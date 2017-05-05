Джиро д'Италия - 2017. Цикламеновая майка. Превью

bettini11

Состав команды Katusha – Alpec ... (4) состав конечно мена-супер. В общем,уже у подножия горы, Ильнур будет один...

Stack

Джиро д'Италия-2017. Розовая ... (11) Под "одну калитку" я имею в виду, что за 2 решающих этапа до финиша Кройсвик выигрывал 3 минуты у второго места и почти 5 минут у будущего победителя. И ни разу не было заметно, что он собирается проигрывать.

Stack

Джиро д'Италия-2017. Розовая ... (11) Интересно, что в прогнозах никто не видит Кройсвика даже на подиуме, хотя он прошлогоднюю Джиро почти выиграл в одну калитку, если не считать тот досадный инцидент на Колле д’Аньелло. Вероятно, что его считают эдакой версией Хешедаля-2011 - вроде был калиф на час.

Хотя лично я бы его считал очень серьезным претендентом как минимум на подиум (впрочем, букмекеры тоже так считают). И команду под него относительно прошлого года усилили. Не Скай и не Мувистар, конечно, но всяко получше Лотто-НЛ-Джамбо версии 2016.

archi

Джиро д'Италия-2017. Розовая ... (11) Хотелось, чтобы Акула или Дюмулен забрали эту Джиро. Кинтану я не понимаю, вместо Франции ехать Италию, надо бодаться и бодаться с Фрумом до у___ру

Sezar

Джиро д'Италия-2017. Розовая ... (11) Я думаю шансы Кинтаны не так велики. Не 80%. Он не любит риск и вообще не факт, что может быстро ориентироваться в ситуации, которую спонтанно может создать тот же Нибали. Не факт, что до разделки он пойдет ва-банк. Кроме того, Кинтана-меченый, все будут против него. Поди сбеги от всех. Особенно с каким нибудь Ландой на колесе. Ну и да, Нибс. Который при всех слабостях адекватен ситуации. Слабый со слабыми. Сильный с сильными. Он будет работать вторым номером, над ним не капает. И это та позиция, где он наиболее силен. Я думаю подиум: Кинтана, Нибали, Ланда. Не факт, что в таком порядке. Совсем близко Иейтс. И Ильнур неподалеку. Я верю в его"фрумоподобность"))).

Brodyazhnik

Состав команды Katusha – Alpec ... (4) Ильнур может расчитывать только на себя, и немного на Мамыкина. Зато Матвей бесценного опыта наберется.

Meilleur

Джиро д'Италия-2017. Розовая ... (11) Нибали совершенно отвратно выступает на недельках, начиная с сезона 2014 года. Так что Терминилло в этом отношении ничего не показало. Понятно было по сути, что как бы не сложилось начало сезона, Нибали будет андердогом против Кинтаны. Да, шансы Кинтана где-то 80%, против 20% на всех остальных, и тем не менее говорить "мы все знаем на 100% кто будет победителем" неправильно.

serghi

Состав команды Katusha – Alpec ... (4) Да в нынешней Катюше вообще с целесообразностью туговато. Одна надежда на Ильнура.

Cyrill

Джиро д'Италия-2017. Розовая ... (11) Виктор...и всё же позволю с Вами не согласится о том, что Нибсу надо заранее...положа руку на сердце (если, тьфу-тьфу, всё будет без происшествий) - ну мы же знаем кто победитель Джиро... Терминильо в марте и Вуэльта Астурии несколько дней назад всё показали...а что показал Нибс этой весной????????? Нибс сейчас в первую неделю мая против индейца, Пино, Томаса будет смотреться очень посредственно,если пойдёт реальная раздача на Этне, да, думаю и на Блокхаусе....Но на то он и Нибс с его любовью к холоду, его стойкостью к таким трёхнедельным истязаниям и очень трезвым расчётом, чтобы все наши расклады опровергнуть...В МИЛАНЕ....

EL-Fenomeno

Джиро д'Италия-2017. Розовая ... (11) Если у Нибса возникнет ситуация как на прошлогодней Джиро, когда он действительно РВАЛ и МЕТАЛ на тех Альпийских этапах и такы выдрал розовую майку у Чавеса, то с другим колумбийцем такого точно не получится. Кинтана не (от)даст и просто грамотно со своей командой защитит её. Так что Нибсу для победы нужно решать свою главною задачу по поводу розовой майки и титула кампэоне немного заранее, тем более, что Мовистар по составу сильнее Бахрейн-Мериды. Да, последний этап это инд.разделка, и все может там быть уже формальностью, но может и случится так как на той другой юбилейной Джиро, где Меньшов в розовом (упал, на брусчатке), но все же выиграл итал.тур. МОЙ ТОП 3: Кинтана-Нибали и кто-то из СКАЙевского дуэта Ланда/дЖеранс. Джокер: Тибо Пино