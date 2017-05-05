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Джиро д'Италия - 2017. Цикламеновая майка. Превью

Джиро д'Италия - 2017. Цикламеновая майка. Превью

Джиро д'Италия - 2017. Цикламеновая майка. Превью

Организаторы Джиро д'Италия-2017 (Giro d'Italia) вернули цикламеновую майку для лидера классификации по очкам. Гонщикам предстоит разыграть очки на финишах 6 спринтерских, 8 среднегорных и 5 горных этапов, а также на 38 промежуточных спринтах. Исходя из системы начисления очков, обладателем цикламеновой майки лидера классификации по очкам Джиро д'Италия-2017 станет спринтер широкого профиля, который доедет до Милана. Прошлогодний победитель очковой классификации итальянский гонщик Джакомо Ниццоло (Giacomo Nizzolo) стартует на Джиро д'Италия-2017. 

 

Главным фаворитом на финишах спринтерских этапов Джиро д'Италия-2017 можно назвать немецкого спринтера Андре Грайпеля (Andre Greipel) из команды Lotto Soudal, который одержал в прошлом году победы на 3-х этапах Джиро д'Италия. Противостоять ему будут: молодой австралийский гонщик Калеб Юэн (Caleb Ewan) из команды Orica-GreenEDGE, молодой колумбийский  спринтер Фернандо Гавирия (Fernando Gaviria) из команды Quick-Step Floors, прошлогодний обладатель красной майки итальянский гонщик Джакомо Ниццоло из команды Trek-Segafredo и многие другие спринтеры.


Итоговая классификация по очкам, топ-5
1 Giacomo Nizzolo (Ita) Trek-Segafredo 209
2 Matteo Trentin (Ita) Etixx - Quick Step 184
3 Sacha Modolo (Ita) Lampre-Merida 163
4 Diego Ulissi (Ita) Lampre-Merida 156
5 Daniel Oss (Ita) BMC 133 

 

Финиши этапов на Джиро д'Италия-2017 разделены на 4 уровня:


1-й уровень: категории a и b – этапы 1, 2, 3, 5, 6, 7, 12, 13 на которых очки получают первые 15 гонщиков:
50, 35, 25, 18, 14, 12, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 и 1.


2-й уровень: категория c – этапы 8, 14, 15, 17 на которых очки получают первые 10 гонщиков:
25, 18, 12, 8, 6, 5, 4, 3, 2 и 1.


3-й уровень:  категория d – этапы 4, 9, 11, 16, 18, 19, 20 на которых очки получают первые 10 гонщиков:
15, 12, 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2 и 1.

 

4-й уровень:  категория e – этапы 10 и 21 (разделки) на которых нет очков.

 

Также очки и на промежуточных спринтах определяются категорией этапа:
1-й уровень (топ-8): 20, 12, 8, 6, 4, 3, 2 и 1.
2-й уровень (топ-5): 10, 6, 3, 2 и 1.
3-й уровень (топ-3): 8, 4 и 1. 

Очки в зачет Мирового Тура (UCI World Tour) и Мирового рейтинга (UCI World Ranking) на Джиро д'Италия-2017

20 очков получает лидер Джиро д'Италия-2017 за ношение розовой майки на этапе 
100 очков получает победитель этапа (1-5 место: 100; 40; 20; 12; 4)
100 очков получает победитель горной классификации, а также спринтерской классификации (1-3 место: 100; 40; 20)
850 получает победитель генеральной классификации Джиро д'Италия-2017

1-10 место: 850; 680; 575; 460; 380; 320; 260; 220; 180; 140,

11-20 место: 120; 100; 84; 68; 60; 56; 52; 48; 44; 40
21-25 место: по 32 очка

26-30 место: по 24 очка

31-40 место: по 20 очков
41-50 место: по 16 очков
51-55 место: по 12 очков
56-60 место: по 8 очков

 

 

Джакомо Ниццоло (Giacomo Nizzolo)

 

 

  28-летний итальянский спринтер Джакомо Ниццоло (Giacomo Nizzolo) из команды Trek-Segafredo два года подряд выигрывает на Джиро д'Италия в классификации по очкам, при этом не выиграв ни одного этапа. В этом году тендинит колена перечеркнул ему начало сезона, Ниццоло проходил лечение и восстанавливался, поэтому его единственной гонкой перед Джиро д'Италия был Тур Хорватии, где его лучшим результатом стало 2-е место на 3-м этапе

.

