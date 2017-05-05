Фернандо Гавирия – победитель 13-го этапа Джиро д'Италия-2017

Четвёртая победа Фернандо Гавирии на этапах Джиро д'Италия-2017

Фернандо Гавирия (Fernando Gaviria) одержал четвёртую победу на этапах Джиро д’Италия-2017, выиграв спринт на 13-м этапе, последнем перед горными этапами где спринтеры могли себя проявить.

Этап развивался по обычному сценарию спринтерского и был полностью равнинным. Отрыв дня уехал с километра ноль, в него отобрались российский гонщик команды Gazprom – RusVelo Павел Брутт (Pavel Brutt), словенский гонщик команды UAE Team Emirates Матей Мохорич (Matej Mohoric) и итальянский гонщик команды Bardiani – CSF Винченцо Альбанезе (Vincenzo Albanese).

Пелотон не отпускал отрыв больше чем на 2 минуты, и добрал беглецов за 20 км до финиша. После этого вперёд вышли команды генеральщиков, защищавших своих капитанов, которых затем сменили в голове группы спринтерские поезда.

Атака Филиппо Поццато (Wilier Triestina - Selle Italia) за 3,7 км до финиша была сразу нейтрализована. Спринтеры разыграли этап, и Фернандо Гавирия, выбравшись с дальних позиций, на финише обошёл своих соперников – ирландского гонщика команды Bora-hansgrohe Сэма Беннетта и бельгийского гонщика команды Trek-Segafredo Яспера Стейвена.

PHOTO CREDIT: LaPresse - D'Alberto / Ferrari

Том Дюмулин (Sunweb) сохранил на плечах розовую майку лидера.