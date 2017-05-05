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- Дата:
- Сегодня, 07:00
Джиро д'Италия - 2017. Цикламеновая майка. Превью
Организаторы Джиро д'Италия-2017 (Giro d'Italia) вернули цикламеновую майку для лидера классификации по очкам. Гонщикам предстоит разыграть очки на финишах 6 спринтерских, 8 среднегорных и 5 горных этапов, а также на 38 промежуточных спринтах. Исходя из системы начисления очков, обладателем цикламеновой майки лидера классификации по очкам Джиро д'Италия-2017 станет спринтер широкого профиля, который доедет до Милана. Прошлогодний победитель очковой классификации итальянский гонщик Джакомо Ниццоло (Giacomo Nizzolo) стартует на Джиро д'Италия-2017.
Главным фаворитом на финишах спринтерских этапов Джиро д'Италия-2017 можно назвать немецкого спринтера Андре Грайпеля (Andre Greipel) из команды Lotto Soudal, который одержал в прошлом году победы на 3-х этапах Джиро д'Италия. Противостоять ему будут: молодой австралийский гонщик Калеб Юэн (Caleb Ewan) из команды Orica-GreenEDGE, молодой колумбийский спринтер Фернандо Гавирия (Fernando Gaviria) из команды Quick-Step Floors, прошлогодний обладатель красной майки итальянский гонщик Джакомо Ниццоло из команды Trek-Segafredo и многие другие спринтеры.
Итоговая классификация по очкам, топ-5
1 Giacomo Nizzolo (Ita) Trek-Segafredo 209
2 Matteo Trentin (Ita) Etixx - Quick Step 184
3 Sacha Modolo (Ita) Lampre-Merida 163
4 Diego Ulissi (Ita) Lampre-Merida 156
5 Daniel Oss (Ita) BMC 133
Финиши этапов на Джиро д'Италия-2017 разделены на 4 уровня:
1-й уровень: категории a и b – этапы 1, 2, 3, 5, 6, 7, 12, 13 на которых очки получают первые 15 гонщиков:
50, 35, 25, 18, 14, 12, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 и 1.
2-й уровень: категория c – этапы 8, 14, 15, 17 на которых очки получают первые 10 гонщиков:
25, 18, 12, 8, 6, 5, 4, 3, 2 и 1.
3-й уровень: категория d – этапы 4, 9, 11, 16, 18, 19, 20 на которых очки получают первые 10 гонщиков:
15, 12, 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2 и 1.
4-й уровень: категория e – этапы 10 и 21 (разделки) на которых нет очков.
Также очки и на промежуточных спринтах определяются категорией этапа:
1-й уровень (топ-8): 20, 12, 8, 6, 4, 3, 2 и 1.
2-й уровень (топ-5): 10, 6, 3, 2 и 1.
3-й уровень (топ-3): 8, 4 и 1.
Очки в зачет Мирового Тура (UCI World Tour) и Мирового рейтинга (UCI World Ranking) на Джиро д'Италия-2017
20 очков получает лидер Джиро д'Италия-2017 за ношение розовой майки на этапе
100 очков получает победитель этапа (1-5 место: 100; 40; 20; 12; 4)
100 очков получает победитель горной классификации, а также спринтерской классификации (1-3 место: 100; 40; 20)
850 получает победитель генеральной классификации Джиро д'Италия-2017
1-10 место: 850; 680; 575; 460; 380; 320; 260; 220; 180; 140,
11-20 место: 120; 100; 84; 68; 60; 56; 52; 48; 44; 40
21-25 место: по 32 очка
26-30 место: по 24 очка
31-40 место: по 20 очков
41-50 место: по 16 очков
51-55 место: по 12 очков
56-60 место: по 8 очков
Джакомо Ниццоло (Giacomo Nizzolo)
28-летний итальянский спринтер Джакомо Ниццоло (Giacomo Nizzolo) из команды Trek-Segafredo два года подряд выигрывает на Джиро д'Италия в классификации по очкам, при этом не выиграв ни одного этапа. В этом году тендинит колена перечеркнул ему начало сезона, Ниццоло проходил лечение и восстанавливался, поэтому его единственной гонкой перед Джиро д'Италия был Тур Хорватии, где его лучшим результатом стало 2-е место на 3-м этапе
.
Андре Грайпель (André Greipel)
34-летний немецкий гонщик Андре Грайпель (André Greipel) из команды Lotto Soudal одержал в прошлом году победы на 3-х этапах Джиро д'Италия, и ничто не мешает повторить этот результат. Спринтерский поезд Андре Грайпеля один из сильнейших на этой гонке. Перед большими горами он обычно сходил с Джиро д'Италия, не доезжая до заключительного этапа, поэтому с большой долей вероятности он покинет Гран-тур перед тем, как начнутся решающие горные этапы.
Саша Модоло (Sacha Modolo)
29-летний итальянский спринтер Саша Модоло (Sacha Modolo) из команды UAE Team Emirates находится в хорошей форме, он выиграл два этапа на Туре Хорватии-2017. В прошлом году на Джиро д'Италия он не смог выиграть этап, в 2015 году он одержал две победы на этапах домашнего Гран-тура. Последние 2 года он завершал Джиро д'Италия на 3 строчке в итоговой классификации по очкам. Пожалуй, главный претендент на цикламеновую майку.
Фернандо Гавирия (Fernando Gaviria)
22-летний колумбийский гонщик Фернандо Гавирия (Fernando Gaviria) из команды Quick-Step Floors дебютирует на Джиро д'Италия. Ему подходят все спринтерские этапы, а также этапы с финишем в небольшие подъемы. Один из главных претендентов на цикламеновую майку, единственное неизвестное - реакция организма на первый трехнедельный марафон в карьере.
Калеб Юэн (Caleb Ewan)
22-летний австралийский гонщик Калеб Юэн (Caleb Ewan) из команды Orica-GreenEDGE в прошлом году дебютировал на Джиро д'Италия и смог занять 2 место на одном из этапов, уступив Андре Грайпелю, а затем сошел перед Альпийскими горными этапами. В этом году ничто не мешает повторить ему прошлогодние результаты.
Якуб Маречко (Jakub Mareczko)
23-летний итальянский спринтер проконтинентальной команды Wilier Triestina - Selle Italia, еще один представитель молодого поколения спринтеров - 1994 года рождения. В прошлом году дебютировал на Джиро д’Италия, но сошёл с гонки на 5-м этапе.
Никола Руффони (Nicola Ruffoni)
Стартует на Джиро д’Италия в третий раз в карьере, его лучшим результатом на этапах итальянского Гран-тура стало 5-е место в прошлом году. В этом году Руффони показал, что находится в хорошей форме, выиграв два этапа Тура Хорватии.
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