 

Андре Грайпель (André Greipel)

 

  

  34-летний немецкий гонщик Андре Грайпель (André Greipel) из команды Lotto Soudal одержал в прошлом году победы на 3-х этапах Джиро д'Италия, и ничто не мешает повторить этот результат. Спринтерский поезд Андре Грайпеля один из сильнейших на этой гонке. Перед большими горами он обычно сходил с Джиро д'Италия, не доезжая до заключительного этапа, поэтому с большой долей вероятности он покинет Гран-тур перед тем, как начнутся решающие горные этапы.

 

 

Саша Модоло (Sacha Modolo)

 

Саша Модоло

 29-летний итальянский спринтер Саша Модоло (Sacha Modolo) из команды UAE Team Emirates находится в хорошей форме, он выиграл два этапа на Туре Хорватии-2017. В прошлом году на Джиро д'Италия он не смог выиграть этап, в 2015 году он одержал две победы на этапах домашнего Гран-тура. Последние 2 года он завершал Джиро д'Италия на 3 строчке в итоговой классификации по очкам. Пожалуй, главный претендент на цикламеновую майку.

 

 Фернандо Гавирия (Fernando Gaviria)

 

Фернандо Гавирия 

 

22-летний колумбийский гонщик Фернандо Гавирия (Fernando Gaviria) из команды Quick-Step Floors дебютирует на Джиро д'Италия. Ему подходят все спринтерские этапы, а также этапы с финишем в небольшие подъемы. Один из главных претендентов на цикламеновую майку, единственное неизвестное - реакция организма на первый трехнедельный марафон в карьере. 

 

Калеб Юэн (Caleb Ewan)

 

 

 22-летний австралийский гонщик Калеб Юэн (Caleb Ewan) из команды Orica-GreenEDGE в прошлом году дебютировал на Джиро д'Италия и смог занять 2 место на одном из этапов, уступив Андре Грайпелю, а затем сошел перед Альпийскими горными этапами. В этом году ничто не мешает повторить ему прошлогодние результаты.

 

Якуб Маречко (Jakub Mareczko)

 

 

  23-летний итальянский спринтер проконтинентальной команды Wilier Triestina - Selle Italia, еще один представитель молодого поколения спринтеров - 1994 года рождения. В прошлом году дебютировал на Джиро д’Италия, но сошёл с гонки на 5-м этапе.

 

 

Никола Руффони (Nicola Ruffoni)

 

 

  Стартует на Джиро д’Италия в третий раз в карьере, его лучшим результатом на этапах итальянского Гран-тура стало 5-е место в прошлом году. В этом году Руффони показал, что находится в хорошей форме, выиграв два этапа Тура Хорватии.

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Теги к статье: Джиро д'Италия Giro d'Italia Гран-тур цикламеновая майка превью очковая классификация

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3 - 7 мая 2017

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5 - 28 мая 2017

Джиро д'Италия


ОПРОС

Победителем Джиро д'Италия - 2017 станет?

Комментарии

  • bettini11
    Состав команды Katusha – Alpec ... (4)
    bettini11-Фото

    состав конечно мена-супер. В общем,уже у подножия горы, Ильнур будет один...

  • Stack
    Джиро д'Италия-2017. Розовая ... (11)
    Stack-Фото
    Под "одну калитку" я имею в виду, что за 2 решающих этапа до финиша Кройсвик выигрывал 3 минуты у второго места и почти 5 минут у будущего победителя. И ни разу не было заметно, что он собирается проигрывать.
  • Stack
    Джиро д'Италия-2017. Розовая ... (11)
    Stack-Фото

    Интересно, что в прогнозах никто не видит Кройсвика даже на подиуме, хотя он прошлогоднюю Джиро почти выиграл в одну калитку, если не считать тот досадный инцидент на Колле д’Аньелло. Вероятно, что его считают эдакой версией Хешедаля-2011 - вроде был калиф на час.
    Хотя лично я бы его считал очень серьезным претендентом как минимум на подиум (впрочем, букмекеры тоже так считают). И команду под него относительно прошлого года усилили. Не Скай и не Мувистар, конечно, но всяко получше Лотто-НЛ-Джамбо версии 2016.

