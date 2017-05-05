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Хет-трик Фернандо Гавирии на этапах Джиро д'Италия-2017

Фернандо Гавирия, Сэм Беннетт, Омар Фраиле о 12-м этапе Джиро д'Италия-2017

 

 

  Фернандо Гавирия (Fernando Gaviria) стал первым колумбийским гонщиком, выигравшим на Джиро д’Италия три этапа (3-й, 5-й и 12-й) в одном выпуске. Помимо него ещё два гонщика из Колумбии выигрывали на итальянском Гран-туре три этапа, но в разные годы (Лучо Эррера (Lucho Herrera) в 1989 и 1992 и Наиро Кинтана в 2014 и 2017). Кроме того, 22-летний колумбийский гонщик команды Quick Step Floors стал первым за последние 6 лет гонщиком, взявший три победы на этапах на своём дебютном Гран-туре.

 

  Самый протяжённый в этом выпуске Джиро д’Италия этап завершился общим спринтом.  Фернандо Гавирия за 150 м до финиша вышел с колеса своего товарища по команде и выиграл этап, обойдя итальянского гонщика команды  Wilier-Triestina Якуба Маречко и ирландского гонщика команды Bora-Hansgrohe Сэма Беннета.

 

  Этап начался с преодоления подъёма 2-й категории Колла ди Казалья (Colla di Casaglia) протяженность 7.7 км, 535-913 м, перепад - 378 м, средний градиент 4.9%, максимальный - 9%, на которой за горные очки боролись испанский гонщик команды Dimension Data Омар Фраиле и словенский гонщик команды UAE Team Emirates Ян Поланц. Фраиле, которого перед вершиной развозил его товарищ по команде Даниэль Теклехайманот, взял 4 очка, благодаря чему перехватил синюю майку лучшего в горной классификации у Поланца.

 

  Организаторы Джиро д’Италя, отменив премию за самый быстрый спуск, продолжают фиксировать время прохождения спусков и определять самого быстро на них гонщика. На спуске с вершины 2-й категории на 12-м этапе Джиро д’Италия-2017 был американский гонщик команды Sunweb Чед Хага (Chad Haga), проехавший 8,9 км спуска со средней скоростью 53,939 км/ч.

 

Хет-трик Фернандо Гавирии на этапах Джиро д'Италия-2017

Хет-трик Фернандо Гавирии на этапах Джиро д'Италия-2017

 

Хет-трик Фернандо Гавирии на этапах Джиро д'Италия-2017

Хет-трик Фернандо Гавирии на этапах Джиро д'Италия-2017

  PHOTO CREDIT: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Spada

 

  Фернандо Гавирия: «Я немного заволновался, когда прокололся Макс (Ричезе), потому что финиш приближался, и пелотон нёсся на высокой скорости. К счастью, он вернулся, и вся команда сегодня сработала отлично. Я не мог бы просить большего.

 

  Никогда не представлял, что так выступлю на своём первом Гран-туре. Я надеялся взять победу на этапе, но три победы превосходят все ожидания. До сих пор гонка была очень трудной, но самое важное, что я чувствовал себя хорошо. Я уже говорил, и повторю, что хочу проехать всю Джиро д’Италия до Милана, не только для того, чтобы выиграть цикламеновую майку, но чтобы вернуть долг Бобу (Юнгельсу) за всю ту помощь, которую я получил от него за эти две недели. Собираюсь пройти горные этапы как можно спокойнее».

 

 Сэм Беннетт (Bora-Hansgrohe): «В финале я немного ошибся, не ожидал, что Quick Step Floors вот так подойдут слева. Я оказался зажат, обошёл  Руди (Зелига) не с той стороны, неверно рассчитал, что снова стоило мне результата. Я рано подставился под ветер, допустил момент колебания, просто застыл, это была моя собственная ошибка. Я очень расстроен, потому что мы приехали сюда бороться за победу на этапе, и когда команда так хорошо отработала, я их подвёл».

 

Хет-трик Фернандо Гавирии на этапах Джиро д'Италия-2017

 

  Омар Фраиле (Dimension Data): «Команда сегодня отработала великолепно. За километр до вершины Даниэль (Теклехайманот) так взвинтил скорость, что создал просвет. Только я и Поланц остались с ним. Поланц атаковал, но у меня хорошо шла нога, я сумел его обойти и взять очки. Теперь поеду гонку день за днём, постараюсь как можно дольше удерживать эту майку».

