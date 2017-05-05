Фернандо Гавирия – победитель 3-го этапа Джиро д'Италия-2017

Фернандо Гавирия впервые побеждает на этапе Гран-тура и надевает розовую майку лидера Джиро д’Италия-2017

22-летний колумбийский гонщик команды Quick Step Floors Фернандо Гавирия (Fernando Gaviria) одержал первую в карьере победу на этапе Гран-тура, выиграв 3-й этап Джиро д’Италия-2017.

Этап должен был проходить по традиционному сценарию спринтерского, но атака на последних километрах отсекла часть спринтеров от борьбы за победу на этапе.

С километра 0 атаковали и уехали в отрыв дня четыре гонщика – Иван Ровный (Ivan Rovny) из Gazprom – RusVelo, Ян Тратник (Jan Tratnik) из CCC Sprandi Polkowice, Эугерт Жупа (Eugert Zhupa) из Wilier Triestina - Selle Italia и Кристиан Сбаральи (Kristian Sbaragli) из команды Dimension Data. Итальянский гонщик команды Dimenison Data забрал 20 очков на первом промежуточном спринте, после чего выпал из отрыва и влился в пелотон. Впереди остались три гонщика. Отрыв дня пелотон добрал за 28 км до финиша. Последним из отрыва сдался словенский гонщик Ян Тратник.

Затем при сильном боковом ветре команды генеральщиков начали выходить вперёд, в пелотоне постоянно шли перестроения. За 11 км до финиша гонщик команды Quick Step Floors Боб Юнгельс вышел вперёд и начал задавать скорость. Его работа развалила пелотон. За Юнгельсом уехали около 10 гонщиков, среди которых шестеро – гонщики Quick Step Floors, работавшие на своего лидера Фернандо Гавирию, а также Джакомо Ниццоло (Trek-Segafredo), Константин Сивцов (Bahrain-Merida), Натан Хаас (Dimension Data), Рюдигер Зелиг (Bora-hansgrohe). Андре Грайпель (Lotto Soudal) отреагировал на рывок команды Quick Step Floors, но затем проблема с велосипедом помешала ему усидеть в первой группе.

Группа, образовавшаяся после атаки Quick Step Floors, за 2 км до финиша везла преследовашему их пелотону около 16 секунд. Натан Хаас атаковал на последних сотнях метров, но не смог противостоять скорости Фернандо Гавирии, который первым пересёк линию финиша, обойдя Рюдигера Зелига (Bora-hansgrohe) и Джакомо Ниццоло (Trek-Segafredo).

Победа на этапе принесла молодому колумбийскому гонщику первую в карьере розовую майку лидера Джиро д’Италия, а также белую майку лидера молодёжной классификации, которую он перехватил у Лукаса Пёстлбергера (Bora-hansgrohe).

Андре Грайпель (Lotto Soudal), потеряв розовую майку, остался в цикламеновой майке лучшего в очковой классификации. Лидером горной классификации остался Даниэль Теклехайманот (Dimension Data).