Состав команды Quick Step Floors на Джиро д’Италия-2017:

- Категория:
- VeloRACE / Giro d'Italia |
- Дата:
- Сегодня, 19:42
Боб Юнгельс и Фернандо Гавирия получат поддержку команды на Джиро д'Италия-2017
Бельгийская команда Quick Step Floors объявила состав на Джиро д’Италия-2017. Капитаном команды будет 24-летний люксембургский гонщик Боб Юнгельс (Bob Jungels). В прошлом году он завершил свой дебютный итальянский Гран-тур 6-м в общем зачёте, и стал победителем классификации лучшего молодого гонщика. В этом году будет вновь бороться за высокий результат в общем зачёте.
На спринтерских этапах команда будет поддерживать 22-летнего колумбийского гонщика Фернандо Гавирию (Fernando Gaviria), который в этом году дебютирует на Гран-туре. В этом сезоне он одержал 4 победы.
Также 5 мая на старт Джиро д’Италия-2017 выйдут: 21-летний бельгийский гонщик Лауренс Де Плюс (Laurens De Plus), 23-летний итальянский гонщик Давиде Мартинелли (Davide Martinelli) – они оба дебютируют на Гран-туре, 30-летний итальянский гонщик Эрос Капекки (Eros Capecchi), который поедет 14-й Гран-тур в карьере, 33-летний бельгийский гонщик Дрис Девенинс (Dries Devenyns), 34-летний бельгийский гонщик Ильо Кейссе (Iljo Keisse), 34-летний аргентинский гонщик Максимилиано Ричезе (Maximiliano Richeze) и 28-летний бельгийский гонщик Питер Серри (Pieter Serry).
Средний возраст команды 28,3 года.
Давиде Брамати, спортивный директор команды Quick Step Floors: «Состав молодой, с тремя дебютантами Гран-туров, но в то же время гонщики очень мотивированы проявить себя в гонке. Мы постараемся помочь Бобу (Юнгельсу) после выступления прошлого года сделать следующий шаг вперёд. Джиро д’Италия – гонка, которая всегда бросает вызов участникам, но он готов к этому. Посмотрим, как будут развиваться события, первую оценку выступлению даст разделка в Фолиньо, хотя мы понимаем всю сложность третьей недели гонки, которая может изменить генеральную классификацию.
Фернандо (Гавирия) впервые поедет Гран-тур, самое важное для него – приобрести опыт, но мы не будем скрывать, что верим в него, в его способности показать высокий результат на равнинных этапах.
В общем и целом, состав нашей команды сбалансирован, есть гонщики, способные поддержать Боба в горах и Фернандо в спринтах. Мы с уверенностью ждём старта на первом Гран-туре года, который, надеемся, хорошо сложится для нашей команды».
Состав команды Quick Step Floors на Джиро д’Италия-2017:
Bob Jungels, (Люксембург)
Eros Capecchi, (Италия)
Laurens De Plus, (Бельгия)
Dries Devenyns, (Бельгия)
Fernando Gaviria, (Колумбия)
Iljo Keisse, (Бельгия)
Davide Martinelli, (Италия)
Maximiliano Richeze, (Аргентина)
Pieter Serry, (Бельгия)
Предварительные составы команд на Джиро д’Италия-2017
Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены
Поддержите нас, поделитесь побликацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!
- Комментариев
- (0)
- Просмотров
- (171)