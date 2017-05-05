Состав команды Quick Step Floors на Джиро д’Италия-2017:

Боб Юнгельс и Фернандо Гавирия получат поддержку команды на Джиро д'Италия-2017

Бельгийская команда Quick Step Floors объявила состав на Джиро д’Италия-2017. Капитаном команды будет 24-летний люксембургский гонщик Боб Юнгельс (Bob Jungels). В прошлом году он завершил свой дебютный итальянский Гран-тур 6-м в общем зачёте, и стал победителем классификации лучшего молодого гонщика. В этом году будет вновь бороться за высокий результат в общем зачёте.

На спринтерских этапах команда будет поддерживать 22-летнего колумбийского гонщика Фернандо Гавирию (Fernando Gaviria), который в этом году дебютирует на Гран-туре. В этом сезоне он одержал 4 победы.

Также 5 мая на старт Джиро д’Италия-2017 выйдут: 21-летний бельгийский гонщик Лауренс Де Плюс (Laurens De Plus), 23-летний итальянский гонщик Давиде Мартинелли (Davide Martinelli) – они оба дебютируют на Гран-туре, 30-летний итальянский гонщик Эрос Капекки (Eros Capecchi), который поедет 14-й Гран-тур в карьере, 33-летний бельгийский гонщик Дрис Девенинс (Dries Devenyns), 34-летний бельгийский гонщик Ильо Кейссе (Iljo Keisse), 34-летний аргентинский гонщик Максимилиано Ричезе (Maximiliano Richeze) и 28-летний бельгийский гонщик Питер Серри (Pieter Serry).

Средний возраст команды 28,3 года.

Давиде Брамати, спортивный директор команды Quick Step Floors: «Состав молодой, с тремя дебютантами Гран-туров, но в то же время гонщики очень мотивированы проявить себя в гонке. Мы постараемся помочь Бобу (Юнгельсу) после выступления прошлого года сделать следующий шаг вперёд. Джиро д’Италия – гонка, которая всегда бросает вызов участникам, но он готов к этому. Посмотрим, как будут развиваться события, первую оценку выступлению даст разделка в Фолиньо, хотя мы понимаем всю сложность третьей недели гонки, которая может изменить генеральную классификацию.

Фернандо (Гавирия) впервые поедет Гран-тур, самое важное для него – приобрести опыт, но мы не будем скрывать, что верим в него, в его способности показать высокий результат на равнинных этапах.

В общем и целом, состав нашей команды сбалансирован, есть гонщики, способные поддержать Боба в горах и Фернандо в спринтах. Мы с уверенностью ждём старта на первом Гран-туре года, который, надеемся, хорошо сложится для нашей команды».

Состав команды Quick Step Floors на Джиро д’Италия-2017:

Bob Jungels, (Люксембург)

Eros Capecchi, (Италия)

Laurens De Plus, (Бельгия)

Dries Devenyns, (Бельгия)

Fernando Gaviria, (Колумбия)

Iljo Keisse, (Бельгия)

Davide Martinelli, (Италия)

Maximiliano Richeze, (Аргентина)

Pieter Serry, (Бельгия)