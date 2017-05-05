Фернандо Гавирия – победитель 5-го этапа Джиро д'Италия-2017

Вторая победа Фернандо Гавирии на Джиро д’Италия-2017

Фернандо Гавирия (Fernando Gaviria) одержал вторую победу на этапе в 100-м выпуске Джиро д’Италия. 22-летний колумбийский гонщик выиграл спринт на 5-м этапе, где опередил Якуба Маречко (Wilier Triestina - Selle Italia) и Сэма Беннета (Bora-hansgrohe).

5-й этап, проходивший по острову Сицилия, развивался по традиционному сценарию спринтерского. Со старта в отрыв уехали российский гонщик команды Gazprom – RusVelo Евгений Шалунов (Evgeny Shalunov) и польский гонщик команды CCC Sprandi Polkowice Мачей Патерски (Maciej Paterski). Пелотон не допускал, чтобы отрыв уезжал далеко, удерживая разрыв в пределах 4 минут. За 14,5 км до финиша отрыв дня был пойман пелотоном.

Участники проехали по Мессине два круга, и в первый раз линию финиша пересекали за 6,5 км. Словенский гонщик команды Bahrain-Merida Лука Пиберник (Luka Pibernik), забыв о том, что линия финиша проходится дважды, атаковал из поворота, и удерживая небольшое преимущество, пересёк финиш, подняв руки в победном жесте.

За 3 км до финиша начали выстраивать поезда команды, развозящие своих спринтеров - Lotto Soudal, Quick Step Floors, Bora-hansgrohe.

Колумбийский гонщик команды Quick Step Floors Фернандо Гавирия, собравший очки на промежуточных спринтах, победил в финальном спринте, и к нему перешла цикламеновая майка лидера очковой классификации.

Только два гонщика в этом веке выиграли более двух этапов Джиро д’Италия в возрасте менее 23 лет – это Фернандо Гавирия (2 этапа) и Дамиано Кунего (4 этапа).

Боб Юнгельс (Quick Step Floors) сохранил розовую майку на плечах.