этне", т.е. взорвет пелотон? Генеральщикам и карты в руки. Погода+ветер тоже внесут свои коррективы в борьбу за розоавую майку.

    и Хотелось бы чтобы именно кто-то из генеральщиков взял этап, а не человек из отрыва, ну разве таким станет какой то сильный горняк типа Роллана или Висконти.

  • EL-Fenomeno
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (21)
    EL-Fenomeno-Фото

    Очень скучноватый этап, но последние 25 км. прям как десерт)
    В том отрыве на последних 11 км. этапа кажись 5 из 10 велогонщиков как раз были Квики. Юнгельс мог и этап брать и белую майку лучшего молодого, а так просто остался скрытым (открытым!) героем этапа.

    А как старался Грайпель, молодец Андре.

    Цитата: Camel
    Непонятная дисциплина и непонятная тактика - Гавирия не тянул, у Юнгельса было две возможности уйти, но он оглядывался на Гавирию и тормозил. Кому нужно было это самопожертвование со стороны капитана Квик-Степ?

    Мне кажется, что это был тот самый единственный шанс, чтобы дать Гавирии и этап взять, и розовую майку одеть, особенно насчёт генерала. Может для Юнгельса какой то осадочек и остался, но с таким настроем Боб ещё свое возьмёт на этой Джиро.

    Отдыхаем с понедельника и готовимся покорять вулкан Этну diablo

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

8 мая

Cedric Pineau (FDJ)

Kristian Sbaragli (Dimension Data)

Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2528
2 Вальверде А. (Spa) (MOV) 1995
3 Квятковски М. (Pol) (SKY) 1701
4 Жильбер Ф. (Bel) (QST) 1670
5 Порт Р. (Aus) (BMC) 1362
6 Саган П. (Svk) (BOH) 1245
7 Мартин Д. (Irl) (QST) 1215
8 Энао Сер. (Col) (SKY) 1152
9 Контадор А. (Spa) (TFS) 1143
10 Исагирре Й. (Spa) (TBM) 1066

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Май 2017 (52)
Апрель 2017 (186)
Март 2017 (180)
Февраль 2017 (150)
Январь 2017 (142)
Декабрь 2016 (101)