  • archi
    Джиро д'Италия-2017. Розовая ... (11)
    archi-Фото

    Хотелось, чтобы Акула или Дюмулен забрали эту Джиро. Кинтану я не понимаю, вместо Франции ехать  Италию, надо бодаться и бодаться с Фрумом до у___ру

  • Sezar
    Джиро д'Италия-2017. Розовая ... (11)
    Sezar-Фото

    Я думаю шансы Кинтаны не так велики. Не 80%. Он не любит риск и вообще не факт, что может быстро ориентироваться в ситуации, которую спонтанно может создать тот же Нибали. Не факт, что до разделки он пойдет ва-банк. Кроме того, Кинтана-меченый, все будут против него. Поди сбеги от всех. Особенно с каким нибудь Ландой на колесе. Ну и да, Нибс. Который при всех слабостях адекватен ситуации. Слабый со слабыми. Сильный с сильными. Он будет работать вторым номером, над ним не капает. И это та позиция, где он наиболее силен. Я думаю подиум: Кинтана, Нибали, Ланда. Не факт, что в таком порядке. Совсем близко Иейтс. И Ильнур неподалеку. Я верю в его"фрумоподобность"))).

  • Brodyazhnik
    Состав команды Katusha – Alpec ... (4)
    Brodyazhnik-Фото

    Ильнур может расчитывать только на себя, и немного на Мамыкина. Зато Матвей бесценного опыта наберется.

  • Meilleur
    Джиро д'Италия-2017. Розовая ... (11)
    Meilleur-Фото

    Нибали совершенно отвратно выступает на недельках, начиная с сезона 2014 года. Так что Терминилло в этом отношении ничего не показало. Понятно было по сути, что как бы не сложилось начало сезона, Нибали будет андердогом против Кинтаны. Да, шансы Кинтана где-то 80%, против 20% на всех остальных, и тем не менее говорить "мы все знаем на 100% кто будет победителем" неправильно.

  • serghi
    Состав команды Katusha – Alpec ... (4)
    serghi-Фото
    Да в нынешней Катюше вообще с целесообразностью туговато. Одна надежда на Ильнура.
  • Cyrill
    Джиро д'Италия-2017. Розовая ... (11)
    Cyrill-Фото

    Виктор...и всё же позволю с Вами не согласится о том, что Нибсу надо заранее...положа руку на сердце (если, тьфу-тьфу, всё будет без происшествий) - ну мы же знаем кто победитель Джиро... Терминильо в марте и Вуэльта Астурии несколько дней назад всё показали...а что показал Нибс этой весной????????? Нибс сейчас в первую неделю мая против индейца, Пино, Томаса будет смотреться очень посредственно,если пойдёт реальная раздача на Этне, да, думаю и на Блокхаусе....Но на то он и Нибс с его любовью к холоду, его стойкостью к таким трёхнедельным истязаниям и очень трезвым расчётом, чтобы все наши расклады опровергнуть...В МИЛАНЕ....

  • EL-Fenomeno
    Джиро д'Италия-2017. Розовая ... (11)
    EL-Fenomeno-Фото

    Если у Нибса возникнет ситуация как на прошлогодней Джиро, когда он действительно РВАЛ и МЕТАЛ на тех Альпийских этапах и такы выдрал розовую майку у Чавеса, то с другим колумбийцем такого точно не получится. Кинтана не (от)даст и просто грамотно со своей командой защитит её. Так что Нибсу для победы нужно решать свою главною задачу по поводу розовой майки и титула кампэоне немного заранее, тем более, что Мовистар по составу сильнее Бахрейн-Мериды.

    Да, последний этап это инд.разделка, и все может там быть уже формальностью, но может и случится так как на той другой юбилейной Джиро, где Меньшов в розовом (упал, на брусчатке), но все же выиграл итал.тур.

     

    МОЙ ТОП 3: Кинтана-Нибали и кто-то из СКАЙевского дуэта Ланда/дЖеранс.

    Джокер: Тибо Пино vampire

     

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