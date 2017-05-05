Хет-трик Фернандо Гавирии на этапах Джиро д'Италия-2017

Фернандо Гавирия, Сэм Беннетт, Омар Фраиле о 12-м этапе Джиро д'Италия-2017

Фернандо Гавирия (Fernando Gaviria) стал первым колумбийским гонщиком, выигравшим на Джиро д’Италия три этапа (3-й, 5-й и 12-й) в одном выпуске. Помимо него ещё два гонщика из Колумбии выигрывали на итальянском Гран-туре три этапа, но в разные годы (Лучо Эррера (Lucho Herrera) в 1989 и 1992 и Наиро Кинтана в 2014 и 2017). Кроме того, 22-летний колумбийский гонщик команды Quick Step Floors стал первым за последние 6 лет гонщиком, взявший три победы на этапах на своём дебютном Гран-туре.

Самый протяжённый в этом выпуске Джиро д’Италия этап завершился общим спринтом. Фернандо Гавирия за 150 м до финиша вышел с колеса своего товарища по команде и выиграл этап, обойдя итальянского гонщика команды Wilier-Triestina Якуба Маречко и ирландского гонщика команды Bora-Hansgrohe Сэма Беннета.

Этап начался с преодоления подъёма 2-й категории Колла ди Казалья (Colla di Casaglia) протяженность 7.7 км, 535-913 м, перепад - 378 м, средний градиент 4.9%, максимальный - 9%, на которой за горные очки боролись испанский гонщик команды Dimension Data Омар Фраиле и словенский гонщик команды UAE Team Emirates Ян Поланц. Фраиле, которого перед вершиной развозил его товарищ по команде Даниэль Теклехайманот, взял 4 очка, благодаря чему перехватил синюю майку лучшего в горной классификации у Поланца.

Организаторы Джиро д’Италя, отменив премию за самый быстрый спуск, продолжают фиксировать время прохождения спусков и определять самого быстро на них гонщика. На спуске с вершины 2-й категории на 12-м этапе Джиро д’Италия-2017 был американский гонщик команды Sunweb Чед Хага (Chad Haga), проехавший 8,9 км спуска со средней скоростью 53,939 км/ч.

PHOTO CREDIT: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Spada

Фернандо Гавирия: «Я немного заволновался, когда прокололся Макс (Ричезе), потому что финиш приближался, и пелотон нёсся на высокой скорости. К счастью, он вернулся, и вся команда сегодня сработала отлично. Я не мог бы просить большего.

Никогда не представлял, что так выступлю на своём первом Гран-туре. Я надеялся взять победу на этапе, но три победы превосходят все ожидания. До сих пор гонка была очень трудной, но самое важное, что я чувствовал себя хорошо. Я уже говорил, и повторю, что хочу проехать всю Джиро д’Италия до Милана, не только для того, чтобы выиграть цикламеновую майку, но чтобы вернуть долг Бобу (Юнгельсу) за всю ту помощь, которую я получил от него за эти две недели. Собираюсь пройти горные этапы как можно спокойнее».

Сэм Беннетт (Bora-Hansgrohe): «В финале я немного ошибся, не ожидал, что Quick Step Floors вот так подойдут слева. Я оказался зажат, обошёл Руди (Зелига) не с той стороны, неверно рассчитал, что снова стоило мне результата. Я рано подставился под ветер, допустил момент колебания, просто застыл, это была моя собственная ошибка. Я очень расстроен, потому что мы приехали сюда бороться за победу на этапе, и когда команда так хорошо отработала, я их подвёл».

Омар Фраиле (Dimension Data): «Команда сегодня отработала великолепно. За километр до вершины Даниэль (Теклехайманот) так взвинтил скорость, что создал просвет. Только я и Поланц остались с ним. Поланц атаковал, но у меня хорошо шла нога, я сумел его обойти и взять очки. Теперь поеду гонку день за днём, постараюсь как можно дольше удерживать эту майку».