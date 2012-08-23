Фернандо Гавирия: «Победа на этапе Джиро д'Италия и розовая майка лидера – это сбывшаяся мечта»

Фернандо Гавирия о первой победе на этапе Гран-тура

Фернандо Гавирия (Fernando Gaviria) одержал первую победу на этапе Джиро д’Италия, и надел первую в карьере розовую майку лидера гонки. Команда Quick Step Floors на финальных 10 км 3-го этапа Джиро ‘Италия-2017 показала мастер-класс, создав разрыв пелотона и увезя своего спринтера Фернандо Гавирию от основных соперников, избежав общего спринта.

Лауренс Де Плюс, Фернандо Гавирия, Боб Юнгельс, Ильо Кейссе, Давиде Мартинелли и Максимилиано Ричезе продолжили работу Эроса Капекки, Дриса Девенинса и Питера Серри, задававших скорость в пелотоне на финальных 20 км до финиша. Шесть гонщиков команды Quick Step Floors продолжили выжимать максимальную скорость и удержали 15-20 секунд преимущества над пелотоном, в котором остались все спринтеры и генеральщики.

Боб Юнгельс задавал скорость, когда до финиша оставался 1 км, а Максимилиано Ричезе закрыл атаку Натана Хааса (Dimension Data), после чего Фернандо Гавирия вышел с его колеса и завершил работу команды победой на 3-м этапе Джиро д’Италия-2017.

Пиковая мощность колумбийского спринтера составила 1468 ватт, максимальная скорость – 61,9 км/ч.

22-летний Фернандо Гавирия надел розовую майку лидера, которую перехватил у немецкого спринтера Андре Грайпеля, а также возглавил молодёжную классификацию итальянского Гран-тура.

PHOTO CREDIT: LaPresse - D'Alberto / Ferrari

Фернандо Гавирия: «Без слов понятно, что это лучший день моей карьеры! Выиграть этап на Джиро д’Италия и взять майку лидера – это исполнение мечты. Мои товарищи по команде провели прекрасную работу, хочу сказать им огромное спасибо за то, как они ехали, как защищали меня на протяжении этапа, а затем вывезли к этой победе.

Ещё более особенной эту победу сделало присутствие моей семьи на финише, празднование успеха вместе с ними.

Мы не планировали атаковать на боковом ветре, а просто хотели находиться впереди пелотона, потому что знали, что ветер может сыграть огромную роль. Как только мы повернули, и с правой стороны от нас оказалось побережье, команда пошла на максимальной скорости. Мы - сильная команда и взяли на себя инициативу. С шестью гонщиками мы превосходили численностью другие команды. С этого момента началась командная разделка до финиша, ребята задавали мощный темп, не оглядываясь назад. Наша атака была классической как по учебнику, я не могу гордиться больше чем сейчас командой, которая так самоотверженно отработала.

Первые два дня гонки у меня не слишком хорошо шла нога, или же с ногами было всё в порядке, но другие выступали намного лучше. Мне было очень горько, я многим пожертвовал, готовясь дома к первому этапу Джиро д’Италия. Я тренировался день за днём, оставался сфокусированным всё это время, и получить такую награду невероятно. Сейчас мы можем наслаждаться днём отдыха всей командой, потому что у нас розовая майка лидера».