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Фернандо Гавирия – победитель 13-го этапа Джиро д'Италия-2017

Четвёртая победа Фернандо Гавирии на этапах Джиро д'Италия-2017

 

  Фернандо Гавирия (Fernando Gaviria) одержал четвёртую победу на этапах Джиро д’Италия-2017, выиграв спринт на 13-м этапе, последнем перед горными этапами где спринтеры могли себя проявить.

 

  Этап развивался по обычному сценарию спринтерского и был полностью равнинным. Отрыв дня уехал с километра ноль, в него отобрались российский гонщик команды Gazprom – RusVelo Павел Брутт (Pavel Brutt), словенский гонщик команды UAE Team Emirates Матей Мохорич (Matej Mohoric) и итальянский гонщик команды Bardiani – CSF Винченцо Альбанезе (Vincenzo Albanese).

 Пелотон не отпускал отрыв больше чем на 2 минуты, и добрал беглецов за 20 км до финиша. После этого вперёд вышли команды генеральщиков, защищавших своих капитанов, которых затем сменили в голове группы спринтерские поезда.

 

 

Атака Филиппо Поццато (Wilier Triestina - Selle Italia) за 3,7 км до финиша была сразу нейтрализована. Спринтеры разыграли этап, и Фернандо Гавирия, выбравшись с дальних позиций, на финише обошёл своих соперников – ирландского гонщика команды  Bora-hansgrohe Сэма Беннетта и бельгийского гонщика команды Trek-Segafredo Яспера Стейвена.

 

Фернандо Гавирия – победитель 13-го этапа Джиро д'Италия-2017

 

Фернандо Гавирия – победитель 13-го этапа Джиро д'Италия-2017

 PHOTO CREDIT: LaPresse - D'Alberto / Ferrari

 

Том Дюмулин (Sunweb) сохранил на плечах розовую майку лидера.

 

Результаты 13 этапа Джиро д’Италия-2017

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Теги к статье: Фернандо Гавирия Fernando Gaviria Quick-Step Floors Джиро д'Италия Giro d'Italia Джиро д'Италия-2017 Гран-тур

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ОПРОС

Победителем Джиро д'Италия - 2017 станет?

Комментарии

  • Андрон
    Джиро д’Италия-2017, превью эт ... (9)
    Андрон-Фото

      Не знаю, как будет тянуть Мувистар, а  Sunweb может еще до горы хорошо раздать (при желании, конечно) и просеять хорошо. На таком пологом подъезде они будут посильнее Мувиков, мне кажется.

  • старт-шоссе 82
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (6)
    старт-шоссе 82-Фото
    Ничего что отвечу прозой? ...Как сказать, завтра Том может немного и проиграть,гора не большая и градиент не зашквал, но посмотрите на рельеф там 100 км идет тягун к горе, а это кого угодно до инфаркта доведет.
  • LuckyNovik
    Герант Томас вынужден сойти с ... (8)
    LuckyNovik-Фото
    Если бы не страшное падение и не потяря такого большого временя из-за этого - думаю до конца бы ехал и боролся!!! Плюс ко всему - последствия падения важную роль сыграли! А так - нужно восстановиться обязательно! Правильно сделал, что сошёл!!! Тем более что организация этой Джиро мягко говоря - оставляет желать лучшего!!!
  • ungvar
    Герант Томас вынужден сойти с ... (8)
    ungvar-Фото
    Скай и Джиро
  • Андрей Аблёхин
    Джиро д’Италия-2017, превью эт ... (9)
    Андрей Аблёхин-Фото
    Моллема - загадка!!
  • Андрей Аблёхин
    Джиро д’Италия-2017, превью эт ... (9)
    Андрей Аблёхин-Фото

    Предсказатель из меня не ахти.. но попробую.. Отрыва не будет! Мувики будут тянуть струну.. Для Тома очень мало терпеть.. выдюжит!  Гора Ильнура... должен поправить своё положение

  • Андрон
    Юрген Ван ден Брук завершит ка ... (1)
    Андрон-Фото

     Он уже в Катюше был никакой. Да и сейчас тянет так себе. Правильно делает, зачем мучать себя.

  • Андрон
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (6)
    Андрон-Фото

     Стейвен почти весь подъезд просидел в поезде Квиков. Хороший ведь финишер, а развезти вообще некому. И все равно третий и очков подсобрал.

  • pgriffin
    Джиро д’Италия-2017, превью эт ... (9)
    pgriffin-Фото

     

    Слишком пологая гора, чтобы Тома разобрать. Нужно либо круче, либо несколько таких подряд, на каждой из которой атаковать. И то не факт, что получится 

  • Андрей Аблёхин
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (6)
    Андрей Аблёхин-Фото

    Шикарный спурт Гавирии!!! Не ожидал...  Финиш порадовал. И соотвественно этап получился интересным!... для меня...

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