 

Результаты 12 этапа Джиро д’Италия-2017

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Теги к статье: Фернандо Гавирия Fernando Gaviria Quick-Step Floors Джиро д'Италия Giro d'Italia Джиро д'Италия-2017 Гран-тур

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ОПРОС

Победителем Джиро д'Италия - 2017 станет?

Комментарии

  • Адриен
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (15)
    Адриен-Фото

    Как не хватит ?! А как же двадцатый этап Вуэльты - 2015 ? Другое дело, что мувистаровцам и бахрейновцам надо не откладывать разборку на запчасти в надежде на единственный этап, а начинать уже в субботу и не прекращать до конца, каким бы он не был . Этапы 16, 18, 19 - это куплеты ПЕСНИ горняка-генеральщика, и Кинтана, Нибали и примкнувшие лидеры других команд - тот же ЗАКАРИН - просто обязаны привести Дюмулину минут десять. И превратить последнюю разделку в разборку ЧИСТЫХ горняков. А Дюмулену победа на двух профильных этапах не должна казаться неудачей.  Вот ТДФ как раз под него . И если он на нем надерет мягкое место Фруму и Кинтане - я исскренне порадуюсь. В десятый раз повторяю - на Джиро должен празновать победу лучший ГОРНЯК, а не раздельщик-КОЛЕСНИК.

  • YuraHist
    Джиро д’Италия-2017, превью эт ... (3)
    YuraHist-Фото
    Хочу чтобы Гавирия пережил третью неделю, цикламиновая майка у него получается заслуженно.
  • aksbor
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (15)
    aksbor-Фото

    Восеинадцатый этап:

    "Парень, да ты в гору слаб,

    Твой срок лидерства истек!"-, 

    Колумбиец так изрек.

    "Шире приоткрой карман!

    Впереди еще Милан,

    Там устрою всем разгром!",-

    Отвечает дядя Том.

     

     

  • vitali
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (15)
    vitali-Фото

    Как-то грустно все эти спринты проходят... без россиян. Немного наболело...

    Можно много говорить и рассуждать, но сегодняшний уровень российского шоссейного велоспорта хорошо отражают результаты гонщиков Русвело, как на этапах Джиро, как в общем зачете Джиро, так и в дивизионе, где зарегистрирована команда - на одну лигу ниже. Грустно... 

    Ильнур - сформировался многодневщик, но все ждут зафиксированный результат уровня топ-5 на трехнедельном туре - иначе больше разговоров, чем дела. Кочетков и Мамыкин - больше на перспективу, авансом так сказать, и то мутно как-то. Кузнецов и Бельков - еще мутнее...

    Пока как-то так, больше с сожалением о происходящем

     

  • Андрон
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (15)
    Андрон-Фото

     Насколько я помню, в 2004 на Джиро 9 этапов Петакки выиграл. Это был максимум вообще по всем спринтерам по всем гранд-турам. Тогда вообще много спринтерских этапов за многодневку разыгрывали. Примерно два еще было тогда (вроде бы), но он их упустил.

  • Bjoern
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (15)
    Bjoern-Фото
    Я застал уже его закат карьеры, первое Джиро которое я смотрел было вроде 2003-го, а первый ТДФ в 2001-м, но или команду Марио туда не приглашали или он не ехал. Но вроде тогда говорили, что Петакки побил рекорд Чиполлини по количеству выигранных этапов на одной Джиро, хотя может я что-то путаю, давно всё это было
  • Николай Н.
    Тур Калифорнии-2017. Этап 4 (1)
    Николай Н.-Фото
    Удивительно, но в этот раз отрыву удалось добраться до финиша и разыграть его.
  • Дима
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (15)
    Дима-Фото
    Том будет держаться вопреки всему.
  • Berdok
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (15)
    Berdok-Фото
    Bjoer В середине двухтысячных было Джиро где Петакки с десяток этапов насобирал по одному сценарию. Каким был сценарий я думаю говорить излишне =============================== а про Супер Марио и вспоминать не стоит
  • старт-шоссе 82
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (15)
    старт-шоссе 82-Фото

    Последний этап остался и там уже покоя не будет, все прекрасно понимают что на последней разделке Том может привести лидерам еще минуты полторы и будет унего 3.30 - 4.00 минуты(запаса от лидеров) А чтобы ликвидировать такой отрыв одного горного этапа не хватит. Так что я надеюсь что начиная с субботы будет совсем другая Джиро.

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