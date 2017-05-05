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Фернандо Гавирия – победитель 3-го этапа Джиро д'Италия-2017

Фернандо Гавирия впервые побеждает на этапе Гран-тура и надевает розовую майку лидера Джиро д’Италия-2017

 

 

  22-летний колумбийский гонщик команды Quick Step Floors Фернандо Гавирия (Fernando Gaviria) одержал первую в карьере победу на этапе Гран-тура, выиграв 3-й этап Джиро д’Италия-2017.

 

Фернандо Гавирия – победитель 3-го этапа Джиро д'Италия-2017

 

  Этап должен был проходить по традиционному сценарию спринтерского, но атака на последних километрах отсекла часть спринтеров от борьбы за победу на этапе.

 

  С километра 0 атаковали и уехали в отрыв дня четыре гонщика – Иван Ровный (Ivan Rovny) из Gazprom – RusVelo, Ян Тратник (Jan Tratnik) из CCC Sprandi Polkowice, Эугерт Жупа (Eugert Zhupa) из Wilier Triestina - Selle Italia и Кристиан Сбаральи (Kristian Sbaragli) из команды Dimension Data. Итальянский гонщик команды Dimenison Data забрал 20 очков на первом промежуточном спринте, после чего выпал из отрыва и влился в пелотон. Впереди остались три гонщика. Отрыв дня пелотон добрал за 28 км до финиша. Последним из отрыва сдался словенский гонщик Ян Тратник.

 

  Затем при сильном боковом ветре команды генеральщиков начали выходить вперёд, в пелотоне постоянно шли перестроения. За 11 км до финиша гонщик команды Quick Step Floors Боб Юнгельс вышел вперёд и начал задавать скорость. Его работа развалила пелотон. За Юнгельсом уехали около 10 гонщиков, среди которых шестеро – гонщики Quick Step Floors, работавшие на своего лидера Фернандо Гавирию, а также Джакомо Ниццоло (Trek-Segafredo), Константин Сивцов (Bahrain-Merida), Натан Хаас (Dimension Data), Рюдигер Зелиг (Bora-hansgrohe). Андре Грайпель (Lotto Soudal) отреагировал на рывок команды Quick Step Floors, но затем проблема с велосипедом помешала ему усидеть в первой группе.

 

  Группа, образовавшаяся после атаки Quick Step Floors, за 2 км до финиша везла преследовашему их пелотону около 16 секунд. Натан Хаас атаковал на последних сотнях метров, но не смог противостоять скорости Фернандо Гавирии, который первым пересёк линию финиша, обойдя Рюдигера Зелига (Bora-hansgrohe) и Джакомо Ниццоло (Trek-Segafredo).

 

Фернандо Гавирия – победитель 3-го этапа Джиро д'Италия-2017

 

Фернандо Гавирия – победитель 3-го этапа Джиро д'Италия-2017

 

  Победа на этапе принесла молодому колумбийскому гонщику первую в карьере розовую майку лидера Джиро д’Италия, а также белую майку лидера молодёжной классификации, которую он перехватил у Лукаса Пёстлбергера (Bora-hansgrohe).

 

  Андре Грайпель (Lotto Soudal), потеряв розовую майку, остался в цикламеновой майке лучшего в очковой классификации. Лидером горной классификации остался Даниэль Теклехайманот (Dimension Data).

 

 

Результаты 3 этапа Джиро д'Италия-2017

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Теги к статье: Фернандо Гавирия Fernando Gaviria Quick-Step Floors Джиро д'Италия Giro d'Italia Джиро д'Италия-2017 Гран-тур

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ОПРОС

Победителем Джиро д'Италия - 2017 станет?

Комментарии

  • ungvar
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (16)
    ungvar-Фото

    Деннис уже приехал. Теперь точно понятно, кто №1 в ВМС

  • motte
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (16)
    motte-Фото

    Цитата: APXEOLOG
    повторюсь, молодцы квики, пример для катюши и всех остальных что такое настоящая командная работа!

    Ей сейчас не до развоза, смута идет в команде по отношению к Крстоффу, команда высказала ему свое мнение и, похоже , что он до конца сезона и аут из Катюши.. Вот такие вот дела сегодня в команде.. 

  • Tom_Boonen
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (16)
    Tom_Boonen-Фото

    Не все понимают после северных классик, вот Квик-Степ решил ещё раз напомнить у кого лучшая команда. Прекрасная работа!

  • cvolodymyr
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (16)
    cvolodymyr-Фото
    Вчера 20, сегодня 23 (13 чистое время + 10 секунд бонификации)
  • Николай Н.
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (16)
    Николай Н.-Фото

    Да, последних 10 км. разборка была по полной програме. Что знечит боковой ветер, Группу сразу порвали. Но лидиры на этом много не проиграли. В горах всё это отыгрывается в раз. Сейчас пока резвятся спринторы, а Юнгельс не спринтор и он привёз своего и тот выиграл. Так чио всё было сделано правильно.

  • Velolive-Team
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (16)
    Velolive-Team-Фото
    На первом этапе какое отставание в генерале было?
  • крыс хрум
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (16)
    крыс хрум-Фото
    43 секунды от группы спринтеров которые сегодня отъехали,от основных так 20 сек. и осталось
  • LLL
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (16)
    LLL-Фото

    Вчера Ильнур потерял 20 секунд, сегодня 13, почему в генерале отставание 43 секунды?

  • hodorik
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (16)
    hodorik-Фото

    Мне вообще нравится такое впервые Вася , Костя, Илья, Броня вроде все... ))) молодцы такого  не было что б всех собрали на Джиро!!!

  • marketbk
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (16)
    marketbk-Фото

    Деннис 5-22, не биг конечно, но все-таки

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