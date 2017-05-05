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Состав команды Quick Step Floors на Джиро д'Италия-2017

Боб Юнгельс и Фернандо Гавирия получат поддержку команды на Джиро д'Италия-2017

 

 

  Бельгийская команда Quick Step Floors объявила состав на Джиро д’Италия-2017. Капитаном команды будет 24-летний люксембургский гонщик Боб Юнгельс (Bob Jungels). В прошлом году он завершил свой дебютный итальянский Гран-тур 6-м в общем зачёте, и стал победителем классификации лучшего молодого гонщика. В этом году будет вновь бороться за высокий результат в общем зачёте.

 

 

  На спринтерских этапах команда будет поддерживать 22-летнего колумбийского гонщика Фернандо Гавирию (Fernando Gaviria), который в этом году дебютирует на Гран-туре. В этом сезоне он одержал 4 победы.

 

  Также 5 мая на старт Джиро д’Италия-2017 выйдут: 21-летний бельгийский гонщик Лауренс Де Плюс (Laurens De Plus), 23-летний итальянский гонщик Давиде Мартинелли (Davide Martinelli) – они оба дебютируют на Гран-туре, 30-летний итальянский гонщик Эрос Капекки (Eros Capecchi), который поедет 14-й Гран-тур в карьере, 33-летний бельгийский гонщик Дрис Девенинс (Dries Devenyns), 34-летний бельгийский гонщик Ильо Кейссе (Iljo Keisse), 34-летний аргентинский гонщик Максимилиано Ричезе (Maximiliano Richeze) и 28-летний бельгийский гонщик Питер Серри (Pieter Serry).

Средний возраст команды 28,3 года.

 

  Давиде Брамати, спортивный директор команды Quick Step Floors: «Состав молодой, с тремя дебютантами Гран-туров, но в то же время гонщики очень мотивированы проявить себя в гонке. Мы постараемся помочь Бобу (Юнгельсу) после выступления прошлого года сделать следующий шаг вперёд. Джиро д’Италия – гонка, которая всегда бросает вызов участникам, но он готов к этому. Посмотрим, как будут развиваться события, первую оценку выступлению даст разделка в Фолиньо, хотя мы понимаем всю сложность третьей недели гонки, которая может изменить генеральную классификацию.

Фернандо (Гавирия) впервые поедет Гран-тур, самое важное для него – приобрести опыт, но мы не будем скрывать, что верим в него, в его способности показать высокий результат на равнинных этапах.

 

 В общем и целом, состав нашей команды сбалансирован, есть гонщики, способные поддержать Боба в горах и Фернандо в спринтах. Мы с уверенностью ждём старта на первом Гран-туре года, который, надеемся, хорошо сложится для нашей команды».

 

Состав команды Quick Step Floors на Джиро д’Италия-2017:

 

Bob Jungels, (Люксембург)

Eros Capecchi, (Италия)

Laurens De Plus, (Бельгия)

Dries Devenyns, (Бельгия)

Fernando Gaviria, (Колумбия)

Iljo Keisse, (Бельгия)

Davide Martinelli, (Италия)

Maximiliano Richeze, (Аргентина)

Pieter Serry, (Бельгия)

 

 

Предварительные составы команд на Джиро д’Италия-2017

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Теги к статье: Quick Step Floors Джиро д'Италия Giro d'Italia Джиро д'Италия-2017 Гран-тур

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5 - 28 мая 2017

Джиро д'Италия


ОПРОС

Победителем Джиро д'Италия - 2017 станет?

Комментарии

  • М.Б.
    Горная премия Чима Скарпони на ... (2)
    М.Б.-Фото

    до сих пор не верится, что микеле больше нет

  • sashaney
    Горная премия Чима Скарпони на ... (2)
    sashaney-Фото

    брависсимо

  • Cyrill
    Джиро д'Италия-2017. Розовая ... (4)
    Cyrill-Фото

    По поводу противостояния Кинтаны и Нибали...

    ИМХО...

    Кинтана будет не очень мудр, если будет отсиживаться...рвать надо сразу начиная с Этны и УЖЕ заканчивая Блокхаусом (там должно быть +2...3 минуты относительно вкатывающегося Нибса (а Нибс будет первую неделю именно вкатываться))...

    Нибс же будет не очень мудр, если хоть раз попробует показать индейцу свою силу в горах - сидеть, сидеть и ещё раз сидеть за индейцем до самого Милана, а уж там на все оставшиеся....

  • Kitsune-taichou
    Тур Романдии-2017. Этап 5 (8)
    Kitsune-taichou-Фото

    я так посмотрела, на твиттере тоже полно вопросов к фруму. у него там все в порядке? 

  • MSG
    Джиро д'Италия-2017. Альтимет ... (14)
    MSG-Фото
    Разрывы маленькие не по причине слабых гор, а по причине нежелания идти наполную именно в эту гору. Внушительные разрывы можно сделать на ЛЮБОМ подъеме 10км+ и 6%+, было бы желание. Ну а при желании(точнее его отсутствии) можно и в Дзонколлан заехать паровозиком. Ну и сколько раз(особенно в последние годы) этапы, перенасыщенные подъемами, заканчивались скучным колхозом, так как у гонщиков банально нет сил атаковать?
  • LLL
    Джиро д'Италия-2017. Розовая ... (4)
    LLL-Фото

    Понимаю, что у Кинтаны шансов больше, но болеть буду за Нибали. И очень интересно будет понаблюдать за парой скаевцев Томас-Ланда. Однажды уже Ланда с Ару заехали на пьедестал, может история повторится. 

  • Bjoern
    Джиро д'Италия-2017. Розовая ... (4)
    Bjoern-Фото

    1 Кинтана

    2 Нибали

    3 Йейтс

    4 Кройсвейк

    5 Пино

    6 Моллема

    7 Закарин

     

  • ungvar
    Джиро д'Италия-2017. Розовая ... (4)
    ungvar-Фото

    Так как превью довольно куцое добавлю коэффициэнты от букмекеров

     

    Кинтана 1,9

    Нибали 6,5

    Крейшвейк 10

    Томас 13

    Ланда, Пино 15

    Дюмоллан, Моллема 17

    Йейтс 21

    ТиДжей, Ильнур 26

    Майка 34 (отличная сатавка от Bwin :))

    Поццовиво, Кенниг, Деннис 67

    Формоло, Фирсанов, Келдерман, Кошта, Бетанкур, Роза, Конрад 101

     

     

  • rude_rider
    Состав команды Movistar на Джи ... (6)
    rude_rider-Фото

    Кинтана просто хочет взять свой ГТ в этом году..а дальше как нога пойдет у него Фрума

  • Cyrill
    Джиро д'Италия-2017. Альтимет ... (14)
    Cyrill-Фото

    Да, Оропу я видимо тоже с чем-то спутал...там узких мест нет...Перепутал с Сестолой...

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