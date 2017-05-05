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Фернандо Гавирия – победитель 5-го этапа Джиро д'Италия-2017

Вторая победа Фернандо Гавирии на Джиро д’Италия-2017

 

 

  Фернандо Гавирия (Fernando Gaviria) одержал вторую победу на этапе в 100-м выпуске Джиро д’Италия. 22-летний колумбийский гонщик выиграл спринт на 5-м этапе, где опередил Якуба Маречко (Wilier Triestina - Selle Italia) и Сэма Беннета (Bora-hansgrohe).

 

  5-й этап, проходивший по острову Сицилия, развивался по традиционному сценарию спринтерского. Со старта в отрыв уехали российский гонщик команды Gazprom – RusVelo Евгений Шалунов (Evgeny Shalunov) и польский гонщик команды CCC Sprandi Polkowice Мачей Патерски (Maciej Paterski). Пелотон не допускал, чтобы отрыв уезжал далеко, удерживая разрыв в пределах 4 минут. За 14,5 км до финиша отрыв дня был пойман пелотоном.

 

 Участники проехали по Мессине два круга, и в первый раз линию финиша пересекали за 6,5 км. Словенский гонщик команды Bahrain-Merida Лука Пиберник (Luka Pibernik), забыв о том, что линия финиша проходится дважды, атаковал из поворота, и удерживая небольшое преимущество, пересёк финиш, подняв руки в победном жесте.

 

  За 3 км до финиша начали выстраивать поезда команды, развозящие своих спринтеров -  Lotto Soudal, Quick Step Floors, Bora-hansgrohe.

 

Фернандо Гавирия – победитель 5-го этапа Джиро д'Италия-2017

 

Фернандо Гавирия – победитель 5-го этапа Джиро д'Италия-2017

 

  Колумбийский гонщик команды Quick Step Floors Фернандо Гавирия, собравший очки на промежуточных спринтах, победил в финальном спринте, и к нему перешла цикламеновая майка лидера очковой классификации.

 

  Только два гонщика в этом веке выиграли более двух этапов Джиро д’Италия в возрасте менее 23 лет – это Фернандо Гавирия (2 этапа) и Дамиано Кунего (4 этапа).

 

Боб Юнгельс (Quick Step Floors) сохранил розовую майку на плечах.

 

Результаты 5-го этапа Джиро д’Италия-2017

 

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Теги к статье: Фернандо Гавирия Джиро д'Италия Giro d'Italia Джиро д'Италия-2017 Гран-тур

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ОПРОС

Победителем Джиро д'Италия - 2017 станет?

Комментарии

  • RVL
    Джиро д’Италия-2017, превью эт ... (2)
    RVL-Фото

    +бонификация

  • Sezar
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (7)
    Sezar-Фото

    Я бы не сбрасывал Юнгельса как генеральщика. Он и прошлую Джиро провел выше ожиданий. Уверенный в себе довольно чел, победитель по духу. 

  • Sezar
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (56)
    Sezar-Фото

    Цитата: Bjoern
    А как влияют котировки букмекеров на ход гонки и лично на Кинтану? Расскажите, мне просто это очень интересно у него, что давление в трубках от этого пропадает или цепь начинает спадать?

    Не думаю, что вам действительно интересно (мне вот не особо), но если его шансы падают, то шансы и крылья других растут. А осторожность падает. Но дело в другом. Я не рассматриваю колумбийца как сферического коня в вакууме, с ним рядом едет 200 человек. Коэффициенты-показатель его реальной силы. И качества выбранной статегии на гонку. А также шансов на выигрыш гонки. Он приехал побеждать. После таких этапов шансы на победу будут падать. Но, повторюсь, радоваться или напрягаться по этому поводу-его выбор.

  • дрокер
    Не жалей, шипучку лей, ведь у ... (3)
    дрокер-Фото

    Спасибо за новую главу!

     

    Без Газпрома нет отрыва

    В юбилейной гонке Джиро!

  • MSG
    Крис Фрум избежал травм после ... (26)
    MSG-Фото
    Ну да, обливание мочой и плевки во Фрума это проявление народной любви. доминаторы ТдФ никогда не пользовались во Франции народной любовью (за исключением французов, конечно)
  • 0x5F375A86
    Крис Фрум избежал травм после ... (26)
    0x5F375A86-Фото
    Едва ли, во Франции любят Фрума и весь скай в целом за то, что они концентрируются на французских гонках и устраивают там мощное шоу. Кроме того еще небыло эпизодов прямого противостояния Фрума и французских гонщиков, за искючением второго места Барде на тдф16, они отстают от Фрума на несколько позиций.
    Не любят французы Кинтану, Нибали и Вальверде.
  • Николай Н.
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (7)
    Николай Н.-Фото

    Обычный спринторский этап, но самое интересное как попутал финиш. С какой радостью были вскинуты руки и какое разочерование. Я вспомнил , так же Капитонов на Олимпиаде в Риме ошибся и за круг до финиша финишировал тоже радивался, но потом собрался и выигтал Олимпиаду.

  • Bjoern
    Джиро д’Италия-2017, превью эт ... (2)
    Bjoern-Фото

    А вот это уже интересней. Шанс для Нибали в борьбе с Кинтаной (пару секунд + модификация), хотя претендентов на победу вагон и маленькая тележка. Поставил бы на Росу на команда вряд ли даст добро, с Гаспаротто анологично. Еще бы отметил бы Хансена, Тюнса, Кошту

  • Андрон
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (7)
    Андрон-Фото
    Я сама снисходительность.
  • Bjoern
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (7)
    Bjoern-Фото

    Квик-степ, всё как по нотам, аплодисменты

     

    А ещё надеюсь, что у Пиберника интервью возьмут))

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10 Исагирре Й. (Spa) (TBM) 1066

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